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В Енергодарі шкуродер збирав бездомних тварин і знущався над ними. Порушено кримінальну справу, - Нацполіція. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

В Енергодарі шкуродер збирав бездомних тварин і знущався над ними. Порушено кримінальну справу, - Нацполіція. ФОТО

Житель Енергодару Запорізької області став фігурантом кримінального провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікації Нацполіції Запорізької області.

Як підкреслюють правоохоронці, наприкінці січня 2021 року волонтери, які через соціальні мережі прилаштовують бездомних тварин, звернули увагу на жителя Енергодару. Він активно відгукувався на оголошення і забирав тварин додому. Коли таких випадків набралося більше п'яти, зоозахисники вирішили перевірити, в яких умовах утримують тварин. Однак новий господар відмовився їх показати, заявивши, що вони відсутні з різних причин.

"Волонтери прийшли за адресою проживання чоловіка. Останній поводився агресивно і у квартиру нікого не пустив. Пізніше він повернув одне кошеня, але стан тварини вказував на те, що з нею поводилися жорстоко. За словами зоозахисників, тварина була дуже виснаженою, з вирваними кігтями, пораненнями і порізами. Вона потребувала невідкладної допомоги ветеринарів", - наголошується в повідомленні поліції.

Дивіться також: Одесити пікетували поліцію, вимагаючи покарати кривдників тварин. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В Енергодарі шкуродер збирав бездомних тварин і знущався над ними. Порушено кримінальну справу, - Нацполіція 01

В Енергодарі шкуродер збирав бездомних тварин і знущався над ними. Порушено кримінальну справу, - Нацполіція 02

Також зазначається, що активісти написали заяви в поліцію. Під час розгляду матеріалів було встановлено, що житель Енергодару, 1974 року народження, за місцем свого проживання жорстоко поводився із тваринами.

Щодо нього відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 (жорстоке поводження із тваринами) Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує арешт терміном до шести місяців або обмеження волі терміном до трьох років.
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Топ коментарі
+36
В Энергодаре живодер собирал бездомных животных и издевался над ними. Возбуждено уголовное дело, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7654
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06.02.2021 17:11
+32
Там консультация палача нужна.
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06.02.2021 17:16
+26
мабуть немає лютішої тварини ніж людина... В Энергодаре живодер собирал бездомных животных и издевался над ними. Возбуждено уголовное дело, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6549
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06.02.2021 17:17
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москаль в экзыли...
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06.02.2021 17:11 Відповісти
В Энергодаре живодер собирал бездомных животных и издевался над ними. Возбуждено уголовное дело, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7654
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06.02.2021 17:11 Відповісти
Так то оно так! Но поступай с другими так, как хочешь чтобы поступали с тобою. Чья та неблагодарность, чьё то свинство не есть оправданием нашему поведению....
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06.02.2021 18:47 Відповісти
Там консультація психіатра потрібна.
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06.02.2021 17:13 Відповісти
Там консультация палача нужна.
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06.02.2021 17:16 Відповісти
Живодерів треба убивати.Швидко і без зволікань. В Енергодарі шкуродер збирав бездомних тварин і знущався над ними. Порушено кримінальну справу, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2789
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06.02.2021 18:25 Відповісти
Убивать за животного не стоит... Но на рудники можно....
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06.02.2021 18:48 Відповісти
все маньяки начинали с животных .. на это просто внимания никто не обращал .. усыплять их нужно сразу без суда и следствия !
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06.02.2021 19:23 Відповісти
ну разве что пожизненно. потому как не лечится садизм ничем, даже рудниками...
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06.02.2021 20:37 Відповісти
Закон есть закон . Дайте его адрес . Вырвем ему когти .
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06.02.2021 17:13 Відповісти
Радиация там.
А ещё, сейчас не знаю, но с 2014 по 2019 ежедневный автобусный рейс Энергодар-масква был.
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06.02.2021 17:14 Відповісти
Это твоя сталица, где тебя чечены на бутылку присаживают, а ты орёшь "чичнякруто."
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06.02.2021 17:21 Відповісти
Моськва розташована в мокшансьих болотах !!!)))
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06.02.2021 17:21 Відповісти
мабуть немає лютішої тварини ніж людина... В Энергодаре живодер собирал бездомных животных и издевался над ними. Возбуждено уголовное дело, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6549
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06.02.2021 17:17 Відповісти
Без "мабуть"
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06.02.2021 17:48 Відповісти
Ни одно животное не убивает или калечит других тупо ради удовольствия, только - человек.
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06.02.2021 17:55 Відповісти
вовки в азарті можуть вбити набагато більше ніж здатні з'їсти...коти граються мишами...косатки тюленями...але ви абсолютно праві...у них це не розвага, а частина полювання...частина навчання молодняку...
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06.02.2021 18:01 Відповісти
А когда цыплята клюют более слабого, зачастую до смерти, то чему они учатся, на кого собираются охотиться?
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06.02.2021 20:07 Відповісти
менше ртів - більше шансів на виживання. у гніздах багатьох птахів те саме.
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06.02.2021 20:11 Відповісти
Ну с домашними курами это не работает, им еды хватает.
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06.02.2021 20:16 Відповісти
декілька тисяч років одомашнювання не зробили ні з однієї тварини повністю адекватних ситуації...навіть собак.
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06.02.2021 20:33 Відповісти
декілька тисяч років нібито цивілізації не зробили людину повністю гуманною, навіть по відношенню до собі подібних
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06.02.2021 20:40 Відповісти
можливо навіть навпаки.
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06.02.2021 20:44 Відповісти
Ты редкий идиот, если не отличаешь животных инстинктов от разумной деятельности человека.
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06.02.2021 20:23 Відповісти
А у человека нет инстинктов? Вся доброта, эмпатия и тому подобное есть ни что иное, как условный рефлекс. И как любой условный рефлекс он легко утрачивается при определенных обстоятельствах.
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06.02.2021 20:31 Відповісти
особенно, когда вырываешь когти у котенка. а как же - они ж людоеды, эти коты!
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06.02.2021 20:42 Відповісти
Вас в Гугле забанили? Поинтересуйтесь,чтобы не нести такой бред. Кстати, а вы никогда не видели как домашняя кошка "играет" с мышью, и не всегда ее съедает?
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06.02.2021 20:05 Відповісти
бачив. але такого у тварин точно не бачив...черепи бізонів.

