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Хомчак відвідав з перевіркою підрозділи, що виконують бойові завдання в зоні ООС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Руслан Хомчак здійснив робочу поїздку в район проведення операції Об'єднаних сил.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Хомчак відвідав з перевіркою підрозділи, що виконують бойові завдання в зоні ООС 01

Під час поїздки, спільно з командувачем операцією Об'єднаних сил генерал-лейтенантом Володимиром Кравченком, Хомчак перевірив реальний стан справ у частинах і підрозділах і їх готовність до виконання бойових завдань безпосередньо на позиціях, розташованих на передньому краї оборони.

Хомчак відвідав з перевіркою підрозділи, що виконують бойові завдання в зоні ООС 02
Хомчак відвідав з перевіркою підрозділи, що виконують бойові завдання в зоні ООС 03
Хомчак відвідав з перевіркою підрозділи, що виконують бойові завдання в зоні ООС 04

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Хомчак відвідав з перевіркою підрозділи, що виконують бойові завдання в зоні ООС 05

Крім того, Головнокомандувач перевірив забезпеченість підрозділів боєприпасами і матеріально-технічними засобами.

Хомчак відвідав з перевіркою підрозділи, що виконують бойові завдання в зоні ООС 06
Хомчак відвідав з перевіркою підрозділи, що виконують бойові завдання в зоні ООС 07
Хомчак відвідав з перевіркою підрозділи, що виконують бойові завдання в зоні ООС 08
Хомчак відвідав з перевіркою підрозділи, що виконують бойові завдання в зоні ООС 09

"Спілкуючись з військовослужбовцями Хомчак відмітив високу патріотичну налаштованість воїнів і готовність до невідкладного реагування на будь-які загрози з боку противника", - сказано в повідомленні.

Хомчак відвідав з перевіркою підрозділи, що виконують бойові завдання в зоні ООС 10

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нова структура ЗСУ довела свою ефективність, - головнокомандувач Хомчак

