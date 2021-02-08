П'яний водій спровокував ДТП в Одесі: розбито сім автомобілів. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
На вул. Висоцького в Одесі легковий Mitsubishi врізався лоб у лоб зі Skoda, яка в результаті удару відлетіла на припарковані машини. Пошкоджено ще п'ять машин - Mercedes, Mazda, ВАЗ і два Renault.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Думскую".
Як повідомили в патрульній поліції, водій "Міцубіші" був п'яний. "Драгер" показав, що у нього в крові 2,1 проміле алкоголю. Водій намагався здійснити обгін, не враховуючи дорожню обстановку.
В результаті ДТП ніхто не постраждав. Поліція виписала п'яному водієві адмінпротокол за ст.130 і ст.124 КУпАП (порушення правил дорожнього руху, керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння).
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Будь ласка, зачекайте...
В Киеве на Столичном шоссе приборы зафиксировали антирекорд превышения скорости. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения в Facebook. Как сообщается, электронная система TruSign зафиксировала автомобиль, который разогнался до 288 км/ч. Это на 66 км/ч больше, чем предыдущий антирекорд депутата Рады - 222 км/ч.
Многолетние наблюдения за поведением и агрессивными методами вождения на дорогах и автострадах водителей дорогих «Джипов» и «Bentley»
наводят на мысль, что эти граждане весьма демонизированы и неадекватны.
Возвращаясь домой, с покупками из торгового Центра «Ашан», я удобно разместился с громоздкой сумкой на заднем сидении маршрутки. На одном из городских светофоров вдруг за моей спиной раздался пронзительный скрежет тормозов и последовал жесткий удар...
Когда отодвинул занавеску, закрывающую заднее стекло автобуса, то увидел трехдюймовую хромированную трубу «полотенцесушителя» крутого «Джипа», который впечатался к моей спине по ту сторону трехмиллиметрового корпуса автобуса.
Виновником ДТП оказался интеллигентный господин. Он не стал бить битой и резать ножом автоперевозчика с криками: «Убью, урода», как это иногда случается при авариях. Не выходя из своего броневика, он включил заднюю передачу, отъехал на несколько метров назад, потом объехал стоявшее перед ним препятствие (раньше он этого почему-то не сделал) и умчался в сторону центральной части города. При этом маневре пассажиры увидели задний номер на бампере «мажора» 92 - 02.
Водитель автобуса по мобильному телефону сообщил о происшествии в соответствующие органы, а пассажирам пришлось пересаживаться на другой автобус. Слава Богу, что мое тело спасатели МЧС не вырезали турбинкой из корпуса автобуса и услуги «Скорой помощи» не понадобились.
Правила дорожного движения Украины рекомендуют пешеходам:
«Переходя улицу, посмотрите налево, а дойдя до середины - направо!
Но эти «Правила» безнадежно устарели. Если хотите остаться в живых и не попасть в травматологию на стол хирурга, дорогие читатели, дойдя до середины улицы, не поворачивайте своей головы направо, как учат Правила.
Когда Вы переходите улицу по пешеходному переходу «ЗЕБРА» и достигнете осевой разметки, обозначенной двумя сплошными белыми полосами, продолжайте смотреть налево.
Я был многократным свидетелем, как водители «Джипов», которые всегда почему-то куда-то торопятся, объезжали стоящий на перекрестке транспорт, пересекая при этом маневре две сплошных линии разметки и по полосе встречного движения проезжали перекресток на запрещающий красный сигнал светофора.
На Фейсбуке выложили видео. Водитель «Джипа» заметил на обочине у придорожного кафе лежащую собачку. Он остановил машину, включил заднюю передачу, поравнялся с кутенком, достал пистолет и застрелил животное.
Только не вздумайте махать кулаком вслед нарушителю Правил дорожного движения или вертеть у своего виска указательным пальцем правой руки. Это крайне опасно для вашей жизни. В зеркало заднего вида «новый украинец» может увидеть ваш угрожающий жест, развернуть свое авто и пристрелить пешехода из пистолета.
И тогда у крыльца вашего дома будет играть музыка. Но вы ее не услышите.
*Мажоры. «Обычно так называют папенькиных сыночков/дочек, которые растрачивают родительские деньги. Причем делают это показушно и на публику. Дорогие машины, золотые украшения, вещи от ведущих дизайнеров - главные атрибуты мажоров».
Википедия.
Кликнуть здесь: http://www.youtube.com/watch?v=4jDKy2QvDps