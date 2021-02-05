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Попри локдаун, багато ресторанів у Конча-Заспі приймали гостей, поліція не втручалася, - "Схеми". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Під час січневого локдауну елітні ресторани в Конча-Заспі, попри заборону, продовжували приймати відвідувачів, а поліція, приїжджаючи на виклик журналістів - не знаходила порушень.

Про це повідомляє програма "Схеми", інформує Цензор.НЕТ.

Поліцейські або не приїжджали на виклик, або приїжджали і не виконували свої функції, отримували від ресторану пакети або відкрито ставали на бік порушників посиленого карантину. У закладах пояснювали, що тільки видають гостям замовлення, тим часом як знімальна група неодноразово фіксувала заповнені автомобілями парковки і гостей, які, ховаючись від камери, через ліс виходили до своїх авто. А в одному з ресторанів журналісти зняли банкет.

Попри локдаун, багато ресторанів у Конча-Заспі приймали гостей, поліція не втручалася, - Схеми 01

12 січня, в розпал посиленого карантину, журналісти помітили на парковці ресторану Fabius багато автомобілів. Співробітники поліції, які прибули на виклик, показали на закриті двері, пояснили, що нічого зробити не можуть - і поїхали. А гості, як зафіксували "Схеми", тим часом залишили заклад.

Попри локдаун, багато ресторанів у Конча-Заспі приймали гостей, поліція не втручалася, - Схеми 02

15 січня знімальна група помітила скупчення машин преміум-класу на парковці іншого ресторану Giardino, а пізніше - і самих гостей закладу. Журналістам вдалося відзняти близько 20 відвідувачів з їжею на столах - серед яких і народний депутат попереднього скликання від "Опозиційного блоку" Андрій Кисельов.

Попри локдаун, багато ресторанів у Конча-Заспі приймали гостей, поліція не втручалася, - Схеми 03

Поліцейські, що приїхали на виклик журналістів, спочатку поговорили з представницею закладу і за її словами пояснили "схеми", що "там працюють члени родини власниці, це ресторан при готелі, який майже повністю заповнений. Банкетів там немає". Після цього екіпаж виїхав.

Водночас журналісти помітили, як відвідувачі намагалися покинути заклад, ховаючись від камер. Зокрема, під вихід з кухні для гостей підганяли транспорт. Інші машини чекали через дорогу від закладу, під лісом. Ближче до 23:00 у заклад повернулися поліцейські, зробили фотографії вже напівпорожньої парковки і запропонували журналістам дати пояснення або приїхати до відділення вранці.

Попри локдаун, багато ресторанів у Конча-Заспі приймали гостей, поліція не втручалася, - Схеми 04

19 січня, коли діяв посилений карантин, "Схеми" також побачили низку автомобілів і гостей на території закладу Tandyr.

Спочатку на виклик приїхав екіпаж. Один із поліцейських оглянув двір і почав комусь телефонувати. Пізніше - в заклад приїхав ще один поліцейський, але у приватному автомобілі. Через деякий час і він, і екіпаж залишили парковку ресторану. Майже одночасно з ними з території поїхали машини відвідувачів. Згодом, як зафіксували "Схеми", в Tandyr повернувся поліцейський, який приїжджав на приватному авто. Жінка з ресторану передала йому пакети.

Попри локдаун, багато ресторанів у Конча-Заспі приймали гостей, поліція не втручалася, - Схеми 05

Після цього до елітного закладу одна за одною повернулися машини гостей, у дворі знову з'явилися відвідувачі, а офіціантка виносила посуд і поверталася з напоями.

Попри локдаун, багато ресторанів у Конча-Заспі приймали гостей, поліція не втручалася, - Схеми 06

21 січня "Схеми" помітили скупчення автомобілів на території ресторану "Купецький двір". Серед гостей, які заходили до закладу, знімальна група зафіксувала, зокрема, народного депутата від "ЄС", члена комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності Сергія Алексєєва.

Екіпаж, який прибув на виклик журналістів, спробував потрапити в приміщення, але спочатку їм в цьому відмовили. У закладі пояснили, що працюють на "замовлення з собою", хоча в цей же час "Схеми" помітили офіціантку з посудом і гостей, які різними шляхами залишали заклад, зокрема, через ліс. Згодом поліцейським дозволили потрапити всередину, після чого вони вийшли до журналістів і пояснили: "В основному залі людей немає, в будиночках є люди, які чекають замовлення з собою. Але приїде слідчо-оперативна група і буде детально цим займатися". До закладу група так і не приїхала, сказано в розслідуванні.

У коментарі журналістам пізніше нардеп Алексєєв пояснив ситуацію так: "Я заходжу всередину ресторану, забираю замовлення - весь час так роблю. А як його, через паркан забирати? Чи я на трасу маю виходити? Я забираю замовлення і йду". Водночас, як зауважила знімальна група, з моменту прибуття депутата до закладу до моменту, коли його автомобіль поїхав у ліс і виїхав звідти, пройшло близько півтори години.

