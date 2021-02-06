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Нацгвардія отримає десять нових вертольотів, - МВС. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

Національна гвардія України в 2021-2022 роках отримає десять вертольотів типу H225 в рамках реалізації контракту з Airbus Helicopters, повідомляє МВС країни.

Відповідно до угоди між українським і французьким урядами, компанія Airbus Helicopters та ДП "Українське авіаційно-транспортне підприємство "Хорів-АВІА" підписали контракт про постачання впродовж 2018-2022 років 12 вертольотів типу H225 для потреб Нацгвардії, зазначається в повідомленні на телеграм-каналі МВС, передає Цензор.НЕТ.

На офіційній зустрічі представники Нацгвардії та Airbus Helicopters розглянули питання поставки шести повітряних суден у 2021 році та відправки двох наявних в НГУ вертольотів на підприємства компанії Airbus Helicopters. Таке рішення було прийнято, щоб провести модернізацію з метою доукомплектування гелікоптерів, переданих попередньо.

Упродовж 2018-2019 років компанією Airbus Helicopters було здійснено поставку двох вертольотів. Крім того, представники компанії перенавчали два екіпажі НГУ та частину інженерно-технічного складу (на території Франції, Шотландії та Німеччини для забезпечення обслуговування та експлуатації зазначених вертольотів).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Палубний безпілотний вертоліт для пошуку підводних човнів випробували в США