Хомчак відвідав з перевіркою підрозділи, що виконують бойові завдання в зоні ООС 11
Хомчак відвідав з перевіркою підрозділи, що виконують бойові завдання в зоні ООС 12
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Топ коментарі
+10
Хомчак посетил с проверкой подразделения, выполняющие боевые задачи в зоне ООС - Цензор.НЕТ 1581
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05.02.2021 18:44
+9
а его оппонент таран посетил очередной храм в Индии...)
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05.02.2021 18:25
+7
как то странно выглядит передний край обороны , на котором он побывал ... больше на глубокий тыл похоже
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05.02.2021 18:27
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Рабиновича с песней ждет?))
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05.02.2021 18:24 Відповісти
а его оппонент таран посетил очередной храм в Индии...)
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05.02.2021 18:25 Відповісти
Стоп. А кто же в Индии греется, писали?
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05.02.2021 18:26 Відповісти
А, ясно... то Таран.
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05.02.2021 18:27 Відповісти
ты сам с собою разговариваешь? Хомчак посетил с проверкой подразделения, выполняющие боевые задачи в зоне ООС - Цензор.НЕТ 1184
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05.02.2021 19:01 Відповісти
Да, когда выпью, когда в карты проиграю... Хомчак посетил с проверкой подразделения, выполняющие боевые задачи в зоне ООС - Цензор.НЕТ 8773
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05.02.2021 19:03 Відповісти
как то странно выглядит передний край обороны , на котором он побывал ... больше на глубокий тыл похоже
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05.02.2021 18:27 Відповісти
Нигде не написано, что он был на передовой, не передергивайте. "Посетил район проведения операции Объединенных сил". Штабы бригад так и выглядят. А вто то, что все "проверяющие" с погонами там ходят - непорядок! Нарушают свои же распоряжения.
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05.02.2021 19:08 Відповісти
Ти ж сам написав - штаби бригад, а це десять - тридцять кілометрів від передка. Там можна і з погонами.
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05.02.2021 19:31 Відповісти
" ... непосредственно на позициях расположенных на переднем крае .."
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05.02.2021 19:49 Відповісти
а броник-каска? не берегут хомяка хомчака на передовой
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05.02.2021 18:28 Відповісти
Хомчак на Донбасі, Таран в Індії...
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05.02.2021 18:37 Відповісти
...с тем же успехом в Индии могут оба сидеть Хомчак відвідав з перевіркою підрозділи, що виконують бойові завдання в зоні ООС - Цензор.НЕТ 1458
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05.02.2021 20:37 Відповісти
Хомчак посетил с проверкой подразделения, выполняющие боевые задачи в зоне ООС - Цензор.НЕТ 1581
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05.02.2021 18:44 Відповісти
Абсолютно верно
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05.02.2021 19:14 Відповісти
Скоро на всех каналах мира.....
Хомчак посетил с проверкой подразделения, выполняющие боевые задачи в зоне ООС - Цензор.НЕТ 8413
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05.02.2021 19:06 Відповісти
Щас зеля увидит какое у него "перемирие"!
Больше его фрики и арестович не смогут пиз-ть о еденичных эксцессах луганды.
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05.02.2021 19:08 Відповісти
И это не спроста, лед тронулся паны.
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05.02.2021 19:09 Відповісти
Косой, ты записался добровольцем?
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05.02.2021 19:15 Відповісти
Так, він перший в черзі на "сховаться під ліжком".
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05.02.2021 19:33 Відповісти
**** ! Так це ж фотосесія дармоїда ! Типу,поки дехто в індіях загорає,охрєнітєльний воін щось там робить.
На похорони ,гад,приїдь.
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05.02.2021 19:20 Відповісти
Кроме того, Главнокомандующий проверил обеспеченность подразделений боеприпасами и материально-техническими средствами.Источник: https://censor.net/ru/p3246317
Весе виявлене було вилучене, як і аеророзвідка?
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05.02.2021 19:29 Відповісти
Паркєт тепер сссяє...🤮
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05.02.2021 19:33 Відповісти
Та ні! Асфальт не нагуталінений, калюжі не вичерпані, непорядок...хоча Хамер відпідорений носовичком!
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05.02.2021 19:36 Відповісти
Все лазиет, вынюхивает чего-то....
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05.02.2021 19:41 Відповісти
Я не учасник АТО і не виконував завдання ООС, але я дуже сумніваюсь, що "Хомчак проверил реальное положение дел в частях и подразделениях и их готовность к выполнению боевых задач непосредственно на позициях, расположенных на переднем крае обороны." Що це за фоторепортаж? Передок це бліндажі, окопи? Навіщо викладати ці фото за п'ять чи десять кілометрів від лінії зіткнення. За останні два тижні ворожі снайпери вбили двох наших воїнів, а за цими фотографіями і текстом Хомчак чи не в сірій зоні. В останні три роки українці перестали отримувати достовірну інформацію з передової. Що там насправді відбувається? Те що перемир'я не має, це зрозуміло. Що там з тим цирком, що боєць залишив особисте озброєння, і дає інтерв'ю каналам маріонеток. Він дезертир, полонений, перебіжчик, аватар, чи хто він? Де поділась державна пропаганда, чи війна скінчилась? Шановні, політика замовчування війни з боку Офіса Президента питання не вирішить. Стратегія, що Зеленський каже лише про добрі новини, а про погані мовчить не спрацює.
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05.02.2021 20:36 Відповісти
На наші позиції Турчинов приїжджав в 2014-му. До опорника терористів було 2,4 км.
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05.02.2021 21:09 Відповісти
Главное, не фотографируйте его на фоне карт или пусть фотографирует, но карты должны быть неверными.
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05.02.2021 20:56 Відповісти
Почти в каждом кадре у "генерала" руки в кармане!
Ну, кто в армии служил - тот поймёт! Типичное чучело в мундире!
П.С. Я после увольнения с офицерской службы года два руки в карман не засовывал....
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05.02.2021 21:42 Відповісти
савок
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06.02.2021 00:39 Відповісти
Собственно, это демонстрация что власть в Украине теперь принадлежит военной хунте, подписавшей соглашение с некоторыми олигархами. Трудно сказать насколько умны эти люди. Как бы дров не наломали. Уже стали наезжать на Пороха; это крайне неразумно.
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05.02.2021 22:23 Відповісти
Турыст-посетитель! Он на фронте пояляется только после приказа от зелоха?
Да, хреновый был Муженко---с передовой не вылазил...
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06.02.2021 00:11 Відповісти
не внушает..без какард на шапке или фуражек..так выезд на пикник какойто
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06.02.2021 00:38 Відповісти
На то и полевая форма..В папахах и фуражках с кокардами ездить только на доклад к главковерху Зе..
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06.02.2021 11:59 Відповісти
..руки з карманов!!!- зашить нахххх!!)))
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06.02.2021 00:40 Відповісти
 
 