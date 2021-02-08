"Київавтодор" настійно рекомендує водіям не виїжджати на власних автомобілях: комунальники борються з наслідками негоди. ФОТОрепортаж
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"Київавтодор" настійно рекомендує утриматися від використання власних автомобілів під час снігопаду.
Зменшення навантаження, зокрема, на автомобільний трафік дозволить комунальним службам максимально ефективно боротися з наслідками негоди, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Київавтодору".
Також наголошується, що до початку опадів комунальники виконали превентивну обробку, передовсім, мостів, вулиць, спусків, зупинок громадського транспорту і сходів. З початком снігопаду почалася і прибирання доріг і тротуарів, в роботах задіяні 347 одиниць спецтехніки і 206 працівників у складі 32 бригад з ручного прибирання.
"Це тільки початок снігопаду. Упродовж дня, зокрема, по обіді ми очікуємо посилання опадів. Тож, дороги і тротуари очищаємо повторно. Прохання не залишати авто на узбіччях, крайніх смугах і тротуарах, щоб не заважати роботі снігоприбиральної техніки", - додали в "Київавтодорі".
Будь ласка, зачекайте...
Тож нема на що нарікати.
но наши граждане на призывы ездить на метро не реагируют.
Среди ночи проехали трактора-машины и проч. подметатели-сгребатели снега. Подмели и сгребли. Молодцы! Но снег идти не перестал (как странно!!!)...
Почему бы в XXI веке не посыпать подметенную дорогу чем-нибудь, чтобы к часу пик очищенные дороги не занесло снова и на них не было пробок???
Так хоч сніг утрамбували та їздити можна, бо де комунальна техніка ховається мені особисто невідомо