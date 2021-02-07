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Opel занесло на трасі й викинуло на "зустрічку" на Тернопільщині: травмовано 7 осіб, зокрема дитину. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Семеро дорослих і двоє неповнолітніх дітей потрапили в дорожньо-транспортну пригоду на Тернопільщині сьогодні близько 7:20 на автодорозі Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль, поблизу села Зелена. Попередня причина ДТП - важкі погодні умови.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС, про це повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільській області.

"За попередньою інформацією, водій автомобіля Opel Vivaro, рухаючись в напрямку Бучача, не впорався з керуванням і автомобіль на не розчищеній дорозі викинуло на смугу зустрічного руху. В результаті такого маневру автівка врізалася в зустрічний мінібус марки Peugeot Expert під керуванням жителя Тисмениці.

На момент події в Opelі перебував водій з родиною, а це шість пасажирів серед яких - двоє неповнолітніх. В іншому авто - двоє людей.

В результаті ДТП шестеро потерпілих мають легкі тілесні ушкодження, а 13-річний хлопець - черепно-мозкову травму важкого ступеня. Усіх доправили до лікарні", - сказано в в повідомленні.

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Opel занесло на трасі й викинуло на зустрічку на Тернопільщині: травмовано 7 осіб, зокрема дитину 01

Попередня причина автопригоди - важкі погодні умови та занос. У водіїв відібрали взірці крові для перевірки на вміст алкоголю. Подія внесена в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно зі ст. 286 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці звертаються до усіх учасників дорожнього руху бути обережними на дорозі через погіршення погодних умов.

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Opel занесло на трасі й викинуло на зустрічку на Тернопільщині: травмовано 7 осіб, зокрема дитину 02
Фото: сайт МВС

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По снігу як на лижах.
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07.02.2021 13:57 Відповісти
Я люблю поганяти, але по снігу, особливо мокрому, їду не більше 70-80.
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07.02.2021 14:01 Відповісти
на поворотах 80 може стати фатальним
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07.02.2021 15:17 Відповісти
Повезло людям что не ехали на росийских *петебляхах* иначе исход был бы печальный.
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07.02.2021 14:26 Відповісти
НЕ ЛЕТИ! БАЧИШ СНІГ, ОЖЕЛЕДИЦЯ - НЕ ЛЕТИ!!!
Куди вони постійно не встигають? Це пздц розуму у людей деяких просто немає, не дано природою , але страждають й іньші закрема діти.... нажаль.
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07.02.2021 15:54 Відповісти
ох вже й переклад. взірці крові...
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07.02.2021 21:41 Відповісти
 
 