УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13269 відвідувачів онлайн
Новини Фото ПодіїФоторепортаж Хабарники
3 468 10
хабар (3992) Київська область (3133) слідчий (84) ДБР (2567)

Слідчий поліції Київщини погорів на хабарі 13 тис. дол. за закриття кримінального провадження, - ДБР. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Слідчий одного з районних управлінь поліції ГУНП у Київській області погорів на вимаганні та отриманні хабара.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Слідчий поліції Київщини погорів на хабарі 13 тис. дол. за закриття кримінального провадження, - ДБР 01

За попередньою інформацією, поліцейський зажадав у громадянина 13 тис. доларів. За ці кошти він обіцяв не притягати його до кримінальної відповідальності та закрити кримінальне провадження.

5 лютого 2021 слідчому повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Слідчий поліції Київщини погорів на хабарі 13 тис. дол. за закриття кримінального провадження, - ДБР 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Слідчого Нацполіції затримано на хабарі 3 тис. дол. на Херсонщині, - ГБР. ФОТО

Слідчий поліції Київщини погорів на хабарі 13 тис. дол. за закриття кримінального провадження, - ДБР 03

Зараз вирішується питання про обрання щодо нього запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років із конфіскацією майна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Двох співробітників поліції Київської області затримано на хабарі 7 тис. дол. за закриття кримінального провадження, - ДБР. ФОТО
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Что это за вброс? У нас нет коррупции, мы уже другие люди - так старший, Зеленский, сказал!
показати весь коментар
08.02.2021 18:39 Відповісти
он просто хотел купить себе лучше машину
показати весь коментар
08.02.2021 18:41 Відповісти
сумма..- видно состав нехилый...
показати весь коментар
08.02.2021 18:48 Відповісти
"Попался на взятке" - это слишком громко сказано. "Попался" - звучит как будто он гарантированно обеспечил свою посадку, что далеко не так. Правильно писать: "Был замечен во взятке". Слідчий поліції Київщини погорів на хабарі 13 тис. дол. за закриття кримінального провадження, - ДБР - Цензор.НЕТ 9824
показати весь коментар
08.02.2021 18:49 Відповісти
а можно раскрить великую тайну? следак такого то овд, звание, фио. или, а вдруг забашляет и знать никто ни кого не будет, ДА?? и дело было или не было....
показати весь коментар
08.02.2021 19:03 Відповісти
...ну, на это и расчет, забашлял-отстранили-перевели в другой райотдел.
показати весь коментар
08.02.2021 19:27 Відповісти
от розбійник
показати весь коментар
08.02.2021 19:12 Відповісти
В самих Штатах нет такого количества новых стобаксовых купюр,сколько тут носят в виде взяток всяким хитровышмарканым.
показати весь коментар
08.02.2021 19:51 Відповісти
на передок покидька, в кірзачі
показати весь коментар
08.02.2021 20:13 Відповісти
Аваков расскажет, что полицейские взяток не берут

а народ утверждает обратное...
показати весь коментар
08.02.2021 22:52 Відповісти
 
 