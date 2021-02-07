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У "Борисполі" іноземець намагався вивезти до Туреччини популярні серед наркоманів медпрепарати на суму 2 млн грн. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Київські митники вилучили дві валізи "наркотиків" вартістю близько 2 млн гривень, які громадянин Кувейту намагався вивезти до Стамбулу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської митниці у фейсбуці.

Київськам митниця Держмитслужби у співпраці з СБУ та службою авіабезпеки Міжнародного аеропорту "Бориспіль" зупинили спробу незаконного переміщення через митний кордон України крупної партії лікарських засобів, які при неконтрольованому вживанні стають справжнім наркотиком.

Маючи попередню інформацію, митники мали достатньо підстав для огляду багажу та ручної поклажі одного з авіапасажирів, який відлітав до Туреччини.

У двох валізах 39-річного громадянина Кувейту, який прямував через "зелений коридор", не залишилося місця для особистих речей, оскільки вони були щільно заповнені загалом 10,8 тисячами блістерів по 14 капсул в кожному медичного препарату "Лірика" (прегабалін) ТМ Pfizer", - сказано в повідомленні.

У Борисполі іноземець намагався вивезти до Туреччини популярні серед наркоманів медпрепарати на суму 2 млн грн 01

Наркотичний ефект цього препарату був виявлений відносно недавно. В медицині його застосовують для усунення симптомів порушення діяльності центральної нервової системи, а також під час лікування хронічних хвороб. Саме протисудомний ефект препарата "Лірика" став причиною його поширення серед наркоманів, які за його допомогою позбавляються від нападів "ломки".

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У Борисполі іноземець намагався вивезти до Туреччини популярні серед наркоманів медпрепарати на суму 2 млн грн 02

Як така кількість препарату, який відпускається лише за рецептом, опинилася в руках одного іноземця - питання для з’ясування. Складено протокол про порушення митних правил за ст. 471 Митного кодексу України.

У Борисполі іноземець намагався вивезти до Туреччини популярні серед наркоманів медпрепарати на суму 2 млн грн 03
Фото: Держмитниця

151,2 тис.пігулок препарату вилучено. За відкритою інформацією з мережі інтернет, вартість вилученої партії препарату - близько 2 млн гривень. Остаточна вартість буде визначена згодом.

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У Борисполі іноземець намагався вивезти до Туреччини популярні серед наркоманів медпрепарати на суму 2 млн грн 04
У Борисполі іноземець намагався вивезти до Туреччини популярні серед наркоманів медпрепарати на суму 2 млн грн 05

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Топ коментарі
+11
стаття на правах реклами препарату? В "Борисполе" иностранец пытался вывезти в Турцию популярные среди наркоманов медпрепараты на сумму 2 млн грн - Цензор.НЕТ 3630
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07.02.2021 13:14
+7
Нет в реестре наркоты ,значит не наркота ,всё остальное лирика ... В "Борисполе" иностранец пытался вывезти в Турцию популярные среди наркоманов медпрепараты на сумму 2 млн грн - Цензор.НЕТ 2309
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07.02.2021 13:11
+3
фернандо, ти дурко, даже без знаку запитання, таку партію можна замовити в любій безвідповідальній аптеці(або в гуртовій фірмі за чорний нал), виробник до роздрібних продаж не має відношення ні сном ні духом.
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07.02.2021 14:46
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Нет в реестре наркоты ,значит не наркота ,всё остальное лирика ... В "Борисполе" иностранец пытался вывезти в Турцию популярные среди наркоманов медпрепараты на сумму 2 млн грн - Цензор.НЕТ 2309
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07.02.2021 13:11 Відповісти
остановили за кол-во. Это прям оптовая партия. Если ты будешь везти тоже столько леденцов, то на границе стопнут
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07.02.2021 13:15 Відповісти
А может у него семья большая
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07.02.2021 13:18 Відповісти
И все болеют. Бывает.
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07.02.2021 13:27 Відповісти
100%
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07.02.2021 13:26 Відповісти
стаття на правах реклами препарату? В "Борисполе" иностранец пытался вывезти в Турцию популярные среди наркоманов медпрепараты на сумму 2 млн грн - Цензор.НЕТ 3630
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07.02.2021 13:14 Відповісти
Снимает ломку значит хороший препарат. За что задержали?
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07.02.2021 13:14 Відповісти
на лирику потянуло...
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07.02.2021 13:17 Відповісти
А коли мене зранку з будуна труханить ця лірика допоможе?😄
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07.02.2021 13:18 Відповісти
трахнуть і допоможе... і лірика буде зайва.
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07.02.2021 13:23 Відповісти
Звечора бродячи в імлі алкогольної прострації, ні на секунду не можна забувати одну істину, що дійшла до нас з глибини сторіч: Похмілля- штука делікатна, і неправильне похмеляння може призвести до затяжного запою.
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07.02.2021 14:04 Відповісти
яким чином попали ті капсули краще спитайте у виробника
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07.02.2021 13:22 Відповісти
може в Трампа спитать???
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07.02.2021 13:24 Відповісти
ти дибіл? чи зедибіл? такий опт може надати тільки постачальник, в даному випадку виробник!
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07.02.2021 13:31 Відповісти
фернандо, ти дурко, даже без знаку запитання, таку партію можна замовити в любій безвідповідальній аптеці(або в гуртовій фірмі за чорний нал), виробник до роздрібних продаж не має відношення ні сном ні духом.
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07.02.2021 14:46 Відповісти
"Ответим наркоманией на запрет алкоголя!"
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07.02.2021 13:40 Відповісти
С Египта тоже таблетки усиленно шмонают. От простуды, витамины - пофиг.
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07.02.2021 14:13 Відповісти
Какие рецепты? В интернете без проблем продают.
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07.02.2021 14:16 Відповісти
А сзади тянулся парашут.
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07.02.2021 14:34 Відповісти
Наивный У "Борисполі" іноземець намагався вивезти до Туреччини популярні серед наркоманів медпрепарати на суму 2 млн грн - Цензор.НЕТ 3913
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07.02.2021 15:06 Відповісти
вангую , отпустят в течении 3х дней , ну на адвоката прийдется потратится
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07.02.2021 16:50 Відповісти
Это цинизм а не лирика.
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07.02.2021 18:16 Відповісти
В особо крупных размерах напишут , лет пять будет просить прокурор с жирной рожей жирным лицом ,с которого как с горячего сальца течет поток трудовой непосильный, и в часах за 100к, а секретарь суда в пальцах на каждом из которой по гайке золотой и с тремя (!) золотыми цепочками (лично таких видел, в одном суде) , все быстро напечатает. А шо будет в итоге, это смотря какой адвокат у гражданина Кувейта будет. Думаю, не тот кого любезно предложат в райотделе.
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07.02.2021 19:21 Відповісти
 
 