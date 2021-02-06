Зеленський нагородив українських полярників, а ті запросили його на антарктичну станцію "Академік Вернадський", - ОП. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський вручив державні нагороди видатним українським полярникам за їхній внесок у здійснення наукової діяльності в Антарктиці та з нагоди 25-річчя української антарктичної станції "Академік Вернадський".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.

Зокрема, орденом князя Ярослава Мудрого ІІІ ступеня нагороджено директора Інституту біохімії імені О. В. Палладіна Національної академії наук України Сергія Комісаренка, який був першим послом України у Великій Британії та сприяв безкоштовній передачі нашій державі британської антарктичної станції "Фарадей". Також посмертно було нагороджено орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня директора Центру антарктичних досліджень у 1993-1999 роках Петра Гожика.









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Крім того, повідомляється, що вперше в історії глава України поспілкувався з полярниками, які працюють на станції "Академік Вернадський".

Спілкування відбувалося через відеозв'язок. У заході також взяли участь керівник Офісу президента Андрій Єрмак, його заступник Ігор Жовква, міністр освіти та науки Сергій Шкарлет, директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.

Президент поцікавився, що держава може зробити, щоб поліпшити умови на станції, допомогти полярникам розвивати науку, робити якісні дослідження.

Начальник 25-ї української антарктичної експедиції Юрій Отруба від імені всіх полярників запросив Зеленського стати першим президентом України, який відвідає вітчизняну антарктичну станцію.

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Нагадаємо, Україна отримала свою антарктичну станцію "Академік Вернадський" 6 лютого 1996 року на підставі міжурядового меморандуму. Вона розташована на острові Галіндез архіпелагу Аргентинські острови. Наразі це єдина українська антарктична станція. На ній проводяться дослідження за всіма напрямами природничих наук: науки про Землю (геофізика, фізика атмосфери, метеорологія і кліматологія, космічні дослідження) і науки про життя (біологія, медицина, екологія). Станція є системою з власною інфраструктурою, яка забезпечує її функціонування упродовж усього року. Цілий рік на станції працюють 11-13 полярників.