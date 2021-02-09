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дитячий садок (210) Київ (8274) пожежа (2085) ДСНС (2235)

В одному зі столичних дитсадків сталася пожежа, евакуйовано 124 дитини, постраждалих немає, - ДСНС. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

На вул. Василя Кучера, 8А, у Святошинському районі столиці, сталася пожежа в дитячому садку через займання в холодильнику.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

О 10:01 до рятувальної служби надійшло повідомлення про пожежу в дитячому садку на вул. Василя Кучера, 8А, у Святошинському районі столиці.

До місця виклику було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю було встановлено, що в медичному кабінеті на 1-поверсі 2-поверхового дитячого садочку сталося загоряння в холодильнику. Займання було ліквідовано персоналом садочку за допомогою вогнегасника до прибуття рятувальних підрозділів.

Рятувальники евакуювали 124 дитини, через те, що було сильне задимлення в кімнатах закладу. Через погодні умови, дітей помістили у два автобуси. Повертатися до садочку було небезпечно, адже через провітрювання приміщень у садочку було холодно. Крім того, вогнеборці допомогли працівникам закладу з транспортуванням їжі до автобісів. Дітей перевезли до сусіднього дошкільного навчального закладу.

На місці події було залучено 4 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та 20 чоловік особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України у м. Києві.

Загиблих та травмованих немає.

Причина виникнення пожежі з'ясовується правоохоронними органами.

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В одному зі столичних дитсадків сталася пожежа, евакуйовано 124 дитини, постраждалих немає, - ДСНС 01
В одному зі столичних дитсадків сталася пожежа, евакуйовано 124 дитини, постраждалих немає, - ДСНС 02

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не в самом красивом...тот в г.днепре
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09.02.2021 13:54 Відповісти
*****. пока дочитал чуть поседел, потом вспомнил что мы ходим в соседний...
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09.02.2021 14:00 Відповісти
есть анекдот, как папка чужого малыша домой притащил..)) В одному зі столичних дитсадків сталася пожежа, евакуйовано 124 дитини, постраждалих немає, - ДСНС - Цензор.НЕТ 5720
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09.02.2021 21:34 Відповісти
совсем не смешно, так как ни слова о причине задымления. не удивлюсь если это, включение китайских воздуходувок.
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10.02.2021 00:35 Відповісти
 
 