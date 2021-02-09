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Корисний флешмоб, падіння рейтингу, мирний російський протест. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Корисний флешмоб, падіння рейтингу, мирний російський протест. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Дивно...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинг Зеленського впав до 23%, - опитування Центру Разумкова

Корисний флешмоб, падіння рейтингу, мирний російський протест. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Дайте йому оселедця!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль: Україна - частина "русского мира". Велика дурість це заперечувати

Корисний флешмоб, падіння рейтингу, мирний російський протест. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Пряме включення

Корисний флешмоб, падіння рейтингу, мирний російський протест. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Корисний флешмоб

Корисний флешмоб, падіння рейтингу, мирний російський протест. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Нічна розмова

Корисний флешмоб, падіння рейтингу, мирний російський протест. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Відкрийте!

Корисний флешмоб, падіння рейтингу, мирний російський протест. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Зміна електоральних настроїв

Корисний флешмоб, падіння рейтингу, мирний російський протест. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Кожному своє

Корисний флешмоб, падіння рейтингу, мирний російський протест. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Мирний російський протест

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протести в РФ: заарештованих на акціях на підтримку Навального змусили штовхати заглухлий автозак. ВIДЕО

Корисний флешмоб, падіння рейтингу, мирний російський протест. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

На звалище історії

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Топ коментарі
+42
Корисний флешмоб, падіння рейтингу, мирний російський протест. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1954
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09.02.2021 23:43
+38
Корисний флешмоб, падіння рейтингу, мирний російський протест. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6706 Корисний флешмоб, падіння рейтингу, мирний російський протест. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6493
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09.02.2021 23:58
+38
Корисний флешмоб, падіння рейтингу, мирний російський протест. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9086
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10.02.2021 00:09
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Полезный флешмоб, падение рейтинга, мирный российский протест. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4408
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09.02.2021 23:42 Відповісти
Корисний флешмоб, падіння рейтингу, мирний російський протест. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1954
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09.02.2021 23:43 Відповісти
Корисний флешмоб, падіння рейтингу, мирний російський протест. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8629 Корисний флешмоб, падіння рейтингу, мирний російський протест. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4112
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10.02.2021 00:02 Відповісти
Корисний флешмоб, падіння рейтингу, мирний російський протест. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9086
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10.02.2021 00:09 Відповісти
А чому-ж долар при жЮльке не залишився по 4грн.?
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10.02.2021 00:17 Відповісти
Класно ви так себе загнали.
правда тут:
https://mof.gov.ua/uk/mvf
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10.02.2021 00:23 Відповісти
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За Юлі економіка росла шаленими темпами навіть в кризу, а за Пєці такими ж темпами падала.
За Юлі в 2010му зовнішній борг складав 30% від ВВП, а за Пєці вже 90%.
За те Пєця наплодив десятки тисяч продажних тролів за намародерені десятки мільярдів доларів, і бреше на Юлю
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10.02.2021 08:00 Відповісти
ура !!!

наконец то наш любимый Ванька вернулся !!

теперь он вдвое больше всякой брехни " правды" про бабу Юльку напишет Корисний флешмоб, падіння рейтингу, мирний російський протест. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4081
Корисний флешмоб, падіння рейтингу, мирний російський протест. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2441
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10.02.2021 09:33 Відповісти
Іван, де мій мішок пряників який ти обіцяв вчора? Торгової марки "Рошен"! Віддай гад негайно, а то "Пасть порву, моргалы выколю"))))))))))))))) Корисний флешмоб, падіння рейтингу, мирний російський протест. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7948
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10.02.2021 09:48 Відповісти
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Ти краще скажи - чому тут на сайті у мародерських тролів повний аншлаг, а по опитуванням Юля лідірує по соціальним симпатіям?
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10.02.2021 11:29 Відповісти
Ні в яких соціальних симапатіях юля не лідирує, так само, як і улюблений тобою пєця.. Вони два друга по нещастю, обоє вічні аутсайдери, так що даремно ти ревнуєш. Тому глибоко вдихни, пошкреби по кишенях, збери все до копійки і піди купи мені мішок пряників як і обіцяв. Бо я через тебе гада, сьогодні вже втретє, пью чай без пряників!
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10.02.2021 12:11 Відповісти
Що, Пєця таки кинув? Корисний флешмоб, падіння рейтингу, мирний російський протест. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3724 Я ж тебе попереджував! Корисний флешмоб, падіння рейтингу, мирний російський протест. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6748Ех... Корисний флешмоб, падіння рейтингу, мирний російський протест. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3629
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10.02.2021 12:20 Відповісти
Іван, не бери з брехливої баби Юлі приклад, дотримуйся даного слова, гони мішок публічно обіцяних пряників.
Не думай що тобі вдасться пропетлять! Ти порушуєш 509 статтю Цивільного кодексу "Поняття зобов"язання та підстави його виникнення"; ст. 1144 "Право на публічну обіцянку винагороди без конкурсу".
А якщо ти негайно! не віддаси мішок пряників, фірми "Рошен", будеш нести відповідальність за ст. 1167 ЦК України "Загальні підстави відповідальності за завдану моральну шкоду"! Корисний флешмоб, падіння рейтингу, мирний російський протест. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7744
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10.02.2021 13:51 Відповісти
Не відволікай. Я зараз твої пряники точу, аж у мозок б'є Корисний флешмоб, падіння рейтингу, мирний російський протест. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2560
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10.02.2021 14:19 Відповісти
Молодець! Тільки вкладай щільніше, щоб більше влізло.. Корисний флешмоб, падіння рейтингу, мирний російський протест. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4400
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10.02.2021 17:28 Відповісти
ванька радій! =) Вже цілих 2 юлек володиміровних!!! Заздрю *****, як що одна з них прийде до влади...
PS: Одна вже, можно казати при владі, економіка росте шаленими темпами навіть в кризу!!! =)))
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10.02.2021 10:37 Відповісти
ги ги ги
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10.02.2021 14:23 Відповісти
Знаєш, що це?

