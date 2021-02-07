Терористи ОРЛО захопили в заручники братів Борисових з окупованої Кадіївки, - правозахисник Лисянський. ДОКУМЕНТ
Фото Цензор.НЕТ Події
Терористи ОРЛО підтвердили захоплення в заручники двох громадян України - Олександра та Ігоря Борисових - в окупованій Кадіївці 6 січня.
Про це повідомив у фейсбуці засновник "Східної правозахисної групи" Павло Лисянський, передає Цензор.НЕТ.
Бойовики звинувачують братів у скоєнні теракту, сприянні тероризму та шпигунстві. За інформацією правозахисника, до братів застосовували тортури.
"Стало відомо, що до братів Борисових застосовували тортури, зокрема електричний струм під час допиту, і вони потребують медичного огляду та лікування", - повідомив Лисянський.
Ні адвокат, ні родичі Борисових не змогли отримати доступ до затриманих. Наразі їх утримують у слідчому ізоляторі "МГБ" на вулиці Радянській у Луганську.
Як повідомляє Громадське радіо, адвокат затриманих двічі намагався зустрітися з Борисовими, проте терористи відмовляють йому в цьому.
Родичі Олександра та Ігоря Борисових не зверталися до омбудсмена України Людмили Денісової за фактом затримання братів.
Олександр Борисов займається перевезеннями людей з окупованої на підконтрольну владі територію. Його брат Ігор працює майстром на СТО, а також недавно вони відкрили магазин продуктів. За інформацією Лисянського, Борисови постійно мешкають у Кадіївці, до правоохоронних органів стосунку не мають.
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А за Медведчука они сами прокопают пораничный ров между Украиной и Московией.
Эрдоган бы из принципа прихватил в два раза больше промосковской шушвали,
и путин бы это уважал.
https://apostrophe.ua/ua/article/society/2020-05-29/s-rodnyih-derut-desyatki-tyisyach-dollarov---vera-yastrebova-ob-obmene-plennyimi/33076 Є і детальніше, https://www.youtube.com/watch?v=CFJJaqyDKVY
Але при цьому ми не знаємо нічого про цей конкретний випадок, хто ці люди, яки у них погляди, чи справді вони співпрацювали з нашими спецслужбами чи ні, але бидло нічого не знаючи повісило на них ярлик ватників та радіє. І як себе мають почувати патріоти на окупованому Донбасі почитавши ці висєри диванного бидла? Навіщо їм ризикувати своїм життям, якщо це ніхто не цінить?