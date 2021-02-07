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Терористи ОРЛО захопили в заручники братів Борисових з окупованої Кадіївки, - правозахисник Лисянський. ДОКУМЕНТ

Фото Цензор.НЕТ Події

Терористи ОРЛО підтвердили захоплення в заручники двох громадян України - Олександра та Ігоря Борисових - в окупованій Кадіївці 6 січня.

Про це повідомив у фейсбуці засновник "Східної правозахисної групи" Павло Лисянський, передає Цензор.НЕТ.

Бойовики звинувачують братів у скоєнні теракту, сприянні тероризму та шпигунстві. За інформацією правозахисника, до братів застосовували тортури.

"Стало відомо, що до братів Борисових застосовували тортури, зокрема електричний струм під час допиту, і вони потребують медичного огляду та лікування", - повідомив Лисянський.

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Ні адвокат, ні родичі Борисових не змогли отримати доступ до затриманих. Наразі їх утримують у слідчому ізоляторі "МГБ" на вулиці Радянській у Луганську.

Як повідомляє Громадське радіо, адвокат затриманих двічі намагався зустрітися з Борисовими, проте терористи відмовляють йому в цьому.

Родичі Олександра та Ігоря Борисових не зверталися до омбудсмена України Людмили Денісової за фактом затримання братів.

Олександр Борисов займається перевезеннями людей з окупованої на підконтрольну владі територію. Його брат Ігор працює майстром на СТО, а також недавно вони відкрили магазин продуктів. За інформацією Лисянського, Борисови постійно мешкають у Кадіївці, до правоохоронних органів стосунку не мають.

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Терористи ОРЛО захопили в заручники братів Борисових з окупованої Кадіївки, - правозахисник Лисянський 01
Терористи ОРЛО захопили в заручники братів Борисових з окупованої Кадіївки, - правозахисник Лисянський 02

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Терористи ОРЛО захопили в заручники братів Борисових з окупованої Кадіївки, - правозахисник Лисянський 03

