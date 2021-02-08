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Зеленського на форумі "Україна 30" зустріли пікетом на підтримку "каналів Медведчука". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Сьогодні, 8 лютого, під виставковим центром "Парковий" у Києві, де на форумі "Україна 30" виступає Президент України Володимир Зеленський, мітингують проти закриття телеканалів соратника Медведчука Тараса Козака.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

На мітинг зібралася пара сотень людей. Вони тримають у руках плакати з написами "Зе проти правди", "Кінець свободи слова" і "Зе нацизм".

Протестувальники стоять через дорогу від "Паркового", оточені кордоном Нацгвардії.

Також дивіться: "Закрийте російський смітник!" - акція під офісом телеканалу "НАШ" закінчилася. Конфліктів не спостерігалося. ВIДЕО

Зеленського на форумі Україна 30 зустріли пікетом на підтримку каналів Медведчука 01
Зеленського на форумі Україна 30 зустріли пікетом на підтримку каналів Медведчука 02
Зеленського на форумі Україна 30 зустріли пікетом на підтримку каналів Медведчука 03
Зеленського на форумі Україна 30 зустріли пікетом на підтримку каналів Медведчука 04
Зеленського на форумі Україна 30 зустріли пікетом на підтримку каналів Медведчука 05
Зеленського на форумі Україна 30 зустріли пікетом на підтримку каналів Медведчука 06
Зеленського на форумі Україна 30 зустріли пікетом на підтримку каналів Медведчука 07

Нагадаємо, 4 жовтня 2018 року Верховна Рада прийняла постанову, якою схвалила пропозиції санкцій щодо семи компаній, яким належали ліцензії телеканалів "112 Україна" і NewsOne. Свої пропозиції парламент направив РНБО.

2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

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Топ коментарі
+43
Это миллионы телезрителей?.... Зеленского на форуме встретили пикетом в поддержку "каналов Медведчука" - Цензор.НЕТ 9400 Зеленского на форуме встретили пикетом в поддержку "каналов Медведчука" - Цензор.НЕТ 1613
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08.02.2021 11:24
+38
Назбирали 50 титушок, для картинки Рос пропагандонам.
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08.02.2021 11:29
+16
Зеленского на форуме встретили пикетом в поддержку "каналов Медведчука" - Цензор.НЕТ 6573
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08.02.2021 11:24
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Шарійобці- жопоблок!
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08.02.2021 11:41 Відповісти
Всего пару сот почитателей мертвечуковских телеаналов ,вот вам и миллионы телезрителей и реальный рейтинг зажопов ,а не нарисованный кмисом
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08.02.2021 11:41 Відповісти
все проплаченные, идейных нет. Нужно деньги у ваты конфисковать и не будет митингов и других воплей, все станет тихо и спокойно.
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08.02.2021 11:49 Відповісти
У каждого Ведмедчука на роже Серп с Молотом висит,а на лбу Мавзолей чЛенина сверкает... Зеленського на форумі "Україна 30" зустріли пікетом на підтримку "каналів Медведчука" - Цензор.НЕТ 7293Шариковское отродие...
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08.02.2021 11:42 Відповісти
медвед свою титушню вывел...
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08.02.2021 11:43 Відповісти
Профессор Преображенский это быдло назвал Певунами...Зеленського на форумі "Україна 30" зустріли пікетом на підтримку "каналів Медведчука" - Цензор.НЕТ 5328 Зеленського на форумі "Україна 30" зустріли пікетом на підтримку "каналів Медведчука" - Цензор.НЕТ 2935
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08.02.2021 11:44 Відповісти
Це ті шо раніше тримали плакати "НАМ НЄ НУЖНИ НАХЛЕБНИКИ ИЗ ЄС" стоят?
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08.02.2021 11:44 Відповісти
Жидковато зажеддисты собрали.Жлобится вата платить
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08.02.2021 11:44 Відповісти
А ничего, что понедельник - будний день?
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08.02.2021 11:54 Відповісти
Вата проплаченная ,,работает,,? Сомневаюсь.
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08.02.2021 12:24 Відповісти
Значит есть деньги на проплату толпы. Это же очевидно что нужно делать, уголовные дела открытые на вату, конфискация всех активов, деньги на помощь армии. Так бы делали в нормальной стране, а как в Украине все мы видим уже 7 год.
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08.02.2021 11:47 Відповісти
Тема, во сколько обойдутся каждое воскресение форумы "Украина 30" - не раскрыта!
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08.02.2021 13:46 Відповісти
Та какие там деньги?Дали быдлу по 300-400 гривней-максимум.
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09.02.2021 14:15 Відповісти
На 112 рты черной изолентой заклеяли)))))) лучше бы трусами собственными
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08.02.2021 11:49 Відповісти
это как раз самое то - черноротые закрыли рты черным скотчем. сами показали, кто они