У МВС пообіцяли дати оцінку згаданим епізодам після публікації. І додали, що всього від початку карантину в 2020 році працівники поліції зафіксували близько 130 тис. порушень, майже в половині випадків - складено адмінпротоколи.
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Топ коментарі
+10
Новость...может для кого-то, что наша Ылита живет по своим законам, точнее понятиям, а только перед выборами начинают рассуждать о равенстве и народовластии.
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05.02.2021 18:07
+6
а что вы хотите Конча-Заспа другая страна!
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05.02.2021 18:09
+5
...мусора остаются мусорами, даже если их называют полицейскими... "Мусора - не люди"(с), верно, Рюкзаков? Несмотря на локдаун, ряд ресторанов в Конча-Заспе принимал гостей, полиция не вмешивалась, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 8191
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05.02.2021 18:13
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Новость...может для кого-то, что наша Ылита живет по своим законам, точнее понятиям, а только перед выборами начинают рассуждать о равенстве и народовластии.
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05.02.2021 18:07 Відповісти
В след. раз звоните фопам. Они уже достаточно злые и быстро наведут порядок и восстановят законность
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05.02.2021 18:07 Відповісти
Це тупенька провокація- ну, якщо ви не викладете тут телефон "фопів".
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05.02.2021 18:26 Відповісти
Это был сарказм и ничего больше.
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05.02.2021 18:39 Відповісти
а что вы хотите Конча-Заспа другая страна!
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05.02.2021 18:09 Відповісти
...мусора остаются мусорами, даже если их называют полицейскими... "Мусора - не люди"(с), верно, Рюкзаков? Несмотря на локдаун, ряд ресторанов в Конча-Заспе принимал гостей, полиция не вмешивалась, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 8191
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05.02.2021 18:13 Відповісти
Фигня,главное санкции к Никарагуа...
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05.02.2021 18:15 Відповісти
Несмотря на локдаун, ряд ресторанов в Конча-Заспе принимал гостей, полиция не вмешивалась, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 3097
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05.02.2021 18:16 Відповісти
Вроде бы у Вовы рождение было 25, локдаун уже закончился. Есть за что, пусть гуляют. Счастливую страну делают, начинают с себя.
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05.02.2021 18:24 Відповісти
Там вопрос в другом: маски, социальная дистанция - нет не слышали.
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05.02.2021 20:11 Відповісти
Несмотря на локдаун, ряд ресторанов в Конча-Заспе принимал гостей, полиция не вмешивалась, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 2615
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05.02.2021 18:17 Відповісти
А що ж робити їм, с голоду померти, дома жінки не можуть самі ні борщу приготувати, ні галушок зварити, звикли до розкішного життя по ресторанам, це ж вам не якісь мільйони пенсіонерів, які кістки купляють по супермаркетам.
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05.02.2021 18:18 Відповісти
Попри локдаун, багато ресторанів у Конча-Заспі приймали гостей, поліція не втручалася, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 3910
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05.02.2021 22:21 Відповісти
да пусть все перезаражают друг друга и членов своих семей. может на пару казнакрадов станет меньше... мы с ними не пересекаемся по жизни.
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05.02.2021 18:19 Відповісти
Перетинаєшся, не сумнівайся.
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05.02.2021 18:24 Відповісти
Повторюся.
Бо вони- ето нєчто одно, а ми - ето нєчто другоє. Отака фігня малята. В цивілізованих країнах після такого чиновники йдуть у відставку, а ми не є такою країною.
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05.02.2021 18:23 Відповісти
Грустная сказка о том, как под руководством рюкзакова новая полиция превратилась в старых ментов
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05.02.2021 18:34 Відповісти
***
недавно австралийские врачи установили высокую эффективность марихуаны в терапии ковида.... а до этого врачи из Великобритании установили способность крепкого алкоголя блокировать проникновение вируса вглубь организма... а между прочим, некоторые это всегда знали.... Несмотря на локдаун, ряд ресторанов в Конча-Заспе принимал гостей, полиция не вмешивалась, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 50
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05.02.2021 18:50 Відповісти
Не Велюром єдиним...
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05.02.2021 19:03 Відповісти
Схемы превратились в унылый желтый листок. Они уже почти 2 года в упор не видят коррупции и всего остального, чем 5 лет кормили доверчивый лохторат. Несмотря на локдаун, ряд ресторанов в Конча-Заспе принимал гостей, полиция не вмешивалась, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 9873 Весь их уровень - это забегаловка.
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05.02.2021 19:16 Відповісти
Рыбка гниёт с головы
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05.02.2021 19:17 Відповісти
Не тільки там так робили. По дзвінку відкривається чорний хід і ти потрапляв у світ без локдауну. Хоча офіціанти у масках та рукавичках, а після 22-00 посуд лише одноразовий...
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05.02.2021 20:00 Відповісти
та и гости были не простые,
на них ливреи золотые,
ели огурцы соленые
и были зелено-зеленые Несмотря на локдаун, ряд ресторанов в Конча-Заспе принимал гостей, полиция не вмешивалась, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 5457
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05.02.2021 20:02 Відповісти
У каждого бизнеса в Украине должна быть крыша защищающая от безумных законов и произвола диких чинушек.
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05.02.2021 20:08 Відповісти
А чего вы прицепились к ресторанам? Их владельцы не виноваты, что 73% избрало президентом инфальтивного дурачка.
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05.02.2021 20:13 Відповісти
Лох-даун для лохів. Вовчик не лох, тому святкувати своє народження в компанії може.
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05.02.2021 20:57 Відповісти
в Конче-Заспе полицейские прикормленные
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06.02.2021 08:21 Відповісти
 
 