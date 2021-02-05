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Закарпаття (1581) Мукачево (125) протест (2250) тарифи (724)

Тарифні протести в Україні: на виїзді з Мукачева люди перекрили трасу Київ-Чоп. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Економіка Суспільство

Сьогодні на виїзді з Мукачева група людей перекрила трасу міжнародного значення Київ-Чоп.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцеве видання Мукачево.net.

Акцію анонсували ще вчора в соціальній мережі Фейсбук. Протестувальники ходять пішохідним переходом, не пропускаючи транспорт. Деякі машини їдуть в об'їзд через місто Мукачево.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Майже 90% опитаних жителів України підтримують протести проти підвищення тарифів, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Рух трасою ускладнено.

Нагадаємо, 25 січня під стінами Закарпатської ОДА знову збиралися закарпатці, які вимагали знизити тарифи на комунальні послуги. Також Закарпатська облрада підтримала звернення до влади щодо високих тарифів.

Як відомо, 15 січня в містах України розпочалася всеукраїнська акція "Стоп тарифний геноцид".

Тарифні протести в Україні: на виїзді з Мукачева люди перекрили трасу Київ-Чоп 01
Тарифні протести в Україні: на виїзді з Мукачева люди перекрили трасу Київ-Чоп 02
Тарифні протести в Україні: на виїзді з Мукачева люди перекрили трасу Київ-Чоп 03
Тарифні протести в Україні: на виїзді з Мукачева люди перекрили трасу Київ-Чоп 04
Фото: сайт Мукачево.net

