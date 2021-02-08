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НАБУ (3427) Дніпропетровщина (2370) облрада (269) Олейник Святослав (6) Антикорупційний суд (1105)

ВАКС зобов'язав НАБУ відкрити справу проти ексголови Дніпропетровської облради Олійника за підозрою в незаконному збагаченні. ДОКУМЕНТ

Фото Цензор.НЕТ Події

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) відкрило ще одне провадження проти колишнього голови Дніпропетровської обласної ради Святослава Олійника. Детективи зацікавились майном чиновника, сумарна вартість якого на 6,2 мільйона гривень перевищує його максимальні доходи.

Про це стало відомо з матеріалів кримінальної справи, копія яких є в розпорядженні РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Справу на ексголову облради НАБУ зобов'язав відкрити Вищий антикорупційний суд. Справу розслідують за 368 статті Кримінального кодексу - "Дезаконное збагачення".

Якщо вину Олійника буде доведено в суді, колишній голова Дніпропетровської обласної ради може отримати строк від п'яти до десяти років.

Читайте також: НАБУ і фіскали почали слідство проти глави Дніпропетровської облради Олійника, - ЗМІ

ВАКС зобовязав НАБУ відкрити справу проти ексголови Дніпропетровської облради Олійника за підозрою в незаконному збагаченні 01

Нагадаємо, наприкінці 2020 року Національне антикорупційне бюро України відновило розслідування проти голови Дніпропетровської облради Святослава Олійника за статтею Кримінального кодексу 366-1 "Декларування недостовірної інформації". А Головне слідче управління Державної фіскальної служби зайнялося цивільною дружиною Олійника Іриною Гуназою за статтями 209 "Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом" та 212 "Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)".
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Топ коментарі
+3
Олійник , Портнов - шайка коломойского "опєрівшаяся" в політиків в рядах Білого братства Батьківщини
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08.02.2021 18:54
+2
Точнее будет - по НИМ .......плачет.
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08.02.2021 18:55
+1
Святослав Олейник - шестерка Коломойского, тюрьма по нему уже давно плачет
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08.02.2021 18:50
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бывший прокуроришка...))
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08.02.2021 18:49 Відповісти
Накопичив, ще з дитинства недоїдав ,ходив колядувати ,щедрувати і все складав до скриньки !!!)))
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08.02.2021 19:04 Відповісти
Непосильным трудом.
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08.02.2021 19:59 Відповісти
Коррупционер место которому в СИЗО с конфискацией -- ТВАРЬ ВАКС зобов'язав НАБУ відкрити справу проти ексголови Дніпропетровської облради Олійника за підозрою в незаконному збагаченні - Цензор.НЕТ 8988
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08.02.2021 19:34 Відповісти
Он на откатах налупашил больше и не в гривнах, а в ДОЛЛАРАХ !
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08.02.2021 18:50 Відповісти
Святослав Олейник - шестерка Коломойского, тюрьма по нему уже давно плачет
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08.02.2021 18:50 Відповісти
Точнее будет - по НИМ .......плачет.
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08.02.2021 18:55 Відповісти
Олійник , Портнов - шайка коломойского "опєрівшаяся" в політиків в рядах Білого братства Батьківщини
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08.02.2021 18:54 Відповісти
Сподіваюсь що незабаром "Матьківщина" кане в Лету !!!)))
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08.02.2021 19:06 Відповісти
ВАКС обязал НАБУ открыть дело против экс-главы Днепропетровского облсовета Олейника по подозрению в незаконном обогащении - Цензор.НЕТ 5229
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08.02.2021 18:56 Відповісти
Он что, входил в группу Коломойского? Ну так Филатов же тоже входил. А теперь не входит. ВАКС зобов'язав НАБУ відкрити справу проти ексголови Дніпропетровської облради Олійника за підозрою в незаконному збагаченні - Цензор.НЕТ 1327 Коломойского обвинили в причастности к убийствам - The Telegraph 30 ноября Коломойский подтвердил ранее опубликованную ZN.UA информацию о том, что в ночь, когда он написал заявление об отставке с поста губернатора Днепропетровской области, между ним и президентом был заключен ряд договоренностей. Одним из пунктов которых стала фактическая неприкосновенность близких соратников олигарха. Конкретно - Лазорко, Олейника, Палицы, Филатова,Корбана.
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08.02.2021 19:16 Відповісти
Да были времена, а что было на этих выборах , как Коломойский мочил Филатова...
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08.02.2021 19:19 Відповісти
они друг друга стоят...
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08.02.2021 19:30 Відповісти
Кто знает, может это был хорошо сыгранный спектакль.
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08.02.2021 22:41 Відповісти
 
 