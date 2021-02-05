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17-річний хлопець насмерть збив 16-річного велосипедиста на Рівненщині, - Нацполіція. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

17-річний хлопець на Рівненщині збив 16-річного велосипедиста і втік з місця злочину. Потерпілий помер, не опритомнівши.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Поліцейські попередньо на місці події з’ясували, що поки невстановлений водій легкового автомобіля допустив наїзд на 16-річного місцевого жителя. Неповнолітнього доставили до місцевої лікарні. Однак, попри вжиті реанімаційні заходи, життя дитині врятувати не вдалося: орієнтовно через дві години від травм хлопець помер, не опритомнівши.

Водій транспортного засобу із місця пригоди зник. Зі слів свідків та очевидців - це був мінівен світлого кольору, в якого внаслідок автопригоди пошкоджене праве лобове скло та фара.

Пізніше в Нацполіції повідомили, що особу водія встановлено. Ним виявився 17-річний житель села Поляни.

У межах кримінального провадження, розпочатого за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, неповнолітній, який залишив місце автопригоди, в присутності адвоката дає покази слідчому.

Транспортний засіб Volkswagen Vento вилучено.

Слідчі дії тривають. Вирішується питання про повідомлення неповнолітньому про підозру у вчиненні злочину.

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17-річний хлопець насмерть збив 16-річного велосипедиста на Рівненщині, - Нацполіція 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
Сегодня малолетки за рулем совсем рехнулись ? 17-летний парень насмерть сбил 16-летнего велосипедиста на Ривненщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3020
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05.02.2021 15:59
+7
Мой драндулет в твой гараж не влезет, чучело. Не твоего сына сбили и норм?
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05.02.2021 16:23
+6
Да... пора разрешать полиции останавливать ТС без факта нарушения. Сам из себя выхожу, когда без причины останавливают, но, похоже, без этого не обойтись. 17-летний парень насмерть сбил 16-летнего велосипедиста на Ривненщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8848
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05.02.2021 16:03
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Сегодня малолетки за рулем совсем рехнулись ? 17-летний парень насмерть сбил 16-летнего велосипедиста на Ривненщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3020
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05.02.2021 15:59 Відповісти
Дебилизация молодежи, сэр! "Какаяразницахотьпоржем"(с) к тому же...
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05.02.2021 16:22 Відповісти
Да... пора разрешать полиции останавливать ТС без факта нарушения. Сам из себя выхожу, когда без причины останавливают, но, похоже, без этого не обойтись. 17-летний парень насмерть сбил 16-летнего велосипедиста на Ривненщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8848
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05.02.2021 16:03 Відповісти
Так напиши на своем драндулете чтобы тебя останавливали все без причины и брали мазок на анализ раз тебе так хочется. Не приплетай к своим извращениям остальных 40миллионов человек.
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05.02.2021 16:19 Відповісти
Мой драндулет в твой гараж не влезет, чучело. Не твоего сына сбили и норм?
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05.02.2021 16:23 Відповісти
Не 40, а только 73 процента шлемазлов от общего количества граждан Украины
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05.02.2021 16:23 Відповісти
и на бутылку пусть сажают тоже - вдруг менту показалось шо пациент - гей, ну а если нет, так мент скажет вот так: 17-річний хлопець насмерть збив 16-річного велосипедиста на Рівненщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8140 17-річний хлопець насмерть збив 16-річного велосипедиста на Рівненщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9318 17-річний хлопець насмерть збив 16-річного велосипедиста на Рівненщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9311
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05.02.2021 16:25 Відповісти
Спокійно зупиняюсь, показую документи і... поїхав. Якщо порушив, вибачаюсь, більш такого не буде, оформляй протокол і... поїхав. І в мене нерви спокійні і даїшники дивуються.
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05.02.2021 16:55 Відповісти
И за одно сразу тест на алкоголь и наркотики....
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26.07.2021 16:01 Відповісти
Звиздец ☹️
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05.02.2021 16:15 Відповісти
Щас появятся коментаторы которые будут предлогать запретить автомобили, как в статье ниже запрет на оружие, потому что один недочеловек нарушил закон
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05.02.2021 16:20 Відповісти
Падло малолітнє. Хоча яке воно вже малолітнє, через рік повнолітній буде...
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05.02.2021 16:25 Відповісти
один ехал пьяный в черной одежде, второй превысил скорость едя в направлении на котором по документам - асфальт проложен... - кто-то бы удивился если было бы именно так? а может и реально оно так.
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05.02.2021 16:28 Відповісти
и опять расстрел (наезд) велосипедиста в спину (сзади)..
хорошо хоть пешеходов правила ещё не обязали идти по правой (по ходу движения) стороне дороги, и, идя навстречу "шумахерам", они видят ТС у них есть шанс избежать столкновения, в отличие от велосипедистов, правила для которых пишут "мажоры"-автомобилисты..
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05.02.2021 16:29 Відповісти
Volkswagen Vento это ни как ни минивэн.
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05.02.2021 16:59 Відповісти
судя по фото он его в поле сбил..
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05.02.2021 16:59 Відповісти
дакакаяразница виноваты 73%!
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26.07.2021 15:58 Відповісти
 
 