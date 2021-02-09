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Фото Київські новини
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Київ (8274) снігопад (233) Густєлєв (7)

У Києві випало 30 см снігу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Київські новини

Фоторепортаж про те, як столиця справляється зі снігопадом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН і Київську міську держадміністрацію, за останні дві доби в столиці випало 30 сантиметрів снігу.

Тільки за вчорашній день з міста вивезли 350 тонн снігу. Про це на брифінгу розповів заступник голови КМДА Олександр Густєльов.

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У Києві випало 30 см снігу 03

За його словами, вночі в Києві дороги розчищали 459 одиниць техніки і 260 працівників.

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У Києві випало 30 см снігу 05
У Києві випало 30 см снігу 06
У Києві випало 30 см снігу 07
У Києві випало 30 см снігу 08

Згідно з Адмінкодексом, штраф за порушення в частині неякісного прибирання снігу становить до 1700 грн.

Заступник голови КМДА також повідомив, що практично весь громадський транспорт вийшов на лінію, в місті продовжують евакуювати транспортні засоби, які заважають руху.

У ніч на 9 лютого дорожники продовжували очищення міста від снігу, працювало вже 462 одиниці спецтехніки, задіяні 540 працівників у складі 68 бригад.

Читайте: На вулицях столиці працює понад 450 одиниць спецтехніки, - Кличко

У Києві випало 30 см снігу 09
У Києві випало 30 см снігу 10

Снігопад у Києві тривав понад 31 годину, і комунальники не встигали розчищати дороги. Городян благають не використовувати приватне авто, і за можливості користуватися метро.

Згідно з прогнозами, сьогодні в столиці потеплішає до -2 °, а вночі температура опуститься до -6 °.

