Зеленський нагородив українських полярників, а ті запросили його на антарктичну станцію "Академік Вернадський", - ОП. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський вручив державні нагороди видатним українським полярникам за їхній внесок у здійснення наукової діяльності в Антарктиці та з нагоди 25-річчя української антарктичної станції "Академік Вернадський".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.
Зокрема, орденом князя Ярослава Мудрого ІІІ ступеня нагороджено директора Інституту біохімії імені О. В. Палладіна Національної академії наук України Сергія Комісаренка, який був першим послом України у Великій Британії та сприяв безкоштовній передачі нашій державі британської антарктичної станції "Фарадей". Також посмертно було нагороджено орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня директора Центру антарктичних досліджень у 1993-1999 роках Петра Гожика.
Крім того, повідомляється, що вперше в історії глава України поспілкувався з полярниками, які працюють на станції "Академік Вернадський".
Спілкування відбувалося через відеозв'язок. У заході також взяли участь керівник Офісу президента Андрій Єрмак, його заступник Ігор Жовква, міністр освіти та науки Сергій Шкарлет, директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.
Президент поцікавився, що держава може зробити, щоб поліпшити умови на станції, допомогти полярникам розвивати науку, робити якісні дослідження.
Начальник 25-ї української антарктичної експедиції Юрій Отруба від імені всіх полярників запросив Зеленського стати першим президентом України, який відвідає вітчизняну антарктичну станцію.
Нагадаємо, Україна отримала свою антарктичну станцію "Академік Вернадський" 6 лютого 1996 року на підставі міжурядового меморандуму. Вона розташована на острові Галіндез архіпелагу Аргентинські острови. Наразі це єдина українська антарктична станція. На ній проводяться дослідження за всіма напрямами природничих наук: науки про Землю (геофізика, фізика атмосфери, метеорологія і кліматологія, космічні дослідження) і науки про життя (біологія, медицина, екологія). Станція є системою з власною інфраструктурою, яка забезпечує її функціонування упродовж усього року. Цілий рік на станції працюють 11-13 полярників.
Будь ласка, зачекайте...
Отличная идея! Зеленский еще в Антарктиде не был, бедные пингвины.
А вообще, конечно... это не полярники, это б.ляди.
А потом "Антонов" скажет, что самолет сломался и починить не на что...
навіть не сумлівайся!
Бажано з усією його трупою.
вова - если на вайну то тока отбулавленым - твоя мама - целую, жму руку....
Есть у роисси антарктическая станция «Восток». Находится она в глубине материка. Станция эта старая, но очень для росиянцев престижная - там зафиксирована самая холодная температура на планете (на самом деле нет). Об этом климатическом факте пишется в любом учебнике с кириллицей внутри, потому обладание этой станцией, ввиду отсутствия у Кремля реальных рекордов, очень важно.
В рамках превозмогания "можем перепоказать и дать пасасат Западу" решили россияне эту станцию заменить целиком новой. Ибо престиж, не все ж пробирки с ссаниной в Сочах подменять.
В общем, российскому олигарху Михельсону повесили соцнагрузку, и за много миллиардов фублей он под Питером построил эту станцию (видео). Напоминает она размерами и статью шагающий экскаватор. А для сборки ее необходимо 100 человек. Проект дорогущий, как вы понимаете, но для престижа питуну ничего не жалко. Только перевозка и монтаж этой фигни должна была обойтись российскому бюджету в три с половиной миллиарда фублей. Сри в дырку, Ванька, зато в Антарктиде станция будет.
Однако станция находилась под Питером, а "Восток" где-то в глубине Антарктиды. И потому станцию разобрали, запихали в стандартные морские контейнеры, а контейнеры погрузили на лихтеровоз с реактором на ядерных дровах. Лихтеровоз этот называют «Севморпуть» и предназначен он для плавания среди льдов, для чего оснащен специальным корпусом, винтами, реактором ядерным и всей прочей лабудой. Кроме того для надежности лихтеровоз только-только прошел ремонт. Короче, это транспортный ледокол - самый крупный из ледоколов, построенных во время самого вкусного пломбира.
Здесь началось самое веселое.
Где-то в районе Анголы у только что выплывшего из ремонтного дока лихтеровоза (рассчитанного на самостоятельное плавание в льдах до 1 метра толщиной) отломалась одна из лопастей гребного винта. Просто отвалилась нахрен и утонула, печально сделав бульк. Лихтеровоз встал, потому как дисбаланс и вибрация грозили разрушением самого винта из-за нерасчетного режима работы.
