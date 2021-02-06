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аварія (461) потяг (681) Укрзалізниця (2040) ДСНС (4463)

Вантажний потяг зійшов із колій під Дніпром і заблокував рух: затримка вже більш ніж на дві години. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

На залізниці неподалік станції Воскобійня в Дніпропетровській області у ніч на 6 лютого сталася аварія – 8 з 57 вагонів вантажного поїзда зійшли з колій.

Про це повідомляє пресслужба залізниці, передає Цензор.НЕТ.

Деякі пасажирські поїзди південного напрямку йдуть із запізненням:

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзалізниця" витрачає мільярди на земельний податок і на перевезення пільговиків, так бути не може, - ексміністр інфраструктури Омелян

поїзд №116 Бердянськ - Київ вирушив із затримкою 2 год. 5 хв .;
поїзд №38 Запоріжжя - Київ вирушив зі станції П'ятихатки із з затримкою 1 год 55 хв .;
поїзд №12 Київ - Новоолексіївка відправився зі станції Верхньодніпровськ із затримкою на 3 години;
поїзд №92 Одеса - Костянтинівка відправився зі станції Верхівцеве з затримкою на 2 год 30 хв.
Зараз намагаються встановити причини сходження вантажних поїздів і вирішити це питання.

На залізниці недалеко від станції Воскобійня  в Дніпропетровській області в ніч на 6 лютого сталася аварія - 8 з 57 вагонів вантажного поїзда зійшли з колії.

В результаті інциденту пошкоджені залізничні колії і електроопору. Електроживлення на аварійній ділянці відсутня. Чотири вагони з клінкером перекинулися.

Також читайте: Ми маємо рухатися у напрямку розділення "Укрзалізниці" і переходу до державно-приватного партнерства, - Криклій

Аварія фактично заблокувала рух поїздів в двох напрямках. Постраждалих і загиблих немає.

Вантажний потяг зійшов із колій під Дніпром і заблокував рух: затримка вже більш ніж на дві години 01
Вантажний потяг зійшов із колій під Дніпром і заблокував рух: затримка вже більш ніж на дві години 02
Вантажний потяг зійшов із колій під Дніпром і заблокував рух: затримка вже більш ніж на дві години 03
Вантажний потяг зійшов із колій під Дніпром і заблокував рух: затримка вже більш ніж на дві години 04
Вантажний потяг зійшов із колій під Дніпром і заблокував рух: затримка вже більш ніж на дві години 05
Вантажний потяг зійшов із колій під Дніпром і заблокував рух: затримка вже більш ніж на дві години 06
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Топ коментарі
+15
///
Вероятна причина аварии - слом боковой рамы тележки одного из вагонов, элементы которой нашли в нескольких километрах от места схода с путей. «Мы еще раз вынуждены констатировать ужасное состояние частных грузовых вагонов, которые уничтожают инфраструктуру УЗ, и больше похожи не на вагоны, а на металлолом
Грузовой поезд сошел с путей под Днепром и заблокировал движение: задержки уже более чем на два часа - Цензор.НЕТ 7719

.
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06.02.2021 10:28
+10
А Габинович предупреждал, шо будут теракты!
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06.02.2021 10:27
+8
Кацапне очень не понравилась блокировка каналов мертвечука.
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06.02.2021 10:26
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От **** ля!
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06.02.2021 10:22 Відповісти
опзж и рабинович, что-то знали...но, что и сколько?
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06.02.2021 11:19 Відповісти
Теракт?
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06.02.2021 10:24 Відповісти
Не,рельсу спестели...
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06.02.2021 10:26 Відповісти
Ти бачив як несли?
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06.02.2021 10:28 Відповісти
Ні,але можливо...
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06.02.2021 10:31 Відповісти
Якщо є аварія то можливо все,не виключно що це погрози недобитків прихвостнів *****.
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06.02.2021 10:37 Відповісти
Проте повісити опзж у повному складі дуже гарна ідея, навіть якщо вони не причетні.
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06.02.2021 10:41 Відповісти
Їх є за що вішати і без цього випадку.
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06.02.2021 10:42 Відповісти
Но они ж намекали, что будет хуже.. наверное ж знали, сколько тут в Украине агентов пуйла!
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06.02.2021 12:06 Відповісти
классика жанра как всегда стрелочный переход.. частая причина когда тележки соскакивают с рельса.. не четкая доводка стрелок наша родимая беда... вот парадокс у нас самая лучшая сцепка вагонов... а вот стрелки наша беда... а в Европе... самые лучшие стрелки у Европе ...там поезда на скорости 160-350 км час проскакивают.... как по маслу....
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06.02.2021 10:42 Відповісти
Яка причина? А хтось профілактичний ремонт залізничного полотна пробував робити? А вагони перевіряли?
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06.02.2021 10:25 Відповісти
Ні, в них друга стратегія. Заплатити як можна більшу зарплату керівнику укрзалізниці і цього достатньо.
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06.02.2021 12:40 Відповісти
І я про те. За 25 тис баксів нін робити не хоче, тільки красти може. Уся ця ****** на запраті в олігархів розвалює Україну.
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06.02.2021 14:17 Відповісти
Кацапне очень не понравилась блокировка каналов мертвечука.
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06.02.2021 10:26 Відповісти
А Габинович предупреждал, шо будут теракты!
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06.02.2021 10:27 Відповісти
Колії роздовбані, а рухомий склад зношений. Маємо що маємо.
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06.02.2021 10:28 Відповісти
///
Вероятна причина аварии - слом боковой рамы тележки одного из вагонов, элементы которой нашли в нескольких километрах от места схода с путей. «Мы еще раз вынуждены констатировать ужасное состояние частных грузовых вагонов, которые уничтожают инфраструктуру УЗ, и больше похожи не на вагоны, а на металлолом
Грузовой поезд сошел с путей под Днепром и заблокировал движение: задержки уже более чем на два часа - Цензор.НЕТ 7719