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Топ коментарі
+17
Давно такої гарної зими не було...
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09.02.2021 13:21
+14
Стільки ж випало в березні 2013, але тоді місто вимерло на пару днів і навіть хліба в магазинах не було... Так що прогрес порівняно з часами Жопова все-таки є!
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09.02.2021 13:21
+9
Сейчас тебе за аренду лопаты счет пришлют...
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09.02.2021 13:29
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09.02.2021 13:19 Відповісти
Давно такої гарної зими не було...
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09.02.2021 13:21 Відповісти
при "космонавті" була... космонавт говорив, як випав. так і розтане, навіщо його чистити й прибирати?
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09.02.2021 14:20 Відповісти
Стільки ж випало в березні 2013, але тоді місто вимерло на пару днів і навіть хліба в магазинах не було... Так що прогрес порівняно з часами Жопова все-таки є!
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09.02.2021 13:21 Відповісти
Він поїхав кудись у Відень ювілей весілля святкувати. А що - сніг майже кожної зими є, а ювілей - ні.
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09.02.2021 13:33 Відповісти
Так отож...
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09.02.2021 13:33 Відповісти
пан жопоблоков ездил на бал в Вену ))
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09.02.2021 13:39 Відповісти
Той день в 13ому як катастрофа був....
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09.02.2021 13:33 Відповісти
Вообщето полметра. Так что сегодня, щитай деццкий сад.
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09.02.2021 13:45 Відповісти
Півметра ніби обіцяють до завтра... Але суть не в цьому - суть в тому, що зараз хоч трішки прибирають, а тоді на це болт поклали величезний!
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09.02.2021 13:50 Відповісти
Тоді випало 50 см.
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09.02.2021 13:52 Відповісти
Ну зараз теж обіцяють 50 см, снігопади ще ж не припинилися!
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09.02.2021 13:53 Відповісти
Одномоментно 50 и 50 за три-чотири дні це різні речі.
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09.02.2021 14:14 Відповісти
Особливо, коли ніхто не прибирає, а в.о. мера валить бухать в Австрію!
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09.02.2021 14:25 Відповісти
Тут без заперечень. Я он з вікна в себе на Трої бачу грейдер, що чистить дороги. Краса...
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09.02.2021 14:31 Відповісти
У мене на Святоші навіть у дворі трахторець пройшовся...
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09.02.2021 14:34 Відповісти
На Трої у двори не заїдеш- усе авто забыто.
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09.02.2021 14:37 Відповісти
Я в тринадцатом пол дня машину откапывал свою,еще и соседям подмогнул чуток..Сломал пластиковую лопату в ноль.Был повод приобрести складную алюминивую лопату Фискарс
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09.02.2021 16:17 Відповісти
В мене їх металева складна лопата.
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09.02.2021 17:12 Відповісти
Тоді,коли він випав, а свою машину під снігом не міг знайти,а зараз вона спокійно стоїть трохи притрушена. Ні в яке порівняння не їде теперешній снігопад з тим.
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09.02.2021 17:26 Відповісти
А відкидати сніг рук не вистачає.Ніхто не хоче працювати за мізер в комунальних службах.
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09.02.2021 13:22 Відповісти
Сегодня пытались выехать из двора... на дороге выкатали колею но до неё из двора по снегу доехать нужно... одна машина села... вытолкали... вторая та же история... перед тем как самому выезжать пошёл у дворника взял лопату и расчистил выезд... вот сижу и думаю за что плачу «утримання прибудинкової території». Это при том что в 8.30 я еле открыл дверь парадного, т.к. крыльцо было завалено снегом...
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09.02.2021 13:25 Відповісти
Сейчас тебе за аренду лопаты счет пришлют...
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09.02.2021 13:29 Відповісти
Не подумал..... 100% в платежку включат. А у них же ещё тариф на лопату как за трактор будет...
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09.02.2021 13:30 Відповісти
А еще и за моральный ущерб дворнику могут добавить... У Києві випало 30 см снігу - Цензор.НЕТ 8981
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09.02.2021 13:33 Відповісти
Я так понимаю что за порчу снега вжарят меня по полной?!
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09.02.2021 13:35 Відповісти
Ой, там же и инструктажа по ТБ не было...
Кароч... переходи на нелегальное положение пока снег не растает... У Києві випало 30 см снігу - Цензор.НЕТ 7812
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09.02.2021 13:46 Відповісти
может проще пойти на общ транспорт?
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09.02.2021 13:33 Відповісти
Не проще. Сам проверял. Транспорт ездит, а вот дойти.... тоже с лопатой лучше.
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09.02.2021 14:52 Відповісти
"Взял у дворника лопату..." А что в это время делал дворник? Если он в это время дома сидел, значит, он взял твои деньги и смеётся над тем, как ты за него работаешь. Твоим поступком он доволен.
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09.02.2021 13:40 Відповісти
Он чистил дорожки... пусть смеётся я ж на Х5 езжу, ему точно есть над чем посмеяться...
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09.02.2021 15:04 Відповісти
Та же история. Правда хоть дорожки прочистили. Но двор весь завален. Но ничего. Через пару дней будет + и все это потечет, а потом опять замерзнет и они выйдут с ломаками неделю отбивать лед и убирать то что можно было убрать лопатой за пол дня. У меня это так примерно работает.
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09.02.2021 14:50 Відповісти
Детям на радость.
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09.02.2021 13:25 Відповісти
весело.. красиво.. зима.. тазики свои дома оставляйте и наслаждайтесь зимой, столько снега может выпасть через пару столетий, с этим потеплением грёбанным..
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09.02.2021 13:27 Відповісти
Пролежал бы снежок до 15 марта,урожай зерновых был бы крутой,и озимые в голом поле не погибнут...
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09.02.2021 13:27 Відповісти
Вот если бы снежок выпал в конце ноября, да с морозцем, тогда и озимым в радость. А так их колпашит разница температур от -20 до +12. Периодически в периоды потепления злаковые возобновляют вегетацию. А затем опять баиньки. И это ОЧЕНЬ плохо.
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09.02.2021 13:34 Відповісти
В 15 и тоже круглая опа
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09.02.2021 13:30 Відповісти
На последней фотке Ланос едет,как король)
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09.02.2021 13:31 Відповісти
Спеціально взяв сьогодні вихідний- може, до завтра трохи почистять.
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09.02.2021 13:32 Відповісти
Лет 30 назад помню жене своей будущей стишок сочинил,в лютый морозец...
У твоего подъезда Снегопад
Ты вся в снегу,боишься простудиться
А я боюсь случайно заблудиться
Когда над Миром валит Снегопад... У Києві випало 30 см снігу - Цензор.НЕТ 8059
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09.02.2021 13:33 Відповісти
Прям Роберт Фрост)
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09.02.2021 13:39 Відповісти
То рыдает, то хохочет,
То на кухню к нам тайком
Просочиться ветер хочет,
Притворяясь сквозняком.
Снег упал на всю округу,
За окном темным-темно.
Мы не глядя друг на друга,
Пьём шипучее вино.