Нацгвардія отримає десять нових вертольотів, - МВС 01
Нацгвардія отримає десять нових вертольотів, - МВС 02
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Топ коментарі
+27
Так у нас вообще армии меньше, чем ментовских формирований.
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06.02.2021 14:15
+17
Я бы лучше вместо этих для ЗСУ купил пару хороших ударных вертолетов. А НГ и так неплохо упакована. Есть устойчивое ощущение, что гораздо лучше ЗСУ.
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06.02.2021 14:19
+13
интересно узнать отчет по целевому использованию вертолетов авакова за 2020 год...
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06.02.2021 14:19
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Аваков красавчег.
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06.02.2021 14:09 Відповісти
Конечно, в отличие от налогоплательщиков.
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06.02.2021 14:16 Відповісти
H225 заборонені в Європі як проблемні!
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06.02.2021 15:07 Відповісти
Неисправимо не капай на мозги!
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06.02.2021 15:34 Відповісти
??? У нас в ВВС их меньше.
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06.02.2021 14:12 Відповісти
Так у нас вообще армии меньше, чем ментовских формирований.
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06.02.2021 14:15 Відповісти
Цікаво ,проти кого так озброюється НГУ ????)))
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06.02.2021 14:30 Відповісти
А для чего вообще существуют "внутренние войска"?
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06.02.2021 14:35 Відповісти
!! Але цікаво навіщо НГУ танки та важка арта !!!)))Жандармські функціі
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06.02.2021 14:45 Відповісти
Тухачевский против тамбовского бунта применял не только артиллерию и бронепоезда, но и химическое оружие. Это так... экскурс в историю для понимания...
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06.02.2021 14:47 Відповісти
Артснаряди і балони з хлором, при відповідному напряму вітру...
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06.02.2021 15:51 Відповісти
для зачистки Данбасса,как такой вариант?
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06.02.2021 20:31 Відповісти
А кто-нибудь слышал какое-либо ВМЕНЯЕМОЕ обоснование, зачем нацгвардии вертолеты?
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06.02.2021 14:13 Відповісти
Не поверишь - летать.
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06.02.2021 14:14 Відповісти
Я про ВМЕНЯЕМОЕ.
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06.02.2021 14:15 Відповісти
А летать - это не вменяемое? А шо еще с ними делать?
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06.02.2021 14:16 Відповісти
Я понял ход твоих мыслей. Нет смысла в дальнейшей дискуссии.
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06.02.2021 14:21 Відповісти
Как, собственно, и в первоначальном вопросе Нацгвардия получит десять новых вертолетов, - МВД - Цензор.НЕТ 8881
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06.02.2021 14:25 Відповісти
Можно еще как приусы ломать рукожопыми пилотами НГУ)
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06.02.2021 16:54 Відповісти
Это они отдали детям кацапских криминальных авторитетов. Там всё налажено.
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06.02.2021 17:03 Відповісти
Наркоту возити.
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06.02.2021 14:20 Відповісти
medevac
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06.02.2021 14:33 Відповісти
Лично мне не верится, что для медэвакуации требуется столько вертолетов(нацгвардейцы, они что, болеют там все?), 10шт - это только часть заказанных.
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06.02.2021 14:55 Відповісти
с МЧС делятся
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06.02.2021 20:32 Відповісти
С рюкзаками?
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06.02.2021 14:14 Відповісти
Ну, да, ментам они нужнее... А когда в армию боевые самолеты и вертолеты будут закупаться?
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06.02.2021 14:14 Відповісти
А самим зробити що,зовсім клепки немає?
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06.02.2021 14:14 Відповісти
Самый знаменитый конструктор вертолётов в мире - родом из Киева ваще-то...
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06.02.2021 14:16 Відповісти
Вертолет чуток сложнее газонокосилки, если что.
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06.02.2021 14:16 Відповісти
Видимо да... Не ну а чо... Стандарт нато? Переходим, кчему недовольства? Я за, пусть будет... Тем более сами летчики сказали, что на этих машинах летать гораздо легче, чем на советских
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06.02.2021 14:19 Відповісти
А для Армии один танк заказали...чтоб ты сдох,земарзота.
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06.02.2021 14:17 Відповісти
"шо сильнее - самолёт, или танк" - забавные споры из совка...
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06.02.2021 14:19 Відповісти
А причем тут это?)зекретин только авакяна ублажает,вместо того чтоб армию укреплять,что бы хоть какая то польза от его не до перемирия была...
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06.02.2021 14:22 Відповісти
