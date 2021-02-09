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Крим (12757) Росія (47286) Севастополь (468) ядерна зброя (929)

Окупанти перебудували аеродром у Севастополі під військові потреби, він може приймати літаки, здатні нести ядерну зброю, - ЗМІ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Аеродром Бельбек поблизу Севастополя був відновлений за останні три роки.

Про це свідчать дані фотографій Криму, зроблені з космосу, які редакції Крим.Реалії надали в Національному центрі управління та випробувань космічних засобів України, передає Цензор.НЕТ.

Як зауважив Юлій Мамчур, який командував у 2014 році авіабригадою в Бельбеку, увагу звертає те, що від старої злітно-посадкової смуги не залишилося і сліду. Тепер є нова монолітна, вона ширша і довша. Старі ж плити російські військові розібрали і склали прямо на льотному полі.

"Інфраструктура об'єкта на 2014 рік відповідала найвищим вимогам. Ми могли приймати важкі літаки, такі як АН-124 "Руслан". Виходячи з цього, я розумію, що вони можуть його використовувати не для цивільних потреб, а для приземлення стратегічних бомбардувальників, таких як ТУ-160 (ТУ-160 "Білий лебідь" - надзвуковий бомбардувальник-ракетоносець. Може переносити ядерну зброю. - ред.). Цей аеродром точно не готується для розвитку цивільної інфраструктури, він облаштовується під військові потреби", - прокоментував Мамчур.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для шкіл окупованого Севастополя набирають "навігаторів дитинства" - радників директора з виховання

Окупанти перебудували аеродром у Севастополі під військові потреби, він може приймати літаки, здатні нести ядерну зброю, - ЗМІ 01

Також на космічних знімках Юлій Мамчур оцінив і російський авіапарк, нарахувавши 35 винищувачів СУ-30 і СУ-35.

Те, що аеродром готують для прийому ядерної зброї, підозрюють і в космічному агентстві.

"Ми були дуже здивовані, коли в 2018 році, починаючи з другого місяця, тут почалися дуже активні роботи. Зміна довжини злітно-посадкової смуги і її зміцнення - це перша ознака того, що цей аеродром тепер може приймати всі види літальних апаратів, включаючи літаки стратегічної авіації, і включаючи ті, що є носіями ядерної зброї", - зазначив начальник інформаційно-аналітичного центру Національного космічного центру України Сергій Янчевський.

Український космічний центр зафіксував ще десятки різних новобудов і модернізацій, які проводить Росія в Криму. Ці дані потім потрапляють в СБУ і Збройні сили України. А там уже їх аналізують і оцінюють загрозу з Криму з боку Росії.

Також читайте: У Криму є об'єкти, на яких можна розмістити ядерну зброю, але поки РФ вважає це недоцільним, - представник ГУР МО Скібіцький

Українські фахівці стверджують, що порівняно з 2014 роком Росія в Криму наростила свій військовий потенціал більш ніж удвічі.

У Росії мілітаризацію називають нормою, вважаючи півострів своїм. "Росія суверенна держава і на своїй території має право проводити навчання, розміщувати будь-які об'єкти, оголошувати призов до армії для своїх громадян та організовувати патріотичне виховання молоді", - заявила в грудні 2020 року офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова.
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Топ коментарі
+20
Давно хотів запитати виборців ЗЕбаната. Скажіть, а навіщо ви поміняли тих, хто робив ті ж самі речі, але тільки добре, на тих, хто робить ті ж самі речі, але тільки х@ево?
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08.02.2021 17:30
+19
Ну что зефилитики?

