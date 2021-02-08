Викрито корупційні схеми чиновників одеської митниці та Держпродспоживслужби, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила в Одесі на корупційних схемах посадовців одного з митних постів та чиновника Держпродспоживслужби.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники СБ України, зокрема, задокументували митників на систематичному вимаганні грошей за нестворення штучних перешкод під час оформлення вантажів. За різні суми неправомірної вигоди фігуранти погрожували імпортерам затягувати процес митного оформлення, а також безпідставно підвищувати рівень обов’язкових платежів.

Співробітники спецслужби встановили, що за місяць митники заробляли до 3-х тисяч доларів США. За наявною інформацією, схема проіснувала кілька місяців. Правоохоронці затримали одного з фігурантів, старшого державного інспектора митного посту, під час отримання чергового "траншу" від імпортерів. Йому повідомлено про підозру.

Планується затримання інших фігурантів згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Також перевіряється можлива причетність до корупційної схеми інших посадовців та керівників Одеської митниці.

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Встановлено, що посадовець відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини обласного управління Держпродспоживслужби систематично вимагав неправомірну вигоду у комерсантів. За хабарі чиновник гарантував їм уникнення адміністративної відповідальності за виявлені під час перевірок правопорушення.

У ході досудового розслідування оперативники задокументували один з фактів отримання зловмисником та його підлеглим хабара з менеджера комерційної структури.

Правоохоронці затримали посадовця за ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України після отримання чергового хабара.

За обома фактами розпочато кримінальні провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення фігурантам про підозру.

Триває досудове слідство.

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