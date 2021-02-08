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"Київавтодор" настійно рекомендує водіям не виїжджати на власних автомобілях: комунальники борються з наслідками негоди. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Авто

"Київавтодор" настійно рекомендує утриматися від використання власних автомобілів під час снігопаду.

Зменшення навантаження, зокрема, на автомобільний трафік дозволить комунальним службам максимально ефективно боротися з наслідками негоди, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Київавтодору".

Також наголошується, що до початку опадів комунальники виконали превентивну обробку, передовсім, мостів, вулиць, спусків, зупинок громадського транспорту і сходів. З початком снігопаду почалася і прибирання доріг і тротуарів, в роботах задіяні 347 одиниць спецтехніки і 206 працівників у складі 32 бригад з ручного прибирання.

"Це тільки початок снігопаду. Упродовж дня, зокрема, по обіді ми очікуємо посилання опадів. Тож, дороги і тротуари очищаємо повторно. Прохання не залишати авто на узбіччях, крайніх смугах і тротуарах, щоб не заважати роботі снігоприбиральної техніки", - додали в "Київавтодорі".

Також читайте: У Києві та областях із сильними снігопадами можливі обмеження руху великовантажного транспорту та автобусів, - Нацполіція

Київавтодор настійно рекомендує водіям не виїжджати на власних автомобілях: комунальники борються з наслідками негоди 01
Київавтодор настійно рекомендує водіям не виїжджати на власних автомобілях: комунальники борються з наслідками негоди 02
Київавтодор настійно рекомендує водіям не виїжджати на власних автомобілях: комунальники борються з наслідками негоди 03
Київавтодор настійно рекомендує водіям не виїжджати на власних автомобілях: комунальники борються з наслідками негоди 04
Київавтодор настійно рекомендує водіям не виїжджати на власних автомобілях: комунальники борються з наслідками негоди 05
Київавтодор настійно рекомендує водіям не виїжджати на власних автомобілях: комунальники борються з наслідками негоди 06
Київавтодор настійно рекомендує водіям не виїжджати на власних автомобілях: комунальники борються з наслідками негоди 07
Київавтодор настійно рекомендує водіям не виїжджати на власних автомобілях: комунальники борються з наслідками негоди 08
Київавтодор настійно рекомендує водіям не виїжджати на власних автомобілях: комунальники борються з наслідками негоди 09
Київавтодор настійно рекомендує водіям не виїжджати на власних автомобілях: комунальники борються з наслідками негоди 10

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
Для Киева дождь -- катастрофа! А тут СНЕГ ! Конечно!!!
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08.02.2021 09:51
+3
Київ стоїть у заторах...
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08.02.2021 09:04
+2
Робота не те чим маестро грає на роялі. Стояла і стояти буде. Девіз савєцкава народа. "Київавтодор" настійно рекомендує водіям не виїжджати на власних автомобілях: комунальники борються з наслідками негоди - Цензор.НЕТ 2940
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08.02.2021 09:10
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В принципі, зима могла бути такою кілька місяців, а не по тижню в місяць.
Тож нема на що нарікати.
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08.02.2021 08:59 Відповісти
Київ стоїть у заторах...
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08.02.2021 09:04 Відповісти
Робота не те чим маестро грає на роялі. Стояла і стояти буде. Девіз савєцкава народа. "Київавтодор" настійно рекомендує водіям не виїжджати на власних автомобілях: комунальники борються з наслідками негоди - Цензор.НЕТ 2940
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08.02.2021 09:10 Відповісти
Снег, это к урожаю.
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08.02.2021 09:12 Відповісти
К урожаю повешенных фсбешников
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08.02.2021 09:16 Відповісти
5см снега, это уже катастрофа?
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08.02.2021 09:16 Відповісти
Для Киева дождь -- катастрофа! А тут СНЕГ ! Конечно!!!
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08.02.2021 09:51 Відповісти
молодцы, хорошо убирают с ночи .
но наши граждане на призывы ездить на метро не реагируют.
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08.02.2021 09:36 Відповісти
Не понимаю я коммунальщиков. Тупой я, видимо...
Среди ночи проехали трактора-машины и проч. подметатели-сгребатели снега. Подмели и сгребли. Молодцы! Но снег идти не перестал (как странно!!!)...
Почему бы в XXI веке не посыпать подметенную дорогу чем-нибудь, чтобы к часу пик очищенные дороги не занесло снова и на них не было пробок??? "Київавтодор" настійно рекомендує водіям не виїжджати на власних автомобілях: комунальники борються з наслідками негоди - Цензор.НЕТ 662
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08.02.2021 09:46 Відповісти
никто ни с чем не борется. за час стояния в пробках увидел 1 машину...
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08.02.2021 10:10 Відповісти
Пора публиковать сводки об успехах в "борьбе" по отдельным участкам дорог. И всем борцам - медаль. А мэру, соответственно - орден.
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08.02.2021 10:31 Відповісти
По-моему, нельзя называть непогодой обычную зимнюю погоду.
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08.02.2021 11:49 Відповісти
да якби не власні автівки то шляхи взагалі непроїзними були б.
Так хоч сніг утрамбували та їздити можна, бо де комунальна техніка ховається мені особисто невідомо
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08.02.2021 21:53 Відповісти
 
 