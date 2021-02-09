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Корисний флешмоб, падіння рейтингу, мирний російський протест. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
Дивно...
Дайте йому оселедця!
Пряме включення
Корисний флешмоб
Нічна розмова
Відкрийте!
Зміна електоральних настроїв
Кожному своє
Мирний російський протест
Читайте на "Цензор.НЕТ": Протести в РФ: заарештованих на акціях на підтримку Навального змусили штовхати заглухлий автозак. ВIДЕО
На звалище історії
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Топ коментарі
+42 Павло ШОвте
показати весь коментар09.02.2021 23:43
+38 Топ Ган
показати весь коментар09.02.2021 23:58
+38 Порохобандерівець
показати весь коментар10.02.2021 00:09
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Будь ласка, зачекайте...
правда тут:
https://mof.gov.ua/uk/mvf
За Юлі в 2010му зовнішній борг складав 30% від ВВП, а за Пєці вже 90%.
За те Пєця наплодив десятки тисяч продажних тролів за намародерені десятки мільярдів доларів, і бреше на Юлю
наконец то наш любимый Ванька вернулся !!
теперь он вдвое больше всякой
брехни" правды" про бабу Юльку напишет
Не думай що тобі вдасться пропетлять! Ти порушуєш 509 статтю Цивільного кодексу "Поняття зобов"язання та підстави його виникнення"; ст. 1144 "Право на публічну обіцянку винагороди без конкурсу".
А якщо ти негайно! не віддаси мішок пряників, фірми "Рошен", будеш нести відповідальність за ст. 1167 ЦК України "Загальні підстави відповідальності за завдану моральну шкоду"!
PS: Одна вже, можно казати при владі, економіка росте шаленими темпами навіть в кризу!!! =)))
При Порохе Украина впервые слезла с расейской газовой иглы
А Порох будет считаться врагом Расеи и через 100 лет!
Бійся, мародерський троль, бійся
Ну що лохи, тримайте мій для вас презент.
І ви не скигліть не збирайтесь у протест,
Бо вже зі мною не кіно, а цілий квест.
Що робити нам тепер ніхто не знає,
Друзів Рината й Беню я не зажимаю
Обдеру к є**ням і не скиглити дам,
Витрачати треба менше на свої хотєлки вам.
Обдерем к є**ням, треба менше тратить вам
Нє х*р плебсу жирувати, олігархів всім спасати…
https://www.youtube.com/watch?v=NNVoY7gqSQo&feature=youtu.be
Как же этим персонажам удалось одурачить, а потом и уничтожить столько народа?
Уму непостижимо.
https://youtu.be/Wcah_5Gx6-Q
или нет разум-кова
какая заница