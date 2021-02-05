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напад (1014) Харківщина (4286)

У Харківський області невідомі спалили два авто і кинули гранату у вікно житлового будинку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Інцидент стався вночі 5 лютого у Вільхівці. Під час атаки в будинку перебували чоловік, дружина та 11-річна дитина.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцевий телеграм-канал ВЕХА Харків, на місці вже працює поліція.

У Харківський області невідомі спалили два авто і кинули гранату у вікно житлового будинку 01
У Харківський області невідомі спалили два авто і кинули гранату у вікно житлового будинку 02
У Харківський області невідомі спалили два авто і кинули гранату у вікно житлового будинку 03
У Харківський області невідомі спалили два авто і кинули гранату у вікно житлового будинку 04

Гранату РГД кинули дитині у вікно, але вона відскочила, впала в жолоб, де і розірвалася. Осколки полетіли і на машини, які стояли за воротами.

У мережі також пишуть, що постраждалі - місцеві активісти, які організували протести проти господарів піщаного кар'єру.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
Ну как вам запрет на оружие? Помогли вам ваши полицаи?
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05.02.2021 15:17
+5
А гранату могли и не успеть бросить, если бы у хозяина дома было право на защиту... а все на что он может расчитывать сейчас это на сочувствие мусоров и слова: «а шо мы можэмо зробыты?! У нас недосконалэ законодавство!»
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05.02.2021 15:27
+4
Оце новина!!Савченко - "героїня України" хотіла Раду взорвати з усіма депутатами...Нічого, ходить по Київу та жирує напару з сеструхою -актівісткою, не сидить та не буде... Тупицькі та Вовки начхали на владу, політики ділять посади для друзів та міста - отож і бардак у Країні...Замовлення на вбивства бізнесмени роздають на право та на ліво... нажаль..приймають, бо роботи для вояків немає та з волонтерством шара закінчилася майже, а жити гарно вже пристосувалися , навіть при війні.
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05.02.2021 15:57
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Восток - дело тонкое...
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05.02.2021 15:14 Відповісти
Ты как, наощуп отзывы пишеш?
Читать не пробовал?
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05.02.2021 17:15 Відповісти
не запорожцы жгли...
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05.02.2021 15:14 Відповісти
Если не запорожец значит можно жечь? Что за примитивная логика.
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05.02.2021 15:19 Відповісти
Никаких евроблях в Украине. Только запорожцы и жигули. Так власть решила
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05.02.2021 15:36 Відповісти
Ця логіка зоветься заздрістю )
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05.02.2021 15:51 Відповісти
Чикаго нервно курит. Браво нашим полицейским во главе с Аваковым.
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05.02.2021 15:15 Відповісти
та то сами милицанюги палят, откат требуют
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05.02.2021 15:16 Відповісти
Ну как вам запрет на оружие? Помогли вам ваши полицаи?
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05.02.2021 15:17 Відповісти
а какое оружие у него должно было быть что бы отбить эту "атаку"?
пулемёт? ракета? дрон? танк? или ваш вариант.
какое разрешение вам нужно?
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06.02.2021 11:51 Відповісти
Правильно что огнестрел запрещают!!! Ишь ты, а то ж начнут стрелять и гранаты кидать все кому не лень и спокойной жизни прийдет конец!
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05.02.2021 15:17 Відповісти
Ну да. А так ни гранату не кинули ни в окна не стреляли ни машины с домом не сожгли. Прям как в раю живем мы в Украине. А у меня постоянно возникает вопрос, не в психушке мы случайно, где на красное говорят белое? У Харківський області невідомі спалили два авто і кинули гранату у вікно житлового будинку - Цензор.НЕТ 3091
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05.02.2021 15:21 Відповісти
А гранату могли и не успеть бросить, если бы у хозяина дома было право на защиту... а все на что он может расчитывать сейчас это на сочувствие мусоров и слова: «а шо мы можэмо зробыты?! У нас недосконалэ законодавство!»
