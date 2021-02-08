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Афганістан (450) Косово (84) миротворці (615) Наєв (340) Об'єднані сили (596)

У 1994 році Україна приєдналася до програми "Партнерство заради миру", в рамках якої миротворці служать у Косові й Афганістані, - Командування ОС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Україна 8 лютого 1994 року підписала рамковий документ програми "Партнерство заради миру". Його основною метою є сприяння реформам, зменшення світовим загрозам безпеці, а також створення міцних відносин у сфері безпеки між країнами-партнерами та Північноатлантичним Альянсом.

Про це йдеться в публікації на facebook-сторінці Командування Об'єднаних сил ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що вже 25 травня того ж року, Україна передала керівництву НАТО свій Презентаційний документ. У ньому було визначено політичні цілі участі держави в Програмі ПЗМ, заходи, які планується здійснити для досягнення цих цілей, а також сили і засоби, що виділяються Україною для участі в ній.

У 1995 році Україна призначила своїх перших офіцерів зв'язку до штаб-квартири НАТО у Брюсселі та Координаційного центру партнерства у бельгійському місті Монс.

"На сьогодні в рамках цієї програми до складу Багатонаціональних сил "КФОР" в Косово, Республіка Сербія, входить національний контингент, який підпорядкований нашому Командуванню, - повідомив командувач об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв. – Основними його завданнями є забезпечення безпечного та безперешкодного пересування військ "КФОР", шляхом розчищення доріг від завалів і руйнувань із залученням важкої інженерної техніки, інженерна розвідка місцевості, фортифікаційне обладнання блок постів, демонтаж зруйнованих будівель і мостів, інженерні роботи по обладнанню злітно-посадочних смуг, а також розвідка, розмінування та знешкодження вибухонебезпечних предметів в інтересах сил "КФОР".

Як зазначив командувач, лише протягом останнього року національний контингент виконав інженерну розвідку 42-х вертолітних майданчиків загальною площею 1625 м², фортифікаційне обладнання, відновлення під’їзних шляхів на території військового аеропорту Приштина та будівництво бункерів навколо базового табору Ново Село, інженерне забезпечення по відновленню ділянки дороги на кордоні з Республікою Сербія та реконструкції мосту у населеному пункті Ліпосавичі.

"З 1 січня 2015 року, після завершення операції Міжнародних сил сприяння безпеці в Ісламській Республіці Афганістан, у цій країні під керівництвом НАТО було розгорнуто нову тренувально-дорадчу місію "Рішуча підтримка", український національний персонал, якої також підпорядковується нашому Командуванню", – наголосив Наєв.

За його словами, принциповою функцією місії є надання виключно дорадчо-методичної та консультативної допомоги, яка полягає у підготовці силових структур Афганістану до рівня, що дозволить Збройним Силам і поліції самостійно забезпечувати безпеку на території країни, а також сприянні у встановленні ефективного контролю над діяльністю Міністерств оборони і внутрішніх справ країни.

"На даний час у діяльності Місії НАТО "Рішуча підтримка" в Ісламській Республіці Афганістан беруть участь 10 військовослужбовців Збройних Сил України та 2 мінно-пошукових собаки. Насамперед це надання консультативно-дорадчої допомоги та координація діяльності МВС Афганістану з оперативними підрозділами та коаліційними силами, ведення інженерної розвідки та знешкодження вибухонебезпечних предметів у зоні відповідальності, а також надання консультативно-дорадчої допомоги військовослужбовцям Афганських національних сил безпеки та оборони з питань підготовки спеціалістів з розмінування та спеціалістів загальної інженерної справи", – додав командувач.

Варто наголосити, що у зв’язку із наслідками поширення вірусу Covid-19, у 2020 році, вперше в історії участі Збройних Сил України в операціях НАТО, ротацію національного персоналу у складі Місії НАТО "Рішуча підтримка" в Ісламській Республіці Афганістан здійснено із використанням вантажно-транспортного літака Іл-76МД Повітряних Сил Збройних Сил України.

У 1994 році Україна приєдналася до програми Партнерство заради миру, в рамках якої миротворці служать у Косові й Афганістані, - Командування ОС 01
У 1994 році Україна приєдналася до програми Партнерство заради миру, в рамках якої миротворці служать у Косові й Афганістані, - Командування ОС 02
У 1994 році Україна приєдналася до програми Партнерство заради миру, в рамках якої миротворці служать у Косові й Афганістані, - Командування ОС 03
У 1994 році Україна приєдналася до програми Партнерство заради миру, в рамках якої миротворці служать у Косові й Афганістані, - Командування ОС 04
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Мы не член НАТО, чтоб что то требовать от них. Вместо 20летней трусливой политики "многовекторности" (что означало оглядки на ********), надо было идти путем стран Балтии
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08.02.2021 18:07 Відповісти
ь
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08.02.2021 18:10 Відповісти
8 лютого 1994 Україна підписала з НАТО договір "Партнерство заради миру". Головне - щоб країна-партнер прозоро формувала нацоборону та приймалаучасть в миротворчих заходах та всяких програмах. А якщо на країну нападе агресор, то НАТО виразить стурбованість.
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08.02.2021 18:13 Відповісти
Его основная цель - содействие реформам - о, вот так вот. Именно проводя реформы а не членом рояль играя, страны Балтии и были приняты в клуб друзей под названием НАТО.
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08.02.2021 18:18 Відповісти
по ходу генеральный штаб переехал в консерваторию и оазучивает новые фортепианные партии
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08.02.2021 18:24 Відповісти
Это мы знаем. Лучше скажите, когда к нам приедут эти партнёры с которыми наши парни и девчата для мира с 1994 года рисковали в других странах. Партнёрство во имя мира должно быть обоюдным.
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08.02.2021 18:40 Відповісти
а кто ваших парней и девчят обучает и это не одалённо.
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08.02.2021 18:41 Відповісти
Что есть то есть. Но то инструктора, а не миротворцы.
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08.02.2021 18:45 Відповісти
Ну як себе показала в миротворчій операції гадя савченка нам відомо.
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08.02.2021 18:40 Відповісти
 
 