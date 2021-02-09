На фронті загострення, окупанти поливають вогнем. У госпіталь і на фронт потрібні продукти і ліки, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж (оновлено)
Фото Цензор.НЕТ Події
Загалом за кілька днів серед захисників України - 6 загиблих і 8 поранених, воїнам потрібні ліки, гроші на аналізи, продукти в госпіталь.
Про це пише у Фейсбуці волонтерка Наталя Юсупова, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні була в лікарні, відвезла хлопцям необхідне, соки, йогурти, ковбаси, сир, каву, солодке. Три рази на тиждень поповнюємо необхідним. Лежить морпіх без ноги і воїни з іншими хворобами, з онко зокрема", - написала вона.
Волонтерка зазначила, що відправила на фронт генератор, ліки, продукти.
Пізніше вона додала, що буквально щойно прийшло повідомлення з фронту з проханням придбати два тактичні рюкзаки для медиків: "Вони дорогі, і їх дуже мало в наявності. Прошу допомогти, 7 тис. вже є, треба 24 і викупити в четвер".
"Дуже прошу для воїнів на передову. Там зараз крізь обстріли. Давайте, всі разом! Ви знаєте, що новини з фронту дуже погані. Окупанти обстрілюють наши позиції кожного дня, внаслідок у нас 6 загиблих бійців та 8 поранених, з них є в дуже важкому стані. Тільки позавчора загинули хлопці по 23-24 роки, один важкий та ще троє були поранені, вчора теж був поранений. Це жах. Сьогодні окупанти поливають вогнем Красногорівку та інші напрямки. Далі може бути тільки гірше...", - написала волонтерка.
"Дуже багато питань щодо лікування, особливо з ліків, аналізів та обстеження. На фронт потрібно допомогти, купити знеболююче. Всі звіти завжди у мене на сторінці. Допомагайте, люди, тому що наші хлопці захищають там не політиків, не чиновників, а нас із Вами. Дякую кожному за підтримку. Картки для допомоги 5358 3853 2000 2464 або 5375 4115 0042 7369 монобанк, Юсупова", - додала Юсупова.
Будь ласка, зачекайте...
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По моему пора денонсировать Минск и делать то, что делал Эрдоган.
і БОТ *****...
і інше...
по потребі...
ПС поки що на нашій опіці повністю...
Они уже несколько лет уверяют что все отлично организовали и войскам все хватает.
Даже волонтёрам запретили на передовую выезжать.
Если врали - хочу видеть покаяние и наказание виновных в саботаже во время войны.
Наша армия, наши волонтеры - наше доверие и наша благодарность.
Каждый пишет, как он дышит!.. (с)
фарисеї...
і провокатори...
розвелось нечисті
Хочется йогуртов = требуйте с олигархов.
У армии есть для этого и оружие, и формирования войсковых подразделений, и все средства для подавления предателей (в отличие от простых граждан).
Вырвут кадыки у госизменников = будут и йогурты.
И ты вообще хто?
Наконец- то фронт обеспечен генератором. И еще, ни разу не припомню, чтобы Волонтер Юсупова® назвала номера карточек воинов, которым срочно нужны "соки, йогурты, колбасы, сыр, кофе, сладкое(с) и даже деньги на анализы.
Горіть у пеклі. Вам до Русі як до Австралії пішки
Чому Україна не обстрілює московію?
И это не считая военного сбора. Ну так, навскидку для примера...
В течение января - апреля 2020 херсонцы перечислили в бюджет 92,8 млн. гривен военного сбора.
Дело в том, что сидящему в окопе на передовой хочется ещё чего-то, кроме казённого чая с рафинадом. Входит ли в состав государственного медицинского обеспечения гель с диклофенаком?