Марш солідарності з Білоруссю відбувся у центрі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ За кордоном
7 лютого - Міжнародний день солідарності з Білоруссю. З цієї нагоди в Києві відбувся марш солідарності.
Про це повідомляє корреспондет Цензор.НЕТ із місця події.
Учасники маршу пройшлися маршрутом: Михайлівська площа - Володимирський пішохідний міст - Хрещатик - Майдан Незалежності.
Організатори акції закликали громадян України, які підтримують білорусів, долучитися до акції солідарності з Білоруссю.
За даними нашого кореспондента, учасники на Володимирській гірці під акомпанемент барабанів співали пісні, які символізують незалежність Білорусі. У небо за допомогою дрона запустили великий прапор Білорусі.
"За цей час білоруси показали свою рішучість, хорошу самоорганізацію, сміливість, щире бажання змін і солідарність одне з одним", - підкреслюють організатори.
"Солідарність не має меж! Слава Україні! Живе Білорусь!" - гасла події.
Фото і відео Олег Богачук
Будь ласка, зачекайте...
зараз білоруси бьються "За нашу та вашу свободу"
Никто даже БРУСЧАТКУ В РУКИ НЕ ВЗЯЛ
ЗАТО ПАСУТЬСЯ НА украинских сайтах и учат нас как жить
ТАМ ПРОСТО НЕОТКУДА ВЗЯТСЯ ПРОТЕСТУ.
И потом генетически они не такие заводные как украинцы , более аморфные. А украинцы - южане , ближе к румынам ( общая трипольская эра) .
А румыны уже в Нато и ЕС : благодаря своему темпераменту.
Я сталкиваюсь в Словакии с белорусами , которые всеми правдами и неправдами вырвались работать в ЕС, А МОЗГИ У НИХ ОСТАЛИСЬ СОВКОВЫМИ
Он просто пан Лукашенко, без "президент")
Ну или гражданин Лукашенко, как у вас принято говорить)
На счёт погибших...
Я думаю, если всплывёт цифра пропавших без вести, там будет ещё веселее.
Ой не тот выбрали путь беларусы, совсем не тот.
Он также высказался о Навальном, заявив, что «политическое направление Навального - это популизм и национализм». В тексте Явлинский привел слова основательницы партии «Демократический союз» Валерии Новодворской от 2011 года: «Если толпы пойдут за Навального, страну в будущем ожидает фашизм… Волна, которая сейчас поднимается, поднимается отнюдь не только против Путина. Она поднимается за недемократическое будущее России. Она поднимается за прошедший коммунизм или за будущий фашизм. И Навальный - один из потенциальных лидеров этой новой погибели». По мнению сооснователя «Яблока», с тех пор ничего не изменилось.
Вчера в 06:54 ·
Про російські протести.
З пошти:
Дмитрий Шушарин
10 год ·
Немцова убили, чтобы сделать лидером Навального.
Навального посадили, чтобы сделать лидером Волкова. (с)
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Погуглила: Волков - це той, хто оголосив перенос протестів на теплу пору року (згадався єврейський анекдот про Хаїма, що повісився за ногу: "Я попробував за шию, так мені давить!").
Якісь вони всі там "нєнастоящіє", ці "царі" російської "опозиції". Хоча - якщо їхня ротація має на меті створити видимість політичного життя (а це дуже непросте завдання, імітувати щось таке при повній непорушності політичної системи, я пам'ятаю, як у 1970-80-ті СРСР над тим бився!), - тоді, по-чекістському, все досить логічно... Розуміється, "ротація облич" не може бути єдиною метою протестного сценарію - в таких проектах має бути цілий "букет" завдань, і зовнішніх, і внутрішніх (випереджальний "спуск пари" на тлі підвищення цін на хліб, демонстрація, urbi et orbi, що "власть сильна как никогда", привід до "закручування гайок", "стрижка" підрослого пасіонарного елемента і т.д.), плюс кремлівська влада сама не моноліт, концепція може мінятись по ходу... Все це загалом не так уже й цікаво, і якщо мене щось у цій історії вражає, то це безмежна, дитинна довірливість - не тільки Заходу, а й, що значно смішніше, українців, які від "російських протестів" все-таки чогось уперто сподівалися!
Змилуйтесь, товариство, таж не можна до такої міри не знати хоча б історії Гулагу! - де 20 років НІЯКИХ бунтів не було й близько, мовчки русскіє люді "штовхали автозак", поки "бандерівців" не підвезли, - з якого ж би то переляку сьогодні мало бути інакше?.. Невже хтось справді вірив, ніби вони підуть, як наш Волинський полк у лютому 1917-го, "скидати царя"? ЩО в понад-п'ятсотлітній історії Московського царства дає підстави для таких ілюзій, що наші ЗМІ напихали нам тої навальненщини ополоником через верх, створюючи враження, наче важливіших подій не було в ці тижні на світі?..
"Податок кров'ю" - так називала Лариса Косач участь українців (вирішальну!) у "всеросійському" визвольному русі. За століття, минуле звідтоді, цей "податок" впору назвати вже гекатомбою. То, може, перестанемо, нарешті, інвестувати свої ресурси (хай би тільки морально-психологічні!) у вічну мерзлоту й залишимо мертвим хоронити їхніх мерців? Упир сконає тільки тоді, коли припинимо його "підживляти" - зокрема й надією на те, ніби заміна Путіна на Навального (чи Навального на Волкова, чи ще якогось Ікса на якогось Ігрека) одмінить упиричну природу московської держави. Не одмінить.
Не умовите. Не переконаєте. Не переробите. (12 поколінь наших предків пробували, і намарно!) Покиньте на це сподіватися, відпустіть. Просто, відпустіть, - як психологи радять робити з токсичним зв'язком: не вірте, що "може, якось направиться". Не направиться. ))
Хто ще не бачив - ДИВІТЬСЯ