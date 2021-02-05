Голова сільради на Чернігівщині вимагав у фермера 100 тис. грн за непідвищення плати за оренду землі, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

Голову сільради на Чернігівщині затримано під час одержання 100 тис. грн неправомірної вигоди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, чиновник вимагав і отримав від директора фермерського господарства 100 тис. грн хабаря за неперешкоджання здійснення господарської діяльності, зокрема не підвищення орендної плати за земельні ділянки, які орендує підприємство.

Безпосередньо після одержання коштів главу сільради затримали.Також правоохоронцями вилучено предмет одержаної неправомірної вигоди.

Зараз вирішується питання про повідомлення йому про підозру й обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.

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