Каким образом корабль, рассчитанный на плавание в сложной ледовой обстановке, находясь в открытом тропическом океане в сотнях километров от ближайшей суши, в двух тысячах метров от морского дна и десятках тысяч километров от ближайшей льдины, умудрился сломать лопасть гребного винта - тайна великая есть. Хваленое советское качество, наверное. Или высокий российский хайтек, я хз.
Так как лихтеровоз на ядерных дровах самый большой и самый лихтеровоз, то те сто строителей, которые нужны, чтобы собрать эту станцию, плыли НА ОТДЕЛЬНОМ ЛЕДОКОЛЕ (с веселым названием "Копетан Драницын"). В этот раз дизельном. Так как скорости у ледоколов не совпадают, то плыли они отдельно. Как результат станция в разобранном виде болтается рядом с Анголой, а строители стоят под Антарктидой и курят бамбук.
Вообще, обилие ледоколов показывает всю медийную суть этой операции. Что мешало прилететь команде самолетом и потом пересесть на Севморпуть отдельным судном? Что мешало их по частям привезти? Невозможность показать, КАК ВАЖНЫ УНИКАЛЬНЫЕ РОССИЙСКИЕ ЛЕДОКОЛЫ. Анало, как говорится, говнет.
Зайти в территориальные воды Анголы ледоколу нельзя. Так как дрова в нем ядерные. Во-первых, все ядерные дрова в РФ секретные и очень секретные со штатным чекистом на борту. Во-вторых, вера всего мира в надежность российских технологий очень велика, потому ну его нахрен, сказали сами ангольцы. Вдруг из вашего ледокола в довершение к лопасти, обогатившей скудный ландшафт дна Атлантического океана, добавится еще и выпавший реактор? Короче, ремонт надо было проводить в открытом море или искать буксир, который дотянет секретные ядерные дрова до Питера.
Короче, по итогу, в режиме спасательной операции к лихтеровозному ледоколу или ледокольному лихтеровозу прибывает команда водолазов со всем оборудованием для ремонта винта. В рамках ремонта винта, который затягивается на целый месяц (пока долетели, пока доплыли, пока спустились), водолазная команда не придумывает ничего лучше чем ОТПИЛИТЬ ЕЩЕ ОДНУ ЛОПАСТЬ. Смекалочка. Вторая лопасть падает на дно Атлантического океана следом за первой, и тут выясняется, что с такой ахренительной конструкцией винта (две лопасти вместо четырех, ага) лихтеровоз до Антарктиды в разумные сроки не доплывет. Никак.
Потому ядерный лихтеровоз вместе со станцией разворачивается и начинает пыхтеть к доку под Питером, откуда как раз после ремонта выплыл.
Строители, которые уже месяц сидят под Антарктидой на "Капитане Драницыне", тоже отправляются назад. Естественно, на ледоколе. Через весь мир от одного полюса почти к другому. Через тропики. Нормас скатались. Нахрен те самолеты.
Самое веселое в этой истории, что от места выгрузки контейнеров с разобранной станцией до собственно самой станции "Восток" 1400 километров. ТЫСЯЧА ЧЕТЫРЕСТА КИЛОМЕТРОВ ЛЬДА И СНЕГА, ПО КОТОРЫМ СОБИРАЮТСЯ ТАЩИТЬ КОНТЕЙНЕРЫ со станцией внутри. Мотосанями. По местности, на которой дорог, как вы понимаете нет (с другой стороны, нет дорог - нет и ям). 1400 км - это Украина вдоль, если кто не в курсе. Каким образом люди, у которых лопасти от ледоколов отваливаются, собираются перетащить по льду и снегу с трещинами сотни контейнеров на тысячу километров, я хз. Но чую, будет весело. Как всегда у россиян с трупами, подвигом и превозмоганием.
Тем более сборка станции должна была у них занять три года (условия на Востоке, как вы понимаете, не очень).
На что не пойдешь, чтобы показать миру очередной аналоговнет с триколором.
В совке "Харьковчанки" поезда формировали. Завод имени Малышева.
следующий *****?
Все ждали Гаранта --пришёл Арлекин.
Он зиц -президент(председатель)на троне,
3е кукла-петрушка в тряпичной короне.
Играет прописанную кем-то роль,
Звеня бубенцами, потешный король.
На чью-то мохнатую властную руку,
Без смазки надели хрипатую с/цуку!
👏👏👏👏👏👏👏👏
вивезіть цього півня в Антарктиду та продайте пінгвінам - хай їм яйця висіджує...
Іа Азатот! Іа Дагон! Іа Ктулху! Іа Н'ярлатотеп! Іа Шуб-Ніггурат! Чорний Цап Лісів з легіоном младих! ,,,;,;,,,
- Шо, усі?
Теперь точно прокатится за бюджетный счёт!
СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!