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+17
ви ще лошарики квитанцій за лютий не отримали, там буде веселіше Тарифные протесты в Украине: на выезде из Мукачево люди перекрыли трассу Киев-Чоп - Цензор.НЕТ 9635
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05.02.2021 14:34
+17
Вот смотрю я на этих дебилов и у меня сразу возникает вопрос. А сколько голосов на выборах Президента отдали жители Закарпатской области за шута малороса? Я скажу - 80,67%. И сразу у меня второй вопрос возникает: так какого хера вы там бродите, ЗЕстадо безрогое?
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05.02.2021 14:40
+16
А ещё он тебе сегодня ночью в штаны насрал.
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05.02.2021 14:49
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ви ще лошарики квитанцій за лютий не отримали, там буде веселіше Тарифные протесты в Украине: на выезде из Мукачево люди перекрыли трассу Киев-Чоп - Цензор.НЕТ 9635
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05.02.2021 14:34 Відповісти
так за лютий знижено. зараз повинні прийти за січень по максімуму.
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05.02.2021 14:56 Відповісти
Тарифні протести в Україні: на виїзді з Мукачева люди перекрили трасу Київ-Чоп - Цензор.НЕТ 2218
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05.02.2021 14:58 Відповісти
Тарифні протести в Україні: на виїзді з Мукачева люди перекрили трасу Київ-Чоп - Цензор.НЕТ 8306
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05.02.2021 14:59 Відповісти
Тарифні протести в Україні: на виїзді з Мукачева люди перекрили трасу Київ-Чоп - Цензор.НЕТ 6162
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05.02.2021 14:59 Відповісти
Тарифні протести в Україні: на виїзді з Мукачева люди перекрили трасу Київ-Чоп - Цензор.НЕТ 6943
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05.02.2021 15:44 Відповісти
...Тарифні протести в Україні: на виїзді з Мукачева люди перекрили трасу Київ-Чоп - Цензор.НЕТ 1578...
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05.02.2021 15:08 Відповісти
Не смішіть людей. В січні 10.25 грн. в лютому 9.86 грн., це що за знижки такі ?!
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05.02.2021 18:55 Відповісти
але вона є. на скільки велика, питання до ***********.
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05.02.2021 19:00 Відповісти
Погнал за пивом и креветками! Я страсть как люблю такие душещипательные драмы!
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05.02.2021 14:34 Відповісти
Тарифные протесты в Украине: на выезде из Мукачево люди перекрыли трассу Киев-Чоп - Цензор.НЕТ 2731
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05.02.2021 14:41 Відповісти
шуфрич буянит, не может оплатить счет по отоплению. Но для этого есть мусорные баки.
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05.02.2021 14:36 Відповісти
Шуфрич или всё таки Балога?
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05.02.2021 14:56 Відповісти
если балога в опзж, может и он. Только я не уверен, что балога там. В любом случае, это представление связано с телеканалами.
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05.02.2021 14:59 Відповісти
Нет,Балога ближе к команде Ющенко-Порошенко.
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05.02.2021 15:09 Відповісти
Тю! А ви ще раз за сцикуна проголосуйте!
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05.02.2021 14:36 Відповісти
шуфрич свой лохторат вывел??? там такие дворцы, шо жителям спальных районов восточной Украины и не снились....
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05.02.2021 14:38 Відповісти
прикинь скільки "унітазів в Польщі треба було намити" , шоб такі "дварци понавистраівать".. ..та?
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05.02.2021 15:55 Відповісти
Вот смотрю я на этих дебилов и у меня сразу возникает вопрос. А сколько голосов на выборах Президента отдали жители Закарпатской области за шута малороса? Я скажу - 80,67%. И сразу у меня второй вопрос возникает: так какого хера вы там бродите, ЗЕстадо безрогое?
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05.02.2021 14:40 Відповісти
А причем зелёное ?????Это порося натворил делов с идиотским рынком газа.
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05.02.2021 14:45 Відповісти
А ещё он тебе сегодня ночью в штаны насрал.
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05.02.2021 14:49 Відповісти
Уровень интеллекта поросячих защитников налицо. Выше , ни естественные надобности они не поднимаються
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05.02.2021 14:51 Відповісти
Що таке ринок газу- в курсі? Це можливість обирати різних операторів постачання газу. Хоча кому я пояснюю. "По-рах віна-ват!!!111 Бубачка умняшка!!!111"
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05.02.2021 15:00 Відповісти
Зелені тарифи діють з 2011 року,але для обмежених розумом Порох винен.
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05.02.2021 15:22 Відповісти
Це довбані люмпени, трутні, яким не має чим зайнятись.
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05.02.2021 15:25 Відповісти
Вот результат т.н.реформ , Порошенко от которых в Европе захватывало дух. Это он со своим премьером живчиком натворили с идиотским рынком газа и электроэнергии
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05.02.2021 14:47 Відповісти
😆 можешь попросить надбавку к зарплате. Очень уж душещипательно.
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05.02.2021 14:59 Відповісти
І так вже доїдаємо підлога вареника... Скоро відрубають і електро харчування...
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05.02.2021 15:01 Відповісти
"Електрохарчування"-😁 а в етом штото єсть едакоє... загадочноє.
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05.02.2021 15:09 Відповісти
А хто багатший - ялини картоплю та зітхання по корейськи))
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05.02.2021 15:17 Відповісти
Палишься руссосвинья!
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05.02.2021 15:18 Відповісти
Если они не в состоянии оплатить услуги, то откуда протестующие возьмут деньги на проезд и проживание?
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05.02.2021 15:09 Відповісти
І тому їм можна знущатися над абсолютно непричетними до їхніх проблем людьми?
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05.02.2021 15:25 Відповісти
Это конечно не правильно, но это законный метод решать проблему обнищания людей для правительства, ВР и Президента!
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05.02.2021 16:12 Відповісти
А якщо водії і пасажири зберуться,візьмуть дрюки і влаштують свій протест проти блокування дороги по спинах попередніх протестувальників,це теж буде законно?
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05.02.2021 16:45 Відповісти
Если президент не выполняет свои предвыборные обещания - так будет всегда!
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05.02.2021 18:28 Відповісти
Поверніть камеру у бік міста. Проїдьте по приватному сектору, а тут його більшість і подивіться як і де живуть ці "жебраки". Для багатьох це буде відкриттям.
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05.02.2021 15:27 Відповісти
Перед понижением тарифа, акции проводились по всей Украине! Похоже, что все начинается заново и пикетировать скоро начнут везде!
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05.02.2021 16:01 Відповісти
Не можливо заборонити людині бути бидлом і жебраком. Якщо у неї це в крові, то вона і життя заради цього не пошкодує.
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05.02.2021 16:03 Відповісти
Когда семь лет все твердят, что мы идем в Европу, а идут туда одни тарифы - народ здесь ни причем!

