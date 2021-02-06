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Під офісом телеканалу "НАШ" знову проводять акцію протесту. Присутні вимагають закрити "московський гадючник". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України Події

Сьогодні, 6 лютого, під офісом телеканалу "НАШ" на вул. Жилянській у Києві знову проводять акцію протесту. Активісти закликають зупинити агресію Росії в інформаційному просторі та заблокувати пропагандистський телеканал.

Як передає кореспондент Цензор.НЕТ, під телеканалом зібралися представники "Правого сектора", "Основи майбутнього" і "Сокола".

Наразі присутні активісти доводять свою позицію, виступаючи перед іншими. Конфліктів і зіткнень не спостерігається.

Будівлю телеканалу посилено охороняють правоохоронці.

"Наш"! Головний фронт російсько-української війни наразі якраз під офісом московського гадючника! Ставайте до лав захисників України - приходьте і зробіть свій внесок у перемогу!" - закликають організатори акції протесту.

Під офісом телеканалу НАШ знову проводять акцію протесту. Присутні вимагають закрити московський гадючник 01
Під офісом телеканалу НАШ знову проводять акцію протесту. Присутні вимагають закрити московський гадючник 02
Під офісом телеканалу НАШ знову проводять акцію протесту. Присутні вимагають закрити московський гадючник 03
Під офісом телеканалу НАШ знову проводять акцію протесту. Присутні вимагають закрити московський гадючник 04
Під офісом телеканалу НАШ знову проводять акцію протесту. Присутні вимагають закрити московський гадючник 05
Під офісом телеканалу НАШ знову проводять акцію протесту. Присутні вимагають закрити московський гадючник 06
Під офісом телеканалу НАШ знову проводять акцію протесту. Присутні вимагають закрити московський гадючник 07
Під офісом телеканалу НАШ знову проводять акцію протесту. Присутні вимагають закрити московський гадючник 08
Під офісом телеканалу НАШ знову проводять акцію протесту. Присутні вимагають закрити московський гадючник 09
Під офісом телеканалу НАШ знову проводять акцію протесту. Присутні вимагають закрити московський гадючник 10
Під офісом телеканалу НАШ знову проводять акцію протесту. Присутні вимагають закрити московський гадючник 11
Під офісом телеканалу НАШ знову проводять акцію протесту. Присутні вимагають закрити московський гадючник 12

Під офісом телеканалу НАШ знову проводять акцію протесту. Присутні вимагають закрити московський гадючник 13
Під офісом телеканалу НАШ знову проводять акцію протесту. Присутні вимагають закрити московський гадючник 14

Нагадаємо, що 4 лютого активісти також проводили акцію протесту під телеканалом "НАШ". Тоді було зафіксовано бійки з поліцією. Чотирьох учасників правоохоронці доставили в управління поліції.
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Топ коментарі
+39
Закрывать надо не только инфопомойки, а в первую очередь их хозяев
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06.02.2021 18:05
+34
Побажання кАналу не наш

Под офисом телеканала "НАШ" вновь проходит акция протеста. Собравшиеся требуют закрыть "московский гадюшник" - Цензор.НЕТ 1312
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06.02.2021 17:59
+33
Закроют 100 процентов этот ватный гадюшник
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06.02.2021 17:55
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Это же наши люди!!! Да никогда!!!
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06.02.2021 18:14 Відповісти
багато киян питає, де є офіс телеканалу НАШ
пояснюю
є таке місце, де проспект Перемоги перетинається з ПОВІТРОФЛОТСЬКИМ проспектом з'їзд з повітрофлотського на жилянську гоу
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06.02.2021 18:14 Відповісти
там ще сінагога рядом
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08.02.2021 00:17 Відповісти
У бойцов на передовой хуже обмундирование, чем у мусоров в тылу.
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06.02.2021 18:16 Відповісти


