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У Києві у водія, який намагався відкупитися від поліцейських, виявили наркотики на 20 млн гривень. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

У Києві поліцейські зупинили автомобіль, в якому перевозилося 40 кг наркотичних засобів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Під час патрулювання Голосіївського району поліцейські отримали орієнтування на автомобіль марки "Хонда", який перебуває в розшуку. На проспекті Академіка Глушкова вони помітили і зупинили для перевірки автомобіль, який підходив за описом. Під час спілкування поведінка водія здалася правоохоронцям підозрілою, тому вони вирішили оглянути транспортний засіб. Водій почав помітно нервувати і запропонував поліцейським 8 тис. гривень, щоб вони не оглядали автомобіль.

"Патрульні відхилили незаконну пропозицію і ретельно провели огляд транспортного засобу. У результаті в салоні легковика виявили 40 поліетиленових пакетів із кристалоподібною речовиною загальною вагою близько 40 кілограмів і предмет, схожий на пістолет з патронами. За цінами "чорного ринку", вартість вилученої наркотичної речовини становить близько 20 млн гривень. Водія затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вилучені речові докази направили на експертизу", - повідомили в поліції.

У Києві у водія, який намагався відкупитися від поліцейських, виявили наркотики на 20 млн гривень 01

Затриманий пояснив, що нібито не знав про зміст пакетів, а лише здійснював їх доставку з іншого міста, за яку мав отримати 1000 гривень. 36-річний чоловік проживає в Києві і раніше до кримінальної відповідальності не притягувався.

У Києві у водія, який намагався відкупитися від поліцейських, виявили наркотики на 20 млн гривень 02

За цим фактом слідчі почали кримінальне провадження за частиною другою статті 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та частиною третьою статті 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі) Кримінального кодексу України. За скоєне чоловікові загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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Топ коментарі
+11
за работу давали 1000грн но взятку давал 8000,хорошая утка.
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05.02.2021 19:24
+9
Вся движуха с наркотой под контролем ....Эта постановка с принесением жертвенного барана...
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05.02.2021 20:20
+8
та вели його
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05.02.2021 19:29
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за работу давали 1000грн но взятку давал 8000,хорошая утка.
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05.02.2021 19:24 Відповісти
та вели його
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05.02.2021 19:29 Відповісти
З тиждень тому під Васильковом також затримали оптовика. Забирав закладку біля Тростинки у кількості кілька кілограм психотропів.
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05.02.2021 19:37 Відповісти
Как название у этого наркотика?
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05.02.2021 19:30 Відповісти
Метадон наверно)
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05.02.2021 19:34 Відповісти
на макаронные изделия похожи В Киеве у водителя, который пытался откупиться от полицейских, обнаружили наркотики на 20 млн гривен - Цензор.НЕТ 5133
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05.02.2021 19:40 Відповісти
какая разница ?
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05.02.2021 19:34 Відповісти
A-PVP
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05.02.2021 19:39 Відповісти
На этикетках только ценники были, судя по заголовку У Києві у водія, який намагався відкупитися від поліцейських, виявили наркотики на 20 млн гривень - Цензор.НЕТ 1584
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05.02.2021 20:49 Відповісти
Дуже дивна історія- для фантастичного романа.)))
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05.02.2021 19:39 Відповісти
Чому дивна?
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05.02.2021 19:43 Відповісти
Так а автомобиль в розыске был или просто совпадение? Представляю, на какую капусту попал чувак. Сомневаюсь, что с него не спросят.
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05.02.2021 19:50 Відповісти
Шо правила нарушил или шо?
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05.02.2021 20:05 Відповісти
просто зарабатывали менты а тут вдруг так поперло
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05.02.2021 20:38 Відповісти
Тот случай, когда прикинул, за сколько столетий заработаешь 20 млн грн...
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05.02.2021 20:06 Відповісти
І що - готов іти і торгувати?
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05.02.2021 21:22 Відповісти
Вся движуха с наркотой под контролем ....Эта постановка с принесением жертвенного барана...
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05.02.2021 20:20 Відповісти
не хилый такой баран
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05.02.2021 23:52 Відповісти
Чёрт возьми, надо идти работать в полицию.
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05.02.2021 20:26 Відповісти
Навіщо? 8000 грн хабаря б взяв?
Сподіваюсь ти туди не підеш. А твої діти здохнуть від героїну.
Не дякуй - що посіяв те й пожинай.
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05.02.2021 21:21 Відповісти
ключевые слова "получили ориентировку", иначе и быть не могло.
А хотелось, ох, как мусором хотелось...
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05.02.2021 20:42 Відповісти
Скільки всякої наркоти останнім часом знаходять . . . . невже в Україні знову полоса наркоманії почалася?
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05.02.2021 21:20 Відповісти
А она заканчивалась? Или эти торчки в центрах городов это все миражи?
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05.02.2021 21:55 Відповісти
Я конечно против наркотиков и все такое... Но на каком основании копы полезли шуршать в авто? Постанова суда уже не нужна? Без нее - тока поверхностный осмотр и ни-ни... Может отменим те законы, они же мешают копам жить. Как же вкусно им было бы: остановил, залез в авто, кинул пакет за сидуху водиле...
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05.02.2021 21:30 Відповісти
а после предложения 8000грв?
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06.02.2021 12:07 Відповісти
(и предмет, похожий на пистолет с патронами) не смущает да?) а вот кресталическое вещество сразу определилось) бесы! в форме
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05.02.2021 22:46 Відповісти
оо, можно дырки колоть, это не чудовищно злостный стакан))
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05.02.2021 23:54 Відповісти
а если это тема вышестоящего начхальства?
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06.02.2021 12:06 Відповісти
не, ну эти ж хлопцы отличились на самом деле, вон, в тиливизер попали, им часы подарят, а херить уже следак будет, все довольны, если тема начальства....
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06.02.2021 13:05 Відповісти
Скормити всю партію йому
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06.02.2021 00:23 Відповісти
може кукурзни палочки с атб
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06.02.2021 00:36 Відповісти
вот к чему приводит беспричинная остановка))
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06.02.2021 08:18 Відповісти
И просмотр неправильных каналов))
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06.02.2021 11:24 Відповісти
прослушивание неправильных каналов, я бы сказал. всеволновой радиосканер ему б помог
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10.02.2021 00:18 Відповісти
Живут же люди!
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06.02.2021 15:49 Відповісти
 
 