У торговому центрі "Майдан" у Чернівцях стався вибух. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події
У Чернівцях у торговому центрі "Майдан" стався вибух, в результаті чого розбиті вікна і пошкоджені приміщення.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Молодий буковинець", про це повідомили у відділі комунікацій Чернівецької обласної поліції.
За повідомленням пресслужби, сьогодні, 7 лютого, в поліцію надійшло повідомлення від головного інженера про те, що в ТЦ "Майдан" на вул. Героїв Майдану, 71 на 3 поверсі в складському приміщенні з невідомої причини стався вибух, в результаті чого розбиті вікна і пошкоджені приміщення.
На місці пригоди працюють співробітники поліції, ДСНС та газової служби.
У соцмережах пишуть, що усередині приміщення вибухнув балон з газом
Як пізніше повідомили в відділі комунікації поліції Чернівецької області, за попередніми даними в результаті вибуху ніхто не постраждав. На місці працює слідчо-оперативна група. Зараз правоохоронці встановлюють всі обставини і причини цієї події.
Слідчі поліції вирішують питання про внесення відомостей про правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
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Скабеевой можно пару передач блевать желчью без перерыва.
диды мавзолейные в васторге,
сливные бачки - наполнились ачередным дерьмом