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Топ коментарі
+45
по фото явно "святые лица" "одухотворенный один таксовал НЕЗАКОННО с Украины в Свинарник ОРЛДО второй СТО имел магазинчик приработали продуктов также тема еще та контрабанда и прочая лабуда какие они граждане Украина?? вы пробейте там давно по несколько Пашпортов с Курицами двух головыми имеется у этих "громодян" одно гарно что россияне начинают кренделя и пенделя раздавать преданным пэтриотам свинарника ОРЛДО...
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07.02.2021 22:11
+39
7 лет были внепалитики...!!! Пилили бабло на перевозках..а тут вдруг про Украину вспомнили
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07.02.2021 22:11
+37
обменный фонд набирают...
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07.02.2021 22:08
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Да шо ві такое говорите? Ай-яй-яй.... Ну кто бі мог подумать? Ведь никогда такого не біло и вот опять....
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08.02.2021 00:11 Відповісти
Кожний хто прибув з ворожої території є ворогом принаймні потенційно. До таких з кожної сторони ставляться відповідно. А ті хто "внє політіки" під час війни є просто гівном - продажним чужинцем для всіх. То чого ж переживати за гівно? "Співчуття дурості - перший крок до ідіотизму". Хай вигрібають. Є за що.
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08.02.2021 01:20 Відповісти
Если бы кое-у-кого хватило гениталий отвечать зуб за зуб - Шуфрича сразу присадить, Бондаренко, Спивака - вот и был бы качественный обменный фонд для нашей стороны.
А за Медведчука они сами прокопают пораничный ров между Украиной и Московией.
Эрдоган бы из принципа прихватил в два раза больше промосковской шушвали,
и путин бы это уважал.
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08.02.2021 01:34 Відповісти
Глядя на эти рожи как то не рождается в душе ни капли сочувствия.
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08.02.2021 05:44 Відповісти
А не нужно было заиметь магазин. Таперичя ентат магазин сменит собственника
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08.02.2021 07:19 Відповісти
І що будуть тепер обмінювати цю вату дегенеративну, яка не захотіла ділитись баблом, на справжніх агентів та вбивць наших хлопців? Та вони таких таксистів будуть хапати хоч десяток в день, які вони громадяни Украіни!?
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08.02.2021 08:02 Відповісти
мне кажется что проблемы ордло-индейцев шерифа волновать не нужны Терористи ОРЛО захопили в заручники братів Борисових з окупованої Кадіївки, - правозахисник Лисянський - Цензор.НЕТ 4282
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08.02.2021 09:50 Відповісти
Читаешь высеры диванных "патриотов" цензора и понимаешь, что те немногие, кто несмотря на смертельную опасность со стороны кацапских оккупантов остаются верными Украине и работают на наши спецслужбы диванным хомячкам не нужны, они в этом никакой храбрости и пользы для страны не видят, ведь это же на сравнится со строчением высеров сутками на пролет в интернете.
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08.02.2021 15:25 Відповісти
Раніше думав, як і ви. Та виникли сумніви, коли почитав наступне
https://apostrophe.ua/ua/article/society/2020-05-29/s-rodnyih-derut-desyatki-tyisyach-dollarov---vera-yastrebova-ob-obmene-plennyimi/33076 Є і детальніше, https://www.youtube.com/watch?v=CFJJaqyDKVY
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08.02.2021 23:05 Відповісти
Те що террористи кидають на подвали невинних людей не новина, але це не означає, що в данному конкретному випадку вони ув"язнили ватників, або тих хто ніяк не співробітничав з нашими спецслужбами. А тому коли читаю висєри бидла яке відверто радіє, тому що кацапські окупанти захопили нових заручників, я розумію, що патріоти на окупованому Донбасі нікому не потрібні. і що у випадку їх захоплення кацапами бидлу буде плювати, що з ними буде і сподіватись їм можна буде тільки на свої родини. І все це призводить до того, що тих кто готовий ризикувати своїм життям (а це насправді так, навідміну від "нашого" ну дуже лояльного до ватних ворогів законодавства і судів) в окупації співробітничаючи з нашими спецслужбами з кожним роком стає все меньше, і ми остаточно втрачаємо Донбас, чого і намагаються досягти кацапи. При чому я не знаю звідки "ростуть ноги" у подібної реакції бидла, чи від тупості, чи це кацапські боти які цілеспрямовано нав"язують нам думку що там не залишилось патріотів і що Донбас це не Україна і боротись за нього не варто.
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09.02.2021 02:46 Відповісти
Вас розумію, та коли разом з заручником "Ізоляції" наші вимінюють і катів з тієї ж самої "Ізоляції", то починаєш розуміти, що тут щось не так. / Євген Бражников, кат "Ізоляції", свободу для якого виміняли разом з його жертвами, про це тут.../ https://investigator.org.ua/publication/231808/ А потім, коли дивишся фільм "людолови", про торгівлю заручниками, все частіше - випадковими, я дав посилання на фільм вище, тоді пазли сходяться і настає відчай.
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09.02.2021 09:42 Відповісти
Ну взагалі це проблема наших перемовників, які погоджуються міняти реальних терористів, вбивць та зрадників на "таксистів" та вату. При цьому саме за влади зельцмана це стало систематичним явищем, тому що він поставив себе у таке становище, коли відмовитись від такого нерівнозначного обміну він не може, тому що обіцяв зебілам що зможе домовитись с кацапами про будь що.

Але при цьому ми не знаємо нічого про цей конкретний випадок, хто ці люди, яки у них погляди, чи справді вони співпрацювали з нашими спецслужбами чи ні, але бидло нічого не знаючи повісило на них ярлик ватників та радіє. І як себе мають почувати патріоти на окупованому Донбасі почитавши ці висєри диванного бидла? Навіщо їм ризикувати своїм життям, якщо це ніхто не цінить?
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09.02.2021 18:53 Відповісти
Погоджуюсь з Вами.
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10.02.2021 08:27 Відповісти
так они еще и магазин открыли..т.е финансируют террорим ..платят им налоги......а теперь этих,,сирот" надо еще и защищать? Лысянский накосячил на посаде уполномоченного омбудсмена..а когда выгнали за пьяный дебош..быстреньrо основал ГОшку и живет неплохо..сразу и пострадавших ,,сирот"нашел..финансирование надо отрабатывать.. по защите сепарья
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11.02.2021 10:15 Відповісти
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