Корисний флешмоб, падіння рейтингу, мирний російський протест. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8929
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10.02.2021 00:12 Відповісти
Что такое 59,1 и 110 на графике динамики потребления?
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10.02.2021 00:19 Відповісти
Кому отдавал, конкретно?
При Порохе Украина впервые слезла с расейской газовой иглы
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10.02.2021 00:19 Відповісти
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Корисний флешмоб, падіння рейтингу, мирний російський протест. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3878 Корисний флешмоб, падіння рейтингу, мирний російський протест. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4505 От, дід чеше!!!
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10.02.2021 08:02 Відповісти
Корисний флешмоб, падіння рейтингу, мирний російський протест. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3826
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10.02.2021 00:15 Відповісти
наче все і нічого, тількі не вистачає таблиці компенсації низьких тарифів з бюджету )
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10.02.2021 00:25 Відповісти
Крайние точно холуи. Они с Расеей не воевали.
А Порох будет считаться врагом Расеи и через 100 лет!
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10.02.2021 00:18 Відповісти
Корисний флешмоб, падіння рейтингу, мирний російський протест. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6960
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10.02.2021 00:25 Відповісти
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А у Юлі є свій канал ТБ, мародерький троль?
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10.02.2021 08:04 Відповісти
Зубажылка
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10.02.2021 00:12 Відповісти
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Тобі мародерських грошей вистачає на комірне? За Юлі комуналка була вдесятеро меньша, а пенсія вдвічі більша в доларах.
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10.02.2021 08:06 Відповісти
і паливо виросло в ціні в 3 рази!
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10.02.2021 12:08 Відповісти
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Лячно, Павло? Корисний флешмоб, падіння рейтингу, мирний російський протест. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2851
Бійся, мародерський троль, бійся Корисний флешмоб, падіння рейтингу, мирний російський протест. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6506
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10.02.2021 08:15 Відповісти
А я найкращий в цьому світі президент
Ну що лохи, тримайте мій для вас презент.
І ви не скигліть не збирайтесь у протест,
Бо вже зі мною не кіно, а цілий квест.

Що робити нам тепер ніхто не знає,
Друзів Рината й Беню я не зажимаю
Обдеру к є**ням і не скиглити дам,
Витрачати треба менше на свої хотєлки вам.

Обдерем к є**ням, треба менше тратить вам
Нє х*р плебсу жирувати, олігархів всім спасати…
https://www.youtube.com/watch?v=NNVoY7gqSQo&feature=youtu.be
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09.02.2021 23:46 Відповісти
Последняя картинка навеяла грусть.
Как же этим персонажам удалось одурачить, а потом и уничтожить столько народа?
Уму непостижимо.
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09.02.2021 23:48 Відповісти
Корисний флешмоб, падіння рейтингу, мирний російський протест. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2723
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09.02.2021 23:51 Відповісти
Корисний флешмоб, падіння рейтингу, мирний російський протест. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3969 Корисний флешмоб, падіння рейтингу, мирний російський протест. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3362
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10.02.2021 00:00 Відповісти
Корисний флешмоб, падіння рейтингу, мирний російський протест. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3062
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10.02.2021 13:18 Відповісти
Всем известно, что бунтари на России зело свирепы, про это даже песни поют:

https://youtu.be/Wcah_5Gx6-Q
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09.02.2021 23:55 Відповісти
Бессмысленные и беспощадные. При чем даже к себе. Бабы еще нарожают
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10.02.2021 00:14 Відповісти
Корисний флешмоб, падіння рейтингу, мирний російський протест. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6706 Корисний флешмоб, падіння рейтингу, мирний російський протест. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6493
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09.02.2021 23:58 Відповісти
Это продолжение "Слуги народа".
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10.02.2021 00:15 Відповісти
Хіба і там отаманом був Голобородько?
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10.02.2021 06:55 Відповісти
Не русский мир, а русский рейх.
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10.02.2021 01:33 Відповісти
Пора уже чтобы "Русский мир" с Донбасса перешёл на РФию,
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10.02.2021 01:35 Відповісти
есть ли разум-ков на планете
или нет разум-кова
какая заница
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10.02.2021 07:28 Відповісти
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10.02.2021 08:45 Відповісти
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10.02.2021 12:06 Відповісти
В купі політичного лайна випірнув на поверхню пряник "розумков". Є сподівання, що смердить не від нього, а від його оточення. Але люди від свого абинеюльства вже нюх втрачають, тому цілком можливо, що пряник "розумков" буде наступною абинеюлькою
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10.02.2021 14:34 Відповісти
Пенс, в тебя конкретно крыша поехала на почве почитания "бахини" Юльки...абынеюльки...абырвалг...признание америки...еще парочку! Ванья смирись , объекту твоих грёз за 60,ее поезд ушел еще в 10-м. Все! Когда ты уже дойдешь до пятой стадии принятия неизбежного???
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10.02.2021 17:09 Відповісти
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12.02.2021 11:06 Відповісти
 
 