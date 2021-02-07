П'яний водій розбив чотири автомобілі у Львові, - патрульна поліція. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події
Вранці 7 лютого у Львові нетверезий водій на BMW розбив чотири автомобілі та намагався втекти. Інцидент стався на перехресті вулиць Лисенка та Короленка.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку патрульної поліції Львівської області.
Зазначається, що о 5:00 патрульні помітили BMW, який на великій швидкості врізався в бордюр. Після цього водій поїхав далі і невдовзі скоїв ДТП.
Він наїхав на припаркований Audi A6. За інерцією машина ударила Volkswagen Caddy, який вдарив уже Toyota Corolla, а та - Audi 100.
Винуватець аварії намагався втекти з місця події, однак патрульні заблокували його автомобіль.
З’ясувалося, що за кермом машини був 32-річний іноземець. У нього виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Перевірка на пристрої "Drager" показала 1,19 проміле. Це вшестеро перевищує норму.
На порушника склали два протоколи: за ч.1 ст.130 (керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП і за ст. 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП) КУпАП.
Крім того, на нього винесли постанову за ч.1 ст. 126 (керування транспортним засобом без необхідних документів) КУпАП. У нього не було поліса обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності.
Загалом за добу патрульні склали 13 протоколів на нетверезих водіїв.
Будь ласка, зачекайте...
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