самомазохизм. Браво!
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08.02.2021 11:54 Відповісти
Если зарплата 50 000 долларов в месяц,а в отчете стоит 5 000 гривен,то куда девали ведущие 112,Zik и прочие Ньюсваны бабло в долларах? Мимо налогов в бюджет? А это криминал...
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08.02.2021 11:50 Відповісти
Эта новость вызывает только смех.
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08.02.2021 11:50 Відповісти
Подгоранием ватных пердаков , удовлетворен!
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08.02.2021 11:53 Відповісти
Скабеевские упыри Мавзолея типа сама ********* и прочие Сикелевы Шалавьевы получают меньше, 40 000 долларов...Мыкола Яанавич Азиров на кАнале НАШ тоже платит ведущим журнащлюхам 50 штук...,Мураев получает 100 000 баксов...Размах ощутили?
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08.02.2021 11:55 Відповісти
А отметелить заробитчан? Слабо?
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08.02.2021 11:55 Відповісти
мощно . того и гляди на штурм пойдут Зеленського на форумі "Україна 30" зустріли пікетом на підтримку "каналів Медведчука" - Цензор.НЕТ 2471
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08.02.2021 11:56 Відповісти
ОПЗЖ - це лайно, ведучий Newsone.

За словами ведучого, після навчання за кордоном він повернувся додому в Україну. Коли почав шукати роботу, йому запропонували працювати на каналі, який лише розпочав свою діяльність, - NewsOne.