В Енергодарі шкуродер збирав бездомних тварин і знущався над ними. Порушено кримінальну справу, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8749
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06.02.2021 20:15 Відповісти
Индустриализация. Бизонов истребляли в промышленных масштабах ради их шкур, мясо не брали, хранить было не как. Хотя к фото есть претензии. Какой смысл был сносить черепа в одно место? Бизонов бросали прямо на месте убийства, сняв шкуры.
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06.02.2021 20:21 Відповісти
язики брали. був ще один момент - знищення харчової бази автохтонів. розселення сапієнсів по світу дивним чином співпало зі зникненням мегафауни. але не у Африці. бо місцеві тварини добре знали цю істоту.
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06.02.2021 20:25 Відповісти
то есть, вы приравниваете кошку к человеку? или человека к кошке? тогда нет разницы между вами и козлом.
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06.02.2021 20:44 Відповісти
Конечно нет ни между мной и козлом, ни между вами и козлом. Просто на данном этапе наш вид оказался несколько удачливие других видов. И совсем не факт, что в будущем ситуация кардинальным образом не изменится.
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06.02.2021 21:15 Відповісти
удачливей? скорее более жестокий и тупой. поэтому к вам лично сочувствия не испытываю. надеюсь наивно, что ситуация изменится. но я до этого точно не доживу. может быть это и к лучшему: не хочется быть свидетелем ни конца света ни полной душевной и духовной деградации животных вида homo sapiens
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07.02.2021 17:28 Відповісти
Отбейте ему внутренности в ровд
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06.02.2021 17:18 Відповісти
Его надо в поликлинику сдать! Для опытов...(с)... В Энергодаре живодер собирал бездомных животных и издевался над ними. Возбуждено уголовное дело, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2185
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06.02.2021 17:18 Відповісти
без наркоза В Енергодарі шкуродер збирав бездомних тварин і знущався над ними. Порушено кримінальну справу, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4446
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06.02.2021 17:24 Відповісти
100%...
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06.02.2021 17:26 Відповісти
Його місце в дурке,на пожиттєве !!1 Це садюга кончений !!)))
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06.02.2021 17:22 Відповісти
Є така тварина ведмідь...русскіє самі себе називають русскіє вєдмєді, гордяться ним, як своїм тотемом...але, у російських казках вєдмідь зображений дурнем! іван дурак помикає мєдвєдєм дураком!
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06.02.2021 17:32 Відповісти
я бы спокойно 10 лет дал ему. сидеть будет .... трудно.вато
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06.02.2021 17:43 Відповісти
Ска, убейте урода.
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06.02.2021 17:44 Відповісти
Настоящее исчадье ада. Надо его туда и вернуть.
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06.02.2021 17:51 Відповісти
Большие пальцы рук удалять надо таким уродам.
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06.02.2021 17:55 Відповісти
По локоть...
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06.02.2021 18:01 Відповісти
Як? Як, блть? Як можна знущатися над кошеням?.. В Енергодарі шкуродер збирав бездомних тварин і знущався над ними. Порушено кримінальну справу, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4152
От просто без найменших вагань вконтрапупив би цього унтерменша.
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06.02.2021 17:57 Відповісти
я только прочитал заглавие (фото не смотре - будут перед глазами навсегда!)
****** !!! ********!!!
нет-нет...на дурку - это мало...судить - мало... даже убить мало! тварь падло мерзопакостное!
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06.02.2021 18:20 Відповісти
Ну вот нафига нужно издеваться? (хотя это еще нужно доказать). Ну убил бы, пожарил и съел - это нормально. А просто мучать - это неправильно.
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06.02.2021 18:24 Відповісти
6 місяців.... з тварин воно на людей може перейти, таких уродів треба ізолювати.
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06.02.2021 18:25 Відповісти
Одна семейка уже таким промышляла, то после резонанса им спалили хату, авто, и ********* битой. А потом приехали и забрали копы. И поделом.
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06.02.2021 18:27 Відповісти
