УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5057 відвідувачів онлайн
Новини Фото Київські новиниФоторепортаж
13 150 19
Київ (13851) пожежа (3746) ринок (226) ДСНС (4463)

Уночі в Києві горів продуктовий ринок, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Київські новини Фоторепортаж

У столиці вночі на території ринку у Святошинському районі виникла пожежа.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"6 лютого, о 01:40 до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що на території ринку на вул. Чорнобильській, 16/80, що у Святошинському районі, виникла пожежа", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Вимагаю усунути від виконання посадових обов'язків директора інфекційної лікарні Запоріжжя Шинкаренка до встановлення причин пожежі, - голова ОДА Старух

Рятувальники встановили, що сталося займання 1-поверхового торгового павільйону, розміром 3х4 кв.м, з розповсюдженням на 6 поруч розташованих продуктових павільйонів, загальною площею 300 кв.м. Вогнеборці відразу приступили до гасіння пожежі.

Зазначається, що о 02:17 рятувальники локалізували пожежу, запобігши подальшому поширенню полум’я, а о 02:35 пожежу була ліквідовано.

Унаслідок пожежі знищено 5 продуктових павільйонів та 2 пошкоджено.

На місці пожежі працювало 8 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 32 рятувальники.

Загиблих та травмованих немає. Причина пожежі та збиток з’ясовується.

Також читайте: Після пожежі в запорізькій лікарні МОЗ дасть доручення провести перевірки систем надходження кисню в медустановах, - Степанов

Уночі в Києві горів продуктовий ринок, - ДСНС 01
Уночі в Києві горів продуктовий ринок, - ДСНС 02
Уночі в Києві горів продуктовий ринок, - ДСНС 03
Уночі в Києві горів продуктовий ринок, - ДСНС 04
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+4
Вже чую голос Лисого і хора Мотузки:
Горіла палатка, палала...
показати весь коментар
06.02.2021 10:49
+2
Ніколи такого не було і ось знов. Ночью в Киеве горел продуктовый рынок, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 7982
показати весь коментар
06.02.2021 10:47
+2
Хе-хе. Без штабу ніяк не затушити.
показати весь коментар
06.02.2021 10:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Уходя из киоска не забывайте выключатель электрообогреватели. Хозяину теперь соседям за ущерб башлять не считая своего.
показати весь коментар
06.02.2021 10:45 Відповісти
Можливий підпал !
показати весь коментар
06.02.2021 10:49 Відповісти
Ніколи такого не було і ось знов. Ночью в Киеве горел продуктовый рынок, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 7982
показати весь коментар
06.02.2021 10:47 Відповісти
Хе-хе. Без штабу ніяк не затушити.
показати весь коментар
06.02.2021 10:48 Відповісти
Вже чую голос Лисого і хора Мотузки:
Горіла палатка, палала...
показати весь коментар
06.02.2021 10:49 Відповісти
и не тока в Киеве иногда горят продуктовые рынки - ищите "ашотов"....
показати весь коментар
06.02.2021 10:53 Відповісти
Мої труси згоріли. Тільки сьогодні хотів там купить.
показати весь коментар
06.02.2021 10:54 Відповісти
Заказать на алибабе получается дешевле и качественнее.
показати весь коментар
06.02.2021 11:21 Відповісти
Й скільки зараз часу доставка займає? Не тільки труселей, звичайно.
показати весь коментар
06.02.2021 12:43 Відповісти
Ночью в Киеве горел продуктовый рынок, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 14

.
Ночью в Киеве горел продуктовый рынок, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 9608

.Ночью в Киеве горел продуктовый рынок, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 9329
.
показати весь коментар
06.02.2021 10:54 Відповісти
Вася Шевченко как всегда первый на месте поджога.
показати весь коментар
06.02.2021 11:57 Відповісти
не...у Васи Шевченко лента новостей Украины на экране монитора ))) с фото))))
показати весь коментар
06.02.2021 12:01 Відповісти
Просто горел? Без перестрелок отрядов до зубов вооруженой титушни, без конницы, в конце концов? Это... какой-то... позор..
Ведь по делу о перестрелке общество так и не получило отчет с приговорами.
показати весь коментар
06.02.2021 10:56 Відповісти
ето гребаное Чикаго в Украине когда нибудь закончится?
и може уже пора учиться жить не по понятиям, а по закону?
показати весь коментар
06.02.2021 10:57 Відповісти
жена сегодня... - смеетеся:
- звонили из полиции...
- шо хотели?
- как всегда - денег.
- дам.
показати весь коментар
06.02.2021 11:01 Відповісти
Рабиновича и его титуханов надо арестовать... Ночью в Киеве горел продуктовый рынок, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 4459
показати весь коментар
06.02.2021 11:13 Відповісти
та зачем он нада, ведь рядом стока дешевых супермаркетов с одинаковой ценой....
показати весь коментар
06.02.2021 11:54 Відповісти
там пожар начался с аптеки, где склад у них. А рядом недавно ещё одна открылась , в доме.
показати весь коментар
06.02.2021 17:15 Відповісти
 
 