Я бы лучше вместо этих для ЗСУ купил пару хороших ударных вертолетов. А НГ и так неплохо упакована. Есть устойчивое ощущение, что гораздо лучше ЗСУ.
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06.02.2021 14:19 Відповісти
Гірше і набагато, для рибалки чи полювання може й краще, при зіткненні в нацгвардейців шансів нема.
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06.02.2021 14:24 Відповісти
И все равно, боевые вертолеты нужнее. Как по мне.
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06.02.2021 14:26 Відповісти
Ну тут треба дивитись на стратегію розвитку, якщо Байтакар робить те ж саме, то нащо підставляти екіпаж.
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06.02.2021 14:28 Відповісти
Согласен. Тогда где эскадрильи Байрактаров? Чтобы экипажи не подставлять.
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06.02.2021 14:29 Відповісти
Так у нас це, бубочкине перемир'я .
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06.02.2021 14:32 Відповісти
Чи мінський безальтернативний договорняк?
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06.02.2021 16:02 Відповісти
Приоритеты. НГ это то что будет разбираться с народом в случае чего.
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06.02.2021 14:26 Відповісти
Не буде, там половина атошники, можливо декілька ручних підрозділів.
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06.02.2021 14:29 Відповісти
Что делать с ручными, мы уже знаем. Мышечная память поможет.
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06.02.2021 14:30 Відповісти
А навіщо "купляти", якщо вони є? В аренді приватним підприємством "Вертольоти України", власник якого послав в далеку еротичну подорож тих, хто в 2014-му та пізніше хотів повернути ударні Мі-24 та Мі-8 до ВСУ та Нацгвардії.
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06.02.2021 14:39 Відповісти
Точніше назва підприємства "Українські вертольоти": їхній парк налічує 28 бортів, 12 з яких є орендовані у МВС і ще 16 - у Збройних Сил України.
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06.02.2021 14:44 Відповісти
якщо вірити відкритим джерелам, то на орді зараз кілька сотень ударних гелікоптерів...о така фігня... Нацгвардия получит десять новых вертолетов, - МВД - Цензор.НЕТ 2534
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06.02.2021 14:56 Відповісти
интересно узнать отчет по целевому использованию вертолетов авакова за 2020 год...
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06.02.2021 14:19 Відповісти
Недавно в Украине сын кцапского криминального авторитета ментовский вертолет об землю расхерачил. Чем не целевое?
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06.02.2021 14:22 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=pgixVYJxWQs&t=2864s
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07.02.2021 00:27 Відповісти
Що отримає армія?
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06.02.2021 14:20 Відповісти
Спроси у бубочки. Скорее всего новое отведение войск.
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06.02.2021 14:27 Відповісти
Відео від гундосика.
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06.02.2021 14:53 Відповісти
-нах нацгваврдії 10 вертольотів?
-для того , щоб рюкзаков вкрав державні гроші на відкатах.
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06.02.2021 14:22 Відповісти
Эти вертолеты нужны чтобы руководство мусарки могло на охоту летать
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06.02.2021 14:27 Відповісти
І в сауну з хлопчиками
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06.02.2021 16:03 Відповісти
А коли Нацгвардія та ВПС ЗСУ отримають вертольоти від приватного підприємства "Вертольоти України"?
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06.02.2021 14:35 Відповісти
Що,в Україні існує тільки Нацгвардія?Адже Нацгвардія це поліцейський підрозділ,тоб-то для них все найкраще для контролю над народом на ВСУ та ООС їм просто насрати.
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06.02.2021 14:38 Відповісти
Лучше бы на эти деньги беспилотники купили для Донбасса
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06.02.2021 14:39 Відповісти
Или хотя бы парочку "Апач"
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06.02.2021 17:55 Відповісти
Контракт подписывался для передачи техники в "не военных целях"....(Жандармерия это не армия.) А кто помешает распорядится ею по своему усмотрению? Надо приветствовать хорошие соглашения!
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06.02.2021 14:42 Відповісти
Надо бюджет МВД урезать, чтобы не покупали то, что не нужно, когда идет война.
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06.02.2021 15:00 Відповісти
Действительно, а почему Аваков не покупает боевые беспилотники?
А оно то и понятно, через несколько лет вертолеты по "серьезным" причинам можно будет списать и к себе или большим друзьям на фазенду. А что толку от беспилотника?
Пугать воробьев вокруг дома?
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06.02.2021 15:03 Відповісти
Что за детский лепет? Или это сознательная муть? Еще раз объясняю : 1) Не Аваков купил, а Украина! 2) Армии не могли продать !! - Продали жандармерии. 3) Надо будет -будут они в армии. И хватит трындеть!
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06.02.2021 15:19 Відповісти
А медицине могли продать,если это Украина закупила? А ГСЧС ,где они действительно нужны,а морским спасателям-могли продать?! Могли! Но-все эти службы не станут розганять протестующих граждан или защищать "зажравшихся" ,скажем,министров,а вот "жандармы"-они на то и откармливаються! Так что ,и вправду-муть!
