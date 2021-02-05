Хомчак відвідав з перевіркою підрозділи, що виконують бойові завдання в зоні ООС. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Руслан Хомчак здійснив робочу поїздку в район проведення операції Об'єднаних сил.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
Під час поїздки, спільно з командувачем операцією Об'єднаних сил генерал-лейтенантом Володимиром Кравченком, Хомчак перевірив реальний стан справ у частинах і підрозділах і їх готовність до виконання бойових завдань безпосередньо на позиціях, розташованих на передньому краї оборони.
Крім того, Головнокомандувач перевірив забезпеченість підрозділів боєприпасами і матеріально-технічними засобами.
"Спілкуючись з військовослужбовцями Хомчак відмітив високу патріотичну налаштованість воїнів і готовність до невідкладного реагування на будь-які загрози з боку противника", - сказано в повідомленні.
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хомякахомчака на передовой
Больше его фрики и арестович не смогут пиз-ть о еденичных эксцессах луганды.
На похорони ,гад,приїдь.
Весе виявлене було вилучене, як і аеророзвідка?
Ну, кто в армии служил - тот поймёт! Типичное чучело в мундире!
П.С. Я после увольнения с офицерской службы года два руки в карман не засовывал....
Да, хреновый был Муженко---с передовой не вылазил...