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хабар (2513) Держприкордонслужба (2198) Закарпаття (1032) прикордонники (514)

На Закарпатті двох прикордонників затримали під час одержання 1700 дол. хабаря за сприяння контрабанді сигарет, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

У Закарпатській області двох військовослужбовців Мукачівського прикордонного загону затримали під час одержання хабарів за сприяння контрабанді сигарет.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

На Закарпатті двох прикордонників затримали під час одержання 1700 дол. хабаря за сприяння контрабанді сигарет, - ДПСУ 01

Прикордонники, незалежно один від одного, вирішили отримати хабаря за сприяння у тих ділянках своїх підрозділів протиправної діяльності, пов'язаної з незаконним переміщенням сигарет у країни ЄС.

На Закарпатті двох прикордонників затримали під час одержання 1700 дол. хабаря за сприяння контрабанді сигарет, - ДПСУ 02
На Закарпатті двох прикордонників затримали під час одержання 1700 дол. хабаря за сприяння контрабанді сигарет, - ДПСУ 03

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Сьогодні правоохоронці затримала одного з хабарників після одержання ним неправомірної вигоди в розмірі 800 доларів. Другий військовослужбовець був затриманий після одержання 900 доларів хабарая.

На Закарпатті двох прикордонників затримали під час одержання 1700 дол. хабаря за сприяння контрабанді сигарет, - ДПСУ 04

На Закарпатті двох прикордонників затримали під час одержання 1700 дол. хабаря за сприяння контрабанді сигарет, - ДПСУ 05

Досудові розслідування стосовно двох військовослужбовців Мукачівського загону відкрито за ч. 3 ст. 368 КК "Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди".

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Топ коментарі
+3
Двух жалких погранцов за жалкие 1700 баксов ловит восемь бездельников из вийскпрокуратуры,какой то уввб,сбу,набу,шмабу,лабуду,тратя миллионы бюджетных денег,а настоящее ворьё типа ахметки, беньки и лазаревой спокойно отдыхает и не знает проблем.
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09.02.2021 21:43
+1
Жалко хлопцев. За копейку спалились. Видно, и на эти копейки сбу хочет лапу наложить.
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09.02.2021 21:42
+1
нелох43 , ну дай же команду шоб не брали взятки, скока можна?
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09.02.2021 21:48
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Жалко хлопцев. За копейку спалились. Видно, и на эти копейки сбу хочет лапу наложить.
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09.02.2021 21:42 Відповісти
От негідники. Підривають ОСНОВИ ситої гей Європпи.
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09.02.2021 21:56 Відповісти
Двух жалких погранцов за жалкие 1700 баксов ловит восемь бездельников из вийскпрокуратуры,какой то уввб,сбу,набу,шмабу,лабуду,тратя миллионы бюджетных денег,а настоящее ворьё типа ахметки, беньки и лазаревой спокойно отдыхает и не знает проблем.
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09.02.2021 21:43 Відповісти
Ахмєтка і Бєнька це вори в законі. Всі 6 прхєпіздєнтів в них на зарплаті.
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09.02.2021 22:01 Відповісти
В цій прекрасній країні одні возять цигарки за кордон, щоб прогодувати свої сім'ї, інші за мізерну плату ловлять тих, хто возить цигарки за кордон, щоб відняти в них ті цигарки, щоб прогодувати свої сім'ї. А ще інші ловлять тих, хто ловить тих, хто возить цигарки за кордон, щоб відняти у них гроші і цигарки, які вони відняли, щоб прогодувати свої сім'ї. Ось така у них чудова економіка. Можна було б навіть посміятись.
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09.02.2021 21:47 Відповісти
возять цыгарки щоб "прогодуваты свои симьи"

Да у этих хитрожопых 400 кв.м это летняя кухня... а потом перекрывают трассу киев-чоп тому що не можуть заплатыты за опалення.
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10.02.2021 17:53 Відповісти
нелох43 , ну дай же команду шоб не брали взятки, скока можна?
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09.02.2021 21:48 Відповісти
Потерпите, прийдет весна всех пересадим.
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09.02.2021 22:00 Відповісти
а не фиг поперед начальства....
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09.02.2021 21:51 Відповісти
А сколько сrкрытых до этого ситуаций ? Это хронь, , не излечима .
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09.02.2021 21:51 Відповісти
Пограничники, независимо друг от друга, решили получить взятки за содействие на участках своих подразделений противоправной деятельности, уже начинаются отмазки что не организованная банда а просто на сигареты сшибали, и это не поставлено на поток.
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09.02.2021 21:59 Відповісти
це швидкогроші
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09.02.2021 22:01 Відповісти
Не зрозуміло, а цигарки взагалі були? За зчичай контрабаси платять мовчки. То це була підстава, чи багато попросили?
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09.02.2021 22:56 Відповісти
На пограничном посту задержаны пограничники!
Прикольно.
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10.02.2021 09:11 Відповісти
Нє, вони вважають, що то круто
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10.02.2021 19:57 Відповісти
 
 