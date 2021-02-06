Під офісом телеканалу "НАШ" знову проводять акцію протесту. Присутні вимагають закрити "московський гадючник". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Політика України Події
Сьогодні, 6 лютого, під офісом телеканалу "НАШ" на вул. Жилянській у Києві знову проводять акцію протесту. Активісти закликають зупинити агресію Росії в інформаційному просторі та заблокувати пропагандистський телеканал.
Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, під телеканалом зібралися представники "Правого сектора", "Основи майбутнього" і "Сокола".
Наразі присутні активісти доводять свою позицію, виступаючи перед іншими. Конфліктів і зіткнень не спостерігається.
Будівлю телеканалу посилено охороняють правоохоронці.
"Наш"! Головний фронт російсько-української війни наразі якраз під офісом московського гадючника! Ставайте до лав захисників України - приходьте і зробіть свій внесок у перемогу!" - закликають організатори акції протесту.
Нагадаємо, що 4 лютого активісти також проводили акцію протесту під телеканалом "НАШ". Тоді було зафіксовано бійки з поліцією. Чотирьох учасників правоохоронці доставили в управління поліції.
Будь ласка, зачекайте...
пояснюю
є таке місце, де проспект Перемоги перетинається з ПОВІТРОФЛОТСЬКИМ проспектом з'їзд з повітрофлотського на жилянську гоу
Александр Гром
Військовий аташе російської федерації в Лівані генерал-майор Равіль Курмашов був затриманий сьогодні на явочній квартирі з двома темношкірими коханцями. Як заявляють правоохоронці, оцінку події даватиме суд.
Відомо, що у Лівані за таке передбачена найвища міра покарання.
это не стихия и не майдан.
Баба і кіт
Страна.уа чесно визнає, що вигадувала Ліпецьку фабрику, роздувала Мальдиви і свинарчуків.
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Билецкий, надеюсь, присутствует на акции, скачет по капотам машин с требованием?
-хорошая волна!.....
1.Осиновый кол в кацапсинову пасть
2.Куля промеж рог 5-й колонны !
На худой конец тюряга и конфискация !
"Шашлык по одесски"
«Наші» (офіційна назва: «Молодіжний демократичний антифашистський рух "Наші"», неофіційні назви: Путін-югенд, Нашисти[1]) - російськиймолодіжний рух, створений за ініціативи та підтримки уряду Російської Федерації і особисто тогочасного президента країни Володимира Путіна.
Як в Римі - одна центурія тікає з поля бою, страчуют кожного п'ятого з легіону центурії.
Мы - пионеры, дети рабочих!
Близится эра светлых годов,
Клич пионеров - кацапа в Ростов!
Председатель парии «Единая Россия» Дмитрий Медведев обсудил закрытие трех украинских оппозиционных каналов с главой политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) Виктором Медведчуком. Об этом сообщает «Интерфакс».
В пресс-службе «Единой России» сообщили, что российский политик поддержал ОПЗЖ, которая пытается противостоять введению цензуры в отношении телеканалов NewsOne, «112 Украина», и Zik.
«В ходе телефонного разговора было отмечено, что действия президента Украины [Владимира] Зеленского по блокировке оппозиционных СМИ не имеют ничего общего с декларируемыми украинскими властями европейскими ценностями, к которым, без сомнения, относится и свобода слова», - говорится в сообщении.https://lenta.ru/news/2021/02/06/kanaly/
Кожному - по каналу ... Але не більше !
Ато порозводили
І щоб кожен знав - чий канал дивиться
Дрібними буковками унизу "5-й - Порошенка" , "24-й - Садового" , "Г+Г -Коломойського" ...
І т . д.
А от в НАТО вступити ми можемо.. Це кажу я- офіцер часів СРСР,
Треба вчити техніку США. Ми її отримаємо. Давайте напишемо листи до пана Байдена в Білий Дім. Я вже писав. Відправка листа наземним транспортом - біля 40 гривень. А лист Авіа з зворотним повідомленням біля 200 гривень.