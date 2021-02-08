УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16482 відвідувача онлайн
Новини Фото ПодіїФоторепортаж Силовики
6 346 31
Нацполіція (13941) Правоохоронні органи (2660) катування (521) Черкащина (647) ДБР (2567)

На Черкащині двох поліцейських підозрюють у побитті затриманого стільцем і шлангом від вогнегасника, - ДБР. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Слідчі ДБР повідомили про підозру в тортурах (ч. 2 ст. 127 КК) двом старшим дільничним офіцерам поліції сектора поліцейської діяльності відділу поліції ГУ Нацполіції в Черкаській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

На Черкащині двох поліцейських підозрюють у побитті затриманого стільцем і шлангом від вогнегасника, - ДБР 01

Встановлено, що 5 лютого 2021 р потерпілий разом зі своїм братом і товаришем перебували в гаражі одного з гаражних кооперативів у м. Городище. В гараж зайшли оперативні працівники поліції, які доставили чоловіка в сектор поліції, де двоє старших дільничних намагалися отримати пояснення з приводу крадіжок і можливого вчинення ним цих крадіжок.

"З метою отримання зізнання у вчиненні злочинів двоє вказаних поліцейських у службовому кабінеті почали бити громадянина зламавши об нього залізний стілець. Після чого, для подолання опору, на потерпілого одягли наручники і завдали удари руками, ногами, шлангом від вогнегасника, а також пластиковою пляшкою з водою по голові, обличчю та тулубу", - сказано в повідомленні.

На Черкащині двох поліцейських підозрюють у побитті затриманого стільцем і шлангом від вогнегасника, - ДБР 02

Читайте також: Чоловік заявив про побиття поліцейськими на Черкащині: проводиться розслідування, керівництво відділу і підозрювані відсторонені

На Черкащині двох поліцейських підозрюють у побитті затриманого стільцем і шлангом від вогнегасника, - ДБР 03

У результаті потерпілий зазнав тілесних ушкоджень у вигляді забою м'яких тканин обличчя, голови і спини, травматичного видалення зубів верхньої щелепи.

На Черкащині двох поліцейських підозрюють у побитті затриманого стільцем і шлангом від вогнегасника, - ДБР 04

Також читайте: Били, катували і знімали на відео: у Кам'янському група підлітків познущалася із 17-річного хлопця, - поліція
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+9
Мало дав чорноротій Кужельці 🤣
показати весь коментар
08.02.2021 21:17
+8
Не менти, мусора.
показати весь коментар
08.02.2021 21:42
+6
Мент залишиться ментом,як ти його не назви !!!))))
показати весь коментар
08.02.2021 21:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
После чего, для преодоления сопротивления, так он гад еще и сопротивлялся.
показати весь коментар
08.02.2021 20:54 Відповісти
Вот ты на его месте, наверное ещё в добавок и усрался бы...
показати весь коментар
08.02.2021 22:07 Відповісти
На его месте должен был быть ты, усрешься будешь.
показати весь коментар
09.02.2021 10:22 Відповісти
нанесли удары руками, ногами, шлангом от огнетушителя, а также пластиковой бутылкой с водой по голове, лицу и туловищу

*********
Чомусь пригадалося, як 5 років тому один депутат бив іншу депутатку пляшкою по голові.

«Тетерук дозволив собі образливі висловлювання на адресу членів фракції «Батьківщина», особисто грубо образив Кужель та вдарив її по голові скляною пляшкою», - заявили у прес-службі «Батьківщини».