"Рабінович, Мураєв, Бєлоголовий, Орлан і навіть Медведчук (його не було, коли я працював там) - ці прізвища мені нічого не говорили абсолютно. Порожній звук. Білий шум. Я не знав прізвища 97% людей у парламенті, не розбирався у партіях і навіть не замислювався над тим, яку загрозу вони несуть", - пригадав Скоріна.
Він отримав посаду репортера та розповідав про події в місті - "аварії, панду, яка народила в зоопарку, вбивство поліцейських Пугачовим і так далі".Чому журналіст пішов з NewsOne
"А потім пішла джинса. Ми почали майже жити в офісі ОПЗЖ і не знімали вже події. Там пішла тільки ОПЗЖ. А тут хочеш чи не хочеш сам почнеш розбиратись в тому, що це за люди і в яких інтересах вони працюють. Найгірше, що я робив - це вмикав цих людей в ефір. Був підставкою під мікрофон", - сказав ведучий 24 каналу.
Ба більше, коли в тебе є друг Катерина Супрун, то якось легше отямитись, бо саме вона тоді закричала у вухо: "вооооу, малий, тікайййй. Це російське кодло. Власне все. Я відчув на собі, що ОПЗЖ - це лайно, що російські пропаганд*ни - лайно, а потім ще й про Медведчука дізнався, але то вже було на 24-му,- заявив Єгор Скоріна.
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08.02.2021 11:58 Відповісти
В конвертах получают 50 штук,а в ведомости указывают минималку 6 000 гривен...Нехилый промысел за то чтобы обгадить страну в которой живут....КРЫСы позорные...
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08.02.2021 12:00 Відповісти
коли б я працював топ-менеджером на алаговнетном канале і мені світило пораженіє в правах, і центр зайнятості, на свою чорну топ-менеджерську зарплату я б і більше найняв би , ще й автобуси, гарячий чай і лімузин-для себе
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08.02.2021 12:01 Відповісти
Судя по количеству - это точно уволеные работники! Там их как раз 150 где то
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08.02.2021 12:03 Відповісти
Уже словили группу мелких хмирей которые рассказали как за 150грн их проплатили.
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08.02.2021 12:11 Відповісти
саме так! Випадково цю групу помітили журналісти "Прямого" телеканалу, затесались в неї, і зробили сюжет. І показали на "прямому".
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08.02.2021 21:17 Відповісти
Зеленського на форумі "Україна 30" зустріли пікетом на підтримку "каналів Медведчука" - Цензор.НЕТ 4632 Зеленського на форумі "Україна 30" зустріли пікетом на підтримку "каналів Медведчука" - Цензор.НЕТ 4632 Зеленського на форумі "Україна 30" зустріли пікетом на підтримку "каналів Медведчука" - Цензор.НЕТ 9237Точно шо)
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09.02.2021 14:17 Відповісти
Помните такого Хмыря Вячеслав Пиховшек типа журнашлюха? А видели в какой Дворце живет этот негодяй?Миллионов 200 минимум долларов
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08.02.2021 12:03 Відповісти
Пsховшек - сєпарський бренд.
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08.02.2021 16:19 Відповісти
да-да, живет один - ни семьи -ни жены, ни детей, и раздувается как боров, уже глазок не видно заплывших.
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08.02.2021 16:24 Відповісти
Плакатики паходу все на расейском, не для наших граждан пикет.
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08.02.2021 12:06 Відповісти
Такий нацизм нам довподоби Зеленського на форумі "Україна 30" зустріли пікетом на підтримку "каналів Медведчука" - Цензор.НЕТ 6674
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08.02.2021 12:08 Відповісти
ЭкЗерцист изгони их.
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08.02.2021 12:08 Відповісти
Так от чого Паркова перекрита.
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08.02.2021 12:09 Відповісти
Пойду в Ютьюб,бо ща почну материцца па рюсскай феньке.. Зеленського на форумі "Україна 30" зустріли пікетом на підтримку "каналів Медведчука" - Цензор.НЕТ 5025
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08.02.2021 12:09 Відповісти
за титушнёй, хороший ров просматривается. Всех там и закатать.. Зеленського на форумі "Україна 30" зустріли пікетом на підтримку "каналів Медведчука" - Цензор.НЕТ 8539
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08.02.2021 12:10 Відповісти
платили жирно... по 800 гр, но поарбайтать за мертвечука и его гнусные каналы желающих все равно найшлось очень мало...
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08.02.2021 12:10 Відповісти
по 800 то хіба организатори, шушара по 150грн
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08.02.2021 12:14 Відповісти
поправка на непогоду... а ти рєпу чухаєш? жалкуєш що не підлатався?
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08.02.2021 12:17 Відповісти
Зеленського на форумі "Україна 30" зустріли пікетом на підтримку "каналів Медведчука" - Цензор.НЕТ 3704
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08.02.2021 12:20 Відповісти
Потому что могут отхватить пилюлей, опасная работа стоит дорого.
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08.02.2021 12:24 Відповісти
Журнашлюха ДУБинский купив 20 машиночок,та 20 хатыночок...Теж мильонер журнашлюха-Дупатат Зеленського на форумі "Україна 30" зустріли пікетом на підтримку "каналів Медведчука" - Цензор.НЕТ 7538
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08.02.2021 12:11 Відповісти
800 гривен? ты с дуба рухнул? Зеленського на форумі "Україна 30" зустріли пікетом на підтримку "каналів Медведчука" - Цензор.НЕТ 1227Панас проспись там тысячи долларов шастають..
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08.02.2021 12:13 Відповісти
забіли госдеповские печеньки и обколотіе **********.
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08.02.2021 14:31 Відповісти
Зеленського на форумі "Україна 30" зустріли пікетом на підтримку "каналів Медведчука" - Цензор.НЕТ 2742
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08.02.2021 12:16 Відповісти
Оце рубанув! Повністю підтримую!
Кондратюк вщент розгромив ОПЗЖ: Це демократія? Чи це грьобане дике тупе безправне середньовіччя, в якому хочуть жити ОПЗЖ і його виборці, і тягнуть туди усіх нас!
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08.02.2021 12:17 Відповісти
И где вы увидели Россию как славянскую страну???



Скажите мне, кто такие: татары, башкиры, калмыки, урмуды, мордва, башкиры, чуваши, чечены, карелы и многие другие?
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08.02.2021 12:21 Відповісти
В Украинском языке в два раза больше слов чем в россиянском, но кацапы свято верят что именно Украинский то диалект русского Зеленського на форумі "Україна 30" зустріли пікетом на підтримку "каналів Медведчука" - Цензор.НЕТ 7702
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08.02.2021 12:23 Відповісти
это исконно руссские. еще и скрепами скрепленнеые.(что такое скрепы? х\з)
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08.02.2021 12:32 Відповісти
Це коли воно вже криве, косе, гниле, на соплях ледь тримається і з нього гадюччя-гниль лізе - то тоді його тільки скрепами, щоб ще постояло.
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08.02.2021 13:41 Відповісти
Скрепы это типа склепы.
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08.02.2021 14:36 Відповісти
Оживление несуществующего или подмена понятий чего-то либо когда-то существовавшего.

