Марш солідарності з Білоруссю відбувся у центрі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

7 лютого - Міжнародний день солідарності з Білоруссю. З цієї нагоди в Києві відбувся марш солідарності.

Про це повідомляє корреспондет Цензор.НЕТ із місця події.

Учасники маршу пройшлися маршрутом: Михайлівська площа - Володимирський пішохідний міст - Хрещатик - Майдан Незалежності.

Організатори акції закликали громадян України, які підтримують білорусів, долучитися до акції солідарності з Білоруссю.

За даними нашого кореспондента, учасники на Володимирській гірці під акомпанемент барабанів співали пісні, які символізують незалежність Білорусі. У небо за допомогою дрона запустили великий прапор Білорусі.

Читайте також: Білоруси мають право вирішувати своє майбутнє і будувати країну, яку не поглине РФ, - Кулеба

"За цей час білоруси показали свою рішучість, хорошу самоорганізацію, сміливість, щире бажання змін і солідарність одне з одним", - підкреслюють організатори.

"Солідарність не має меж! Слава Україні! Живе Білорусь!" - гасла події.





























Фото і відео Олег Богачук