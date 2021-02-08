Вимагання $ 500 тис. нібито для екскерівництва ГПУ: Завершено досудове розслідування. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
Завершено досудове розслідування стосовно двох осіб, які, шляхом підбурення до надання неправомірної вигоди начебто одному з колишніх керівників Генеральної прокуратури України, заволоділи коштами двох громадян у сумі 500 тис. доларів США.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
Розслідуванням встановлено, що у квітні 2019 року підозрювані, будучи знайомими із двома фігурантами кримінального провадження за фактом вимагання, повідомили їм, що мають можливість через одного з на той час діючих керівників Генеральної прокуратури України вирішити питання про закриття цього провадження.
Прийняття такого рішення вони оцінили у 500 тис доларів США, нібито для передачі їх одному з колишніх керівників Генпрокуратури, хоча насправді мали намір заволодіти вказаними коштами та розпорядитися ними на власний розсуд.
Одного з учасників оборудки викрили одразу після одержання всієї суми грошових коштів, а його спільника – в ході досудового розслідування.
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але уповноважений представник в Мінську був тільки один - Кучма.
А тобі кацапи з Дубінським наперділи в вухо, шо і Мертвечук ?
але вони не були уповноваженими президента.
Дебіл, ти хоч взнай, шо воно таке - тристороння група у Мінську, бо пердиш таку маячню, в яку навіть сам не віриш
але ж ти, дебіл, пишеш, шо Мертвечук був уповноваженим представником.
Порошенко точно йому ніяких повноважень не давав.
Тільки Кучмі.
В общем, «хорошо» Зеленский в Давос съездил прошлой зимой…
В 2020-м году вывод дивидендов за рубеж в период кризиса увеличился на 20% и оставил 3,7 млрд. дол.
Такую информацию привел около часа назад в Фейсбуке экономический эксперт Алексей Кущ.
Это все, что Вам нужно знать о «высоком» налогообложении и патриотичности большого бизнеса в Украине, который рассматривает страну как губку, которую необходимо отжать.
При этом у нас все время налоги хотят снизить…
Налоги снижать, конечно, нужно, но для населения, которое дивиденды не выводит. Да кто ж ему снизит…
За десять месяцев 2020-го объем прямых инвестиций в Украину рухнул в 20 раз (!!!), опустившись до смехотворной суммы в 221 млн (!!!).
И эту цифру кризисом уже не объяснишь, ведь в среднем по миру объем ПИИ сократился на 45%.
Падение объема иностранных инвестиций до уровня инвестплана европейской компании средней руки - это все, что Вам нужно знать про «инвестиционных нянь».
В общем, хорошо Зеленский в Давос съездил прошлой зимой. Инвесторов навез целую котомку…
В тему - Позорное фиаско Зеленского на Всемирном форуме в Давосе - израильские СМИ
Хорошо, что в этом году не выступал, может инвестиций больше станет…