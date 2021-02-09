Через сильний снігопад у Києві задіяли БТР, на в'їзді стоїть 1400 фур. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події
На в'їздах у місто зібралося вже понад 1400 вантажівок.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Національну поліцію України, для ліквідації наслідків сильного снігопаду в Києві задіяли бронетранспортери і трактори.
Через тривалий снігопад і морозну погоду на окремих ділянках доріг столиці виникли снігові замети та ожеледиця, що призвело до транспортного колапсу. Правоохоронці виїжджають на місця подій, де допомагають водіям витягати транспортні засоби із заметів і відбуксирувати їх на рівну ділянку дороги.
Укравтодор в свою чергу забезпечив проїзд державними дорогами Київської області і розчистив 50 км основних магістралей столиці.
"За кілька годин роботи це дало змогу впустити в Київ частину фур, які ще з вечора скупчуються на в’їздах до міста. Йдеться про вул. Бажана – яка веде до траси М-03 Київ – Харків, вул. Заболотного – М-05 Київ – Одеса, а також під'їзд до Києва по Житомирській трасі від кордону з областю до метро "Житомирська"", - наголошується в повідомленні "Укравтодору", опублікованому на сторінці в фейсбук.
На цей момент на в'їздах до Києва зібралося понад 1400 вантажівок.
"Обмеження для фур щодо в'їзду в місто ускладнює рух для авто, снігоприбиральної техніки і водіям вантажівок, які майже добу чекали, коли відкриють місто", - підкреслюють в "Укравтодорі".
На думку держагентства автодоріг, ситуація, що склалася, також нагадує про важливість будівництва Київської об'їзної дороги, яка зможе розвантажити столицю від транзитного транспорту.
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Расстреливают снег из пулемётов?
вот что они блеать хотят зафиксировать? даже разметки дорожной не видно, дороги не чищены.
Распустил Аваков своих кабанов