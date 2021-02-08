УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6364 відвідувача онлайн
Новини Фото ПодіїФоторепортаж ДТП
9 232 7
ДТП (4213) Одеса (4029)

П'яний водій спровокував ДТП в Одесі: розбито сім автомобілів. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

На вул. Висоцького в Одесі легковий Mitsubishi врізався лоб у лоб зі Skoda, яка в результаті удару відлетіла на припарковані машини. Пошкоджено ще п'ять машин - Mercedes, Mazda, ВАЗ і два Renault.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Думскую".

Як повідомили в патрульній поліції, водій "Міцубіші" був п'яний. "Драгер" показав, що у нього в крові 2,1 проміле алкоголю. Водій намагався здійснити обгін, не враховуючи дорожню обстановку.

В результаті ДТП ніхто не постраждав. Поліція виписала п'яному водієві адмінпротокол за ст.130 і ст.124 КУпАП (порушення правил дорожнього руху, керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння).

Також дивіться: П'яний водій розбив чотири автомобілі у Львові, - патрульна поліція. ФОТОрепортаж

Пяний водій спровокував ДТП в Одесі: розбито сім автомобілів 01
Пяний водій спровокував ДТП в Одесі: розбито сім автомобілів 02
Пяний водій спровокував ДТП в Одесі: розбито сім автомобілів 03
Пяний водій спровокував ДТП в Одесі: розбито сім автомобілів 04
Пяний водій спровокував ДТП в Одесі: розбито сім автомобілів 05
Пяний водій спровокував ДТП в Одесі: розбито сім автомобілів 06
Фото: Думская, поліція

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хэлло Чайники! а где заваленый столб? слабо..слабо
показати весь коментар
08.02.2021 08:14 Відповісти
Вчера такая погода была, дороги скользкие часто, так ещё и нажраться и сесть за руль. Хорошо хоть не угробил никого, придурок
показати весь коментар
08.02.2021 08:30 Відповісти
Берегитесь коллег Зайцевой.
В Киеве на Столичном шоссе приборы зафиксировали антирекорд превышения скорости. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения в Facebook. Как сообщается, электронная система TruSign зафиксировала автомобиль, который разогнался до 288 км/ч. Это на 66 км/ч больше, чем предыдущий антирекорд депутата Рады - 222 км/ч.
Многолетние наблюдения за поведением и агрессивными методами вождения на дорогах и автострадах водителей дорогих «Джипов» и «Bentley»
наводят на мысль, что эти граждане весьма демонизированы и неадекватны.
Возвращаясь домой, с покупками из торгового Центра «Ашан», я удобно разместился с громоздкой сумкой на заднем сидении маршрутки. На одном из городских светофоров вдруг за моей спиной раздался пронзительный скрежет тормозов и последовал жесткий удар...
Когда отодвинул занавеску, закрывающую заднее стекло автобуса, то увидел трехдюймовую хромированную трубу «полотенцесушителя» крутого «Джипа», который впечатался к моей спине по ту сторону трехмиллиметрового корпуса автобуса.
Виновником ДТП оказался интеллигентный господин. Он не стал бить битой и резать ножом автоперевозчика с криками: «Убью, урода», как это иногда случается при авариях. Не выходя из своего броневика, он включил заднюю передачу, отъехал на несколько метров назад, потом объехал стоявшее перед ним препятствие (раньше он этого почему-то не сделал) и умчался в сторону центральной части города. При этом маневре пассажиры увидели задний номер на бампере «мажора» 92 - 02.

Водитель автобуса по мобильному телефону сообщил о происшествии в соответствующие органы, а пассажирам пришлось пересаживаться на другой автобус. Слава Богу, что мое тело спасатели МЧС не вырезали турбинкой из корпуса автобуса и услуги «Скорой помощи» не понадобились.
Правила дорожного движения Украины рекомендуют пешеходам:
«Переходя улицу, посмотрите налево, а дойдя до середины - направо!
Но эти «Правила» безнадежно устарели. Если хотите остаться в живых и не попасть в травматологию на стол хирурга, дорогие читатели, дойдя до середины улицы, не поворачивайте своей головы направо, как учат Правила.
Когда Вы переходите улицу по пешеходному переходу «ЗЕБРА» и достигнете осевой разметки, обозначенной двумя сплошными белыми полосами, продолжайте смотреть налево.
Я был многократным свидетелем, как водители «Джипов», которые всегда почему-то куда-то торопятся, объезжали стоящий на перекрестке транспорт, пересекая при этом маневре две сплошных линии разметки и по полосе встречного движения проезжали перекресток на запрещающий красный сигнал светофора.
На Фейсбуке выложили видео. Водитель «Джипа» заметил на обочине у придорожного кафе лежащую собачку. Он остановил машину, включил заднюю передачу, поравнялся с кутенком, достал пистолет и застрелил животное.
Только не вздумайте махать кулаком вслед нарушителю Правил дорожного движения или вертеть у своего виска указательным пальцем правой руки. Это крайне опасно для вашей жизни. В зеркало заднего вида «новый украинец» может увидеть ваш угрожающий жест, развернуть свое авто и пристрелить пешехода из пистолета.
И тогда у крыльца вашего дома будет играть музыка. Но вы ее не услышите.
*Мажоры. «Обычно так называют папенькиных сыночков/дочек, которые растрачивают родительские деньги. Причем делают это показушно и на публику. Дорогие машины, золотые украшения, вещи от ведущих дизайнеров - главные атрибуты мажоров».
Википедия.
Кликнуть здесь: http://www.youtube.com/watch?v=4jDKy2QvDps
показати весь коментар
08.02.2021 08:42 Відповісти
на дизайнера наверное учиться горе нарушитель. попробовал свое искусство.
показати весь коментар
08.02.2021 09:19 Відповісти
СИТУАЦІЯ НА ДОРОГАХ УКРАЇНИ- ЩОДНЯ 10 СМЕРТЕЙ !!!!!!!! 100 ПОКАЛІЧЕНИХ !!!! А ЩЄ ЯКІ МАТЕРІАЛЬНІ ЗБИТКИ !!!!! ЦЕ ВАГОМА ЗАГРОЗА НАЦІЇЇ . ТЕРМІНОВО ПОРТІБЕН КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ СИТУАЦІЇ ТА НАПРАЦЮВАННЯ ЗАХОДІВ ДЛЯ КОРІННОГО ПОКРАЩЕННЯ СИТУАЦІЇ. РНБО ТЕРМІНОВО ВТРУТИТИСЯ !!!!!!
показати весь коментар
08.02.2021 11:23 Відповісти
саке - благородний напій
показати весь коментар
08.02.2021 21:25 Відповісти
А почему не уточнили, что мужчина водитель)))Всегда ведь, уточняют, женщинв-водитель.
показати весь коментар
09.02.2021 00:41 Відповісти
 
 