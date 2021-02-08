"Київавтодор" настійно рекомендує водіям не виїжджати на власних автомобілях: комунальники борються з наслідками негоди. ФОТОрепортаж

"Київавтодор" настійно рекомендує утриматися від використання власних автомобілів під час снігопаду.

Зменшення навантаження, зокрема, на автомобільний трафік дозволить комунальним службам максимально ефективно боротися з наслідками негоди, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Київавтодору".

Також наголошується, що до початку опадів комунальники виконали превентивну обробку, передовсім, мостів, вулиць, спусків, зупинок громадського транспорту і сходів. З початком снігопаду почалася і прибирання доріг і тротуарів, в роботах задіяні 347 одиниць спецтехніки і 206 працівників у складі 32 бригад з ручного прибирання.

"Це тільки початок снігопаду. Упродовж дня, зокрема, по обіді ми очікуємо посилання опадів. Тож, дороги і тротуари очищаємо повторно. Прохання не залишати авто на узбіччях, крайніх смугах і тротуарах, щоб не заважати роботі снігоприбиральної техніки", - додали в "Київавтодорі".

Також читайте: У Києві та областях із сильними снігопадами можливі обмеження руху великовантажного транспорту та автобусів, - Нацполіція



















