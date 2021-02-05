Чоловік із Київської області убив свою співмешканку, розчленував і втопив її тіло, голову і кінцівки спалив. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під час сварки чоловік вдарив співмешканку, внаслідок чого жінка впала на гострий металевий виступ і знепритомніла.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікації облполіції, моторошне вбивство розкрито в Білоцерківському районі Київської області.

Про зникнення 35-річної мешканки села Розкішна в поліцію повідомила місцева жителька. Правоохоронці провели низку оперативно-розшукових заходів і встановили, що зникла жінка - мертва. Також встановили, що до її смерті причетний співмешканець.

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Як з'ясувалося, після смерті жінки, зловмисник кілька разів повертався до померлої для того, щоб розчленувати тіло: голову і кінцівки спалив, а тіло - втопив у водоймі.

Під час обшуку поліцейські виявили і вилучили низку речових доказів, направили їх для проведення відповідних експертиз.

48-річного зловмисника затримали. Зараз він перебуває в ізоляторі тимчасового утримання. Затриманий у скоєному зізнався, і дав правдиві свідчення.

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"Як з'ясувалося, жінку він убив через те, що вона постійно вимагала від нього гроші. У загиблої залишилися сиротами четверо дітей", - розповіли в поліції.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає ув'язнення на термін від семи до п'ятнадцяти років. Вирішується питання про оголошення підозри зловмисникові. Запобіжний захід обере суд.