У центрі Києва виявили підозрілий предмет, викликали фахівців, - патрульна поліція. ФОТО

Сьогодні, 6 лютого, в центрі Києва, на вулиці Січових Стрільців виявили підозрілий предмет.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Патрульній поліції Києва.

"Надійшло повідомлення про виявлення підозрілого предмета. Зараз перекрито рух на вулиці Січових Стрільців, 17", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що патрульні викликали на місце фахівців, правоохоронці зараз охороняють місце події для безпеки громадян.

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