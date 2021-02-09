На Закарпатті двох прикордонників затримали під час одержання 1700 дол. хабаря за сприяння контрабанді сигарет, - ДПСУ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події
У Закарпатській області двох військовослужбовців Мукачівського прикордонного загону затримали під час одержання хабарів за сприяння контрабанді сигарет.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
Прикордонники, незалежно один від одного, вирішили отримати хабаря за сприяння у тих ділянках своїх підрозділів протиправної діяльності, пов'язаної з незаконним переміщенням сигарет у країни ЄС.
Сьогодні правоохоронці затримала одного з хабарників після одержання ним неправомірної вигоди в розмірі 800 доларів. Другий військовослужбовець був затриманий після одержання 900 доларів хабарая.
Досудові розслідування стосовно двох військовослужбовців Мукачівського загону відкрито за ч. 3 ст. 368 КК "Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди".
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Да у этих хитрожопых 400 кв.м это летняя кухня... а потом перекрывают трассу киев-чоп тому що не можуть заплатыты за опалення.
Прикольно.