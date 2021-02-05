Міжнародне угруповання фальшивомонетників, яке підробляло долари, затримано на Київщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України затримала на Київщині організаторів і активних учасників міжнародного угруповання, яке займалося виготовленням та збутом великих сум підроблених доларів. Фальшиві гроші не ідентифікувалися як підробка пристроєм для перевірки грошей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За попередніми даними слідства, до складу групи входило 5 мешканців з різних регіонів України, а також декілька іноземних громадян. Готові фальшиві банкноти ділки збували за 50% від номінальної вартості долара США. Клієнтів учасники угруповання підшукували через особисті зв’язки.

Під час 17 обшуків у фігурантів правоохоронці виявили 25 тисяч підроблених доларів, кліше та обладнання для їх виготовлення, вогнепальну зброю та гроші, отримані злочинним шляхом.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення п’ятьом затриманим про підозру за ч. 3 ст. 199 Кримінального кодексу України та обрання судом міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.









