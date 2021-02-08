Слідчий поліції Київщини погорів на хабарі 13 тис. дол. за закриття кримінального провадження, - ДБР. ФОТО

Слідчий одного з районних управлінь поліції ГУНП у Київській області погорів на вимаганні та отриманні хабара.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

За попередньою інформацією, поліцейський зажадав у громадянина 13 тис. доларів. За ці кошти він обіцяв не притягати його до кримінальної відповідальності та закрити кримінальне провадження.

5 лютого 2021 слідчому повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

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Зараз вирішується питання про обрання щодо нього запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років із конфіскацією майна.

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