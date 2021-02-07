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У торговому центрі "Майдан" у Чернівцях стався вибух. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

У Чернівцях у торговому центрі "Майдан" стався вибух, в результаті чого розбиті вікна і пошкоджені приміщення.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Молодий буковинець", про це повідомили у відділі комунікацій Чернівецької обласної поліції.

За повідомленням пресслужби, сьогодні, 7 лютого, в поліцію надійшло повідомлення від головного інженера про те, що в ТЦ "Майдан" на вул. Героїв Майдану, 71 на 3 поверсі в складському приміщенні з невідомої причини стався вибух, в результаті чого розбиті вікна і пошкоджені приміщення.

У торговому центрі Майдан у Чернівцях стався вибух 01


На місці пригоди працюють співробітники поліції, ДСНС та газової служби.

У соцмережах пишуть, що усередині приміщення вибухнув балон з газом

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У торговому центрі Майдан у Чернівцях стався вибух 02У торговому центрі Майдан у Чернівцях стався вибух 03

Як пізніше повідомили в відділі комунікації поліції Чернівецької області, за попередніми даними в результаті вибуху ніхто не постраждав. На місці працює слідчо-оперативна група. Зараз правоохоронці встановлюють всі обставини і причини цієї події.

Слідчі поліції вирішують питання про внесення відомостей про правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.


У торговому центрі Майдан у Чернівцях стався вибух 04
Фото: издание "Молодий буковинець"

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Топ коментарі
+11
Какая чудесная картинка для рашаТВ! "В Украине взорвали Майдан!" У торговому центрі "Майдан" у Чернівцях стався вибух - Цензор.НЕТ 8925
Скабеевой можно пару передач блевать желчью без перерыва.
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07.02.2021 11:22
+9
У посетителя из сопредельного гос-ва, при виде очереди, которая выстроилась за портретом Бандеры, рванул пукан.
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07.02.2021 10:45
+4
бункерный фюрер всея паРаши - рукаплещет,
диды мавзолейные в васторге,
сливные бачки - наполнились ачередным дерьмом
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07.02.2021 11:53
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у бени есть чувство юмора.
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07.02.2021 10:44 Відповісти
У посетителя из сопредельного гос-ва, при виде очереди, которая выстроилась за портретом Бандеры, рванул пукан.
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07.02.2021 10:45 Відповісти
Символічно. Під блєском і шиком зовнішньої гіпсокартонної оболонки ховається стара, груба та обшарпана але міцна цегляна основа. Питання в тому, на скільки її вистачить...
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07.02.2021 10:52 Відповісти
Там переважно бетон. Колись це архітектурне чудо задумувалось для якихось потреб тролейбусного депо. Коли "совок" розвалився, стояло довгобудом. Згодом там влаштували ТРЦ.
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07.02.2021 17:11 Відповісти
Пля,хорошо что я в другой части города..
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07.02.2021 11:03 Відповісти
Добре що хоч пожару не було-люблю заходити в Сільпо на низу
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07.02.2021 11:06 Відповісти
Тай до Колосу рукой подати ((()))
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07.02.2021 11:09 Відповісти
"Колосу" напроти ТЦ "Майдан" вже немає. Там "Ніва", "Єва", внизу їдальня "Столова №1" з совковим антуражем і меню. Тихо лунає музика українська, але часів СРСР. На власні очі бачила за столиком "пажилова мущщину", який просто сидів і тащився
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07.02.2021 18:31 Відповісти
Йо-Мое,але не таксі,не "очень пожилой мужчинка,******** музику часів СРСР"в захваті від Вас...
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07.02.2021 18:43 Відповісти
У торговому центрі "Майдан" у Чернівцях стався вибух - Цензор.НЕТ 3254
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07.02.2021 18:57 Відповісти
Завтра о 08.10 на зупинці "Канівська"припаркуюсь тролєком,чєкаю на романтичний сніданок...
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07.02.2021 19:06 Відповісти
О 8-10 я вже маю стояти на світофорі Руська-Січових стрільців в черговій корці. Якщо пізніше - донька в школу опІздає
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07.02.2021 19:20 Відповісти
Не вопрос!Зніму штанги біля "ЖОВТНЯ"о 9.00)))
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07.02.2021 19:28 Відповісти
"в другой части города"....другого континента В торговом центре "Майдан" в Черновцах произошел взрыв - Цензор.НЕТ 468
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07.02.2021 11:10 Відповісти
Ул Южно-Окружная!...поц...
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07.02.2021 11:31 Відповісти
Южка не так і далеко.
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07.02.2021 13:35 Відповісти
А ти де є,земмляче? )))
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07.02.2021 16:02 Відповісти
Хіба що на карті міста У торговому центрі "Майдан" у Чернівцях стався вибух - Цензор.НЕТ 2829.
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07.02.2021 17:12 Відповісти
Какая чудесная картинка для рашаТВ! "В Украине взорвали Майдан!" У торговому центрі "Майдан" у Чернівцях стався вибух - Цензор.НЕТ 8925
Скабеевой можно пару передач блевать желчью без перерыва.
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07.02.2021 11:22 Відповісти
от ревизии может спасти стихийное бедствие или чрезвычайная ситуация..
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07.02.2021 11:52 Відповісти
бункерный фюрер всея паРаши - рукаплещет,
диды мавзолейные в васторге,
сливные бачки - наполнились ачередным дерьмом
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07.02.2021 11:53 Відповісти
ПОКА МЕДВЕДЧУКА НЕ ВЫТУРЯТ С ЗАПАДНОЙ УКРАИНЫ ТАМ ПОСТОЯННО ТАКОЕ БУДЕТ !!!
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07.02.2021 15:13 Відповісти
Дуже страшний вибух...масштаб приблизно рівний вибуху керогазу...
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07.02.2021 16:54 Відповісти
газ у вентиляції + іскра??? Чи коротке замикання??
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07.02.2021 18:36 Відповісти
 
 