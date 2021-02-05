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Київська область (3133) СБУ (10050) фальшивомонетники (54)

Міжнародне угруповання фальшивомонетників, яке підробляло долари, затримано на Київщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Служба безпеки України затримала на Київщині організаторів і активних учасників міжнародного угруповання, яке займалося виготовленням та збутом великих сум підроблених доларів. Фальшиві гроші не ідентифікувалися як підробка пристроєм для перевірки грошей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За попередніми даними слідства, до складу групи входило 5 мешканців з різних регіонів України, а також декілька іноземних громадян. Готові фальшиві банкноти ділки збували за 50% від номінальної вартості долара США. Клієнтів учасники угруповання підшукували через особисті зв’язки.

Під час 17 обшуків у фігурантів правоохоронці виявили 25 тисяч підроблених доларів, кліше та обладнання для їх виготовлення, вогнепальну зброю та гроші, отримані злочинним шляхом.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення п’ятьом затриманим про підозру за ч. 3 ст. 199 Кримінального кодексу України та обрання судом міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Дивіться також: Затримано групу фальшивомонетників, що займалася підробкою 500-гривневих купюр, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.

Міжнародне угруповання фальшивомонетників, яке підробляло долари, затримано на Київщині, - СБУ 01
Міжнародне угруповання фальшивомонетників, яке підробляло долари, затримано на Київщині, - СБУ 02
Міжнародне угруповання фальшивомонетників, яке підробляло долари, затримано на Київщині, - СБУ 03
Міжнародне угруповання фальшивомонетників, яке підробляло долари, затримано на Київщині, - СБУ 04
Міжнародне угруповання фальшивомонетників, яке підробляло долари, затримано на Київщині, - СБУ 05

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
Может их в монетный двор?
Пусть для всех украинцев печатают.
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05.02.2021 13:31
+3
Их руками и глазами без всякой экспертизы сразу видно. Бедный банк, в котором работает такая недосотрудница
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05.02.2021 16:50
+2
Та справжні бакси хрен знайдеш в Украіні та й у Європі ,мені знайома що працює у валютному відділі одного банку казала що зараз настільки якісни підробки баксів що жоден банк не в змозі на 100 % сказати чи то справжні бакси чи ні бо для цього потрібна спец. єкспертіза
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05.02.2021 13:31
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Может их в монетный двор?
Пусть для всех украинцев печатают.
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05.02.2021 13:31 Відповісти
для украинцев они на зоне 8-10 лет будут сетки плести.
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06.02.2021 11:57 Відповісти
Та справжні бакси хрен знайдеш в Украіні та й у Європі ,мені знайома що працює у валютному відділі одного банку казала що зараз настільки якісни підробки баксів що жоден банк не в змозі на 100 % сказати чи то справжні бакси чи ні бо для цього потрібна спец. єкспертіза
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05.02.2021 13:31 Відповісти
То такі банки...
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05.02.2021 14:24 Відповісти
Их руками и глазами без всякой экспертизы сразу видно. Бедный банк, в котором работает такая недосотрудница
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05.02.2021 16:50 Відповісти
Та да!Ті бакси що Левко з Сірком клепають в Жмеринці , в гаражі , і руками і ногами можна визначити на підробку, згоден,сам визначав свого часу фальшивку за дві секунди, але я про ті фальшивки що роблять на високотехнологічному обладнанні та на правильному папері . Якщо знайду то дам тобі сциль - почитав як Ізраєль наповнений фальшивими доларами які навіть апарати не можуть визначити за фальшивку. І це в краіні де всі зуби з,іли на аферах та лівих гешефтах) Забавно почитати)
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05.02.2021 20:16 Відповісти
не клише, а матрица
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05.02.2021 13:33 Відповісти
Сколько доллар существует, столько его и подделывают.
Этой истерией людей подталкивают к электронным деньгам.
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05.02.2021 13:51 Відповісти
как только запустят нормально
квантовый комп
всем электронным деньгам прийдет медный тазик))
а бумага останется))
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05.02.2021 14:24 Відповісти
Саме того і не запустять. Бо це підірве обороноздатність майже всіх країн. Малого того квантовий комп'ютер підходить не для всіх обчислювань. Думаю років 100 цього не варто побоюватись. Та і блокчейн системи не так легко заламати, але це звісно в теорії. Треба надпотужні обчислюючі потужності. Але по принципу якщо такий ПК зявиться на ринку. Вся мережа виросте пропорційно.
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05.02.2021 15:17 Відповісти
уже)))
17 декабря китаези стартанули
и очень продуктивно
в сша другой подход, но тоже продуктивно оттестили
даже есть инфа про самоделки
но это уже просто техника....
ознакомтесть с производительностью)))
атомное оружие будет похоже на копье в современном бою
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05.02.2021 15:44 Відповісти
p.s.
блокчейн и шифрование для кванта
это как капля кислоты лимонной для всей пресной воды на Земле
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05.02.2021 15:46 Відповісти
попалось по ходу
https://news.finance.ua/ru/news/-/486881/v-kitae-sozdali-nastolnyj-kvantovyj-kompyuter-stoimostyu-5000
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06.02.2021 04:16 Відповісти
Дякую за інформацію. Цікаво. Але ж кажу що не думаю що воно набуде такого поширення. Ближчими роками. Бо багато перепон. Живлення(потужне магнітне поле), провідники, та і проста передача такої кількості інф. буде вже великою проблемою, бо просто не має ще таких систем. Сама архітектура математичних розрахунків. І мабуть найгірше це бюрократія. І якщо все ж таки воно набуде поширення. То знайдуть інший спосіб шифрування... В принципі в нових системах воно і не потрібно. Квантова мережа). Але це все чисто моє диванне сприйняття)))
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08.02.2021 11:24 Відповісти
и шоб не спалиться - замазали клеточками на огнестрельном оружии надпись "cal 4,5mm"
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05.02.2021 14:16 Відповісти
не
там 9mm написано))
стартовые пукалки
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05.02.2021 14:27 Відповісти
А шо робити , умови хароші в нашій державі .
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05.02.2021 16:05 Відповісти
теперь работают на неньку Украину под патронатом СБУ
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05.02.2021 18:43 Відповісти
 
 