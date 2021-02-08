На Черкащині двох поліцейських підозрюють у побитті затриманого стільцем і шлангом від вогнегасника, - ДБР. ФОТОрепортаж

Слідчі ДБР повідомили про підозру в тортурах (ч. 2 ст. 127 КК) двом старшим дільничним офіцерам поліції сектора поліцейської діяльності відділу поліції ГУ Нацполіції в Черкаській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Встановлено, що 5 лютого 2021 р потерпілий разом зі своїм братом і товаришем перебували в гаражі одного з гаражних кооперативів у м. Городище. В гараж зайшли оперативні працівники поліції, які доставили чоловіка в сектор поліції, де двоє старших дільничних намагалися отримати пояснення з приводу крадіжок і можливого вчинення ним цих крадіжок.

"З метою отримання зізнання у вчиненні злочинів двоє вказаних поліцейських у службовому кабінеті почали бити громадянина зламавши об нього залізний стілець. Після чого, для подолання опору, на потерпілого одягли наручники і завдали удари руками, ногами, шлангом від вогнегасника, а також пластиковою пляшкою з водою по голові, обличчю та тулубу", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Чоловік заявив про побиття поліцейськими на Черкащині: проводиться розслідування, керівництво відділу і підозрювані відсторонені

У результаті потерпілий зазнав тілесних ушкоджень у вигляді забою м'яких тканин обличчя, голови і спини, травматичного видалення зубів верхньої щелепи.

Також читайте: Били, катували і знімали на відео: у Кам'янському група підлітків познущалася із 17-річного хлопця, - поліція