Это делается для корма своего ущербно эго (Сверх-Я). Оно обеспечивает непрерывность, но последовательность поведения, реализуя личную точку отсчёта, благодаря чему события прошлого соотносятся с событиями настоящего и будущего исключительно представленными воображением.
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08.02.2021 14:48 Відповісти
Это народы, такие же как и украинцы, причем некоторые, гораздо более развитые.
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08.02.2021 13:40 Відповісти
Я не писал что они хуже или лучше чем-то, я писал что они не славяне, а от того РФ не может ассоциировать себя как славянская страна, потому что это не отображает реальности.
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08.02.2021 14:35 Відповісти
"более развитые", это как? с лишней хромосомой? которой нет в украинцев.
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08.02.2021 14:53 Відповісти
Панас, ты веришь в какую-то лишнюю хромосому? Так она у тебя есть))) Она есть у дебилов, это болезнь. Она есть у русских? Так почему они живут лучше, и почему украинцы едут туда на зароботки, а не наоборот?
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08.02.2021 16:46 Відповісти
ты меня рассмешил и развеселил... даже своей тупостью про иносказание про лишнюю хромосому. значит теория про хромосомы верна.... и еще, кацапы не живут, не жили и не будут жить никогда лучше... если бы этот сброд жил лучше, зачем бы нагло крал наше название. нашу историю, наши земли, наши души, наших людей и даже наш борщ??? и постоянно этой нечисти нужно пхать свое мохнатое и вонючее рыло до нас, зачем??? нам без вас жить прекрасно. с вами очень плохо, так же, как и вам самим... иллюзия, что мацковские орки живут лучше, это из за беспредельных, дармовых природных ресурсов украденных в других народов, убери те ресурсы и кацапия будет самой нищей во Вселенной. мы не есть часть их гребанного "русского мира", даже славянином себя стыдно и мерзко называть, зная, что этим термином спекулируют кремляди-москали - а по факту обычные угро-финны. Вот так, Роман Ромов, вы для нас камень в ботинке, геморрой в жопе, прокисший борщ... - такие для нас неприятные...
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08.02.2021 17:52 Відповісти
Прикольно.
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08.02.2021 21:00 Відповісти
Хто тобі сказав що рузьгє не їдуть сюди на заробітки?
Ще і як їдуть
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08.02.2021 21:35 Відповісти
Alex 6dec27a3 Не едут русские, на зароботки, в Украину. Почему? Украина самая нищая страна Европы. Не знал? Русские и в Польшу не едут.
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09.02.2021 07:36 Відповісти
да повно рузьгє на заробітках тут як і в Польщі. А ще більше далі в Західній Європі та США.
Ваших шльондр я навіть разом з єгипетськими бандюками бачив
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11.02.2021 10:19 Відповісти
Но они находятся в тюрьме под названием РФ.
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08.02.2021 18:35 Відповісти
А чего б полиции не провести " перепись " обмороженных .... это продажное гавно надо либо хлором присыпать , либо за паребрик , раз у них горячая любов к рашке , пусть плодят там *********
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08.02.2021 12:29 Відповісти
на каналах медведчука проходить майстер-клас з депіляції робочої зони над верхньою губою

