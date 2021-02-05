Тарифні протести в Україні: на виїзді з Мукачева люди перекрили трасу Київ-Чоп. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Економіка Суспільство
Сьогодні на виїзді з Мукачева група людей перекрила трасу міжнародного значення Київ-Чоп.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцеве видання Мукачево.net.
Акцію анонсували ще вчора в соціальній мережі Фейсбук. Протестувальники ходять пішохідним переходом, не пропускаючи транспорт. Деякі машини їдуть в об'їзд через місто Мукачево.
Рух трасою ускладнено.
Нагадаємо, 25 січня під стінами Закарпатської ОДА знову збиралися закарпатці, які вимагали знизити тарифи на комунальні послуги. Також Закарпатська облрада підтримала звернення до влади щодо високих тарифів.
Як відомо, 15 січня в містах України розпочалася всеукраїнська акція "Стоп тарифний геноцид".
Топ коментарі
+17 Olexandr Chornogorodskij
показати весь коментар05.02.2021 14:34
+17 Владислав Обужеванний
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+16 Eugen Mk
показати весь коментар05.02.2021 14:49
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П.С. Задолженность населения за комуналку перевалило уже 60 млрд!
Остальным всё нравится.
А ви не думали, як так сталось, що у них пенсія 10к? Це ж скільки вони щомісячно сплачували податків із своєї зарплати? А можно поцікавитись (виключно з науково-дослідницькою метою), а коли ви/ми (держава) брали у них ці податки, ми не відчували себе гидко? І навіщо ми це робили? Можно ж було їх звільнити від усіх нарахувань, або нараховувати на мінімалку і зараз би вони мали таку саму пенсію як і ви?
Хіба не потрібно бути послідовним?
Ви нах.ра брали їх податки? Це ж факт. Якщо ви з когось щось берете то думайте про наслідки.
Я заважав тобі стати фівником? В школі не давав вчитись? Гнав тебе корів доїти? А коли і яку книгу ти прочитав в останнє?
а.) знати досконало чим вони займаються
б.) бути, як мінімум не гіршим спеціалістом ніж вони,у цій сфері
Що із цього у тебе є? Хто ще у цій країні ніхєра (окрім тебе) не робить? Хірурги? Енергетики?
Проблема в тому, що з любого судді можно зробити некваліфікованого робітника, а навпаки - ні. Освіта та досвід коштують гроші. Решта - демагогія.
Но наша полиция не НЕ МОЖЕТ, а НЕ ХОЧЕТ действовать. Ведь решение есть и оно лёгкое и элегантное : когда начинается такая акция, на место прибывает патрульный полицейский - регулировщик. Когда есть регулировщик, то его сигналы ПРИОРИТЕТНЫ перед знаками и дорожной разметкой, в том числе пешеходными переходами. Он подъехал - увидел беспредел участников акции - в громкоговоритель объявил, что движение начинает регулировать регулировщик и всё - поднял руку, едет машина, а люди ждут. Если люди не ждут, тогда его коллеги-патрульные начинают массово составлять протоколы. Если идёт неповиновение, тогда уже реакция другая . . .