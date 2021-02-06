"Це нагороди для тих, хто підтримує, коли опускаються руки", - в районі проведення ООС волонтерам вручили відзнаки "За сприяння ЗСУ". ФОТОрепортаж

У районі проведення операції Об'єднаних сил волонтери Донецької і Луганської областей отримали заслужені нагороди від міністра оборони Андрія Тарана.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Як підкреслюється, в районі проведення ООС заступник Командувача операції Об’єднаних сил полковник Григорій Токар нагородив волонтерів та громадських діячів, які вже не перший рік допомагають нашому війську. Серед нагороджених – заступник голови Донецької ОДА Юлія Костюніна та волонтер Жанна Скорик.

"Ця нагорода не мені, а всій нашій волонтерській команді. Це нагорода тих, хто з 14-го року стоїть поруч. Це нагороди тих, хто приєднався нещодавно. Це нагороди тих, хто підтримує, коли опускаються руки. Це нагороди тих, хто не дає закритися в собі", – сказала Жанна Скорик.

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Рішення про нагородження волонтерів Донеччини та Луганщини відзнаками Міністра Оборони України "За сприяння Збройним Силам України" було прийняте за клопотанням Командувача операції Об’єднаних сил та погодженням Головнокомандувача Збройних Сил України.