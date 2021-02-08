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Викрито корупційні схеми чиновників одеської митниці та Держпродспоживслужби, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Служба безпеки України викрила в Одесі на корупційних схемах посадовців одного з митних постів та чиновника Держпродспоживслужби.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники СБ України, зокрема, задокументували митників на систематичному вимаганні грошей за нестворення штучних перешкод під час оформлення вантажів. За різні суми неправомірної вигоди фігуранти погрожували імпортерам затягувати процес митного оформлення, а також безпідставно підвищувати рівень обов’язкових платежів.

Співробітники спецслужби встановили, що за місяць митники заробляли до 3-х тисяч доларів США. За наявною інформацією, схема проіснувала кілька місяців. Правоохоронці затримали одного з фігурантів, старшого державного інспектора митного посту, під час отримання чергового "траншу" від імпортерів. Йому повідомлено про підозру.

Планується затримання інших фігурантів згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Також перевіряється можлива причетність до корупційної схеми інших посадовців та керівників Одеської митниці.

Також читайте: Одеська будівельна компанія ухилялася від сплати податків, держбюджет недоотримав понад 7 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Встановлено, що посадовець відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини обласного управління Держпродспоживслужби систематично вимагав неправомірну вигоду у комерсантів. За хабарі чиновник гарантував їм уникнення адміністративної відповідальності за виявлені під час перевірок правопорушення.

У ході досудового розслідування оперативники задокументували один з фактів отримання зловмисником та його підлеглим хабара з менеджера комерційної структури.

Правоохоронці затримали посадовця за ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України після отримання чергового хабара.

За обома фактами розпочато кримінальні провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення фігурантам про підозру.

Триває досудове слідство.

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Викрито корупційні схеми чиновників одеської митниці та Держпродспоживслужби, - СБУ 01
Викрито корупційні схеми чиновників одеської митниці та Держпродспоживслужби, - СБУ 02
Викрито корупційні схеми чиновників одеської митниці та Держпродспоживслужби, - СБУ 03
Викрито корупційні схеми чиновників одеської митниці та Держпродспоживслужби, - СБУ 04
Викрито корупційні схеми чиновників одеської митниці та Держпродспоживслужби, - СБУ 05
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Топ коментарі
+2
Про ці "корупційні схеми одеської митниці" ще два роки тому писав теперішній нардеп від "Слуг" Куницький...Тоді він був дрібним блогером під псевдо "Саньок" і на власному досвіді показував,скільки,за що і як беруть одеські митники...Ну а тепер накінець і до СБУ дійшло...
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08.02.2021 12:50
+2
А Пудрик? Чи тесть відмазав?
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08.02.2021 15:23
+1
Успокойтесь. Сидеть никто не будет. СБУ известные специалисты по спортивной рыбалке.
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08.02.2021 14:30
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Разоблачены коррупционные схемы чиновников одесской таможни и Госпродпотребслужбы, - СБУ - Цензор.НЕТ 291
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08.02.2021 12:32 Відповісти
Не опять а снова. Держнакуйнепотреб служба в Одессе окуела в корень. Санстанция себе такое не позволяла. Рассказывать могу часами. Их скоро будут отстрелевать. Сколько они накосили бабла с предпринимателей з платные консультации по внедрению системы НАСР. Сколько внедрили схем по платному отбору образцов продукции. Сколько сняли бабла с магазинов за отсутствие розного рода никому не нужных бумажек. Они собрали в свою базу со всех предпринимателей данные о поставщиках, и сегодня можно у них купить всю инфу про конкурента за 300$. Вобшем это паразитическая раковая опухоль. Никакого порядка в области они не делают. Зайдите на Привоз, это зеркало Одессы. Где там санитария, где накладные?
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08.02.2021 19:22 Відповісти
А этим точно должна заниматься СБУ??!
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08.02.2021 12:34 Відповісти
СБУ выслуживается - резко начала разоблачать взяточников, которые уже успели построить себе трехэьажные видлы и прикупили пансионаты на морях. А как же иначе? Нужно показать обществу свой «нужник» - ничего, что там предптелей и пьяниц как карасей в пруду - зато «служат» обществу!
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08.02.2021 12:37 Відповісти
"разоблачать взяточников, которые уже успели построить себе трехэьажные видлы и прикупили пансионаты на морях" - И под домашний арест! А потому, что нефиг! Разоблачены коррупционные схемы чиновников одесской таможни и Госпродпотребслужбы, - СБУ - Цензор.НЕТ 5469
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08.02.2021 12:41 Відповісти
Ой!Одеська митниця !) Та такі схеми y всіх обласних центрах десятки років спокійно працюють (!) Просто одесити бабла зажали підкинути сбушникам швидше за все
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08.02.2021 12:40 Відповісти
Хто тільки вже не реформував ту одеську митницю- а результату жодного. Врятувати може лише повна автоматизації під керуванням Штучного Інтелекту. Чи інопланетяни.)))
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08.02.2021 12:47 Відповісти
Про ці "корупційні схеми одеської митниці" ще два роки тому писав теперішній нардеп від "Слуг" Куницький...Тоді він був дрібним блогером під псевдо "Саньок" і на власному досвіді показував,скільки,за що і як беруть одеські митники...Ну а тепер накінець і до СБУ дійшло...
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08.02.2021 12:50 Відповісти
ну и что? СБУшники себе + поставили возьмут денег и все. никому ничего не будет....
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08.02.2021 14:02 Відповісти
СБУ тепер не бізнес,а митників буде доїти.
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08.02.2021 14:22 Відповісти
Успокойтесь. Сидеть никто не будет. СБУ известные специалисты по спортивной рыбалке.
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08.02.2021 14:30 Відповісти
А Пудрик? Чи тесть відмазав?
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08.02.2021 15:23 Відповісти
 
 