П.С. Задолженность населения за комуналку перевалило уже 60 млрд!
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05.02.2021 16:22 Відповісти
Проводити обстеження і конфіскувати житло, якщо не є жебраками.
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05.02.2021 17:43 Відповісти
Если перепись населения длится несколько месяцев, то обследование и конфискация будет длится годами...
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05.02.2021 18:34 Відповісти
Неблагодарный нарид не ценит усилия найвеличнішого молодого лидера мира по повышению его благосостояния... Ганьба!
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05.02.2021 14:53 Відповісти
холопы бунтуют ?
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05.02.2021 15:06 Відповісти
Да как ти смєєш високопочтєнних господ так уніжать пред слугамі іхнімі!?
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05.02.2021 15:13 Відповісти
шо там они хотят, чтобы контрабанду разрешили возить?
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05.02.2021 15:09 Відповісти
Когда Шмыгаль говорил о снижении тарифа на 30%, а в действительности снизил на 30 коп, то рулить ему осталось тогда не долго!
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05.02.2021 15:14 Відповісти
Смєтать будуть?
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05.02.2021 15:18 Відповісти
Если его не поменяют...
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05.02.2021 16:28 Відповісти
я не понимаю , зачем СВОИ пробл. перекладывать на ДРУГИХ ???? например : еду я с командировки голодный, вонючий и усталый ........ и тут БАЦ --- кто то вышел из своего ДОМА сытый и по приколу ходит и мешает мне попасть в РАЙ !!!!??? это не порядок !!! хочется побузить , купи билет приедь к ООО и там бузи !!! я то тут причем ????
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05.02.2021 15:19 Відповісти
тому, що їм плювати на інших.
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05.02.2021 15:29 Відповісти
Целая сотня протестующих!
Остальным всё нравится.
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05.02.2021 15:33 Відповісти
Это всё мелочи ещё. Вот когда получат цыгане коммунальные платежи за солнечный свет, тень, дождь и воздух, вот тогда может что-то и случится )))
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05.02.2021 15:33 Відповісти
Доки судді, прокурори, депутати будуть отримувати пенсії по 10000 тис в місяць, доти українці житимуть бідно.
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05.02.2021 15:47 Відповісти
Цікава думка... така, пролітарська.
А ви не думали, як так сталось, що у них пенсія 10к? Це ж скільки вони щомісячно сплачували податків із своєї зарплати? А можно поцікавитись (виключно з науково-дослідницькою метою), а коли ви/ми (держава) брали у них ці податки, ми не відчували себе гидко? І навіщо ми це робили? Можно ж було їх звільнити від усіх нарахувань, або нараховувати на мінімалку і зараз би вони мали таку саму пенсію як і ви?
Хіба не потрібно бути послідовним?
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05.02.2021 15:51 Відповісти
А ну дай відповідь що вони виробили щоб мати таку зряплатню з якої сплачували такі шалені, податки щоб мати такі пенсії??? Що окрім того, що діловарили в шоблі адвокат, прокурор суддя? І чому людина яка працювала "на землі" не має можливості отримання такої різниці в доходах??? Чому Лещенко *** отримує 500 к і нічого крім нічого не робить, а роботяги отримують до 8 к? Яка ж тоді пенсія буде в них? І хто цінніший для суспільства?
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05.02.2021 20:00 Відповісти
Що заважає людині замість працювати на землі стати суддею, прокурором, або адвокатом? Або хірургом, для прикладу?
Ви нах.ра брали їх податки? Це ж факт. Якщо ви з когось щось берете то думайте про наслідки.
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08.02.2021 13:58 Відповісти
Сам то зрозумів що написав?? Хто заважає, для чого брали?? Ще забув добавити чому приймали такі закони трактористи, пекарі та інші,
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08.02.2021 14:51 Відповісти
Стань депутатом і приймай, що вважаєш за потрібне. У чому проблема? Я добре розумію що написав. З їх зарплати по 10-20 тис, щомісячно на пенсії твоїм батькам відраховували, а ти у конверті діставав, або взагалі нелегально працював, а тепер - вони підара.си (я не внікаю зараз в усе, а говорю виключно за розмір пенсії) а ти жертва?
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08.02.2021 17:46 Відповісти
Ти хоть закарпатський но дятел! Стань, чому, відраховували. Твій мозок походу не може всосати шо для того бо нарахувати якомусь фівникови зряплату в 10 тисяч з якої він сплатить аж 950 то комусь треба зробити продукції, того самого молока, на 15 тисяч. Но такі як ти фівники чогось математику крутять у свій бік. А тот фівник який продасть літер молока по 8 грн, чомусь видить в магазині на нього 20 грн.
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08.02.2021 18:37 Відповісти
До чого тут сфера виробництва? У США, сфера послуг становить 70%. Послуга це теж товар. Добре, не подобається платити зарплату судді чи прокурору (слідчому і т.п.) роби це сам. Не можеш (звісно що не можеш) наймай. Можеш мене, адвоката найняти. Якщо мене влаштує запропонована заплата, я можу надати послугу і в якості державного обвинувача (прокурора). От тільки коштуватиме тобі це у рази дорожче, ніж зараз.
Я заважав тобі стати фівником? В школі не давав вчитись? Гнав тебе корів доїти? А коли і яку книгу ти прочитав в останнє?
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09.02.2021 09:11 Відповісти
І чомусь мля кіть ти юрист то мав учити на другому курсі основи економічних теорій, а на четвертому менеджмент і маркетинг. Походу заочное з 100 в заліковий дає свої результати
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08.02.2021 18:48 Відповісти
Я багато чого вчив, от тільки не розумію, як із твоїм рівнем, можно взагалі робити якісь висновки? Ми ж не про те, як корову доїти розмовляємо?
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09.02.2021 09:12 Відповісти
Що *** ни єден суддя, ни єден прокурор ни обробив ті гроші що йому платять роботяги. Еквівалент місяць місяць
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08.02.2021 18:52 Відповісти
Можливо, а можливо і ні. Для подібних висновків потрібно:
а.) знати досконало чим вони займаються
б.) бути, як мінімум не гіршим спеціалістом ніж вони,у цій сфері
Що із цього у тебе є? Хто ще у цій країні ніхєра (окрім тебе) не робить? Хірурги? Енергетики?
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09.02.2021 09:14 Відповісти
Розмова взагалі то не про мене і енергетика, а розмова про грошову винагороду за виконану роботу! Тобто ти вважаєш що суддя, прокурор які сидять собі під кондиціонером приносить більше користі суспільству чим фермер який щодня в дощ і спеку повинен зранку нагодувати худобу, щоб її з'їв той самий суддя??
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09.02.2021 17:22 Відповісти
Ні, я вважаю що такий фермер взагалі має бути мільйонером. Або мати можливість ним стати, якщо буде мати не одну корову а сотні...
Проблема в тому, що з любого судді можно зробити некваліфікованого робітника, а навпаки - ні. Освіта та досвід коштують гроші. Решта - демагогія.
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09.02.2021 21:28 Відповісти
Знаю досконало де в Ужгороді приймаються рішення!
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09.02.2021 17:24 Відповісти
...а як же поліцейські , чіновнікі, генерали ..про них забулі ... **** , а шахтарі ?? оце так повеселила ..! Тарифні протести в Україні: на виїзді з Мукачева люди перекрили трасу Київ-Чоп - Цензор.НЕТ 6600
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05.02.2021 16:17 Відповісти
Читайте "Атлант розправив плечі" Айн Ренд ... там дуже наглядно показано цю проблему і чим закінчується популізм.
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05.02.2021 15:47 Відповісти
Трохи не так, по 100000 тис грн, а не по 10 тис.
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05.02.2021 15:48 Відповісти
по 100 к у нас мають "пенсію" виключно судді Верховного суду, а от озвучені вами 10к, це дуже близько до реальних пенсій працівників прокуратури. От тільки перших десятки, а других десятки тисяч.
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05.02.2021 15:52 Відповісти
може зарплати , а не пенсії ??
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05.02.2021 16:47 Відповісти
Ещё неделька-другая и пора проотвечавшегося петушиллу ЗЕлёносопельного БлаЗЕня нахлобучить на кострубатый хрен, чтобы знал падлюка, что такое праведный гнев обманутого народа.
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05.02.2021 15:51 Відповісти
Вважаю недоцільним перекриття тра. На владу це не впливає , а страждають ті,кому конче потрібно їхати. Така форма протесту недопустима,за неї треба наказувати .Необхідно змінити форму протесту.
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05.02.2021 16:06 Відповісти
Практика подобных акций исходит из того, что есть уголовная ответственность за блокировку транспортных коммуникаций, поэтому ходят по пешеходному переходу, ибо водитель обязан остановиться и пропустить (ходят массово и потому беспрерывно). И менты типа не в состоянии это прекратить, так как нет нарушения якобы . . .

