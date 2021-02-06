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Київ (13851) патрульна поліція (1400)

У центрі Києва виявили підозрілий предмет, викликали фахівців, - патрульна поліція. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

У центрі Києва виявили підозрілий предмет, викликали фахівців, - патрульна поліція. ФОТО

Сьогодні, 6 лютого, в центрі Києва, на вулиці Січових Стрільців виявили підозрілий предмет.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Патрульній поліції Києва.

"Надійшло повідомлення про виявлення підозрілого предмета. Зараз перекрито рух на вулиці Січових Стрільців, 17", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що патрульні викликали на місце фахівців, правоохоронці зараз охороняють місце події для безпеки громадян.

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У центрі Києва виявили підозрілий предмет, викликали фахівців, - патрульна поліція 01
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Тупой тяжелый предмет? Неужели вернулся?
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06.02.2021 13:07 Відповісти
Після закриття каналів пропаганди,кацапська гидота буде тероризувати Україну як тільки зможе...
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06.02.2021 13:28 Відповісти
то була штатна перевірка реакції
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06.02.2021 14:03 Відповісти
 
 