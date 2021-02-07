У "Борисполі" іноземець намагався вивезти до Туреччини популярні серед наркоманів медпрепарати на суму 2 млн грн. ФОТОрепортаж
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Київські митники вилучили дві валізи "наркотиків" вартістю близько 2 млн гривень, які громадянин Кувейту намагався вивезти до Стамбулу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської митниці у фейсбуці.
Київськам митниця Держмитслужби у співпраці з СБУ та службою авіабезпеки Міжнародного аеропорту "Бориспіль" зупинили спробу незаконного переміщення через митний кордон України крупної партії лікарських засобів, які при неконтрольованому вживанні стають справжнім наркотиком.
Маючи попередню інформацію, митники мали достатньо підстав для огляду багажу та ручної поклажі одного з авіапасажирів, який відлітав до Туреччини.
У двох валізах 39-річного громадянина Кувейту, який прямував через "зелений коридор", не залишилося місця для особистих речей, оскільки вони були щільно заповнені загалом 10,8 тисячами блістерів по 14 капсул в кожному медичного препарату "Лірика" (прегабалін) ТМ Pfizer", - сказано в повідомленні.
Наркотичний ефект цього препарату був виявлений відносно недавно. В медицині його застосовують для усунення симптомів порушення діяльності центральної нервової системи, а також під час лікування хронічних хвороб. Саме протисудомний ефект препарата "Лірика" став причиною його поширення серед наркоманів, які за його допомогою позбавляються від нападів "ломки".
Як така кількість препарату, який відпускається лише за рецептом, опинилася в руках одного іноземця - питання для з’ясування. Складено протокол про порушення митних правил за ст. 471 Митного кодексу України.
151,2 тис.пігулок препарату вилучено. За відкритою інформацією з мережі інтернет, вартість вилученої партії препарату - близько 2 млн гривень. Остаточна вартість буде визначена згодом.
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жирной рожейжирным лицом ,с которого как с горячего сальца течет поток трудовой непосильный, и в часах за 100к, а секретарь суда в пальцах на каждом из которой по гайке золотой и с тремя (!) золотыми цепочками (лично таких видел, в одном суде) , все быстро напечатает. А шо будет в итоге, это смотря какой адвокат у гражданина Кувейта будет. Думаю, не тот кого любезно предложат в райотделе.