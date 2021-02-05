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П'яний 20-річний водій збив двох дітей на пішохідному переході в Одесі: дівчинка в реанімації. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Поліцейські встановлюють обставини ДТП у Малиновському районі Одеси, унаслідок якої постраждали двоє дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Одеській області.

За даними поліції, ДТП сталася сьогодні приблизно о восьмій годині ранку на розі вулиць Розумовської та М'ясоїдівської.

За попередніми даними, автомобіль Toyota Prius під керуванням 20-річного водія зіткнувся з мікроавтобусом Ford Transit, унаслідок чого автомобіль відкинуло на пішохідний перехід, де на зелене світло світлофора перетинали дорогу 8-річний хлопчик і 9-річна дівчинка.

Пяний 20-річний водій збив двох дітей на пішохідному переході в Одесі: дівчинка в реанімації 01

Обидві дитини зазнали травм і були доставлені до лікарні. Нині дівчинка перебуває у важкому стані.

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Зараз на місці аварії працює слідчо-оперативна група з розслідування дорожньо-транспортних пригод ГУНП в Одеській області. Встановлюються обставини події та вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України.

Пяний 20-річний водій збив двох дітей на пішохідному переході в Одесі: дівчинка в реанімації 02

Як повідомляє видання "Думська" експертиза встановила, що 20-річний водій Toyota був п'яним.

Пяний 20-річний водій збив двох дітей на пішохідному переході в Одесі: дівчинка в реанімації 03
Пяний 20-річний водій збив двох дітей на пішохідному переході в Одесі: дівчинка в реанімації 04
Пяний 20-річний водій збив двох дітей на пішохідному переході в Одесі: дівчинка в реанімації 05
Фото: сайт поліції, видання "Думська"

