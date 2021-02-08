На Черкащині двох поліцейських підозрюють у побитті затриманого стільцем і шлангом від вогнегасника, - ДБР. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
Слідчі ДБР повідомили про підозру в тортурах (ч. 2 ст. 127 КК) двом старшим дільничним офіцерам поліції сектора поліцейської діяльності відділу поліції ГУ Нацполіції в Черкаській області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
Встановлено, що 5 лютого 2021 р потерпілий разом зі своїм братом і товаришем перебували в гаражі одного з гаражних кооперативів у м. Городище. В гараж зайшли оперативні працівники поліції, які доставили чоловіка в сектор поліції, де двоє старших дільничних намагалися отримати пояснення з приводу крадіжок і можливого вчинення ним цих крадіжок.
"З метою отримання зізнання у вчиненні злочинів двоє вказаних поліцейських у службовому кабінеті почали бити громадянина зламавши об нього залізний стілець. Після чого, для подолання опору, на потерпілого одягли наручники і завдали удари руками, ногами, шлангом від вогнегасника, а також пластиковою пляшкою з водою по голові, обличчю та тулубу", - сказано в повідомленні.
У результаті потерпілий зазнав тілесних ушкоджень у вигляді забою м'яких тканин обличчя, голови і спини, травматичного видалення зубів верхньої щелепи.
Будь ласка, зачекайте...
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Чомусь пригадалося, як 5 років тому один депутат бив іншу депутатку пляшкою по голові.
«Тетерук дозволив собі образливі висловлювання на адресу членів фракції «Батьківщина», особисто грубо образив Кужель та вдарив її по голові скляною пляшкою», - заявили у прес-службі «Батьківщини».
Судячи з ваших слів, - їй сподобалося...
У меня по соседству с дачей. участковый дом в аренду взял, высмотрел на улице самого беззащитного мужика, пришел с коллегами, подложил гранату в сарай, (соседи видели)так тот Гад, (которому гранату подложили) не отвертелся!..
А ещё, семья этого участкового, за год, выгнала и выпила, 300 литров самогона...
Могу ещё рассказать как он в соседнем селе воров кур ловил, вывел с коллегами первых попавшихся в поле, показал окрестную красоту природы, те так сразу от полноты чувств и признались, это мол мы гады...
А самое интересное, что все это происходило в районе между г. Городище и г. Кагарлыком...
Згадай вбивцю Лозінського, хто там з ним був подельніком? Прокурор, начальник міліції....
Майдан, мав-би зачистити територію!
Але владу здали кіндер-сюрпризу Кулі в Лоб і Комсомольському Пастору який свого часу давав підписку КГБ про співробітництво... (як всі посадові особи СРСР)
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