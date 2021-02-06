Уночі в Києві горів продуктовий ринок, - ДСНС. ФОТОрепортаж

У столиці вночі на території ринку у Святошинському районі виникла пожежа.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"6 лютого, о 01:40 до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що на території ринку на вул. Чорнобильській, 16/80, що у Святошинському районі, виникла пожежа", - йдеться у повідомленні.

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Рятувальники встановили, що сталося займання 1-поверхового торгового павільйону, розміром 3х4 кв.м, з розповсюдженням на 6 поруч розташованих продуктових павільйонів, загальною площею 300 кв.м. Вогнеборці відразу приступили до гасіння пожежі.

Зазначається, що о 02:17 рятувальники локалізували пожежу, запобігши подальшому поширенню полум’я, а о 02:35 пожежу була ліквідовано.

Унаслідок пожежі знищено 5 продуктових павільйонів та 2 пошкоджено.

На місці пожежі працювало 8 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 32 рятувальники.

Загиблих та травмованих немає. Причина пожежі та збиток з’ясовується.

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