У Харківський області невідомі спалили два авто і кинули гранату у вікно житлового будинку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події
Інцидент стався вночі 5 лютого у Вільхівці. Під час атаки в будинку перебували чоловік, дружина та 11-річна дитина.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцевий телеграм-канал ВЕХА Харків, на місці вже працює поліція.
Гранату РГД кинули дитині у вікно, але вона відскочила, впала в жолоб, де і розірвалася. Осколки полетіли і на машини, які стояли за воротами.
У мережі також пишуть, що постраждалі - місцеві активісти, які організували протести проти господарів піщаного кар'єру.
Топ коментарі
+8 ALEX SUROVV
показати весь коментар05.02.2021 15:17
+5 Tat Prut
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+4 Елена Голубева a22be1d0
показати весь коментар05.02.2021 15:57
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пулемёт? ракета? дрон? танк? или ваш вариант.
какое разрешение вам нужно?
беззащитной овцыбезоружного пострадавшего.
Впрочем это Харьковская обсласть - там много чего принадлежит Авакову, не исключено, что и этот карьер тоже. Тогда пазл сложится.
И кстати, господин Аваков, вы нашли тех, кто сжег дачу Гонтаревой, дом Шабунину, машину Ольге Матюшиной? Нет. Вам проще щемить водил на дорогах...