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Одеська будівельна компанія ухилялася від сплати податків, держбюджет недоотримав понад 7 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Служба безпеки України викрила одну з одеських будівельних компаній на масштабному ухиленні від сплати податків. Для цього менеджмент фірми розробив протиправну схему продажу нерухомості.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що компанія декларує про початок робіт з травня 2017 року і є замовником будівництва житлового комплексу. Керівництво фірми не зареєструвало структуру, згідно із законодавством, платником податку на додану вартість.

Натомість власники бізнесу, уникаючи оподаткування, продавали квартири, паркувальні місця, площі для комерційних структур. Кошти від клієнтів вони переводили на рахунки компанії без відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності.

За попередніми висновками експертів, через оборудку з податками державний бюджет не дорахувався понад 7 мільйонів гривень.

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У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України правоохоронці провели обшук в офісі будівельної компанії. Під час слідчих дій вилучено документацію, чорнові та робочі записи, які підтверджують протиправну діяльність.

Тривають слідчі дії.

Одеська будівельна компанія ухилялася від сплати податків, держбюджет недоотримав понад 7 млн грн, - СБУ 01
Одеська будівельна компанія ухилялася від сплати податків, держбюджет недоотримав понад 7 млн грн, - СБУ 02
Одеська будівельна компанія ухилялася від сплати податків, держбюджет недоотримав понад 7 млн грн, - СБУ 03

Автор: Анастасія Потіха
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Кому то из баклановских птенцов квартирку бесплатно не дали наверное...за что и поплатились...
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08.02.2021 10:38 Відповісти
100%
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08.02.2021 10:52 Відповісти
Чому назву соромляться назвати???
Чекають відкату???
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08.02.2021 10:51 Відповісти
От збирались в СБУ прибрати економічний підрозділ, але ж баканову так приємно годуватись з підпииємців...
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08.02.2021 10:53 Відповісти
Всі фірми "уклоняються". В когось то виходить краще, в кого гірше.
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08.02.2021 11:07 Відповісти
і для протидії цьому у всьому світі в кожній державі створюється податкова служба.

а у нас немає служби, яка могла б перевірити зв'язки з Росією людей, яких призначають першими заступниками голови Служби Безпеки України.

То може хай би податкова вже робила роботу СБУ, якшо СБУ робить роботу податкової ?
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08.02.2021 13:05 Відповісти
Ярко. А где БТРы, танки и авиация? Строители они такие ... Ооочень опасные для Безопасности Украины. А те, кто НДС не платит, так те вообще лютые. Предлагаю их к террористам причислять и сразу выжигать напалмом без суда и следствия.
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08.02.2021 11:18 Відповісти
Кто ещё у нас в стране не контролирует уплату налогов? Квартирки ведь не только СБУ хочется
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08.02.2021 11:52 Відповісти
90% строительных компаний работают по такой схеме,ибо иначе не получается. Кто в здравом уме будет отдавать государству 49% налога с зарплаты,если обналичить стоит от 15 до 20ти.
Налогообложение приведите в норму. Все конверты находятся под политпартиями,налоговиками,прокурорами,ментами.
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08.02.2021 12:01 Відповісти
 
 