Александр Гром



Військовий аташе російської федерації в Лівані генерал-майор Равіль Курмашов був затриманий сьогодні на явочній квартирі з двома темношкірими коханцями. Як заявляють правоохоронці, оцінку події даватиме суд.
Відомо, що у Лівані за таке передбачена найвища міра покарання.
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06.02.2021 18:19 Відповісти
Бутылки применяли?
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06.02.2021 18:21 Відповісти
Так реально гадюшник. Даже чисто с виду. Мураев кроме того,что кацапская дрянь так ещё и обычный жлоб. На фонарь петуха.
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06.02.2021 18:20 Відповісти
мурзаєв - дрянь жідовская, а не кацапская. Під офісом телеканалу "НАШ" знову проводять акцію протесту. Присутні вимагають закрити "московський гадючник" - Цензор.НЕТ 9871
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07.02.2021 07:06 Відповісти
Зелебобік,сказавши А,кажи й Б!!!
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06.02.2021 18:21 Відповісти
похоже на заказуху с мендельштрассе...чем это отличается от минских и мокшанских акций?
это не стихия и не майдан.
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06.02.2021 18:21 Відповісти


Баба і кіт



Страна.уа чесно визнає, що вигадувала Ліпецьку фабрику, роздувала Мальдиви і свинарчуків.



