Зеленського на форумі "Україна 30" зустріли пікетом на підтримку "каналів Медведчука". ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Політика України
Сьогодні, 8 лютого, під виставковим центром "Парковий" у Києві, де на форумі "Україна 30" виступає Президент України Володимир Зеленський, мітингують проти закриття телеканалів соратника Медведчука Тараса Козака.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.
На мітинг зібралася пара сотень людей. Вони тримають у руках плакати з написами "Зе проти правди", "Кінець свободи слова" і "Зе нацизм".
Протестувальники стоять через дорогу від "Паркового", оточені кордоном Нацгвардії.
Нагадаємо, 4 жовтня 2018 року Верховна Рада прийняла постанову, якою схвалила пропозиції санкцій щодо семи компаній, яким належали ліцензії телеканалів "112 Україна" і NewsOne. Свої пропозиції парламент направив РНБО.
2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.
Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.
Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".
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самомазохизм. Браво!
За словами ведучого, після навчання за кордоном він повернувся додому в Україну. Коли почав шукати роботу, йому запропонували працювати на каналі, який лише розпочав свою діяльність, - NewsOne.
"Рабінович, Мураєв, Бєлоголовий, Орлан і навіть Медведчук (його не було, коли я працював там) - ці прізвища мені нічого не говорили абсолютно. Порожній звук. Білий шум. Я не знав прізвища 97% людей у парламенті, не розбирався у партіях і навіть не замислювався над тим, яку загрозу вони несуть", - пригадав Скоріна.
Він отримав посаду репортера та розповідав про події в місті - "аварії, панду, яка народила в зоопарку, вбивство поліцейських Пугачовим і так далі".Чому журналіст пішов з NewsOne
"А потім пішла джинса. Ми почали майже жити в офісі ОПЗЖ і не знімали вже події. Там пішла тільки ОПЗЖ. А тут хочеш чи не хочеш сам почнеш розбиратись в тому, що це за люди і в яких інтересах вони працюють. Найгірше, що я робив - це вмикав цих людей в ефір. Був підставкою під мікрофон", - сказав ведучий 24 каналу.
Ба більше, коли в тебе є друг Катерина Супрун, то якось легше отямитись, бо саме вона тоді закричала у вухо: "вооооу, малий, тікайййй. Це російське кодло. Власне все. Я відчув на собі, що ОПЗЖ - це лайно, що російські пропаганд*ни - лайно, а потім ще й про Медведчука дізнався, але то вже було на 24-му,- заявив Єгор Скоріна.
Кондратюк вщент розгромив ОПЗЖ: Це демократія? Чи це грьобане дике тупе безправне середньовіччя, в якому хочуть жити ОПЗЖ і його виборці, і тягнуть туди усіх нас!
Скажите мне, кто такие: татары, башкиры, калмыки, урмуды, мордва, башкиры, чуваши, чечены, карелы и многие другие?
Это делается для корма своего ущербно эго (Сверх-Я). Оно обеспечивает непрерывность, но последовательность поведения, реализуя личную точку отсчёта, благодаря чему события прошлого соотносятся с событиями настоящего и будущего исключительно представленными воображением.
Ще і як їдуть
Ваших шльондр я навіть разом з єгипетськими бандюками бачив
Рекомендую подивитись.
За його словами на "мітинг" вийшли понад півсотні активістів. Учасники вимагали зустрічі з Володимиром Зеленським, що перебував у КВЦ "Парковий". Серед них були навіть журналісти та продюсер одного з телеканалів.
Людей збирали попередньо поблизу підземок "Дарниця" та "Лівобережна", де вони чекали на кураторів.
Як розповів кореспондент, люди лише здогадувались, на яку саме акцію протесту йшли. Інформацію про "підробіток" вони знайшли у telegram-каналі, де їм обіцяли по 250 гривень. І ще 50 гривень зверху за анкету. Витратилися організатори і на перевезення. Всім псевдомітингарям проплатили таксі до центру міста. І все, аби виглядало природно.
О дев'ятій ранку під КВЦ "Парковий" було близько 150 людей. Телеканали, які позбавили ліцензії, транслювали акцію та вели мовлення без звуку.
Пізніше дали команду розходитись, а розрахуватись обіцяли найближчим часом. На картку. І під вечір кошти на картки журналістам таки надійшли - о 21:00 саме таке повідомив Микола Вересень в своїй програмі "Ток-шоу "Прямий ефір"".
Ліниво так стоять ... Без завзяття ...