На Черкащині двох поліцейських підозрюють у побитті затриманого стільцем і шлангом від вогнегасника, - ДБР - Цензор.НЕТ 9174
показати весь коментар
08.02.2021 21:04 Відповісти
Мало дав чорноротій Кужельці 🤣
показати весь коментар
08.02.2021 21:17 Відповісти
так то ж "Боржомі"... На Черкащині двох поліцейських підозрюють у побитті затриманого стільцем і шлангом від вогнегасника, - ДБР - Цензор.НЕТ 7524
показати весь коментар
09.02.2021 08:10 Відповісти
Дозвольте поцікавитися, - вашу маму ніколи не били скляною пляшкою "Боржомі" по голові?
Судячи з ваших слів, - їй сподобалося...
показати весь коментар
09.02.2021 23:41 Відповісти
ПО ДЕСЯТКЕ УПЫРЯМ И НА ЧЁРНУЮ ЗОНУ ! На Черкащині двох поліцейських підозрюють у побитті затриманого стільцем і шлангом від вогнегасника, - ДБР - Цензор.НЕТ 4290
показати весь коментар
08.02.2021 21:11 Відповісти
А що таке "чорная зона" ? Де така є щоб "бродягі" не співпрацювали з адміністрацією?
показати весь коментар
08.02.2021 21:43 Відповісти
Падло, сажают только в Менскую колонию, и то если ещё сажают... Обычно рисуют условно На Черкащині двох поліцейських підозрюють у побитті затриманого стільцем і шлангом від вогнегасника, - ДБР - Цензор.НЕТ 3179 На Черкащині двох поліцейських підозрюють у побитті затриманого стільцем і шлангом від вогнегасника, - ДБР - Цензор.НЕТ 3179...............................
показати весь коментар
09.02.2021 09:42 Відповісти
Мент залишиться ментом,як ти його не назви !!!))))
показати весь коментар
08.02.2021 21:20 Відповісти
Не менти, мусора.
показати весь коментар
08.02.2021 21:42 Відповісти
Мент ,це не фах,це стиль життя !!!)))
показати весь коментар
08.02.2021 22:24 Відповісти
Коли відбудеться реформа мусорів у Поліцію тоді після такого Начальник та Зам вітділку будуть звільнені а ті мусора у формі Поліції отримають реальні терміни ув'язнення!
показати весь коментар
08.02.2021 21:41 Відповісти
Звільнені! На Черкащині двох поліцейських підозрюють у побитті затриманого стільцем і шлангом від вогнегасника, - ДБР - Цензор.НЕТ 3815 В сусідній район переїдуть, В Кагарлик! На Черкащині двох поліцейських підозрюють у побитті затриманого стільцем і шлангом від вогнегасника, - ДБР - Цензор.НЕТ 4107 Поліція такими "кадрами" не розкидається! На Черкащині двох поліцейських підозрюють у побитті затриманого стільцем і шлангом від вогнегасника, - ДБР - Цензор.НЕТ 3404
показати весь коментар
09.02.2021 09:45 Відповісти
Судя по всему таки поймали воров..ибо если бы побили простых смертных, то об этом бы никто и не узнал...
показати весь коментар
08.02.2021 21:56 Відповісти
Если тебя там оттетерят, и ты признаешся что это Фанни Каплан, а ты гад стрелял в Ленина!..
На Черкащині двох поліцейських підозрюють у побитті затриманого стільцем і шлангом від вогнегасника, - ДБР - Цензор.НЕТ 2693
показати весь коментар
09.02.2021 09:47 Відповісти
Читай внимательно...поймали бы простого работягу хер бы отвертелся и признался шо врач-вредитель...а за ворами защита есть
показати весь коментар
09.02.2021 12:40 Відповісти
Точно!
У меня по соседству с дачей. участковый дом в аренду взял, высмотрел на улице самого беззащитного мужика, пришел с коллегами, подложил гранату в сарай, (соседи видели)так тот Гад, (которому гранату подложили) не отвертелся!..
А ещё, семья этого участкового, за год, выгнала и выпила, 300 литров самогона...
Могу ещё рассказать как он в соседнем селе воров кур ловил, вывел с коллегами первых попавшихся в поле, показал окрестную красоту природы, те так сразу от полноты чувств и признались, это мол мы гады...
А самое интересное, что все это происходило в районе между г. Городище и г. Кагарлыком... На Черкащині двох поліцейських підозрюють у побитті затриманого стільцем і шлангом від вогнегасника, - ДБР - Цензор.НЕТ 2366
показати весь коментар
09.02.2021 13:01 Відповісти
Из инета : "Ну выбили зубы.....ну сломали об него железный стул....Так чего сразу "подозревают" ? Надо как -то толерантней что ли как-то мягчее."
показати весь коментар
08.02.2021 21:58 Відповісти
