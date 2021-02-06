"Це нагороди для тих, хто підтримує, коли опускаються руки", - в районі проведення ООС волонтерам вручили відзнаки "За сприяння ЗСУ". ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Суспільство
У районі проведення операції Об'єднаних сил волонтери Донецької і Луганської областей отримали заслужені нагороди від міністра оборони Андрія Тарана.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
Як підкреслюється, в районі проведення ООС заступник Командувача операції Об’єднаних сил полковник Григорій Токар нагородив волонтерів та громадських діячів, які вже не перший рік допомагають нашому війську. Серед нагороджених – заступник голови Донецької ОДА Юлія Костюніна та волонтер Жанна Скорик.
"Ця нагорода не мені, а всій нашій волонтерській команді. Це нагорода тих, хто з 14-го року стоїть поруч. Це нагороди тих, хто приєднався нещодавно. Це нагороди тих, хто підтримує, коли опускаються руки. Це нагороди тих, хто не дає закритися в собі", – сказала Жанна Скорик.
Рішення про нагородження волонтерів Донеччини та Луганщини відзнаками Міністра Оборони України "За сприяння Збройним Силам України" було прийняте за клопотанням Командувача операції Об’єднаних сил та погодженням Головнокомандувача Збройних Сил України.
Будь ласка, зачекайте...
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По Киеву гуляет молодежь,
Майдан опять шумит... А двух шагах
Чиновничья зажравшаяся вошь
Сбивает пешехода, "на рогах"
Гоня в своем "Поршѐ", как на пожар.
Сто миллионов гривен - как с куста,
Гуляй, чувак, украденное - дар.
Гуляй, как будто с чистого листа.
Здесь славный Днепр и ранняя весна,
Монтируют тарзанки на мостах,
И офисы в строительных лесах…
Скрывают недоверие и страх.
Отсюда вечно сонный волонтёр,
Надев камок, на Марик гонит бус.
Забыв на время сложный разговор
С женой. Ему важней доставить груз.
Здесь платят все за тысячи свечей,
Которые у избранных горят,
И важное за кучей мелочей
Привычно не улавливает взгляд.
Здесь винегрет из судеб, слов и снов,
Просеянный сквозь решето постов…
Открой глаза… и посмотри в свое окно.
В стране идет война!!!
В стране гибридное АТО.
Автор: Позывной КЕП (2014)
Горять хати, земля горить і небо,
Стоїть дідух, я пробую кутю,
І вже не знаю, чи кому ще треба
Отих світанків, і сумних пісень,
І рушників, які ще баба шила?
У нашу хату попелом несе,
А я сьогодні вікна не закрила…
Хтось кинув хрест - тяжкий він для плеча,
Куди нести? ми ходимо по колу.
Вертеп співає і тремтить свіча,
Сама на підвіконні, боса й гола.
Ану, Оленко, вийди подивись,
Зійшла зоря, чи так і буде темно?
Мовчить вона і дідух похиливсь,
Я чищу автомат. Дай Боже, не даремно.
Тамара З Горіха Зерня