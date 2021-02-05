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Голова сільради на Чернігівщині вимагав у фермера 100 тис. грн за непідвищення плати за оренду землі, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Голову сільради на Чернігівщині затримано під час одержання 100 тис. грн неправомірної вигоди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, чиновник вимагав і отримав від директора фермерського господарства 100 тис. грн хабаря за неперешкоджання здійснення господарської діяльності, зокрема не підвищення орендної плати за земельні ділянки, які орендує підприємство.

Безпосередньо після одержання коштів главу сільради затримали.Також правоохоронцями вилучено предмет одержаної неправомірної вигоди.

Зараз вирішується питання про повідомлення йому про підозру й обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.

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Голова сільради на Чернігівщині вимагав у фермера 100 тис. грн за непідвищення плати за оренду землі, - Офіс Генпрокурора 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+1
ДСР Чернигова сказочники ещё те, причем родственники посмотрите кто кто у них и сколько земли они имеют и прочего, не все в декларациях есть, потом в наследство получат как подонок Атрошенко
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05.02.2021 14:02
+1
Теперь фермер еще заплатит за услуги адвоката для головы.
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05.02.2021 14:13
+1
Кримінальний Кодекс України,
"Розділ XVII
КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ'ЯЗАНОЇ З НАДАННЯМ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ

Примітка. 1. Службовими особами у статтях 364, 368, 368-5, 369 цього Кодексу є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.
Телепню, вас Подоляк погано вчить працювать - для того, щоб завоювать авторитет у людей, щоб тобі повірили, треба, в першу чергу, знать предмет, який ти критикувать зібрався...
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05.02.2021 14:26
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Кримінальний Кодекс України,
"Розділ XVII
КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ'ЯЗАНОЇ З НАДАННЯМ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ

Примітка. 1. Службовими особами у статтях 364, 368, 368-5, 369 цього Кодексу є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.
Телепню, вас Подоляк погано вчить працювать - для того, щоб завоювать авторитет у людей, щоб тобі повірили, треба, в першу чергу, знать предмет, який ти критикувать зібрався...
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05.02.2021 14:26 Відповісти
А чого ти МЕНІ це пишеш? Бігом біжи до Венедиктової! Вона таких заяв чекає, як манни небесної... А то "затрахалась" уже справи порушувать та закривать за відсутністю складу злочину... А тут ТАКИЙ ПОДАРУНОК!!! Та тобі "бабушка Беня" такі "преміальні" за це "відслинить"!!! До кінця життя не треба буде "за мзду малую" у Подоляка, на ботофермі, батрачить...
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05.02.2021 15:08 Відповісти
Чиє і яке у мене "раболєпіє" в голові - не тобі судить... У тебе з голови і "вивітрювать" нічого, бо вона пуста,як свіжовиліплений горщик...
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05.02.2021 15:17 Відповісти
якщо він орендував 100 га ще по старих договорах, а там було і 4,5% і навіть 3% від НГО, то легко могли намагатись збити гроші, 150 тисяч таки менше ніж 450 тисяч в рік )). Якщо я не помиляюсь, тепер знову землями розпоряджаються ради, а не ДЗК, як раніше.
Ще торік, коли заключав пролонгацію договору, був з братом на прийомі у тодішнього начальника Черкаського ДЗК (а він був уже 3-м по рахунку у зєльоного) - вони категорично менше 12% від НГО не погоджувались продовжувати, аргументуючи, що ніхто вже ніде менше не платить. Впринципі вони були праві, бо людські паї з податками нам обходяться ще дорожче, тому ми погодились, хоча багато інших, особливо магнати, подавали в суд і вигравали справи, залишаючи навіть по 4,5 %.
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05.02.2021 15:06 Відповісти
Ну, це треба брать конкретні документи, вичитувать... Я ж, просто, "бота Подолякового", мордою ткнув у те, що він не знає Кримінального Кодексу... І зробив це "культурно", без грубощів, а він уже верещить, що я лаюся... А я просто "констатував факт" його тупості...
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05.02.2021 15:14 Відповісти
Є таке поняття як "землі державної і комунальної форми власності " такого мало не у кожної сільської ради " як гною" сотнями гектарів , а іноді і тисячами ((( ось про таку земельку тут і мовиться .
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05.02.2021 16:11 Відповісти
ДСР Чернигова сказочники ещё те, причем родственники посмотрите кто кто у них и сколько земли они имеют и прочего, не все в декларациях есть, потом в наследство получат как подонок Атрошенко
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05.02.2021 14:02 Відповісти
Вот сами же мне говорили носи взятки, но кому - только своим. А так когда у меня вымогали отказались фиксировать - оыигенное ДСР
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05.02.2021 14:14 Відповісти
Незабаром це припиниться. Бєня скупить землю у власників паїв і перепродасть.
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05.02.2021 14:06 Відповісти
Сейчас это больше похоже на криминальный передел неугодных ДСР не исключаю и предполагаю в прямом подчинении Атрошенко, там Бугай и другие терроризировали жителей, возможно дети унаследовали феодальные угодия
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05.02.2021 14:33 Відповісти
Тобі злидню це не загрожує бо в тебе тієї= землі ніколи не було ,нема ,і не буде бо ти дебіл.
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05.02.2021 14:35 Відповісти
Теперь фермер еще заплатит за услуги адвоката для головы.
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05.02.2021 14:13 Відповісти
А за незаконное преследование государство в лице граждан
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05.02.2021 14:16 Відповісти
 
 