Під офісом телеканалу "НАШ" знову проводять акцію протесту. Присутні вимагають закрити "московський гадючник" - Цензор.НЕТ 8973
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06.02.2021 18:22 Відповісти
Її колишній шеф - давній агент КГБ-ФСБ.
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06.02.2021 18:27 Відповісти
Под офисом телеканала "НАШ" вновь проходит акция протеста. Собравшиеся требуют закрыть "московский гадюшник"
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Билецкий, надеюсь, присутствует на акции, скачет по капотам машин с требованием?
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06.02.2021 18:22 Відповісти
Ну ти бач! І тут Порошенко вліз! Ну прямо як свекрухина невістка.
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06.02.2021 18:55 Відповісти
Як вміло а головне вчасно клоунадою з санкціями проти цих каналів які безумовно треба було ліквідувати ще вчора відволікають увагу від подорожчання тарифів а головне від початку закупівлі Україною електроенергії у держави терориста і це при тому що в нас чи не найбільше атомних реакторів на душу населення. Пропаде ця країна на превеликий жаль - просто пропаде!!!
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06.02.2021 18:27 Відповісти
очередная волна руссофобии (агалтелой!).......
-хорошая волна!.....
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06.02.2021 18:31 Відповісти
Таке відчуття що має початись активна війна. Чому? Та тому що всі кремлівські консерви зрозуміли що вони натворили і тепер можуть стати жертвами яких у випадку війни ми порвем на шмаття. Відлік пішов...(с)
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06.02.2021 18:31 Відповісти
Почему гадюшних "ИХ " не закрыли вместе с гамноканалами зик 112 ипрочее? Такой же контент промакшанский пропагандистский, те же "експерты" и прочая сволота типа Савченки и Рабиновича с Мураевым.
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06.02.2021 18:32 Відповісти
Під офісом телеканалу "НАШ" знову проводять акцію протесту. Присутні вимагають закрити "московський гадючник" - Цензор.НЕТ 4342
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06.02.2021 18:35 Відповісти
Английские ученые выяснили самое эффективное средство против вражеский пропаганды и дезинформации :
1.Осиновый кол в кацапсинову пасть
2.Куля промеж рог 5-й колонны !
На худой конец тюряга и конфискация !
"Шашлык по одесски"
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06.02.2021 18:37 Відповісти
"Іхній" - це на якій мові? Де це готували?
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06.02.2021 18:39 Відповісти
ПРИКЛАД ДЛЯ МАВПУВАННЯ:
«Наші» (офіційна назва: «Молодіжний демократичний антифашистський рух "Наші"», неофіційні назви: Путін-югенд, Нашисти[1]) - російськиймолодіжний рух, створений за ініціативи та підтримки уряду Російської Федерації і особисто тогочасного президента країни Володимира Путіна.
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06.02.2021 18:45 Відповісти
Не вистачило місця для другої крапки.
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06.02.2021 18:58 Відповісти
Тільки у мене таке враження, що Ахмєтов відмиває Бойка від Медведчука, Вовка допомагє за договрняками з Ахмєтовим, а Медведчук знову в затінок, доки на нього щось ЗАКОННО нариють... А там й вибори пройдуть й бойко з Разумковим зарулять у каоліцію з Юлєй.
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06.02.2021 18:42 Відповісти
Чому у поліцаїв всі відра з одним номером?
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06.02.2021 18:55 Відповісти
Бо вони всі на одну морду (не плутати з відрами).
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06.02.2021 18:58 Відповісти
Щоб не змогли визначити за номером хто тебе лупцює?
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06.02.2021 19:03 Відповісти
Ага, в цьому випадку і морду не встигнеш вгледіти, не то що і номер.
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06.02.2021 19:17 Відповісти
Колективна відповідальність.
Як в Римі - одна центурія тікає з поля бою, страчуют кожного п'ятого з легіону центурії.
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06.02.2021 19:21 Відповісти
И этот 10 живчиков я должен слушать?
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06.02.2021 18:56 Відповісти
все чуже має виїхати на історічєскую родіну
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06.02.2021 18:58 Відповісти
Ісконно-посконниє кричать шо то всьо було наше, тільки здавали татарам на пашу. Та полякам.
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06.02.2021 19:01 Відповісти
Взвейтесь кострами, синие ночи!
Мы - пионеры, дети рабочих!
Близится эра светлых годов,
Клич пионеров - кацапа в Ростов!
Під офісом телеканалу "НАШ" знову проводять акцію протесту. Присутні вимагають закрити "московський гадючник" - Цензор.НЕТ 6041
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06.02.2021 19:01 Відповісти
Під офісом телеканалу "НАШ" знову проводять акцію протесту. Присутні вимагають закрити "московський гадючник" - Цензор.НЕТ 9240
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06.02.2021 19:11 Відповісти
Наличные деньги РАБОТАЮТ! Порошенко рулит и заказывает банкет. Блуждающие отработают бабло.
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06.02.2021 19:02 Відповісти
Почему на этом мураевском канале промакшанский контент?
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06.02.2021 19:03 Відповісти
То вони з одного руснявого тіста виліплені ...
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06.02.2021 20:13 Відповісти
Ось, що відбувається на справді: путінососовські канали були збиткові для катсапів, бо їх дивились тільки взагалі кончені,аморфні і безперспективні ватники (всі останні ватники без перешкод дивляться катсапські канали із супутника). Але, як раз з їх закриттям путінососи скидають з себе фінансування цього безперспективного барахла, та ще й отримують офігенний піарчик. Зеленському ж засвітив імпічмент за Журавля, вагнерівців, Татарова. А тут йому висувають імпічмент путінососи. І от, нам підтримати путінососовський імпічмент взападло. І, виходить, ми повинні писатись за клоуна. Коли ж настане час нам виганяти арлекіна (за Журавля, вагнерівців, Татарова), нам скажуть - ви ж нещодавно за нього мазу тягнули!От так )(уйня, малята.