О взаимных наших болях
Рассуждаем мы шутя.
А во мраке что-то воет,
Что-то плачет, как дитя,
То ли время, то ли вьюга...
Впрочем, это всё одно.
Ведь со мной моя подруга
И шипучее вино. (С)
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09.02.2021 14:01 Відповісти
Та да,вчера был мороз -21..а сегодня +7..капец погодка... У Києві випало 30 см снігу - Цензор.НЕТ 7998
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09.02.2021 13:37 Відповісти
В нормальных городах с таким-же населением выходят чистить снег не 450 единиц техники(включая дворников) У Києві випало 30 см снігу - Цензор.НЕТ 7181 - а минимум по 4.500 ед. техники !!! Кацапо-столицу вон чистили 10.000 +...
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09.02.2021 13:38 Відповісти
Виталий снег вывозит , этим чистится город, улицы, вместе со снегом вывозится вся грязь. А в Одессе все списывается , если снег выпадает, это кормушка для посвящённых
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09.02.2021 13:40 Відповісти
Зі спальних масивів точно нічого не вивозиться- просто на узбіччя зсувають.
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09.02.2021 13:43 Відповісти
Из центра вывозят, в спальниках просто откидывают. Но конечно лучше, чем при Лёне-Космосе и Попове. При Космосе вообще ничего никогда не чистили. Сам таял. У Києві випало 30 см снігу - Цензор.НЕТ 8388
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09.02.2021 13:59 Відповісти
Первый свой стих я сочинил в 15 лет в 8 классе...,Батя Сенатор каже,ну все сынок,отправлю тебя в Литературный институт им.Горького... У Києві випало 30 см снігу - Цензор.НЕТ 4975А я кажу,не Батя, на Мацковию не поеду...,там одни бараны и болваны Мавзоленые... У Києві випало 30 см снігу - Цензор.НЕТ 4392
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09.02.2021 13:41 Відповісти
Только за вчерашний день из города вывезли 350 тонн снега



Интересно как бы поступили с этим снегом крысчане?
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09.02.2021 13:42 Відповісти
Зактували б у 3 літрові банки про запас.
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09.02.2021 13:47 Відповісти
Да, засолили ли бы на лето. У Києві випало 30 см снігу - Цензор.НЕТ 8465
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09.02.2021 13:49 Відповісти
Сожрали бы весь в виде снежинок, в прыжке, на высоте 2,5 метра от земли.
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09.02.2021 13:48 Відповісти
А у нас ні тепла, ні холоду. Нуль. Снігу сантиметрів 5, тихо. Дітвора тягає санки. Лєпота.
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09.02.2021 13:45 Відповісти
Да там пусть хоть шпилятся прилюдно, это же свинособакия.
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09.02.2021 13:53 Відповісти
Ох, какой быстроногий Алень, везде успевает!!!))
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09.02.2021 13:57 Відповісти
Прощавай, москалику.
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09.02.2021 14:17 Відповісти
Тебе перехрестять поперек спини.
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09.02.2021 14:23 Відповісти
Да нет, у нас они мирно ходят. Хотя, может, заезжих кацапов и шпилят - не знаю.
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09.02.2021 19:47 Відповісти
И смартфоны есть у всех...
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09.02.2021 14:01 Відповісти
Це все Юлька винуватая
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09.02.2021 14:07 Відповісти
ні. Вона лише по економіці і газу виступає. А тут вінувато ...глобальне потіпління)) Із за нього і сніг і мороз ..взимку і весь місяць мороз, навіть і до мінус 20 У Києві випало 30 см снігу - Цензор.НЕТ 324 А у Клічка, напевне всі гроші на техніку, реагенти та прибирання снігу вже поділили...а тут таке...Їм що тепер..свої гроші повертати?
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09.02.2021 14:13 Відповісти
Сніг зійде в Києві весною ...при цьому разом із асфальтом, який наближені до мера клали восени в дощ))
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09.02.2021 14:15 Відповісти
В Одессе вчера с утра каток был, сегодня солнце припекает и +7. На юге области +14. С пятницы морозы, надоели эти погодные качели.
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09.02.2021 14:21 Відповісти
Это да. Пустой майдан почистить надо и пустые парки обязательно. А остановки и пешеходную часть, да нах оно надо.)
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09.02.2021 14:47 Відповісти
Які вони красиві оті жіночки-трудівниці!
Дай Доле їм Здоров'я і Щастя!
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09.02.2021 17:32 Відповісти
я думал нло прилетело а в тарелке ленин и бармалей....
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09.02.2021 18:40 Відповісти
Оцениваю деятельность киевской власти по расчитке снега на минус два. По хорошему, Клично должен заплатить за каждую разбитую машину в этом п*це
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09.02.2021 23:47 Відповісти
 
 