Поліція припинила діяльність наркокартелю, який діяв у Київській, Сумській і Полтавській областях, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохоронці припинили діяльність міжрегіонального наркосиндикату.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Учасники злочинного угруповання налагодили виготовлення та збут наркотиків на території Сумщини, Київщини та Полтавщини. Працівники внутрішньої безпеки НПУ спільно з поліцією Сумської області викрили наркодилерів, вилучили наркотики та вже оголосили підозри головним фігурантам.

"У поле зору працівників Сумського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ потрапила злочинна група осіб з ознаками організованості, учасники якої займалися постачанням метадону та амфетаміну на наркоринок Київської, Сумської та Полтавської областей.

Організатором групи виявився 38-річний мешканець Яготина, що на Київщині. У 2016 році чоловік вийшов по апеляції із СІЗО, де провів шість років за підозрою у незаконних оборудках із наркотиками.

У 2020 зловмисник знову взявся за старе: здійснював закупівлю великих партій наркотиків та надавав їх своїм спільникам для подальшого розповсюдження. Згодом для збільшення прибутків дилер створив дві нарколабораторії у Київській області.

Зазначається, що в Яготині на другому поверсі одного з приватних будинків виготовляли метадон: утепленні стіни, спеціальне освітлення, необхідна для хімічного процесу піч, весь потрібний інвентар. "Один зі спільників наркобарона відповідав за організацію лабораторії, інший - за процес виготовлення".

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Збутом готової продукції займався 34-річний мешканець міста Суми. Він отримував у організатора бізнесу велику партію товару, яку надалі реалізовував разом зі ще одним спільником.

Виробництвом амфетаміну учасники злочинного угруповання займалися у місті Березань. Збут психотропної речовини довірили 35-річній жінці та її співмешканцю, який в минулому вже притягувався до відповідальності за аналогічні злочини.

За матеріалами внутрішньої безпеки НПУ слідчі ГУНП в Сумській області, під процесуальним керівництвом обласної прокуратури, розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

За фізичної підтримки відділу швидкого реагування ДВБ НПУ, поліції особливого призначення та спецпідрозділу КОРД проведена спецоперація для припинення діяльності угруповання.

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Фото: сайт поліції

Після передачі чергової партії метадону для збуту на суму 100 тисяч гривень наркобарона та двох його спільників затримали.

За місцем мешкання всіх учасників наркокартелю та розташування лабораторій проведено 16 санкціонованих обшуків. Виявлено і вилучено метадон, амфетамін, марихуану, устаткування для виготовлення наркотиків, наркотичні засоби на стадії виготовлення, прекурсори, шприци з порошкоподібною речовиною та рідиною, зіп-пакети з наркотиками, набої, елементи зброї, гранату Ф-1 та запал до неї, мобільні телефони, комп’ютерну техніку.

Наразі 38-річному організаторові та його спільникові, який відповідав за збут наркотиків на Сумщині, вручено підозру. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 68 100 гривень.

Довідково: щоби зібрати таку суму, наркобарону чи його спільникам достатньо збути 30 грамів метадону.

Після проведення експертиз слідчі поліції Сумщини готують підозри ще шістьом учасникам злочинної групи.