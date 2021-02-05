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затримання (4145) Москва (1103) протест (2250) Росія (47263)

25 москвичів затримали за написане на снігу слово "Свобода". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

Молодики у формі бійців ОМОНу великими літерами написали на снігу слово "Свобода", а потім стали навколо, щоб "охороняти" його. Їх усіх забрали в поліцію. Затримані кажуть, що це був не протест, а мистецька акція.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Настоящее время".

Фотографиня й учасниця проєкту Ольга Лісовська розповіла, що поліцейські затримали 25 осіб, вони не пояснили причин затримання.

"Ми поки сидимо в автобусі. Всіх хлопців по черзі забрали. Затримано з 13:30, все ще очікуємо. Залишилися самі дівчата. Куди ведуть - не говорять", - розповіла вона.

За її словами, дія не є акцією, це був художній проєкт. "Орендували костюми ОМОНу з реквізиторського. І постояли біля слова "Свобода". Це не акція", - додала вона.

Також дивіться: Протести в РФ: заарештованих на акціях на підтримку Навального змусили штовхати заглухлий автозак. ВIДЕО

Інша учасниця проєкту Арсенія Філатова також сказала журналістам, що це був художній проєкт фотографа, а костюми були без нашивок - "в таких костюмах мужики ходять на риболовлю".

"Ми не припускали що нас затримають, бо, по-перше, ми нічого незаконного не робити, не порушували нічий спокій, нікому не заважали. І щоб зайвий раз нікого не бентежити, ми навіть замовили автобус спеціальний, щоб він нас довіз до точки зйомки, щоб не світитися в формі, не ходити по місту", - заявила Філатова.

25 москвичів затримали за написане на снігу слово Свобода 01
25 москвичів затримали за написане на снігу слово Свобода 02

