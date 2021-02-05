У Києві у водія, який намагався відкупитися від поліцейських, виявили наркотики на 20 млн гривень. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві поліцейські зупинили автомобіль, в якому перевозилося 40 кг наркотичних засобів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Під час патрулювання Голосіївського району поліцейські отримали орієнтування на автомобіль марки "Хонда", який перебуває в розшуку. На проспекті Академіка Глушкова вони помітили і зупинили для перевірки автомобіль, який підходив за описом. Під час спілкування поведінка водія здалася правоохоронцям підозрілою, тому вони вирішили оглянути транспортний засіб. Водій почав помітно нервувати і запропонував поліцейським 8 тис. гривень, щоб вони не оглядали автомобіль.

"Патрульні відхилили незаконну пропозицію і ретельно провели огляд транспортного засобу. У результаті в салоні легковика виявили 40 поліетиленових пакетів із кристалоподібною речовиною загальною вагою близько 40 кілограмів і предмет, схожий на пістолет з патронами. За цінами "чорного ринку", вартість вилученої наркотичної речовини становить близько 20 млн гривень. Водія затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вилучені речові докази направили на експертизу", - повідомили в поліції.

Затриманий пояснив, що нібито не знав про зміст пакетів, а лише здійснював їх доставку з іншого міста, за яку мав отримати 1000 гривень. 36-річний чоловік проживає в Києві і раніше до кримінальної відповідальності не притягувався.

За цим фактом слідчі почали кримінальне провадження за частиною другою статті 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та частиною третьою статті 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі) Кримінального кодексу України. За скоєне чоловікові загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.