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П'яний водій розбив чотири автомобілі у Львові, - патрульна поліція. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Вранці 7 лютого у Львові нетверезий водій на BMW розбив чотири автомобілі та намагався втекти. Інцидент стався на перехресті вулиць Лисенка та Короленка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку патрульної поліції Львівської області.

Зазначається, що о 5:00 патрульні помітили BMW, який на великій швидкості врізався в бордюр. Після цього водій поїхав далі і невдовзі скоїв ДТП.

Він наїхав на припаркований Audi A6. За інерцією машина ударила Volkswagen Caddy, який вдарив уже Toyota Corolla, а та - Audi 100.

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Винуватець аварії намагався втекти з місця події, однак патрульні заблокували його автомобіль.

З’ясувалося, що за кермом машини був 32-річний іноземець. У нього виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Перевірка на пристрої "Drager" показала 1,19 проміле. Це вшестеро перевищує норму.

На порушника склали два протоколи: за ч.1 ст.130 (керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП і за ст. 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП) КУпАП.

Крім того, на нього винесли постанову за ч.1 ст. 126 (керування транспортним засобом без необхідних документів) КУпАП. У нього не було поліса обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності.

Загалом за добу патрульні склали 13 протоколів на нетверезих водіїв.

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Пяний водій розбив чотири автомобілі у Львові, - патрульна поліція 01
Пяний водій розбив чотири автомобілі у Львові, - патрульна поліція 02
Пяний водій розбив чотири автомобілі у Львові, - патрульна поліція 03
Пяний водій розбив чотири автомобілі у Львові, - патрульна поліція 04
Пяний водій розбив чотири автомобілі у Львові, - патрульна поліція 05
Пяний водій розбив чотири автомобілі у Львові, - патрульна поліція 06

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Топ коментарі
+10
В Печерском районе Киева воры обчистили квартиру генерального продюсера медиахолдинга "Новости", куда входят запрещенные телеканалы ZIK, NewsOne и "112 Украина", Алексея Семенова.
Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, это произошло вечером 6 февраля в элитном жилом комплексе на бульваре Леси Украинки. Воры проникли в квартиру продюсера путем подбора ключа в промежутке между 18 и 19 часами.
По утверждению источника, они забрали из квартиры 120 тысяч долларов (эквивалент - 3 млн 346 тыс. гривен) и драгоценности на 5 миллионов гривен.
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07.02.2021 20:08
+7
Пьяные водители - это тест на недолугие законы Рады в отношении безопасности на дорогах. Нет нормальных законов.Пьяные получают мизерные наказания и в итоге убивают людей. Это ганьба и плевок всему обществу. Почему до сих пор, если задерживается пьяный ему дают только штраф? Почему пьяные не лишаются прав на вождение и у них не конфисковывают автомобиль? Потому что сами законодатели - пьяные водители и твари гнилые.
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07.02.2021 20:21
+5
Сльози мішают мнє гаваріть...
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07.02.2021 21:12
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Может он с шиком хотел...
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07.02.2021 20:07 Відповісти
у нього вийшло...
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07.02.2021 20:51 Відповісти
Пьяный водитель разбил четыре автомобиля во Львове