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05.02.2021 15:27 Відповісти
Вот именно. Сейчас мусора наоборот еще найдут повод прошманать пострадавшего и что то у него слямзить или порыться в его бизнесе. Не преступников же им искать в самом деле. Да и преступники могут и подстрелить в отличие от беззащитной овцы безоружного пострадавшего.
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05.02.2021 15:31 Відповісти
откуда вам это известно? вы провидец? в лотерею не пробввали играть?
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06.02.2021 11:53 Відповісти
Ну это если бы хозяин сидел у окна весь вечер и наблюдал когда же кто-то будет мимо проходить с гранатой. Причем именно в этот вечер. Оружие спасает только тогда, когда кто-то ломится в дом с шумом и не знает где ты с оружием притаился. В других случаях оно почти бесполезно. Разве что отомстить постфактум, если знаешь кому конкретно.
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05.02.2021 16:44 Відповісти
Смысловая нагрузка была на слове «могли» не успеть бросить... Оружие Вас может и не спасти, не факт что Вы успеете первым его применить, но, как минимум у Вас должно быть право его применить... это как подушки безопасности в машине, не факт что они вам пригодятся или помогут, но должен быть выбор и ты сам для себя решаешь покупать машину с подушками или берёшь по дешевле «биток» без них...
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05.02.2021 16:52 Відповісти
у нас вся мусорня работает по этому принципу.Уже и машины классные им дали и зряплату а они один хер не хотят работать
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06.02.2021 07:56 Відповісти
А если бы у бандитов было оружие? Как говорят на соседней ветке про запрет на оружие У Харківський області невідомі спалили два авто і кинули гранату у вікно житлового будинку - Цензор.НЕТ 1510
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05.02.2021 15:18 Відповісти
у них и так оно есть и что... просто если ты сыкун по жизни и чмо то тебе ни мусора ни оружие тебе ничего не поможет
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06.02.2021 07:57 Відповісти
Виглядає як попередження не дуже зубожілому громадянину (судячи з автівок). Хижка так собі
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05.02.2021 15:22 Відповісти
та не зовсим проста..
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05.02.2021 23:54 Відповісти
рюкзаков же прямо сказал - Харьков-ментовский город...ищите там
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05.02.2021 15:30 Відповісти
Нью-Йорк в Украине уже есть и Чикаго появилось.
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05.02.2021 15:31 Відповісти
никуёвые машины, как для "активистов".....
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05.02.2021 15:32 Відповісти
Добыча песка-прокурорский бизнес.
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05.02.2021 15:36 Відповісти
Было бы оружие, могли бы хоть отстреливаться.
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05.02.2021 15:42 Відповісти
Типове залякування.
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05.02.2021 15:52 Відповісти
Оце новина!!Савченко - "героїня України" хотіла Раду взорвати з усіма депутатами...Нічого, ходить по Київу та жирує напару з сеструхою -актівісткою, не сидить та не буде... Тупицькі та Вовки начхали на владу, політики ділять посади для друзів та міста - отож і бардак у Країні...Замовлення на вбивства бізнесмени роздають на право та на ліво... нажаль..приймають, бо роботи для вояків немає та з волонтерством шара закінчилася майже, а жити гарно вже пристосувалися , навіть при війні.
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05.02.2021 15:57 Відповісти
бріҐада У Харківський області невідомі спалили два авто і кинули гранату у вікно житлового будинку - Цензор.НЕТ 4343
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05.02.2021 16:11 Відповісти
Аваков решил щемить водил на дорогах, мусора и так оборзели вкрай - только взятки им давай, а с реальной преступностью полиция бороться ссыцца.

Впрочем это Харьковская обсласть - там много чего принадлежит Авакову, не исключено, что и этот карьер тоже. Тогда пазл сложится.

И кстати, господин Аваков, вы нашли тех, кто сжег дачу Гонтаревой, дом Шабунину, машину Ольге Матюшиной? Нет. Вам проще щемить водил на дорогах...
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05.02.2021 16:52 Відповісти
Не раскачивай, крыс тошнит😁
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05.02.2021 18:14 Відповісти
 
 