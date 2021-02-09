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Затримано члена банди, яка вимагала в киянина 56 тис. євро, - Нацполіція. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

У Києві правоохоронці затримали члена злочинної групи, яка спеціалізувалася на здирництві неіснуючих боргів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

Затримано члена банди, яка вимагала в киянина 56 тис. євро, - Нацполіція 01

Для отримання 56 тис. євро, фігуранти здійснювали моральний тиск на жителя столиці і навіть погрожували вбивством.

У понеділок, 8 лютого, одного зі зловмисників поліцейські затримали під час одеожання 4000 доларів і 5000 євро - частини погашення "боргу".

Затримано члена банди, яка вимагала в киянина 56 тис. євро, - Нацполіція 02

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Затримано члена банди, яка вимагала в киянина 56 тис. євро, - Нацполіція 03

Затриманому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років із конфіскацією майна.

Після проведення необхідних слідчих і процесуальних заходів буде дано правову оцінку іншим учасникам злочинної групи, зазначили в поліції.

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Топ коментарі
+11
похож
Задержан член банды, вымогавшей в киевлянина 56 тыс. евро, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1628
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09.02.2021 19:36
+7
Задержан член банды, вымогавшей в киевлянина 56 тыс. евро, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5976 Сука, поймайте лучше банду, которая каждый месяц у 40 миллионов граждан вымогает за газ, свет и воду?
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09.02.2021 19:37
+6
по нижнему фото вроде илюха Кива, не?
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09.02.2021 19:34
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по нижнему фото вроде илюха Кива, не?
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09.02.2021 19:34 Відповісти
Площадь Кацманавтов
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09.02.2021 19:35 Відповісти
похож
Задержан член банды, вымогавшей в киевлянина 56 тыс. евро, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1628
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09.02.2021 19:36 Відповісти
Калейдоскоп огней...
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09.02.2021 19:44 Відповісти
один памперс на двоих.
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09.02.2021 21:07 Відповісти
даст судье на лапу, отпустят в зале суда-поедет убьет заявителя и спокойно уедет в парашку где его не достанут.
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09.02.2021 19:36 Відповісти
Задержан член банды, вымогавшей в киевлянина 56 тыс. евро, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5976 ****, поймайте лучше банду, которая каждый месяц у 40 миллионов граждан вымогает за газ, свет и воду?
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09.02.2021 19:37 Відповісти
а чего снова так скудненько? ни фамилии ни национальности. вам другие пострадавие не нужны? тогда на кого вы работаете вообще? дело государственное или вам забашляли, чтоб не платить долг? неувязочка получаеться.
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09.02.2021 19:40 Відповісти
Да уберите уже эти фоточлены на мордах этих членов...и номера на мерине расретушируйте...
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09.02.2021 19:47 Відповісти
вымогал в киевлянина, т.е. заставлял кого-то заплатить киевлянину?
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09.02.2021 19:51 Відповісти
Ну член схватили - за него вытащат и всё остальное... Задержан член банды, вымогавшей в киевлянина 56 тыс. евро, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8865
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09.02.2021 19:54 Відповісти
Какие бобосы крутяца мама мия...живут же люди!
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09.02.2021 20:40 Відповісти
Шо за базар,фсе пучком...и нам тогоже...ой вэй...
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09.02.2021 21:08 Відповісти
Гей ,хохли! Не вимагавшєй» В» кієвляніна,а «У» кієвляніна. Переходьте вже на свю мову.
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09.02.2021 21:41 Відповісти
На кол собаку
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09.02.2021 23:02 Відповісти
 
 