Оккупанты перестроили аэродром в Севастополе под военные нужды, он может принимать самолеты, способные нести ядерное оружие, - СМИ - Цензор.НЕТ 2122
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08.02.2021 17:40
+7
А воду в кримнаш ті літаки здатні підвозити?
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08.02.2021 17:29
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Та НЕТ у ваты никакого ядерного оружия ,там погнило всё давным-давно а вот понтов дешёвых выше крыши . Оккупанты перестроили аэродром в Севастополе под военные нужды, он может принимать самолеты, способные нести ядерное оружие, - СМИ - Цензор.НЕТ 5482
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08.02.2021 17:27 Відповісти
Пентагон, после ознакомления с авиакатастрофами в российской военной авиации снизил затраты на содержание своих ПВО в два раза.
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08.02.2021 17:48 Відповісти
да все так говорят,что в кацапов все погнило,ничего не едет и не стреляет,а на деле кацапские снайпера уже который день под ряд уничтожают наших военных, так если у них все прогнило и ничего не стреляет как такое возможно? Окупанти перебудували аеродром у Севастополі під військові потреби, він може приймати літаки, здатні нести ядерну зброю, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1275
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08.02.2021 17:49 Відповісти
Ватан ,ты шо ******* Окупанти перебудували аеродром у Севастополі під військові потреби, він може приймати літаки, здатні нести ядерну зброю, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2225сравнить ядерное оружие с винтовкой может только идиот . Окупанти перебудували аеродром у Севастополі під військові потреби, він може приймати літаки, здатні нести ядерну зброю, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2884
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08.02.2021 18:54 Відповісти
Замечание, по-сути, верное. Только смайлик в конце лишний, т.к. это никуя не весело.
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09.02.2021 11:55 Відповісти
Кремлевские эксперты и оставшиеся в живых после ночного обстрела авиабазы Аль-Шайрат в сирийской провинции Хомс российские военные советники доложили Правительству России, что американские «Томагавски» сбить было невозможно «из-за кривизны земли».
Мировое сообщество после трагедии над городом Снежным должно, наконец, понять, какой страшной опасности исходящей от Московии подвергается все человечество. Ведь в «ядерном щите» ВС РФ находится на вооружении термоядерное оружие, возраст которого достигает 20 и более лет. Ядерные заряды, в отличие от обычных бомб и снарядов, нельзя положить на склад и забыть, пока не пришла в них нужда. Причина - постоянно идущий внутри ядерных зарядов процесс, в результате которого меняется изотопный состав заряда, и он быстро деградирует. Полупьяные прапорщики не проверяют рентгеновскими лучами состояние топливных баков для жидкого горючего, стенки которого подвержены коррозии.
Если «ядерный щит» России когда-нибудь рванет, то радиоактивное облако накроет, в первую очередь, деградирующую Империю зла.
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08.02.2021 17:51 Відповісти
Аминь.
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08.02.2021 19:05 Відповісти
Ядерный взрыв - очень сложный процесс, требующий последовательного и точного выполнения нескольких действий. Из за плохого обслуживания и нарушения условий хранения - бомба скорее НЕ взорвётся.
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08.02.2021 20:13 Відповісти
Я бы не был так уверен. В конце концов они строят АЭС и финам, и китайцам.
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08.02.2021 19:10 Відповісти
Да ,Чернобыль они суки уже построили ...
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08.02.2021 19:11 Відповісти
Оккупанты перестроили аэродром в Севастополе под военные нужды, он может принимать самолеты, способные нести ядерное оружие, - СМИ - Цензор.НЕТ 7431
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08.02.2021 17:29 Відповісти
А воду в кримнаш ті літаки здатні підвозити?
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08.02.2021 17:29 Відповісти
Давно хотів запитати виборців ЗЕбаната. Скажіть, а навіщо ви поміняли тих, хто робив ті ж самі речі, але тільки добре, на тих, хто робить ті ж самі речі, але тільки х@ево?
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08.02.2021 17:30 Відповісти
А это к статье какое отношение имеет?
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09.02.2021 11:59 Відповісти
Оккупанты перестроили аэродром в Севастополе под военные нужды, он может принимать самолеты, способные нести ядерное оружие, - СМИ - Цензор.НЕТ 1273 Значит, если большой шухер, по нему в222ут в первую очередь соответствующим вооружением. Севастопольцы должны гордиться.
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08.02.2021 17:29 Відповісти
теперь туда можно успешно выбрасывать на парашютах крупный рогатый скот, впрочем и зеленый тоже
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08.02.2021 17:30 Відповісти
Monthy Qassab drinking circus
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08.02.2021 17:31 Відповісти
а чё, для Б-52 вполне сгодится, если ещё немного доработают
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08.02.2021 17:33 Відповісти
Сдали крым без боя теперь осталось только наблюдать как окупанты в нем хозяйнуют
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08.02.2021 17:37 Відповісти
"сдали " без тебя, а не без боя...
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08.02.2021 17:39 Відповісти
Внимание! Увага! Attention! На этой странице в разделе комментарий «пасётся» руськоясычный, лишнехромосомный «повар обнулёныша» из Питерской ботофермы Пригошина, неадекватный алис казлов. За каждый вброс бухгалтер с Лахты начисляет ему 11 руплей 80 копеек. В комментариях троллей просматриваются признаки агрессии, кремлевской истерии и масса ошибок. Боты даже слова «ИДЕОТ», «ЛИЦИМЕР» и «ХИМОРОЙ» не могут написать правильно, а в слове «ДАМБАС» делают сразу три ошибки. Даже не пытайтесь переубедить угро-финнов и наставить их на путь истинный. У имперцев, в отличие от вас, совершенно другие задачи
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08.02.2021 17:53 Відповісти
Ну что зефилитики?

