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Київська область (3133) вбивство (2876)

Чоловік із Київської області убив свою співмешканку, розчленував і втопив її тіло, голову і кінцівки спалив. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Під час сварки чоловік вдарив співмешканку, внаслідок чого жінка впала на гострий металевий виступ і знепритомніла.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікації облполіції, моторошне вбивство розкрито в Білоцерківському районі Київської області.

Про зникнення 35-річної мешканки села Розкішна в поліцію повідомила місцева жителька. Правоохоронці провели низку оперативно-розшукових заходів і встановили, що зникла жінка - мертва. Також встановили, що до її смерті причетний співмешканець.

Чоловік із Київської області убив свою співмешканку, розчленував і втопив її тіло, голову і кінцівки спалив 01
Чоловік із Київської області убив свою співмешканку, розчленував і втопив її тіло, голову і кінцівки спалив 02
Чоловік із Київської області убив свою співмешканку, розчленував і втопив її тіло, голову і кінцівки спалив 03
Чоловік із Київської області убив свою співмешканку, розчленував і втопив її тіло, голову і кінцівки спалив 04

Як з'ясувалося, після смерті жінки, зловмисник кілька разів повертався до померлої для того, щоб розчленувати тіло: голову і кінцівки спалив, а тіло - втопив у водоймі.

Під час обшуку поліцейські виявили і вилучили низку речових доказів, направили їх для проведення відповідних експертиз.

48-річного зловмисника затримали. Зараз він перебуває в ізоляторі тимчасового утримання. Затриманий у скоєному зізнався, і дав правдиві свідчення.

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"Як з'ясувалося, жінку він убив через те, що вона постійно вимагала від нього гроші. У загиблої залишилися сиротами четверо дітей", - розповіли в поліції.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає ув'язнення на термін від семи до п'ятнадцяти років. Вирішується питання про оголошення підозри зловмисникові. Запобіжний захід обере суд.
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Топ коментарі
+33
Мужчина из Киевской области убил свою сожительницу, расчленил и утопил ее тело, голову и конечности сжег - Цензор.НЕТ 2294
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05.02.2021 17:30
+8
Короче, они нашли друг друга!
Детей жалко......
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05.02.2021 17:14
+8
Чоловік із Київської області убив свою співмешканку, розчленував і втопив її тіло, голову і кінцівки спалив - Цензор.НЕТ 992
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05.02.2021 20:09
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Короче, они нашли друг друга!
Детей жалко......
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05.02.2021 17:14 Відповісти
Яке цікаве і "захоплююче" життя у деяких українців. А що не поділили? Пульт від телевізору?
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05.02.2021 17:20 Відповісти
отказалась заплатить собакой за коммуналку
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05.02.2021 17:25 Відповісти
Люди наївно думають, що їхні справи можна приховати. Нічого не можна приховати!!!
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05.02.2021 17:30 Відповісти
Мужчина из Киевской области убил свою сожительницу, расчленил и утопил ее тело, голову и конечности сжег - Цензор.НЕТ 2294
показати весь коментар
05.02.2021 17:30 Відповісти
Чоловік із Київської області убив свою співмешканку, розчленував і втопив її тіло, голову і кінцівки спалив - Цензор.НЕТ 992
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05.02.2021 20:09 Відповісти
А мог бы вызвать полицию, сказать что не понимает как такое могло случиться, что был в состоянии аффекта, что это она сломала ему психику постоянными требованиями денег в количествах, которых он просто физически не в состоянии был обеспечить. Возможно получил бы по минимуму с правом на УДО.
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05.02.2021 17:38 Відповісти
как в песне по радио--така романтика варта усього життя...только вот если на тебе моднявые боты не значит что джентельмен вменяемый Чоловік із Київської області убив свою співмешканку, розчленував і втопив її тіло, голову і кінцівки спалив - Цензор.НЕТ 6024
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05.02.2021 18:26 Відповісти
Типовий сюжет для пісні Death Metal групи (а-ля Cannibal Corpse, наприклад...)
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05.02.2021 18:39 Відповісти
Точно! Brutal Death Metal в чистому вигляді.
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05.02.2021 19:40 Відповісти
..моща в тягу..!!- но не такая тупая, а нормал= ас\дс, дп, вс, бк, рэйнб, дефлепп, синдер, крок..и т.д и т.п...)))
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06.02.2021 00:16 Відповісти
З яких це раптом зуїв Death Metal тупий? Візьмемо хоча б Technical Brutal DM а-ля Deeds Of Flesh - там дуже складна з технічного боку музика...
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06.02.2021 01:00 Відповісти
Мабуть, чоловік просто не чув дійсно якісного та гідного Death Metal.
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06.02.2021 01:09 Відповісти
Ха вбивство має бути мінімум 25 років!
Закони лайно.
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05.02.2021 18:52 Відповісти
Так не можна! Демократія постраждає. Та й Леся Подерев'янського пригадайте: "Повинні ми любити всіх підорасів, злодіїв, убивць. Бо кожен з них - народ, всі - баганосці."
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05.02.2021 19:42 Відповісти
Моторошно навіть уявити, що цей виродок міг зробити з нещасними дітьми
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05.02.2021 20:01 Відповісти
Ну действительно, что это такое,- убил расчленил, сжёг, а тело утопил в водоёме, да за это минимум 15-ть лет, а вы от 7 до 15-ти. С такими законами преступность не уменьшите, за наркоту больше даёте, а жизнь человека для вас пустяк выходит.
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05.02.2021 21:39 Відповісти
 
 