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06.02.2021 18:31 Відповісти
Неугомонный , медицине совсем другая модель ,спасателям также . Эта имеет противопулевую защиту и возможность размещения разного летального....Эта как раз для армии.
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06.02.2021 19:00 Відповісти
Совершенно так-125 и 145 модели и используються ,в основном,спасателями ,медиками и жандармами! Но ,в Украине,их получили только "жандармы"-непродуктивные,карательные структуры! Или это не так ?!
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06.02.2021 19:18 Відповісти
Национальная гвардия Украины в 2021-2022 годах получит десять вертолетов типа H225 в рамк...
Зачем? Что бы они сидели по аэродромам соблюдая "режим тишины" в тот момент когда их снайперы убивают наших солдат?
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06.02.2021 14:50 Відповісти
Это что,для того что-бы авакяна и его прислушников на шашлыки вывозить?
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06.02.2021 14:51 Відповісти
Не понял, а где идут боевые действия, в тылу или на фронте?
Пусть Аваков еще купит танки Абрамс и расставит их вокруг загородного дома Зеленского.
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06.02.2021 14:58 Відповісти
Неее танки это не то , вот стратегическую авиацию поставить на БД , что бы постоянно над его домом летали , вот это будет крутяк.
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06.02.2021 15:15 Відповісти
для побега в ростов.
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06.02.2021 15:04 Відповісти
А чомупоставка гвинтокрилів через якесь Тхорів АВІА, а не на пряму Нацгвардії? Може і весь сенс масової закупівлі в цій прокладці?
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06.02.2021 15:32 Відповісти
Як чому? Корупційна прокладка. Як завжди. А як ще?
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06.02.2021 16:56 Відповісти
А сколько вертолетов за последние годы купили для армии? Вопрос риторический.
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06.02.2021 16:17 Відповісти
Якби це були бойові Апачі...
А так не зрозуміла мета
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06.02.2021 16:27 Відповісти
дополнение к мед эвакам ми8 Нацгвардія отримає десять нових вертольотів, - МВС - Цензор.НЕТ 3662
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06.02.2021 16:38 Відповісти
за сделкой торчат уши черножопых во Франции...рюкзаков помогает соплеменникам за вкусняшки...)
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06.02.2021 16:44 Відповісти
То у нас нацгвардія на передку ?
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06.02.2021 17:03 Відповісти
в епоху кінця бідності Зєлі-Авакова розбудовується поліційна держава, за рахунок ЗСУ
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06.02.2021 17:03 Відповісти
А до этого не замечал 5 лет того же самого?
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06.02.2021 17:22 Відповісти
Янык тоже вертолетами страдал за наш счет. Надеюсь, что Сабакову наконец то дадут под зад поскорее. У него вроде бы испытательный срок уже второй год! А с Шереметом он обосрался по полной! Там люди сидят безвинные, т.к. они по росту элементарно не подходят.
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06.02.2021 17:21 Відповісти
Снабжать НГ вертолетами когда в ВСУ их острый дефицит? Это нонсенс!
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06.02.2021 18:04 Відповісти
Немає гелікоптерів армії і флоту,немає гелікоптерів медицині але є гелікоптери "мусорам" та "вертухаям"! Це справді побажання тих на чиї гроші цей "лютий треш"-платників податків?! Це вони так вирішили ,чи той ,хто після "Харків -ментовский город", бажає зробити "Україна -ментовська держава"?!
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06.02.2021 18:20 Відповісти
Давайте зададим простой вопрос: "Покупка этих вертолетов укрепляет обороноспособность Украины во время продолжающей войны с лаптестаном?"
Нет. не укрепляет. Тогда зачем покупать то, что не нужно для обороны страны?
Откат за покупку даже боюсь себе представить...
А в это время денег медикам нет. Повышение зарплат педагогам отложили и т. д.
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06.02.2021 18:54 Відповісти
А они хотя бы летают? А то ни разу не видел. Небось стоят в ангарах, по совковой традиции, типа, трогать низззя, а то вдруг сломаете, зеленский заругает, да Аваков?
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06.02.2021 19:53 Відповісти
..ну и нафиг нг такие х-шки..????????- воевать - так там простые и дешевые ирокезы нужны..)))
а эти- так точно свиту с авкяном таскать((((((((((((((((
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06.02.2021 22:32 Відповісти
Щось ніхто не бачив в Україні ці гелікоптери, може вони виконані по Стелс технології .. Нацгвардія отримає десять нових вертольотів, - МВС - Цензор.НЕТ 9811
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07.02.2021 00:14 Відповісти








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"Нацгвардія отримає десять нових гелікоптерів" Простой вопрос - а зачем? Это не боевые вертолеты. Или каждому генералу по вертушке? Страна сидит без денег, а Аваков подкармливает своих французских друзей.
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07.02.2021 01:43 Відповісти
 
 