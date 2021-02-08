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Гравці збірної Грузії перед матчем з РФ нагадали про окупацію територій своєї країни. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Спорт За кордоном

Регбісти збірної Грузії перед переможним матчем чемпіонату Європи проти Росії утворили на полі обриси кордонів своєї країни з окупованими РФ Абхазією і Південною Осетією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.TV.

Перед початком гри в Тбілісі регбісти збірної Грузії розташувалися на полі так, щоб утворити обриси карти Грузії - разом з окупованими Росією Абхазією і Південною Осетією.

У матчі 5-го туру ЧЄ збірна Грузії перемогла Росію 16:7. Грузинські регбісти ще після чотирьох турів достроково стали чемпіонами Європи.

Гравці збірної Грузії перед матчем з РФ нагадали про окупацію територій своєї країни 01

Також дивіться: Підземку в центрі Києва перетворили на "коридор в'язниці" на знак підтримки політв'язнів. ФОТО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+48
Вітаємо братів грузинів !
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08.02.2021 01:09
+37
Вони думають шо лапті щось зрозуміли?
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08.02.2021 00:44
+31
Головне: виграли!
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08.02.2021 00:44
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Вони думають шо лапті щось зрозуміли?
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08.02.2021 00:44 Відповісти
Не понял никто. Надо было просто хором культурно прокричать на весь стадион, что кремлёвская крыса подавится грузинскими землями, и очень скоро,если не умудрится подохнуть от болячек или "новичка" , то переселится в Гаагу, а земли вернутся домой, в Грузию
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08.02.2021 07:29 Відповісти
Репоеды - тупое быдло от рождения и им надо постоянно напоминать на любом спортивном состязянии, которое транслируют на кацапию, что из фюрер - членоголовое Куйло. Дружно и громко, всем стадионом. Гравці збірної Грузії перед матчем з РФ нагадали про окупацію територій своєї країни - Цензор.НЕТ 6420 Гравці збірної Грузії перед матчем з РФ нагадали про окупацію територій своєї країни - Цензор.НЕТ 6420 Гравці збірної Грузії перед матчем з РФ нагадали про окупацію територій своєї країни - Цензор.НЕТ 6420
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08.02.2021 08:00 Відповісти
(ссылка) Кого образити хотiв?
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08.02.2021 08:59 Відповісти
Це для лаптєй і не призначалося, бо відомо, що вони розуміють лише копняка в сраку.
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08.02.2021 07:56 Відповісти
Щоб зрозуміли, треба було проспівати "Путін *****"
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08.02.2021 10:34 Відповісти
Головне: виграли!
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08.02.2021 00:44 Відповісти
Вітаємо братів грузинів !
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08.02.2021 01:09 Відповісти
+++
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08.02.2021 10:58 Відповісти
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер связал историю Второй мировой и современные отношения ФРГ и России, отвечая на вопрос о завершении Северного потока-2.

ФРГ поддерживает "десятилетиями навязываемый российской пропагандой нарратив" о том, что Германия должна нести ответственность и "искупить вину за варварские преступления" нацистской оккупации только перед Россией.
Трактовка, в которой СССР приравнивается к России, является "абсолютно недопустимым искажением истории и прямым пренебрежением непомерными жертвами других народов".
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08.02.2021 00:47 Відповісти
Лучший способ борьбы с подобным невежеством не к самому Франку-Вальтеру обращаться , а фрау Меркель . Например подарить ей карту с разложенными по годам 1941-1944 оккупации СССР , где Украина занимает до 70% разрушенной нацистами инфраструктуры и промышленности . А Раися даже не 30% и не 25% , а всего 20% .

Надо фрау Меркель как доктору физмата предложить прочитать пару лекций по истории и географии своим невежественными министрам .
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08.02.2021 08:00 Відповісти
Вальтер Штайнмайер - один з багатьох підсмоктувачів пуйла.
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08.02.2021 09:14 Відповісти
А наши "вне палитики"(((
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08.02.2021 00:47 Відповісти
А КАКАЯ РАЗНИЦА?
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08.02.2021 07:28 Відповісти
Як на мене з рашей брати участь в будь-яких спортивних заходах, взагалі ніхто не повинен з цивілізованих країн, до тих пір поки там править режим *****
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08.02.2021 01:01 Відповісти
ЦЕНЗОР.НЕТ - "Игроки сборной Грузии перед матчем с РФ напомнили об оккупации территорий своей страны."

Молодці!!!
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08.02.2021 01:03 Відповісти
Натягивать рашку и в спорте тоже необходимо. Для нее это политика. Плохо только, что нет сборной Украины по регби в таком формате.
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08.02.2021 01:07 Відповісти
Надеюсь дали писти маскалям.
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08.02.2021 01:18 Відповісти
Тоесть таки сыграли с окупантами. Все равно что набившему тебе морду убегая показать фигу
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08.02.2021 01:19 Відповісти
отказ играть будет засчитан как техническое поражение


