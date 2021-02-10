Мерія Тель-Авіва запустила безкоштовну вакцинацію для іноземців. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я
За безкоштовним щепленням у чергу вишикувалися десятки мігрантів та іноземних робітників.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на агентство AP, десятки претендентів на притулок та іноземних робітників в ізраїльському місті Тель-Авів вишикувалися в чергу, щоб отримати свою першу дозу вакцини проти COVID-19 у вівторок, у межах ініціативи з вакцинації іноземних громадян міста.
У перший день роботи центр вакцинації на півдні Тель-Авіва, де проживає велика община мігрантів, вакцинував іноземних робітників з Філіппін, Молдови та Нігерії, а також мігрантів вз Судану та Еритреї.
Ейтан Шварц, представник муніципалітету Тель-Авіва, сказав, що уряд зобов'язаний "вакцинувати всіх у межах кордонів країни" і що незабаром він зробить наступний крок і почне "вакцинувати незаконних осіб або тих, що не мають документів, які шукають притулку".
Громадянин Індії Гаріпеллі Срінівас, який пропрацював в Ізраїлі вісім років, сказав, що у деяких іноземних робітників в Ізраїлі немає грошей або страховки, щоб дозволити собі платити за вакцину в приватному порядку, тому він вважає, що кампанія з вакцинації була "дуже хорошим рішенням".
З кінця грудня 2020 року Ізраїль наполягає на вакцинації більшої частини свого населення. Минулого тижня вакцини стали доступні всім громадянам старше 16 років. До теперішнього часу їм було доставлено понад 3,5 мільйона перших доз вакцини Pfizer і щонайменше 2,1 мільйона других доз.
Кампанія вакцинації отримала визнання на міжнародному рівні за свої швидкі темпи, але також викликала критику за те, що в неї не були включені палестинці, які живуть на окупованому Західному березі і в блокованому секторі Газа. Ізраїль зі свого боку заявляє, що його пріоритетом є власні громадяни.
Будь ласка, зачекайте...
на бутылкуна карантин и справку по коду проверяют.... и неск. таких "справунов" = отмена безвиза, а Путин =
Думаешь на хитрож*пых не найдут полицая?
отнюдь.
как писали - зашли немцы, село освободили от красной чумы, попросили помои на улицу не выливать, а Вася - Да мне все пох, - вылил.... и погиб. И даже после войны заборы были ровные и никто помои не лил на "дорогу"
Не доходит через голову? - это от недостачи свинца в организме
Чувства придавив!..
Хрена ли нам Мнёвники -
Едем, вон, в Тель-Авив!»
: в ізраїлі вони дбають про інтереси власної країни та громадян, в нас вони дбають про свої особисті про інтереси ізраїлю та раші...інтересів україни серед цих пріоритетів як немає і не було