Із загиблою в пожежі в лікарні 26-річною лікаркою Ольгою Глівою попрощалися в Запоріжжі: "Вона назавжди залишилася на своєму робочому місці, в реанімації". ФОТОрепортаж

Церемонія прощання із 26-річною лікаркою Ольгою Глівою відбулася у фоє Запорізького академічного обласного театру юного глядача.

6 лютого о Запоріжжі відбулася церемонія прощання з 26-річною лікаркою Ольгою Глівою, яка загинула в пожежі в запорізькій інфекційній лікарні, повідомляє "Depo.Запорожье", передає Цензор.НЕТ.

Із Глівою прощалися у фоє Запорізького академічного обласного театру юного глядача. Віддати останню шану дівчині прийшли десятки людей, переважно її знайомі.



Попрощатися із Глівою прийшли і люди, які не знали лікарки за життя, але яких вразила трагедія в інфекційній лікарні. Більшість учасників траурної церемонії несла загиблій дівчині троянди, білі і червоні.



На церемонії були і батьки загиблої. Її батьку стало зле, йому викликали "швидку". До кінця церемонії лікарі залишалися поруч.



Батьки повезуть загиблу на малу батьківщину – у Кропивницький, там у неділю, 7 лютого, відбудеться похорон.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, під час пожежі в обласній інфекційній клінічній лікарні Запоріжжя загинули чотири людини, постраждали 8 осіб. Запорізька ОДА створила комісію з розслідування причин пожежі. Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження за цим фактом.