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+42
25 москвичей задержали за написанное на снегу слово "Свобода" - Цензор.НЕТ 9601
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05.02.2021 16:55
+37
25 москвичей задержали за написанное на снегу слово "Свобода" - Цензор.НЕТ 3438
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05.02.2021 16:56
+28
25 москвичей задержали за написанное на снегу слово "Свобода" - Цензор.НЕТ 4947
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05.02.2021 16:58
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Ишь чего удумали!? Всем по 15 лет строгача.
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05.02.2021 16:55 Відповісти
растает - отпустят
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05.02.2021 16:55 Відповісти
За Полярным кругом не растает. Это пожизненное. 25 москвичей задержали за написанное на снегу слово "Свобода" - Цензор.НЕТ 2609
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05.02.2021 16:58 Відповісти
Чим менше стаэ жрачки, тим быльше мокшам хочеться свободи. Якби Пуйло організував в Орді голодомор, всі виживші стали б переконаними демократами.
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05.02.2021 17:20 Відповісти
надо писать - что воля, что неволя всё равно
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05.02.2021 18:10 Відповісти
Сталина на них нет!!!!
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05.02.2021 16:55 Відповісти
25 москвичей задержали за написанное на снегу слово "Свобода" - Цензор.НЕТ 9601
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05.02.2021 16:55 Відповісти
😂🤣
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05.02.2021 17:37 Відповісти
Дааааа. Шото у бункерной крысы не там воспалилось. Напишите просто Хутин Пуй. Вокруг хороводы под балалайку. 25 москвичей задержали за написанное на снегу слово "Свобода" - Цензор.НЕТ 8309
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05.02.2021 16:56 Відповісти
25 москвичей задержали за написанное на снегу слово "Свобода" - Цензор.НЕТ 3438
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05.02.2021 16:56 Відповісти
Шедевр! 25 москвичей задержали за написанное на снегу слово "Свобода" - Цензор.НЕТ 8471
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05.02.2021 17:02 Відповісти
До речі,сьогодні на телеграм каналі donetchanin з"явилось відео з нарабсії де ліварюціанєри штовхають заглохший автозак 25 москвичів затримали за написане на снігу слово "Свобода" - Цензор.НЕТ 634
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05.02.2021 17:31 Відповісти
То у них тренування перед тим як ГУЛАГ колючим дротом обнесуть.
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05.02.2021 19:46 Відповісти
ведут два автоматчика 300 зеков
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06.02.2021 08:38 Відповісти
Пусть пишут "тюрьма наш дом" - это тянет на медаль с ****** на аверсе. 25 москвичей задержали за написанное на снегу слово "Свобода" - Цензор.НЕТ 4979
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05.02.2021 16:57 Відповісти
А сколько москвичей задержали за протест против войны с Украиной?
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05.02.2021 16:57 Відповісти
25 москвичей задержали за написанное на снегу слово "Свобода" - Цензор.НЕТ 4947
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05.02.2021 16:58 Відповісти
а не было ли у них умысла написать "свобода" жёлтым снегом? ))
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05.02.2021 16:58 Відповісти
Песков: Задержано больше, чем могут принять изоляторы, немножко потерпите, мы строим новые концлагеря.
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05.02.2021 16:59 Відповісти
Тягнибок и туда добрался.
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05.02.2021 16:59 Відповісти
чому напис не жовтим кольором?
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05.02.2021 16:59 Відповісти
так вам і тре! раби, підніжки, грязь москви
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05.02.2021 17:00 Відповісти
Этот подвиг, да что там - подвижище!!! во имя свободы впишут большими буквами в анналы истории! 25 москвичей задержали за написанное на снегу слово "Свобода" - Цензор.НЕТ 3184
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05.02.2021 17:00 Відповісти
...да это они просто дворников так вызывали 25 москвичей задержали за написанное на снегу слово "Свобода" - Цензор.НЕТ 8076
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05.02.2021 17:05 Відповісти
25 москвичей задержали за написанное на снегу слово "Свобода" - Цензор.НЕТ 9969 25 москвичей задержали за написанное на снегу слово "Свобода" - Цензор.НЕТ 2447
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05.02.2021 17:04 Відповісти
25 москвичей задержали за написанное на снегу слово "Свобода" - Цензор.НЕТ 5900
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05.02.2021 17:08 Відповісти
Идиоты... (власть, конечно)
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05.02.2021 17:10 Відповісти
Написали бы " путен-не *****" им бы ещё и премию выделили..сталинскую.
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05.02.2021 17:10 Відповісти
в России в Империи в СССР всегда боялись чего- СЛОВА ПИСАТЕЛЕЙ и ПОЭТОВ ФИЛОСОФОВ...и ЛЮДЕЙ- СПОСОБНЫХ НАПИСАТЬ такое- что вызывало бы реакцию любую на написанное- прочитанное и услышанное .. десятки если не сотни убитых, погибших, при странных обстоятельствах писателей, поэтов, публицистов в России за всю историю ее..
тех кого убивали на дуэлях тех кого- сгоняли в ссылку и каторги.... тех кого по оговору судили как врагов России...... тех кого даже убивали за переделами России а потом наступил и добавился через журналистов...убивали за СЛОВО.. ЗА ЯЗЫК... МОВУ... так что вначале любого дела и начинания было всегда-- СЛОВО.. в царской России судили лояльно террористов бомбистов но судили посмертно или ссылали на вечную каторгу тех кто печатал листовки брошюры в годы оккупации даже немцы жестокого расстреливали за листовки хотя сами не брезговали этим же способом пропаганды... пропаганды слово играет важное значение посмотрите как воют на болотах мокшанских ОПЗЖ вей вей у них закрыли способность нести свое Слово слово лжи ненависти значит вывод что СЛОВО остается важным оружием даже в условиях космических сражений которые когда то будут в Эпохе Цивилизации...
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05.02.2021 17:15 Відповісти
Категорично підтримаю поліцію. Всіх в ГУЛАг. Раби навіть не мають права мріяти про свободу.
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05.02.2021 17:17 Відповісти
Написалиб Чечня-круто, ніхтоб і не трогав.
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05.02.2021 17:18 Відповісти
А выписяли бы на снегу "на Берлин", "можем повторить", "в америке все чмо" - никто бы их и не тронул....
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05.02.2021 17:22 Відповісти
Выписяли - от слова писять!
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05.02.2021 17:23 Відповісти
Странная акция: свобода в оцеплении омона. Или это они ее от кого то охраняют? Точно, что умом не понять.
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05.02.2021 17:28 Відповісти
Стукнулі. Раша - країна стукачів.
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05.02.2021 17:34 Відповісти
25 москвичів затримали за написане на снігу слово "Свобода" - Цензор.НЕТ 2022 25 москвичів затримали за написане на снігу слово "Свобода" - Цензор.НЕТ 5032
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05.02.2021 17:40 Відповісти
25 москвичів затримали за написане на снігу слово "Свобода" - Цензор.НЕТ 6837 25 москвичів затримали за написане на снігу слово "Свобода" - Цензор.НЕТ 9025
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05.02.2021 17:42 Відповісти
25 москвичів затримали за написане на снігу слово "Свобода" - Цензор.НЕТ 9048 25 москвичів затримали за написане на снігу слово "Свобода" - Цензор.НЕТ 3610
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05.02.2021 17:44 Відповісти
Не...ну надо было вернутся и переписать на слово....РАБСТВО!....аааа... им все равно. Как ни напишешь их посядють.
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05.02.2021 18:07 Відповісти
Цензор! Перестань писать что там и как в России, насрать на неё.
Лучше сконцентрируйся на Украине. У нас своего поносу по самые уши, сепары ходят колонами, то ТВ порожняки гонят, за каждым углом взяточники, пилят бюджет все кому не лень, контрабас через границу возят аж гай шумит. Нам есть о чем поговорить и без проблем российского арт-хауза.
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05.02.2021 18:24 Відповісти
Расеян нужно с детства бить по рукам чтобы они не могли писать на царя провокации, выбить зубы чтобы они не могли оскорблять царя и бить по башке чтобы они не смогли думать и замышлять против царя
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05.02.2021 18:36 Відповісти
краще б написали б на раSSії всім відоме слово: "ГУЛаг"...
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05.02.2021 18:38 Відповісти
"это сладкое слово - свобода!" - отныне фильм, запрещённый к показу в парашной федерации ))
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05.02.2021 19:19 Відповісти
Фильм 1972 г., Литовская киностудия с Мосфильмом ...Самое интересное, что натуральные съемки проходили в Чили, за год до прихода к власти А.Пиночета...По сюжету ,действие происходит в Венесуэле, кстати,на основе реальных событий снят фильм..! В 70-е годы его часто крутили по ТВ..
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05.02.2021 23:35 Відповісти
ага. я помню.
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05.02.2021 23:48 Відповісти
На колени забыли встать.
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05.02.2021 19:50 Відповісти
 
 