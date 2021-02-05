Міжнародне угруповання фальшивомонетників, яке підробляло долари, затримано на Київщині, - СБУ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
Служба безпеки України затримала на Київщині організаторів і активних учасників міжнародного угруповання, яке займалося виготовленням та збутом великих сум підроблених доларів. Фальшиві гроші не ідентифікувалися як підробка пристроєм для перевірки грошей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
За попередніми даними слідства, до складу групи входило 5 мешканців з різних регіонів України, а також декілька іноземних громадян. Готові фальшиві банкноти ділки збували за 50% від номінальної вартості долара США. Клієнтів учасники угруповання підшукували через особисті зв’язки.
Під час 17 обшуків у фігурантів правоохоронці виявили 25 тисяч підроблених доларів, кліше та обладнання для їх виготовлення, вогнепальну зброю та гроші, отримані злочинним шляхом.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення п’ятьом затриманим про підозру за ч. 3 ст. 199 Кримінального кодексу України та обрання судом міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.
Будь ласка, зачекайте...
Пусть для всех украинцев печатают.
Этой истерией людей подталкивают к электронным деньгам.
квантовый комп
всем электронным деньгам прийдет медный тазик))
а бумага останется))
17 декабря китаези стартанули
и очень продуктивно
в сша другой подход, но тоже продуктивно оттестили
даже есть инфа про самоделки
но это уже просто техника....
ознакомтесть с производительностью)))
атомное оружие будет похоже на копье в современном бою
блокчейн и шифрование для кванта
это как капля кислоты лимонной для всей пресной воды на Земле
https://news.finance.ua/ru/news/-/486881/v-kitae-sozdali-nastolnyj-kvantovyj-kompyuter-stoimostyu-5000
там 9mm написано))
стартовые пукалки