25 москвичів затримали за написане на снігу слово "Свобода". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За кордоном
Молодики у формі бійців ОМОНу великими літерами написали на снігу слово "Свобода", а потім стали навколо, щоб "охороняти" його. Їх усіх забрали в поліцію. Затримані кажуть, що це був не протест, а мистецька акція.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Настоящее время".
Фотографиня й учасниця проєкту Ольга Лісовська розповіла, що поліцейські затримали 25 осіб, вони не пояснили причин затримання.
"Ми поки сидимо в автобусі. Всіх хлопців по черзі забрали. Затримано з 13:30, все ще очікуємо. Залишилися самі дівчата. Куди ведуть - не говорять", - розповіла вона.
За її словами, дія не є акцією, це був художній проєкт. "Орендували костюми ОМОНу з реквізиторського. І постояли біля слова "Свобода". Це не акція", - додала вона.
Інша учасниця проєкту Арсенія Філатова також сказала журналістам, що це був художній проєкт фотографа, а костюми були без нашивок - "в таких костюмах мужики ходять на риболовлю".
"Ми не припускали що нас затримають, бо, по-перше, ми нічого незаконного не робити, не порушували нічий спокій, нікому не заважали. І щоб зайвий раз нікого не бентежити, ми навіть замовили автобус спеціальний, щоб він нас довіз до точки зйомки, щоб не світитися в формі, не ходити по місту", - заявила Філатова.
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тех кого убивали на дуэлях тех кого- сгоняли в ссылку и каторги.... тех кого по оговору судили как врагов России...... тех кого даже убивали за переделами России а потом наступил и добавился через журналистов...убивали за СЛОВО.. ЗА ЯЗЫК... МОВУ... так что вначале любого дела и начинания было всегда-- СЛОВО.. в царской России судили лояльно террористов бомбистов но судили посмертно или ссылали на вечную каторгу тех кто печатал листовки брошюры в годы оккупации даже немцы жестокого расстреливали за листовки хотя сами не брезговали этим же способом пропаганды... пропаганды слово играет важное значение посмотрите как воют на болотах мокшанских ОПЗЖ вей вей у них закрыли способность нести свое Слово слово лжи ненависти значит вывод что СЛОВО остается важным оружием даже в условиях космических сражений которые когда то будут в Эпохе Цивилизации...
Лучше сконцентрируйся на Украине. У нас своего поносу по самые уши, сепары ходят колонами, то ТВ порожняки гонят, за каждым углом взяточники, пилят бюджет все кому не лень, контрабас через границу возят аж гай шумит. Нам есть о чем поговорить и без проблем российского арт-хауза.