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
На бутылку его!!!
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05.02.2021 14:06
+8
Тот самый случай, когда суд будет скор и справедлив. Таких упоротых скотов, не тормозящих перед "зеброй", полный Киев. Зато быдло-элита из Рады никак не примет закона о пожизненном лишении прав и автомобиля за вождение в пьяном виде.
Наверное, сами бояться попасться?
Пьяный 20-летний водитель сбил двоих детей на пешеходном переходе в Одессе: девочка в реанимации - Цензор.НЕТ 5031
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05.02.2021 14:11
+7
Якщо у 8 ранку ВЖЕ п"яний, то коли ж це він пить почав? Звечора? Нормальні люди, (якщо не працюють у нічну зміну), вночі сплять, взагалі-то... А врнці пить вже нема часу... "Мажорчик", навіть до ворожки ходить не треба....
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05.02.2021 14:13
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На бутылку его!!!
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05.02.2021 14:06 Відповісти
У козаков была хорошая казнь, вешали на крюк за ребро. К бутылке может привыкнуть и даже пристраститься.
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05.02.2021 15:12 Відповісти
П'яний 20-річний водій збив двох дітей на пішохідному переході в Одесі: дівчинка в реанімації - Цензор.НЕТ 1343
Согласен. В рашке уже почти все пристрастились
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05.02.2021 15:28 Відповісти
Тот самый случай, когда суд будет скор и справедлив. Таких упоротых скотов, не тормозящих перед "зеброй", полный Киев. Зато быдло-элита из Рады никак не примет закона о пожизненном лишении прав и автомобиля за вождение в пьяном виде.
Наверное, сами бояться попасться?
Пьяный 20-летний водитель сбил двоих детей на пешеходном переходе в Одессе: девочка в реанимации - Цензор.НЕТ 5031
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05.02.2021 14:11 Відповісти
От нинада трындеть. Пропускают без вопросов. В Киеве.
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05.02.2021 14:13 Відповісти
Дурилка, ты статистику посмотри и почитай в СМИ. А лучше постой на оживленном перекрестке. И включи мозги, тогда не будешь вякать.
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05.02.2021 14:22 Відповісти
Само ты дурилка. Я по переходам каждый день хожу и меня пропускают, а где ты там ходишь я не в курсе.
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05.02.2021 14:24 Відповісти
Убейся.
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05.02.2021 14:25 Відповісти
Ап стену, хехехе.
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05.02.2021 14:26 Відповісти
Неправда. Не всегда .
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05.02.2021 14:23 Відповісти
Не всегда. Я даже вчера одного на красный едущего видел. И что? Можно говорить о том, что их полный Киев?
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05.02.2021 14:34 Відповісти
На моей практике переходов, достаточно. Но в основном с некиевскими номерами)
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05.02.2021 14:38 Відповісти
главное неотвратимость наказания..., а не пожизненное или трипожизненное....
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05.02.2021 14:16 Відповісти
Якщо у 8 ранку ВЖЕ п"яний, то коли ж це він пить почав? Звечора? Нормальні люди, (якщо не працюють у нічну зміну), вночі сплять, взагалі-то... А врнці пить вже нема часу... "Мажорчик", навіть до ворожки ходить не треба....
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05.02.2021 14:13 Відповісти
Може ЩЕ пьяний?
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05.02.2021 14:16 Відповісти
Так я ж про це й кажу - або пив з вечора, або зранку, перед виїздом додому, "кріпко похмелився...".
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05.02.2021 14:35 Відповісти
Евробляха? А нет. наоборот лектромобить. Чтож ты будешь делать. Порохоботам даже поговорить неочем. Срочно новость о *евробляхе*. Хоть одной. Ну чтобы был повод срача и гневных коментариев с призывом жечь евромобили на пять страниц
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05.02.2021 14:15 Відповісти
Мне кажецца на последней картинке молдавский номер. Но не наш точно - красная точка на месте флага.
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05.02.2021 14:17 Відповісти
Можливо Грузія.
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05.02.2021 14:27 Відповісти
Чувак, тебе и тут Порох в штанцы насрал?
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05.02.2021 14:26 Відповісти
оно по жизни с бутылки не слазит.. а теперь еще и в компании с жопо-блоком, слугами урода и его любимой бабклй-юлькой
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05.02.2021 15:17 Відповісти
Цікавлять номера тойоти.
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05.02.2021 14:16 Відповісти
..как колесо сдуть могло там же толщина..разве камера есть...
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05.02.2021 14:25 Відповісти
При ударе об бордюр. По фото не видно, но может быть и дыра и диск испорчен. Толщина сбоку небольшая.
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05.02.2021 14:29 Відповісти
Пока у пьяных за рулем ( даже без ДТП) не будут пожизненно отбирать права и конфисковывать вид транспорта, а за ДТП тем более с нанесением травм или смертельным исходом будут давать не менее 12-15 лет без права на амнистию с крупными материальными выплатами пострадавшей стороне ( при этом не зависимо кто нарушитель и какой у него кошелек, связи и должности) Ничего с этим поделать нельзя.
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05.02.2021 14:17 Відповісти
Вот беда жеж - ничего с этим поделать нельзя.
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05.02.2021 14:18 Відповісти
К сожалению это было есть и будет какие бы законы не принимали... это быдло, которому законы не писаны...
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05.02.2021 14:22 Відповісти
Чуть выше это быдло Eugen Mk доказывает, что все путем, нормалёк у нас.
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05.02.2021 14:24 Відповісти
если принять такой закон то наши менты миллионерами станут.и все равно ничего не изменится
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05.02.2021 16:25 Відповісти
Пьяный 20-летний
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05.02.2021 14:25 Відповісти
Украіну врятує від цих оленей тільки підземні переходи
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05.02.2021 14:31 Відповісти
Залетают и туда иногда. А надземные валят идиоты на самосвалах.
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05.02.2021 14:35 Відповісти
Только не в Киеве...П'яний 20-річний водій збив двох дітей на пішохідному переході в Одесі: дівчинка в реанімації - Цензор.НЕТ 2536
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05.02.2021 14:36 Відповісти
Жах.. )
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05.02.2021 14:41 Відповісти
Так это какраз Киев 2018 год врзли минобороны.
А в 2010 на проспекте Победы матиза затолкали.
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05.02.2021 14:41 Відповісти
Таке ж буде ще й дозволом на вогнепальну зброю. Мало придурків п'яних за кермом та ще й до них добавляться і озброєні гниди п'яні.
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05.02.2021 14:40 Відповісти
І якщо навіть ухвалять закон заборони винесення зброї з будинку, тобто чисто для захисту будинку, то хто ж курва той закон дотримуватиме коли нап'ється як свиня і його потягне на подвиги ??!! Та в житті не повірю що воно пам'ятатиме і дотримуватиме той закон!
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05.02.2021 14:47 Відповісти
Ото ж то й біда. Не дозріло наше суспільство до дозволу на вогнепальну зброю. Н е д о з р і л о
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05.02.2021 15:00 Відповісти
если кто помнит то месяц назад 6 января тут на этом перекрестке сгорели люди в машине на светофоре когда в них сзади врезалась машина
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05.02.2021 14:49 Відповісти
Лишать гражданства и за поребрик.
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05.02.2021 14:53 Відповісти
в развитых странах вождение в нетрезвом виде трактуется законом как "покушение на убийство", в недоразвитых - штраф
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05.02.2021 15:11 Відповісти
СИТУАЦІЯ НА ДОРОГАХ УКРАЇНИ- ЩОДНЯ 10 СМЕРТЕЙ !!!!!!!! 100 ПОКАЛІЧЕНИХ !!!! А ЩЄ ЯКІ МАТЕРІАЛЬНІ ЗБИТКИ !!!!! ЦЕ ВАГОМА ЗАГРОЗА НАЦІЇЇ . ТЕРМІНОВО ПОРТІБЕН КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ СИТУАЦІЇ ТА НАПРАЦЮВАННЯ ЗАХОДІВ ДЛЯ КОРІННОГО ПОКРАЩЕННЯ СИТУАЦІЇ. РНБО ТЕРМІНОВО ВТРУТИТИСЯ !!!!!!
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05.02.2021 16:14 Відповісти
никому из чиновников это не нужно, бабла здесь не заработаешь
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05.02.2021 17:26 Відповісти
 
 