Оккупанты перестроили аэродром в Севастополе под военные нужды, он может принимать самолеты, способные нести ядерное оружие, - СМИ - Цензор.НЕТ 2122
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08.02.2021 17:40 Відповісти
Ну был бы бой, убили бы наших сотни солдат за три дня и ничего бы не изменилось, там сили были не равные.
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08.02.2021 19:44 Відповісти
Дружба с США -залог благополучия Украины.Это я для Билецкого и Дубинского.ОПЗЖ это объяснить в принципе невозможно.Открытый гей должен стать министром обороны Украины,чтобы США окончательно поверили в нас.
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08.02.2021 17:40 Відповісти
А негр не підійде?...
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08.02.2021 17:43 Відповісти
Так обратись в МО, напиши заяву, что ты уже готов. Окупанти перебудували аеродром у Севастополі під військові потреби, він може приймати літаки, здатні нести ядерну зброю, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 59 Окупанти перебудували аеродром у Севастополі під військові потреби, він може приймати літаки, здатні нести ядерну зброю, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 59 Окупанти перебудували аеродром у Севастополі під військові потреби, він може приймати літаки, здатні нести ядерну зброю, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 59
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09.02.2021 11:34 Відповісти
РАБссиянское быдло платило Дань Крымским ханам 300 лет...,это видимо мстят за унижения от Ханя Батыя до Крымских Ханов...тяжкая ноша для быдла Мавзолейного...смотрите пупок не развяжите..вяликие СкреПОНОСные... Окупанти перебудували аеродром у Севастополі під військові потреби, він може приймати літаки, здатні нести ядерну зброю, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3363
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08.02.2021 17:45 Відповісти
а все же жалко, что зе не был тогда преЗЕдентом, а шастал по гастролям в рашке и маладых недорецпубликах, обзаводясь майном на полуострове... уже б давно...умерли б там все...
(сарказм)
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08.02.2021 17:48 Відповісти
Очень интьересное видео в Ютьюбе есть от Марка Солонина,где он рассказывает как бараны красной армии СССр Крым сдавали в сентябре 1941 года... Окупанти перебудували аеродром у Севастополі під військові потреби, він може приймати літаки, здатні нести ядерну зброю, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2049
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08.02.2021 17:50 Відповісти
А що, їм хтось заважав? Як і відбудувати дебальцевський залізничний вузол...🥴
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08.02.2021 17:50 Відповісти
тоесть кацапы строят дай боже,так наши за все время независимости не строили как кацапы за время оккупации,у нас только воровать умеют...
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08.02.2021 17:52 Відповісти
ДУБинин,у нас есть свой баран ДУбинский...ты их его банды?))) Окупанти перебудували аеродром у Севастополі під військові потреби, він може приймати літаки, здатні нести ядерну зброю, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6543
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08.02.2021 17:58 Відповісти
а вот и малоросы подоспели с оскорблениями,по другому кацапы не умеют,по факту нечего сказать,а вот оскорбить можно ) типичный кацапомалоросс )
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08.02.2021 18:01 Відповісти
Моцкалю задрипаний,тобі Щуру Мавзолєйному багато чого не зрозуміло Окупанти перебудували аеродром у Севастополі під військові потреби, він може приймати літаки, здатні нести ядерну зброю, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 86...
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08.02.2021 18:03 Відповісти
как там пагодка в Ольгино?
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08.02.2021 18:23 Відповісти
Тобто треба вести диверсійну діяльнісьть,а не тільки дипломатичну роботу,щоб потім не скиглити де що там кацапня понабудувала.
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08.02.2021 17:59 Відповісти
кто эту диверсионную деятельность будет вести? наши продажные власти у которых на уме только как свой карман поглубже набить? надо чтобы у власти были патриоты с характером а не клоуны...
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08.02.2021 18:03 Відповісти
Лише один, попервах,ще якось на патріота тягнув. Тому ніхто не буде.
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08.02.2021 18:10 Відповісти
если с камнями на параше будет тоже напряжёнка, то ядрёное оружие с неба на их головы тоже можно.
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08.02.2021 17:51 Відповісти
