В Енергодарі шкуродер збирав бездомних тварин і знущався над ними. Порушено кримінальну справу, - Нацполіція. ФОТО

Житель Енергодару Запорізької області став фігурантом кримінального провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікації Нацполіції Запорізької області.

Як підкреслюють правоохоронці, наприкінці січня 2021 року волонтери, які через соціальні мережі прилаштовують бездомних тварин, звернули увагу на жителя Енергодару. Він активно відгукувався на оголошення і забирав тварин додому. Коли таких випадків набралося більше п'яти, зоозахисники вирішили перевірити, в яких умовах утримують тварин. Однак новий господар відмовився їх показати, заявивши, що вони відсутні з різних причин.

"Волонтери прийшли за адресою проживання чоловіка. Останній поводився агресивно і у квартиру нікого не пустив. Пізніше він повернув одне кошеня, але стан тварини вказував на те, що з нею поводилися жорстоко. За словами зоозахисників, тварина була дуже виснаженою, з вирваними кігтями, пораненнями і порізами. Вона потребувала невідкладної допомоги ветеринарів", - наголошується в повідомленні поліції.

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Також зазначається, що активісти написали заяви в поліцію. Під час розгляду матеріалів було встановлено, що житель Енергодару, 1974 року народження, за місцем свого проживання жорстоко поводився із тваринами.

Щодо нього відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 (жорстоке поводження із тваринами) Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує арешт терміном до шести місяців або обмеження волі терміном до трьох років.