Криминал пожирает Украину изнутри не меньше чиновничьей коррупции, и ножка от стула прекрасный метод борьбы с ним. Но доверия к МВД Авакова как к системе, к сожалению - ноль. Не достойны пока менты этого инструментария. Хотя шансы на то, что обладатель гематом на спине - человек высоконравственный тоже крайне малы.
показати весь коментар
08.02.2021 22:33 Відповісти
И аккумулятор после зарядки забыли из кабинета вынести
показати весь коментар
08.02.2021 23:12 Відповісти
Что вы хотите от полиции при Рюкзакове? Рюкзаков развалил реформу полиции, которую провела Хатия Деканоидзе, когда не стало мусоров, а появились уважаемые полицейские. Рюкзаков мало того, что вернул мусорню и превратил полицию мусоросвалку, он еще и преследует не виновных (дело Шеремета).
показати весь коментар
09.02.2021 06:06 Відповісти
Не оскуднела ещё земля на дебилов-полицаев. Накормили б селёдкой и не дали воды, признал бы, что готовил в гараже покушение на президента.
показати весь коментар
09.02.2021 06:45 Відповісти
Цей Кагарлик буде вічним, доки громадяни не будуть вибирати на альтернативній основі начальників райвідділкив і дільничних поліцаїв. Поліція це не радянська міліція це панські нагайки які за кеш зроблять все - від пакетів на голову, до шлангів в горлянку. Їх розслідування не цікавить. Для них , як для сталінського НКВС, важливо вибити під замовлення підпис фігуранта. Влада лайнюків розказує про демократію, а вибирати начальників райвідділів поліції їм чомусь заціпило. І такі мерзотники, які не розслідують справи, а тупо вибивають зізнання жертв та пхають хабарі на верхівку влади отримують потім там великі посади і інфікують корупцією всю її вертикаль без всіляких гальм в цих соціальних ліфтах.
показати весь коментар
09.02.2021 08:08 Відповісти
Там по районах, і так всім заправляють прокурор, начальник поліції, суддя і і райсрайадмінісрай. Вибори, нічого не вирішатью
Згадай вбивцю Лозінського, хто там з ним був подельніком? Прокурор, начальник міліції....
показати весь коментар
09.02.2021 09:51 Відповісти
Ну Лозинського скажем так посадили за грати, але тупе населення знову його обрало. Кріпакам приємно коли їх гвалтує сам пан голова громади. Я згодний з вами що це не панацея, але якщо нічого не робити і залишати такі лійти для інфікування країни то нас тупо тут знищать під чужі проекти. Як казав Франко щось робіть хоч калатайте калюжу. Бо з нічого буде нічого. Нуль це нуль. Пропонуйте щось адекватне інше.
показати весь коментар
09.02.2021 09:58 Відповісти
Так немає іншого! У нас же ВСІ не шукають чогось нового а тупо вішаються на старі вішалки, одні на Тимошенко, інші на Порошенко, треті на Тягнибока... а якби Янукович не втік, то і в нього був би свій пул ідіотів.
Майдан, мав-би зачистити територію!
Але владу здали кіндер-сюрпризу Кулі в Лоб і Комсомольському Пастору який свого часу давав підписку КГБ про співробітництво... (як всі посадові особи СРСР)
З ностальгією згадую, як все "елітне" бидло, в 2014 році, ходило на напівзігнутих а Шуфрилу били морду... Ех. На Черкащині двох поліцейських підозрюють у побитті затриманого стільцем і шлангом від вогнегасника, - ДБР - Цензор.НЕТ 9089
показати весь коментар
09.02.2021 11:36 Відповісти
Ви безперечно праві. Нам залишається все це лайно і фарисейство лише спостерігати і переварювати. Надто сильні гравці світу тут рулять. Тому, принаймні важливо хоч мати критичне мислення в цій грі на виживання.
показати весь коментар
09.02.2021 11:52 Відповісти
И шо им в этой стране будет ? Выговор? Так это неизвестно как стало достоянием общественности, а сколько таких случаев где люди брали после издевательств вину и ехали на тюрьму ? Все молчат.Правильно.Мне как то один такой милиционер год назад говорил давай один на один , а само падаль с автоматом стоит и в форме На Черкащині двох поліцейських підозрюють у побитті затриманого стільцем і шлангом від вогнегасника, - ДБР - Цензор.НЕТ 471 Шоб в аду дети и родители этих сук горели . Менты! Удаляйте комент,чмошники.
показати весь коментар
10.02.2021 17:21 Відповісти
В Украине сегодня так - Был бы человек , а статья найдется. Тьфу. Мрази в погонах.
показати весь коментар
10.02.2021 17:23 Відповісти
 
 