Украинская и британская разведки нашли в Крыму 5 секретных складов с вооружениями и боеприпасами...,достаточно одного Томагавка в склад и от Крыма останется одна гора Ай-Петри... Окупанти перебудували аеродром у Севастополі під військові потреби, він може приймати літаки, здатні нести ядерну зброю, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5734Британские разведчики не ошибаются...
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08.02.2021 17:55 Відповісти
Первый Секретарь ЦК Компартии Украины Кириченко был категорически против 1954 году чтобы Крым был в Украине,он понимал сколько бабла надо вбухать в разрушенный войной Крым...,но Клим Ворошилов его не слушал..всунули силой...впрочем как всегда...
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08.02.2021 18:02 Відповісти
Окупанти перебудували аеродром у Севастополі під військові потреби, він може приймати літаки, здатні нести ядерну зброю, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1890
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08.02.2021 18:09 Відповісти
Председатель Президиума Верховоного Совета СССр Ворошилов тогда в 1954 года соответствовал рангу Президента СССР...
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08.02.2021 18:12 Відповісти
Сказку про Хрущева типа отдал Крым ..не хотите рассказать,бараны РАБссиянские*?? Окупанти перебудували аеродром у Севастополі під військові потреби, він може приймати літаки, здатні нести ядерну зброю, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2447
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08.02.2021 18:14 Відповісти
Это тот самый Мамчур, который просто взял и сдал безо всякого сопротивления "зеленым человечкам" все имеющееся вооружение вверенного ему авиаполка, в том числе самолеты МИГ-29, в том числе личное оружие! А потом, к великому удовольствию этих самых "человечков", промаршировал перед ними со знаменем части и спел Гимн своей страны! И как его следует называть после этого?
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08.02.2021 18:39 Відповісти
..ну расскажите, чтобы Вы сделали на месте Мамчура!? На полосе стоят рассейские Уралы... Вооружение в авиабригаде...рота охраны с АКМ. Остальные только пистолеты ПМ. Бронетехника и вооружение типа пулемёта не предусмотрено. Ваши действия?
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09.02.2021 01:07 Відповісти
сам мамчур рассказывал, что было 12 самолетов, готовых было подняться, но не было команды..топаз ее видимо не дал), вот сакские герои в прямом смысле смогли, а будущий депутат ВР не смог....
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09.02.2021 10:28 Відповісти
.. не знаю..что Вам ответить. Надо знать все ньюансы в тот момент. Да и сакские позже вырвались..когда в Бельбеке всё началось. Испытательный центр в Кировском под Феодосией тоже спёкся... Хорошо рассуждать после случившегося.... Тут внизу Ярема Стогін 6249da91 изголяется!!! .Ума то с воробья... а туда ж... герой... Высказыванием ничуть от Кивы не отличается!!)))
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09.02.2021 14:02 Відповісти
Мамчур - шматок лайна. У всі часи і віки у всіх арміях світу його б розстріляли за боягузство і зраду. Як, доречі, і командирів українських катерів, котрі здали наші бойові кораблі у Керченському проливі без єдиного пострілу! Таке можливе, мабуть, лише у нас - боягузів і зрадників роблять героями, депутатами...
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09.02.2021 12:21 Відповісти
нарахував в "бельбеку" через гуглмапу 45 кацапських окупаційно-реактивних літаків.
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08.02.2021 18:55 Відповісти
в гвардійському 20 літаків, джонкої 38 гелікоптерів, 35 літаків в саках, 17 літаків в каче, 12 геликоптеров в каче
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08.02.2021 20:34 Відповісти
в загалі проти України в криму кацапи виставили біля 120 літаків і 50 гелікоптерів.(дані можуть бути застарілими)
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08.02.2021 20:36 Відповісти
там ще на Кубані є.
Нам треба буде у разі чого їпашить Ростов - там у них гвинтокрильно складальні цехи + АЕСи
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08.02.2021 22:00 Відповісти
Вот твари странные. Унитаз за счастье своровать, а мосты и аэродромы строят как-то.
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08.02.2021 18:56 Відповісти
Ну крисчанє свого досягли - тепер у разі заворушки (а ху'ло саме цього і прагне) відповідь буде нанесена по Криму у тому числі (якщо не в першу чергу).
Ну що ж - самі не жили - то і дітям не дадуть
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08.02.2021 21:57 Відповісти
если северный поток 2 достроят - они весь крым забетонируют под базы
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08.02.2021 22:33 Відповісти
аналитег, сдавший русским самые боеготовные борта....
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09.02.2021 10:21 Відповісти
Россияне, они ****.ые, чтоб вы понимали...
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09.02.2021 12:17 Відповісти
 
 