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06.02.2021 19:04 Відповісти
Який імпічмент? Ти шо, з Макшанії упав? Не може бути ніякого імпічменту.
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06.02.2021 19:07 Відповісти
Бо що?
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06.02.2021 19:34 Відповісти
Бо то шо? Ватадетект?
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06.02.2021 19:46 Відповісти
Ти, млявий, щось конкретно відповісти можеш, чі гроші за так отримуєш?
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06.02.2021 20:38 Відповісти
Та бачу шо ти макшанський ватник. Зразу видно. Бо імпічмент Ослу не можливо зробити. Про це знають всі українці. А вата не в курсі, да? Какошник поправ, спада.
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06.02.2021 20:42 Відповісти
Справа в тому, що у нас, в Україні, імпічмент буває і таким, яким його отримав Янукович 2 рази.
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06.02.2021 21:20 Відповісти
Прискакав Мураев захищати свою гімнопомийку.
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06.02.2021 19:09 Відповісти
Червоненко Мурае Полуев гонять макшанське гамно по ватних трубах
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06.02.2021 19:11 Відповісти
заскиглили как говорил Азиров, Мертвечуки и другая вата и жалуется своим хозяевам звонит Медведеву прагандонские сми пишут "Медведев обсудил с Медведчуком закрытие трех украинских телеканалов"-
Председатель парии «Единая Россия» Дмитрий Медведев обсудил закрытие трех украинских оппозиционных каналов с главой политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) Виктором Медведчуком. Об этом сообщает «Интерфакс».
В пресс-службе «Единой России» сообщили, что российский политик поддержал ОПЗЖ, которая пытается противостоять введению цензуры в отношении телеканалов NewsOne, «112 Украина», и Zik.
«В ходе телефонного разговора было отмечено, что действия президента Украины [Владимира] Зеленского по блокировке оппозиционных СМИ не имеют ничего общего с декларируемыми украинскими властями европейскими ценностями, к которым, без сомнения, относится и свобода слова», - говорится в сообщении.https://lenta.ru/news/2021/02/06/kanaly/
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06.02.2021 19:29 Відповісти
Нехай Навального звільнить спачатку. А Штати Зєлю підтримали.
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06.02.2021 20:13 Відповісти
Там интересный был момент .Какая то девушка снимала на телефон ведущего в пямом эфире .Тот подошёл к ней и спросил откуда она ? Она сказала что из Стамбула прилетела а сама из Москвы туристка Під офісом телеканалу "НАШ" знову проводять акцію протесту. Присутні вимагають закрити "московський гадючник" - Цензор.НЕТ 6557
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06.02.2021 19:40 Відповісти
Ой какая новость!!! абизяне из снигерии уделили внимание!
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06.02.2021 21:10 Відповісти
Клоун, который по приказу Ахметова ударил по Медведчку, а потом пизс..ел про "патриотизм", ну где твоя последовательность, почему эта помойка "наш" все еще работает, или твой "патриотизм" закончился на том месте, где тебе приказали?!
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06.02.2021 19:58 Відповісти
Звучит как КРЫМ НАШ - выкупаете в чём смысл этого названия телеканала?) Понятное дело закрыть. Медведчука и его ОП.... партию изгнать полностью с территории Украины.
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06.02.2021 20:32 Відповісти
Клич"Наших бьют",по наглой промордовской роже.Телеканал"Наш"на правах рекламы.Тот кто так назвал канал,явно провидец Під офісом телеканалу "НАШ" знову проводять акцію протесту. Присутні вимагають закрити "московський гадючник" - Цензор.НЕТ 7624
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06.02.2021 20:57 Відповісти
ЗАКРИТИ помойку "наш". Вся наволоч з закритих каналів перекочувала на цю помойку і поливає фекаліями Україну. Треба продовжувати ЗНЕШКОДЖУВАТИ пропаганду Кремля далі, не зупинятись на півдороги.
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07.02.2021 00:20 Відповісти
ЗАКРИТИ помойку "наш". Вся наволоч з закритих каналів перекочувала на цю помойку і поливає фекаліями Україну. Треба продовжувати ЗНЕШКОДЖУВАТИ пропаганду Кремля далі, не зупинятись на півдороги.
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07.02.2021 00:21 Відповісти
пусть вместе с этим аналом (это не описка) закроют и "Интер"... еще та выгребная яма...
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07.02.2021 07:45 Відповісти
"Интер" - ней залишать Під офісом телеканалу "НАШ" знову проводять акцію протесту. Присутні вимагають закрити "московський гадючник" - Цензор.НЕТ 2657

Кожному - по каналу ... Але не більше !
Ато порозводили Під офісом телеканалу "НАШ" знову проводять акцію протесту. Присутні вимагають закрити "московський гадючник" - Цензор.НЕТ 2657
І щоб кожен знав - чий канал дивиться Під офісом телеканалу "НАШ" знову проводять акцію протесту. Присутні вимагають закрити "московський гадючник" - Цензор.НЕТ 6080
Дрібними буковками унизу "5-й - Порошенка" , "24-й - Садового" , "Г+Г -Коломойського" ...
І т . д.
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07.02.2021 16:52 Відповісти
Зеля! Останні події показують що ти молодець! Жаль нас в склад США , скоріш за все, не візьмуть.
А от в НАТО вступити ми можемо.. Це кажу я- офіцер часів СРСР,
Треба вчити техніку США. Ми її отримаємо. Давайте напишемо листи до пана Байдена в Білий Дім. Я вже писав. Відправка листа наземним транспортом - біля 40 гривень. А лист Авіа з зворотним повідомленням біля 200 гривень.
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07.02.2021 17:18 Відповісти
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