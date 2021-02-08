34 026 48
Гравці збірної Грузії перед матчем з РФ нагадали про окупацію територій своєї країни. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Спорт За кордоном
Регбісти збірної Грузії перед переможним матчем чемпіонату Європи проти Росії утворили на полі обриси кордонів своєї країни з окупованими РФ Абхазією і Південною Осетією.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.TV.
Перед початком гри в Тбілісі регбісти збірної Грузії розташувалися на полі так, щоб утворити обриси карти Грузії - разом з окупованими Росією Абхазією і Південною Осетією.
У матчі 5-го туру ЧЄ збірна Грузії перемогла Росію 16:7. Грузинські регбісти ще після чотирьох турів достроково стали чемпіонами Європи.
Топ коментарі
+48 Алекс Мышкевич
показати весь коментар08.02.2021 01:09
+37 5 копійок
показати весь коментар08.02.2021 00:44
+31 Ан Мур
показати весь коментар08.02.2021 00:44
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
ФРГ поддерживает "десятилетиями навязываемый российской пропагандой нарратив" о том, что Германия должна нести ответственность и "искупить вину за варварские преступления" нацистской оккупации только перед Россией.
Трактовка, в которой СССР приравнивается к России, является "абсолютно недопустимым искажением истории и прямым пренебрежением непомерными жертвами других народов".
Надо фрау Меркель как доктору физмата предложить прочитать пару лекций по истории и географии своим невежественными министрам .
Молодці!!!
к сожалению
Грузины были уверены, что стреляют по скоплению войск. Иначе пояснить применение градов невозможно. Тем более странно, что дорога, по которой могла быть переброшена крупная военная группировка, там только одна и скрыть в городе наличие техники достаточно сложно. Слишком много глаз.
Сразу после нанесения удара была уничтожена грузинская резедентура в РФ.
Это не снимает ответственности с грузинского руководства за гибель мирных жителей во время удара по мнимым военным целям.
А "говно в шароварах" действительно не наше, не украинское. Обычно, таким говном являются москали в шароварах.
Московитська імперія гори синім полум ям.