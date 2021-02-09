УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
46040 відвідувачів онлайн
Фото Події
40254 25
Київ (8956) Укравтодор (375) снігопад (233) патрульна поліція (828)

Через сильний снігопад у Києві задіяли БТР, на в'їзді стоїть 1400 фур. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

На в'їздах у місто зібралося вже понад 1400 вантажівок.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Національну поліцію України, для ліквідації наслідків сильного снігопаду в Києві задіяли бронетранспортери і трактори.

Через тривалий снігопад і морозну погоду на окремих ділянках доріг столиці виникли снігові замети та ожеледиця, що призвело до транспортного колапсу. Правоохоронці виїжджають на місця подій, де допомагають водіям витягати транспортні засоби із заметів і відбуксирувати їх на рівну ділянку дороги.

Дивіться: У Києві випало 30 см снігу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Через сильний снігопад у Києві задіяли БТР, на вїзді стоїть 1400 фур 01
Через сильний снігопад у Києві задіяли БТР, на вїзді стоїть 1400 фур 02
Через сильний снігопад у Києві задіяли БТР, на вїзді стоїть 1400 фур 03
Через сильний снігопад у Києві задіяли БТР, на вїзді стоїть 1400 фур 04

Укравтодор в свою чергу забезпечив проїзд державними дорогами Київської області і розчистив 50 км основних магістралей столиці.

"За кілька годин роботи це дало змогу впустити в Київ частину фур, які ще з вечора скупчуються на в’їздах до міста. Йдеться про вул. Бажана – яка веде до траси М-03 Київ – Харків, вул. Заболотного – М-05 Київ – Одеса, а також під'їзд до Києва по Житомирській трасі від кордону з областю до метро "Житомирська"", - наголошується в повідомленні "Укравтодору", опублікованому на сторінці в фейсбук.

На цей момент на в'їздах до Києва зібралося понад 1400 вантажівок.

"Обмеження для фур щодо в'їзду в місто ускладнює рух для авто, снігоприбиральної техніки і водіям вантажівок, які майже добу чекали, коли відкриють місто", - підкреслюють в "Укравтодорі".

Також читайте: На вулицях столиці працює понад 450 одиниць спецтехніки, - Кличко

На думку держагентства автодоріг, ситуація, що склалася, також нагадує про важливість будівництва Київської об'їзної дороги, яка зможе розвантажити столицю від транзитного транспорту.

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+12
Из-за сильного снегопада в Киеве задействовали БТР - Цензор.НЕТ 9177
показати весь коментар
09.02.2021 15:12
+9
Аляска, Канада... Япония!
Из-за сильного снегопада в Киеве задействовали БТР - Цензор.НЕТ 5851
показати весь коментар
09.02.2021 15:11
+7
Разве они живут??? Они мучаются там на своих алясках и канадах...
показати весь коментар
09.02.2021 15:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А аваков не плохо прибарахлился Из-за сильного снегопада в Киеве задействовали БТР - Цензор.НЕТ 5314
показати весь коментар
09.02.2021 14:54 Відповісти
А у нас сьогодні на квадроциклі з відвалом хлопчина по вуличкам їздив.
показати весь коментар
09.02.2021 14:54 Відповісти
А как в Канаде и на Аляске живут?
показати весь коментар
09.02.2021 14:57 Відповісти
выжывают Из-за сильного снегопада в Киеве задействовали БТР - Цензор.НЕТ 7088
показати весь коментар
09.02.2021 14:58 Відповісти
Разве они живут??? Они мучаются там на своих алясках и канадах...
показати весь коментар
09.02.2021 15:00 Відповісти
Вот так и живут😆😆😆Из-за сильного снегопада в Киеве задействовали БТР - Цензор.НЕТ 8161
показати весь коментар
09.02.2021 15:02 Відповісти
А выбрали бы себе Виталю, и на фото был бы мужик в засаленной желтой желетке с лопатой!
показати весь коментар
09.02.2021 15:08 Відповісти
Аляска, Канада... Япония!
Из-за сильного снегопада в Киеве задействовали БТР - Цензор.НЕТ 5851
показати весь коментар
09.02.2021 15:11 Відповісти
Из-за сильного снегопада в Киеве задействовали БТР - Цензор.НЕТ 9177
показати весь коментар
09.02.2021 15:12 Відповісти
пля!!!! завтра знову сильний сніг, і в четвер і в п*ятницю!!! в рот йому тіплаход!!!
показати весь коментар
09.02.2021 15:02 Відповісти
Ещё и снижение температуры воздуха.
показати весь коментар
09.02.2021 15:09 Відповісти
Я считаю ответственным за эту фигню Кличка. Ты мэр - тебе и давать команду чистить дорогу. Если тебя не слушаются (как Зеленского), значит ты лох. Дороги в Киеве никакие. И нет разницы, что не хватает техники, или подчинённые не выполняют твою команду. В Японии после такого делают харакари. Веталь, если завтра на дорогах будет то же, что и сегодня -всё- -тебе 3,14да
показати весь коментар
10.02.2021 00:29 Відповісти
Это при том, что на вопрос журналистки, вся ли техника для уборки снега привлечена, киевский чиновник сказал, что резерв ещё большой не задействован. И я подумал, что техники пока достаточно.
показати весь коментар
10.02.2021 00:39 Відповісти
это для того, чтобы под шумок парочку зеленоголовых опожоповцев переехать..
показати весь коментар
09.02.2021 15:03 Відповісти
"для ликвидации последствий сильного снегопада в Киеве задействовали бронетранспортеры"

Расстреливают снег из пулемётов? Из-за сильного снегопада в Киеве задействовали БТР - Цензор.НЕТ 6630
показати весь коментар
09.02.2021 15:06 Відповісти
Водіїв. Тоді проблема пробок і тягнучок вирішується раз і назавжди.
показати весь коментар
09.02.2021 15:12 Відповісти
к вечеру на улицы Киева подтянулись мародёры на белых машинах с надписью полиция и включенными проблесковыми маячками.

вот что они блеать хотят зафиксировать? даже разметки дорожной не видно, дороги не чищены.

Распустил Аваков своих кабанов
показати весь коментар
10.02.2021 00:32 Відповісти
"Пусть снег убирает тот, кто его набросал" © Леня Космос
показати весь коментар
09.02.2021 15:08 Відповісти
Кличко: пока я не стал мэром, я очень любил снег.
показати весь коментар
09.02.2021 15:10 Відповісти
А где видео Янелоха,что по весне снег растает?
показати весь коментар
09.02.2021 15:28 Відповісти
Дальнобои традиционно на лысой резине и с перегрузом.
показати весь коментар
09.02.2021 15:54 Відповісти
бедный бтр прям как на фронте 1 мировой...
показати весь коментар
09.02.2021 18:34 Відповісти
Дольнобои чмошники заднеприводные гомосеки всем дорогу пересрали
показати весь коментар
09.02.2021 19:37 Відповісти
 
 