Таких,как этот урод нынешние суды оправдывают.Суд оправдал догхантера Святогора.Насчет автобуса на москву.Они сегодня ходят чуть ли не из каждого населенного пункта.Из того же Энергодара в Харьков не ходит ничего,а москву и курск - пожалуйста.В Днепре то же самое.Это политика государства - не замечать такие штуки.
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06.02.2021 18:35 Відповісти
На бутылку ссуку!В Енергодарі шкуродер збирав бездомних тварин і знущався над ними. Порушено кримінальну справу, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5717
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06.02.2021 18:46 Відповісти
Оно моральный урод...
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06.02.2021 18:56 Відповісти
****. Адрес слейте, не поленюсь с плоскогубцами и паяльником приехать в гости ....
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06.02.2021 19:15 Відповісти
г. Энергодар Запорожской области и волонтеры скажут адрес.
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06.02.2021 20:16 Відповісти
...глаз на жопу натянуть уроду... В Енергодарі шкуродер збирав бездомних тварин і знущався над ними. Порушено кримінальну справу, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6318
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06.02.2021 19:20 Відповісти
та це просто психічне відхилення, такі індивіди зустрічаються незалежно від країни походження. тому тут необхідні спеціальні знання з газузі фізіології людини - та призначте йому психіатричну еспертизу і лікуйте. словами так і вироком нічого не зміниш. Ось був в ДНР лідер, його обличчя містить ознаки патологічного виродження, і що ж, так він до "утворення ДНР" вже був визнаний інвалідом 2 групи(стадія передує ідіотії) і що ж. його всі рахували лідером. більшість лідерів - диктаторів з минулого теж страждали психічними відхиленнями. Так, Троцький і Ленін хворіли епілепсією і познайомились вони за Западе під час лікування.І що ж, все своє існування супроводжували кровожерством. Так що, непотрібно акцентувати увагу на існуванні психічно хворої людини.
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06.02.2021 19:22 Відповісти
еще один, обиженый сдецтва
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06.02.2021 19:57 Відповісти
Яйца ему отрезать падонку, как минимум.
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06.02.2021 20:05 Відповісти
лучше руки. тогда и яйца как-то ни к чему будут))
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06.02.2021 20:51 Відповісти
Как можно котёнку вырвать когти. Это просто ужас.
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06.02.2021 20:06 Відповісти
Да постоянно так делают, чтобы дома дорогую мебель не портили. Под наркозом, конечно, но тем не менее.
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06.02.2021 20:13 Відповісти
Так делают садисты. Хорошие хозяева просто подстригают специальными ножничками.
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06.02.2021 20:14 Відповісти
возможно вы именно так и делаете. нормальные люди могут это делать в спец. клиниках под наркозом, чтоб животное не мучилось.
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06.02.2021 20:53 Відповісти
Я ни как не делаю. Кошке не место в доме, если в нем нет мышей. У меня мышей нет.
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06.02.2021 21:12 Відповісти
Было бы кране мило, если бы все подобные супостаты, все таки получали реинкарнацию в виде кота. И ощутило те самые издевательства. Ах мечты.
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06.02.2021 23:56 Відповісти
Вера в реинкарнацию - одна из глупейших, поскольку предполагает не только наличие "души", "духа" и прочего недоказанного бреда, но и их свободное переселение. А в чем это я супостат, в том что не завожу у себя дома животных? Может большие супостаты как раз те, кто их безответственно заводит?
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07.02.2021 07:35 Відповісти
будут
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07.02.2021 17:29 Відповісти
Мразь! Шоб оно падаль здохло самой страшной смертью! нелюдь!
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06.02.2021 20:54 Відповісти
Добре, що волонтери приїхали перевірити.
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07.02.2021 00:12 Відповісти
Самое интересное, что волонтёры сами ему животных и приносили. Проверяйте сразу, кому животных отдаёте, дегенераты.
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07.02.2021 00:55 Відповісти
Нет у них в службе безопасности Петровича, бездельника- дегенерата.
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07.02.2021 01:35 Відповісти
 
 