Но наша полиция не НЕ МОЖЕТ, а НЕ ХОЧЕТ действовать. Ведь решение есть и оно лёгкое и элегантное : когда начинается такая акция, на место прибывает патрульный полицейский - регулировщик. Когда есть регулировщик, то его сигналы ПРИОРИТЕТНЫ перед знаками и дорожной разметкой, в том числе пешеходными переходами. Он подъехал - увидел беспредел участников акции - в громкоговоритель объявил, что движение начинает регулировать регулировщик и всё - поднял руку, едет машина, а люди ждут. Если люди не ждут, тогда его коллеги-патрульные начинают массово составлять протоколы. Если идёт неповиновение, тогда уже реакция другая . . .
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05.02.2021 16:13 Відповісти
Да, по таким ценам трудно отапливать трёхэтажные особняки
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05.02.2021 16:14 Відповісти
... в Конче-Заспу дорогу перекрыли....лимузинами... Тарифні протести в Україні: на виїзді з Мукачева люди перекрили трасу Київ-Чоп - Цензор.НЕТ 6043 Тарифні протести в Україні: на виїзді з Мукачева люди перекрили трасу Київ-Чоп - Цензор.НЕТ 6043
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05.02.2021 16:44 Відповісти
тарифы уже не вернёшь...но и свой рейтинг зельц тоже не восстановит
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05.02.2021 16:29 Відповісти
Так держать! Все поддержуют такие действие против тарифного безпредела!
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05.02.2021 23:10 Відповісти
 
 