.
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06.02.2021 10:28 Відповісти
Проблема в глобальном воровстве. Объем работ украденного и выполненного на бумаге 70% к 30%.Рассказывал однажды знакомый мастер. На электровозах стоят n-количество коднесаторов на сумму 1000гр. Кому то пришла в голову идя провести модернезацию. Взяли эти конденсаторы залили эбокситкой и плотно заварили в железный ящик. Такое нано решение начало стоить 25 000 грн. и т.д
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06.02.2021 10:54 Відповісти
Рабиновича арестуют...вопрос времени...
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06.02.2021 10:33 Відповісти
В придачу зе убьют...вопрос месяцев...
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06.02.2021 10:36 Відповісти
Ти впевнений в тому що кажеш?
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06.02.2021 10:41 Відповісти
Хотілось вірити,а що тебе бентежить?
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06.02.2021 10:51 Відповісти
А ені в це вірити не хочеться,а хочеться вірить що не стане *****.
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06.02.2021 10:55 Відповісти
Згоден,як скоріше...
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06.02.2021 10:59 Відповісти
В Рашці )(уйлів міліони !!! Здохне ця потвора ,з"явиться інша потвора !!!)))
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06.02.2021 11:53 Відповісти
Не заперечую,але навіть якщо вони будуть частіше мінятись внаслідок відходу до пекла,це буде на користь України. Вантажний потяг зійшов із колій під Дніпром і заблокував рух: затримка вже більш ніж на дві години - Цензор.НЕТ 1759
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06.02.2021 12:00 Відповісти
Зачем такие крайности, мы не Африка. Пусть досиживает свой срок и проигрывает след выборы с 2% рейтинга.
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06.02.2021 11:16 Відповісти
Ждать долго,какбє)))
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06.02.2021 11:27 Відповісти
а раптом відмінить наступні вибори чи спробує об'єднати нас з лаптєстаном?
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07.02.2021 19:07 Відповісти
Не следует верить зельцу. Он уже очень много нагадил стране. Скорее каналы мертвячука включат и ИСТВ ему же передадут в качестве компенсации за 2 копейки.
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06.02.2021 10:52 Відповісти
в этих вагонах еще ленин в смольный ехал...
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06.02.2021 10:37 Відповісти
Срочно высылайте Сережу Лещенко на место события, пусть хоть посмотрит как рельсы и вагоны выглядят.
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06.02.2021 11:05 Відповісти
МАЗик приде, порядок наведе.
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06.02.2021 11:20 Відповісти
Забыли поезд Одесса Днепр . Стоим в Запорожье. А должны были в 8.50 прибыть в Днепр.
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06.02.2021 11:44 Відповісти
То в Днепр,чи таки в Днипро(рос.) ???)))
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06.02.2021 11:50 Відповісти
Написано Одесса с двумя "с" и мягкой буквой е. На. Каком языке написано ?
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06.02.2021 12:25 Відповісти
Я питаю чому Дніпро,назва міста ,ім"я власне ,перекладається , а не згідно правилам пишиться транскрипцією !!!!)))
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06.02.2021 12:48 Відповісти
Меня зову Владимир а в паспорт перевели Володимир. А вы говорите имя собственное не переводится . Живу как то с этим.
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06.02.2021 13:50 Відповісти
Саме цікаве,те що це стасується лише україно-російського перекладу !!1 Ніхто не перекладає Джона,Жана,Іштвана,Яна ,як Івана , а Джоржа -Георгієм !!! І Солт-Лейк-Сіті , це не Солоноозерськ !!!)))
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06.02.2021 14:17 Відповісти
Нічого дивного ,металобрухт рухається по роздовбаним рейкам ,дивно, що не щодня такі халепи трапляються !!!)))
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06.02.2021 11:51 Відповісти
Семь из восьми сошедших вагонов - частные вагоны...
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06.02.2021 12:14 Відповісти
Нічого, хай ті, хто шастає з Криму та в Крим почекають трохи )
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06.02.2021 12:42 Відповісти
люди гибнут за металл..
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06.02.2021 13:10 Відповісти
банды рабиновича начали по рельсам скакать
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06.02.2021 13:51 Відповісти
ЗаЖОПцы перешли от слов к делу.
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06.02.2021 16:01 Відповісти
 
 