Зеленського на форумі "Україна 30" зустріли пікетом на підтримку "каналів Медведчука" - Цензор.НЕТ 5013
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08.02.2021 12:42 Відповісти
Им бы больше писюны георгиевской расцветки во рту подошли чем скотч
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08.02.2021 12:48 Відповісти
у них мозг такой, как на ленточке - пять извилин в два цвета.
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08.02.2021 19:29 Відповісти
это не журналюги. это журнашлюхи
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08.02.2021 13:39 Відповісти
вот и хорошо, это их рабочее состояние. так держать дальше!
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08.02.2021 16:21 Відповісти
почьом нынче паддержка каналов мертвечука?
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08.02.2021 13:33 Відповісти
Мертвечук даже проплаченый митинг собрать не может Зеленського на форумі "Україна 30" зустріли пікетом на підтримку "каналів Медведчука" - Цензор.НЕТ 3272
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08.02.2021 13:40 Відповісти
Зараз он-лайн на гав-наш екс зелений дупинський і екс-риг шухрич.Всі гниди збираються в одному місці.
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08.02.2021 14:23 Відповісти
Вся эта история с закрытием каналов (сам факт поддерживаю полностью и безоговорочно) похожа на обычный гоп-стоп. Об этом говирит то, что РНБУ и авакян сейчас берут на понт всех медведчуковских, угрожая им сотрудничеством с террористами, при этом ссылаясь на "секретные" данные. Как бы это не стало очередным делом "Шеремета".
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08.02.2021 14:36 Відповісти
Вата шоу
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08.02.2021 15:36 Відповісти
Всі плакати лише на псячей...
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08.02.2021 16:16 Відповісти
бульбаш, свою знаешь? или приятнее срать на чужой?. Най живе Пшихановская Зеленського на форумі "Україна 30" зустріли пікетом на підтримку "каналів Медведчука" - Цензор.НЕТ 5766
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08.02.2021 17:58 Відповісти
вас и из Белоруси скоро попросять.
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08.02.2021 19:30 Відповісти
слабо виловити цю ************** мерзоту та відправити на кордон з *********** та сказати "до побачення"?
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08.02.2021 16:59 Відповісти
слабо виловити цю ************** мерзоту та відправити на кордон з *********** та сказати "до побачення"?
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08.02.2021 17:00 Відповісти
взяли участь в цьому пікеті і журналісти телеканалу "Прямий". І навіть отримали гроші від організаторів за це пікетування. Принаймі, журналісти "Прямого" зробили сюжет про це пікетування, і саме таке повідомили ведучому програми "Ток-шоу "Прямий ефір"" Миколі Ситнику (Вересню). Микола це і показав в своїй програмі приблизно о 21:00.
Рекомендую подивитись.
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08.02.2021 21:14 Відповісти
Таксі та 250 грн: у Києві відбулась проплачена акція на підтримку підсанкційних каналів. У Києві пройшов проплачений мітинг із закликом "розблокувати роботу підсанкційних каналів". Про це повідомив кореспондент "Прямого".
За його словами на "мітинг" вийшли понад півсотні активістів. Учасники вимагали зустрічі з Володимиром Зеленським, що перебував у КВЦ "Парковий". Серед них були навіть журналісти та продюсер одного з телеканалів.
Людей збирали попередньо поблизу підземок "Дарниця" та "Лівобережна", де вони чекали на кураторів.
Як розповів кореспондент, люди лише здогадувались, на яку саме акцію протесту йшли. Інформацію про "підробіток" вони знайшли у telegram-каналі, де їм обіцяли по 250 гривень. І ще 50 гривень зверху за анкету. Витратилися організатори і на перевезення. Всім псевдомітингарям проплатили таксі до центру міста. І все, аби виглядало природно.
О дев'ятій ранку під КВЦ "Парковий" було близько 150 людей. Телеканали, які позбавили ліцензії, транслювали акцію та вели мовлення без звуку.
Пізніше дали команду розходитись, а розрахуватись обіцяли найближчим часом. На картку. І під вечір кошти на картки журналістам таки надійшли - о 21:00 саме таке повідомив Микола Вересень в своїй програмі "Ток-шоу "Прямий ефір"".
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08.02.2021 21:28 Відповісти
Зеленського на форумі "Україна 30" зустріли пікетом на підтримку "каналів Медведчука" - Цензор.НЕТ 1192 =пратєстуюсчіє= ...

Ліниво так стоять ... Без завзяття ... Зеленського на форумі "Україна 30" зустріли пікетом на підтримку "каналів Медведчука" - Цензор.НЕТ 9868
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09.02.2021 02:27 Відповісти
Гопники.
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09.02.2021 06:43 Відповісти
А чё они морды свои поотворачивали?
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09.02.2021 06:46 Відповісти
Зєля сам і проплатив "мітінгарів". Не здивуюсь, якщо цих "мітінгарів" йому підкинув Пєця. Одну ж справу роблять - мародерять Україну!
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09.02.2021 10:28 Відповісти
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