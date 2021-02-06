Нацгвардія отримає десять нових вертольотів, - МВС. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж
Національна гвардія України в 2021-2022 роках отримає десять вертольотів типу H225 в рамках реалізації контракту з Airbus Helicopters, повідомляє МВС країни.
Відповідно до угоди між українським і французьким урядами, компанія Airbus Helicopters та ДП "Українське авіаційно-транспортне підприємство "Хорів-АВІА" підписали контракт про постачання впродовж 2018-2022 років 12 вертольотів типу H225 для потреб Нацгвардії, зазначається в повідомленні на телеграм-каналі МВС, передає Цензор.НЕТ.
На офіційній зустрічі представники Нацгвардії та Airbus Helicopters розглянули питання поставки шести повітряних суден у 2021 році та відправки двох наявних в НГУ вертольотів на підприємства компанії Airbus Helicopters. Таке рішення було прийнято, щоб провести модернізацію з метою доукомплектування гелікоптерів, переданих попередньо.
Упродовж 2018-2019 років компанією Airbus Helicopters було здійснено поставку двох вертольотів. Крім того, представники компанії перенавчали два екіпажі НГУ та частину інженерно-технічного складу (на території Франції, Шотландії та Німеччини для забезпечення обслуговування та експлуатації зазначених вертольотів).
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-для того , щоб рюкзаков вкрав державні гроші на відкатах.
А оно то и понятно, через несколько лет вертолеты по "серьезным" причинам можно будет списать и к себе или большим друзьям на фазенду. А что толку от беспилотника?
Пугать воробьев вокруг дома?
Зачем? Что бы они сидели по аэродромам соблюдая "режим тишины" в тот момент когда их снайперы убивают наших солдат?
Пусть Аваков еще купит танки Абрамс и расставит их вокруг загородного дома Зеленского.
А так не зрозуміла мета
Нет. не укрепляет. Тогда зачем покупать то, что не нужно для обороны страны?
Откат за покупку даже боюсь себе представить...
А в это время денег медикам нет. Повышение зарплат педагогам отложили и т. д.
а эти- так точно свиту с авкяном таскать((((((((((((((((
tZE inform
"Нацгвардія отримає десять нових гелікоптерів" Простой вопрос - а зачем? Это не боевые вертолеты. Или каждому генералу по вертушке? Страна сидит без денег, а Аваков подкармливает своих французских друзей.