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У Києві автомобіль в'їхав у замет і перекинувся. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Київські новини Фоторепортаж

У Дарницькому районі Києва Fiat в'їхав у замет і перекинувся, водій живий.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Головне управління ДСНС, сьогодні, 8 лютого, о 10:18 на вул. Бориспільській, 9 у Дарницькому районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля Fiat.

У Києві автомобіль вїхав у замет і перекинувся 01
У Києві автомобіль вїхав у замет і перекинувся 02
У Києві автомобіль вїхав у замет і перекинувся 03

На місце події прибули рятувальники, які встановили, що автомобіль під час руху з'їхав у замет і перекинувся на дах. Водій на момент прибуття бійців перебував біля автомобіля. Для того, щоб попередити можливе загоряння, рятувальники зняли клеми з акумулятора і перевернули автомобіль за допомогою спецобладнання.

Обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронні органи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зіткнення маршрутки зі снігоочисною машиною сталося на трасі "Київ-Чоп", є постраждалі, - Нацполіція. ФОТО

Нагадаємо, що в ніч на 8 лютого в Києві й області почався снігопад, для прибирання доріг столиці від снігу задіяно 453 одиниці спецтехніки.
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Топ коментарі
+7
это SEAT а не FIAT)) учите матчасть....
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08.02.2021 13:12
+3
Это Сеат, а не Фиат.
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08.02.2021 13:12
+3
через неделю будет в авториа - не бит не крашен в такси не был... срочная продажа... низкая цена......
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08.02.2021 13:54
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это SEAT а не FIAT)) учите матчасть....
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08.02.2021 13:12 Відповісти
"Какая разница" (с) У Києві автомобіль в'їхав у замет і перекинувся - Цензор.НЕТ 1943
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08.02.2021 14:03 Відповісти
Это Сеат, а не Фиат.
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08.02.2021 13:12 Відповісти
У Києві автомобіль в'їхав у замет і перекинувся - Цензор.НЕТ 7711
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08.02.2021 13:12 Відповісти
З цього дурбецала водій- як з лайна сокира.
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08.02.2021 13:12 Відповісти
чи як з зеленського презедент У Києві автомобіль в'їхав у замет і перекинувся - Цензор.НЕТ 8774
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08.02.2021 13:16 Відповісти
Муравьиный лев забрался в муравейник. есть жертвы ( ..мультф.)
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08.02.2021 13:15 Відповісти
Фиат/Сеат устал!
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08.02.2021 13:16 Відповісти
судя по незапикселенному номеру и марке, явно не из власть придержащих, их тёщ или внуков. но сугробы в городе, должно быть зачётные )
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08.02.2021 13:18 Відповісти
Це ж з якою швидкістю треба було, типа, рухатись, щоб сугроб перекинув авто?
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08.02.2021 13:24 Відповісти
Тут главное не скорость, главное - умение везение.
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08.02.2021 13:45 Відповісти
Очередной лётчик!
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08.02.2021 13:31 Відповісти
"Для того, чтобы предупредить возможное возгорание, спасатели сняли клеммы с аккумулятора и перевернули автомобиль с помощью спецоборудования." - племянник купил BMW, говорит на минусовой клемме стоит пиропатрон и при ударе отстреливает контакт.
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08.02.2021 13:53 Відповісти
Лучше-б водителя...
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08.02.2021 15:45 Відповісти
еще один, в сидушке - яйца отстреливает...племяшу не сказали...
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08.02.2021 16:27 Відповісти
через неделю будет в авториа - не бит не крашен в такси не был... срочная продажа... низкая цена......
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08.02.2021 13:54 Відповісти
Сугроб стоит такой: "Я чё - я ж ничё ! Это он на меня наехал !"
Может то не сугроб. а присыпанная снегом машина ?
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08.02.2021 15:45 Відповісти
Какого хрена он въехал в сугроб, заснул за рулём или бухой был???
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08.02.2021 22:29 Відповісти
 
 