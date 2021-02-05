Попри локдаун, багато ресторанів у Конча-Заспі приймали гостей, поліція не втручалася, - "Схеми". ФОТОрепортаж

Під час січневого локдауну елітні ресторани в Конча-Заспі, попри заборону, продовжували приймати відвідувачів, а поліція, приїжджаючи на виклик журналістів - не знаходила порушень.

Про це повідомляє програма "Схеми", інформує Цензор.НЕТ.

Поліцейські або не приїжджали на виклик, або приїжджали і не виконували свої функції, отримували від ресторану пакети або відкрито ставали на бік порушників посиленого карантину. У закладах пояснювали, що тільки видають гостям замовлення, тим часом як знімальна група неодноразово фіксувала заповнені автомобілями парковки і гостей, які, ховаючись від камери, через ліс виходили до своїх авто. А в одному з ресторанів журналісти зняли банкет.

12 січня, в розпал посиленого карантину, журналісти помітили на парковці ресторану Fabius багато автомобілів. Співробітники поліції, які прибули на виклик, показали на закриті двері, пояснили, що нічого зробити не можуть - і поїхали. А гості, як зафіксували "Схеми", тим часом залишили заклад.

15 січня знімальна група помітила скупчення машин преміум-класу на парковці іншого ресторану Giardino, а пізніше - і самих гостей закладу. Журналістам вдалося відзняти близько 20 відвідувачів з їжею на столах - серед яких і народний депутат попереднього скликання від "Опозиційного блоку" Андрій Кисельов.

Поліцейські, що приїхали на виклик журналістів, спочатку поговорили з представницею закладу і за її словами пояснили "схеми", що "там працюють члени родини власниці, це ресторан при готелі, який майже повністю заповнений. Банкетів там немає". Після цього екіпаж виїхав.

Водночас журналісти помітили, як відвідувачі намагалися покинути заклад, ховаючись від камер. Зокрема, під вихід з кухні для гостей підганяли транспорт. Інші машини чекали через дорогу від закладу, під лісом. Ближче до 23:00 у заклад повернулися поліцейські, зробили фотографії вже напівпорожньої парковки і запропонували журналістам дати пояснення або приїхати до відділення вранці.

19 січня, коли діяв посилений карантин, "Схеми" також побачили низку автомобілів і гостей на території закладу Tandyr.

Спочатку на виклик приїхав екіпаж. Один із поліцейських оглянув двір і почав комусь телефонувати. Пізніше - в заклад приїхав ще один поліцейський, але у приватному автомобілі. Через деякий час і він, і екіпаж залишили парковку ресторану. Майже одночасно з ними з території поїхали машини відвідувачів. Згодом, як зафіксували "Схеми", в Tandyr повернувся поліцейський, який приїжджав на приватному авто. Жінка з ресторану передала йому пакети.

Після цього до елітного закладу одна за одною повернулися машини гостей, у дворі знову з'явилися відвідувачі, а офіціантка виносила посуд і поверталася з напоями.

21 січня "Схеми" помітили скупчення автомобілів на території ресторану "Купецький двір". Серед гостей, які заходили до закладу, знімальна група зафіксувала, зокрема, народного депутата від "ЄС", члена комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності Сергія Алексєєва.

Екіпаж, який прибув на виклик журналістів, спробував потрапити в приміщення, але спочатку їм в цьому відмовили. У закладі пояснили, що працюють на "замовлення з собою", хоча в цей же час "Схеми" помітили офіціантку з посудом і гостей, які різними шляхами залишали заклад, зокрема, через ліс. Згодом поліцейським дозволили потрапити всередину, після чого вони вийшли до журналістів і пояснили: "В основному залі людей немає, в будиночках є люди, які чекають замовлення з собою. Але приїде слідчо-оперативна група і буде детально цим займатися". До закладу група так і не приїхала, сказано в розслідуванні.

У коментарі журналістам пізніше нардеп Алексєєв пояснив ситуацію так: "Я заходжу всередину ресторану, забираю замовлення - весь час так роблю. А як його, через паркан забирати? Чи я на трасу маю виходити? Я забираю замовлення і йду". Водночас, як зауважила знімальна група, з моменту прибуття депутата до закладу до моменту, коли його автомобіль поїхав у ліс і виїхав звідти, пройшло близько півтори години.

У МВС пообіцяли дати оцінку згаданим епізодам після публікації. І додали, що всього від початку карантину в 2020 році працівники поліції зафіксували близько 130 тис. порушень, майже в половині випадків - складено адмінпротоколи.