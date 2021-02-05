Голова сільради на Чернігівщині вимагав у фермера 100 тис. грн за непідвищення плати за оренду землі, - Офіс Генпрокурора. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
Голову сільради на Чернігівщині затримано під час одержання 100 тис. грн неправомірної вигоди.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
За даними слідства, чиновник вимагав і отримав від директора фермерського господарства 100 тис. грн хабаря за неперешкоджання здійснення господарської діяльності, зокрема не підвищення орендної плати за земельні ділянки, які орендує підприємство.
Безпосередньо після одержання коштів главу сільради затримали.Також правоохоронцями вилучено предмет одержаної неправомірної вигоди.
Зараз вирішується питання про повідомлення йому про підозру й обрання запобіжного заходу.
Досудове розслідування триває.
Топ коментарі
+1 Сергей Арт
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"Розділ XVII
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Телепню, вас Подоляк погано вчить працювать - для того, щоб завоювать авторитет у людей, щоб тобі повірили, треба, в першу чергу, знать предмет, який ти критикувать зібрався...
Ще торік, коли заключав пролонгацію договору, був з братом на прийомі у тодішнього начальника Черкаського ДЗК (а він був уже 3-м по рахунку у зєльоного) - вони категорично менше 12% від НГО не погоджувались продовжувати, аргументуючи, що ніхто вже ніде менше не платить. Впринципі вони були праві, бо людські паї з податками нам обходяться ще дорожче, тому ми погодились, хоча багато інших, особливо магнати, подавали в суд і вигравали справи, залишаючи навіть по 4,5 %.