к сожалению
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08.02.2021 01:25 Відповісти
Плохая отмазка. Они стали чемпионами еще до этой игры.
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08.02.2021 01:28 Відповісти
Лучше техническое поражение чем потерять уважение. И кроме презрения ничего они не выиграли. Весь етот спорт ето политические игры. Политики специально свели врагов чтобы показать что все хорошо между странами, сопли высохли, кровь вытерли, и можно начинать сотрудничество не только в спорте. Почему то с Северной Кореей или Талибаном или Игил Европа игры не проводит. А именно Рашке разрешила чемпионат мира по футболу в самый разгар войны и террора и даже сбитый самолет с сотнями граждан Европы не помешал либерастам стать перед диктатором ****** раком..
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08.02.2021 01:38 Відповісти
Согласен с Вами полностью.Очень мало спортсменов, которые пожертвуют своей карьерой и заработком, не встречаясь с врагом на стадионах и аренах, развлекая вражескую публику....Как и эстрадная поп-шушера о сцене , они визжат об аполитичности спорта.... Но это всё - лукавство и манипуляция....
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08.02.2021 07:37 Відповісти
Слабаки. Украина их вообще к себе не пустила бы.
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08.02.2021 01:29 Відповісти
Они бы ещё напомнили,как грузины после агрессии рашки проголосовали за пророссийского олигарха иванишвили.Было бы честнее.
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08.02.2021 01:25 Відповісти
Не понимаю я такой х***ни. Как можно с врагом который тебя убивал и отобрал твой дом, разрушил твою единствунную Богом даную тебе жизнь, садиться за один стол играть в игры. Тем более кацапам насрать на вашу фигу в кармане. Главное что они в глазах всего мира легимитизировались и показали что грузины их приняли, а значит войне конец.
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08.02.2021 01:28 Відповісти
Помните как Украина проиграла отбор на ЧМ-2018, чтобы не ехать в рашку.
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08.02.2021 01:41 Відповісти
Конечно. Я так же помню как разные Штанмаеры и Мертвечуки пытались уговорить Украину все таки поехать на Рашку, мол ето всего лишь спорт, ничего личного. Поедете а потом примиритесь, вытрите сопли и забудете обыды и опять друзья навек и тд. Ето все равно что сесть сыграть в шахматы с маньяком убивших твою семью а потом пожать ему руку и хвастаться односельчанам мол смотрите как я его обыграл. Уверен что все плюнули бы ему в лицо, а не поздравляли. Почему же в мировом масштабе все по другому? Грузины не победили а опозорились. Пускай еще кацапам простыни и белье постирают, может те чааевые кинут. Ведь как никак а мокшане-гости к ним в сам Тбилиси приехали отдыхать и в игры играть.
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08.02.2021 01:51 Відповісти
Игроки сборной Грузии перед матчем с РФ напомнили об оккупации территорий своей страны - Цензор.НЕТ 666
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08.02.2021 01:44 Відповісти
Pavel "The Magic Man" Datsyuk

Игроки сборной Грузии перед матчем с РФ напомнили об оккупации территорий своей страны - Цензор.НЕТ 9925
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08.02.2021 02:01 Відповісти
Тогда, похоже, контрразведка РФ "переиграла" грузинскую агентуру и умело спровоцировала удар по несуществующей цели.
Грузины были уверены, что стреляют по скоплению войск. Иначе пояснить применение градов невозможно. Тем более странно, что дорога, по которой могла быть переброшена крупная военная группировка, там только одна и скрыть в городе наличие техники достаточно сложно. Слишком много глаз.
Сразу после нанесения удара была уничтожена грузинская резедентура в РФ.
Это не снимает ответственности с грузинского руководства за гибель мирных жителей во время удара по мнимым военным целям.
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08.02.2021 02:41 Відповісти
Сразу видно, что Вы никода не пробовали нормального украинского сала из настоящего украинского свинарника. В кислых щах сала нету.
А "говно в шароварах" действительно не наше, не украинское. Обычно, таким говном являются москали в шароварах.
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08.02.2021 03:02 Відповісти
Козломордый, ты чего здесь забыл?) Ты свои басни про "миротворцев" рассказывай своим свинособакам, знаем мы ваших "миротворцев"... Я прекрасно помню, как ваш командующий "миротворцами" распинался, что "осетины" вышли из под контроля и неуправляемые... Вот по их позициям и был нанесен удар... А что там делали ваши "миротворцы", вместо "осетин", это уже вопрос к вам... Да и те что на базе были, сразу сделали видимость, что они нейтральные, а потом начали стрелять грузинам в спину...
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08.02.2021 03:46 Відповісти
Цивилизованная демонстрация чего-либо бесполезна с лишнехромосомными лаптеногими существами. Только беспощадная сила может вразумить имперского имбецила-путеноида или имбецила-навальноида.
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08.02.2021 06:37 Відповісти
Молодці
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08.02.2021 08:16 Відповісти
Интересно, евреи с нациками в концлагере в футбол играли? Рашка на грузин напала и территорию отхапала а они с ней в футболлл))
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08.02.2021 08:24 Відповісти
Потрібно постійно мордою в лайно топтати вату.
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08.02.2021 09:47 Відповісти
... "я посмотрел ему в глаза..."
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08.02.2021 10:58 Відповісти
Слабая видимость " протеста".. Если представителя страны оккупанта ( сборную РФ) принимают в Тбилиси. Как то оно не так. тем более при разорванных дип. отношениях... ( только не нужно о том что " спорт вне политики", тогда к чему это построение для картинки) молодцы хоть выиграли, и то... Нужно было хотя бы в конце разместить большой плакат " Это вам не Гори бомбить.. 16 - 7"
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08.02.2021 12:49 Відповісти
А российские спортсмены в это время подменивали пробы мочи, чтобы на допинге не попасться...
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08.02.2021 14:20 Відповісти
Гарне нагадування Гравці збірної Грузії перед матчем з РФ нагадали про окупацію територій своєї країни - Цензор.НЕТ 8202
Московитська імперія гори синім полум ям.
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08.02.2021 16:43 Відповісти
 
 