===================
Салабон...Це не рекорд..Недавно 9 розтрощили,була інфа.
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07.02.2021 21:58 Відповісти
Не у всех же талант...
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08.02.2021 11:57 Відповісти
Падло...
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07.02.2021 20:07 Відповісти
Пьяные водители - это тест на недолугие законы Рады в отношении безопасности на дорогах. Нет нормальных законов.Пьяные получают мизерные наказания и в итоге убивают людей. Это ганьба и плевок всему обществу. Почему до сих пор, если задерживается пьяный ему дают только штраф? Почему пьяные не лишаются прав на вождение и у них не конфисковывают автомобиль? Потому что сами законодатели - пьяные водители и твари гнилые.
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07.02.2021 20:21 Відповісти
У меня большой опыт в этом. Я сразу скажу, лишение прав и штрафы любого размера вопрос никак не решат. Есть довольно большая прослойка "граждан", которые плевать на это хотели. Ездят бухими ежедневно на машине "папы, друга, брата", а значит забрать ее нельзя. Официально не работают, имущества не имеют, за границу никогда не ездили и ездить не собираются, поэтому исполнительная служба завалена бестолковыми штрафами. Единственный способ таких оградить от общества это посадки. Не понял штрафом с первого раза, присядька дружок на годик подумай. Не помогло, ну присядь еще на 3.
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07.02.2021 21:45 Відповісти
а может лучше таким руки отрубать ??? без рук за рулем- уже точно не поедешь
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07.02.2021 22:02 Відповісти
По статистике у вас шансов умереть от ковида в 100 раз выше, чем от пьяного водителя. И что то мне подсказывает, что вакцинироваться вы не будете.
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07.02.2021 22:01 Відповісти
Причина в другом,70% откупаются на месте, сам был свидетелем и не раз, цена вопроса от 100 У.е. Если мусор слишком жадный то не соглашается на 100,хочет 200-300.Но в большинстве случаев хватает 100.Пишут легкую постанову на гривен 500,если нормально бухой, то просят что бы кто-то приехал и забрал машину....(А вы лишение прав ,малые штрафы...)))Пяный, это джек-пот мусора, и постанова, и карман полный)))
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08.02.2021 02:35 Відповісти
Походу вы не читали что я написал?))Штрафы есть и не маленькие, но мусора когда поймают пьяного, сами требуют взятку))
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08.02.2021 11:27 Відповісти
В Печерском районе Киева воры обчистили квартиру генерального продюсера медиахолдинга "Новости", куда входят запрещенные телеканалы ZIK, NewsOne и "112 Украина", Алексея Семенова.
Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, это произошло вечером 6 февраля в элитном жилом комплексе на бульваре Леси Украинки. Воры проникли в квартиру продюсера путем подбора ключа в промежутке между 18 и 19 часами.
По утверждению источника, они забрали из квартиры 120 тысяч долларов (эквивалент - 3 млн 346 тыс. гривен) и драгоценности на 5 миллионов гривен.
показати весь коментар
07.02.2021 20:08 Відповісти
+++
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07.02.2021 21:10 Відповісти
Сльози мішают мнє гаваріть...
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07.02.2021 21:12 Відповісти
100% Кива набег сделал на своих колег пока те на Рашку не дернули
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07.02.2021 21:47 Відповісти
Немецкое качество это не российский автопром.
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07.02.2021 20:22 Відповісти
Всё правильно сделал, благодарность ему..машины припаркованые прямо на дороге и закрывающие проезд\создающие пробки должны быть разбиты в хлам..Водитель молодец, любители запарковать своё корыто прямо на дороге должны страдать. Единственно жаль что мало разбил, хотелось бы что б быдло паркующееся прямо на дорогах страдало ещё больше.
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07.02.2021 20:27 Відповісти
П'яний водій розбив чотири автомобілі у Львові, - патрульна поліція - Цензор.НЕТ 2110
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07.02.2021 21:14 Відповісти
как ни дичь на дороге, так всегда BMW
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07.02.2021 21:45 Відповісти
Главно что не *евробляхер*. Зато теперь потерпевшие растаможившие или купившие на последние деньги машины будут долго ждать компенсации и бегать годами по судам и пинать покареженную груду металла, а потом собрав денег по родственникам и немного етот битый хлам подрихтовав будут пытаться его продать лохам как небита некрашена девушка ездила в церковь.... Украина одна из немногих стран где авто ето роскошь стоимостью половины жизни.
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07.02.2021 21:53 Відповісти
СИТУАЦІЯ НА ДОРОГАХ УКРАЇНИ- ЩОДНЯ 10 СМЕРТЕЙ !!!!!!!! 100 ПОКАЛІЧЕНИХ !!!! А ЩЄ ЯКІ МАТЕРІАЛЬНІ ЗБИТКИ !!!!! ЦЕ ВАГОМА ЗАГРОЗА НАЦІЇЇ . ТЕРМІНОВО ПОРТІБЕН КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ СИТУАЦІЇ ТА НАПРАЦЮВАННЯ ЗАХОДІВ ДЛЯ КОРІННОГО ПОКРАЩЕННЯ СИТУАЦІЇ. РНБО ТЕРМІНОВО ВТРУТИТИСЯ !!!!!!
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07.02.2021 22:18 Відповісти
пяный иностранец? c рабсеи
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07.02.2021 22:19 Відповісти
Таких іноземців потрібно брати за яйця і випроваджувати туди, звідки приїхали, але компенсувати витрати на ремонт авто.
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07.02.2021 23:53 Відповісти
 
 