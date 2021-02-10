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Мерія Тель-Авіва запустила безкоштовну вакцинацію для іноземців. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

За безкоштовним щепленням у чергу вишикувалися десятки мігрантів та іноземних робітників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на агентство AP, десятки претендентів на притулок та іноземних робітників в ізраїльському місті Тель-Авів вишикувалися в чергу, щоб отримати свою першу дозу вакцини проти COVID-19 у вівторок, у межах ініціативи з вакцинації іноземних громадян міста.

У перший день роботи центр вакцинації на півдні Тель-Авіва, де проживає велика община мігрантів, вакцинував іноземних робітників з Філіппін, Молдови та Нігерії, а також мігрантів вз Судану та Еритреї.

Мерія Тель-Авіва запустила безкоштовну вакцинацію для іноземців 01
Мерія Тель-Авіва запустила безкоштовну вакцинацію для іноземців 02

Ейтан Шварц, представник муніципалітету Тель-Авіва, сказав, що уряд зобов'язаний "вакцинувати всіх у межах кордонів країни" і що незабаром він зробить наступний крок і почне "вакцинувати незаконних осіб або тих, що не мають документів, які шукають притулку".

Також читайте: В Ізраїлі першу дозу вакцини проти COVID-19 отримали понад 2,5 млн осіб, почалася вакцинація підлітків

Громадянин Індії Гаріпеллі Срінівас, який пропрацював в Ізраїлі вісім років, сказав, що у деяких іноземних робітників в Ізраїлі немає грошей або страховки, щоб дозволити собі платити за вакцину в приватному порядку, тому він вважає, що кампанія з вакцинації була "дуже хорошим рішенням".

З кінця грудня 2020 року Ізраїль наполягає на вакцинації більшої частини свого населення. Минулого тижня вакцини стали доступні всім громадянам старше 16 років. До теперішнього часу їм було доставлено понад 3,5 мільйона перших доз вакцини Pfizer і щонайменше 2,1 мільйона других доз.

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Кампанія вакцинації отримала визнання на міжнародному рівні за свої швидкі темпи, але також викликала критику за те, що в неї не були включені палестинці, які живуть на окупованому Західному березі і в блокованому секторі Газа. Ізраїль зі свого боку заявляє, що його пріоритетом є власні громадяни.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
Кто там ближе, Степанова, схематозника этого хронического, ткните рожей в эту информацию.
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10.02.2021 10:01
+2
Мэрия Тель-Авива запустила бесплатную вакцинацию для иностранцев - Цензор.НЕТ 4967
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10.02.2021 09:59
+2
Степанов шестёрка клована, которому Богатырёва кашляет
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10.02.2021 10:09
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Интересно, они колют иностранцем тем же шмурдяком, что и своих или похуже? У них наверное просроченная вакцина осталась. )))
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10.02.2021 09:57 Відповісти
Они своих ещё не кололи. Сейчас посмотрят, сколько из этой халявной очереди до выходных доживёт, потом определятся. Мэрия Тель-Авива запустила бесплатную вакцинацию для иностранцев - Цензор.НЕТ 7568
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10.02.2021 09:59 Відповісти
Израиль - пятая страна, которая официально объявила о массовой вакцинации от COVID-19 после Великобритании, США, Канады, а также России. Последняя использует собственную вакцину «Спутник V» и совмещает массовую вакцинацию с третьим этапом ее клинических исследований; остальные страны используют препарат Pfizer / BioNTech, который такие исследования уже прошел.
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10.02.2021 10:06 Відповісти
Кололи
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10.02.2021 10:07 Відповісти
Мэрия Тель-Авива запустила бесплатную вакцинацию для иностранцев - Цензор.НЕТ 4967
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10.02.2021 09:59 Відповісти
чим - не знаю, але точно не шмурдяковим Спутніком Мэрия Тель-Авива запустила бесплатную вакцинацию для иностранцев - Цензор.НЕТ 4797
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10.02.2021 10:05 Відповісти
По прибытии в страну делаешь тест, не дёшево но дешевле чем сидеть 2 недели в гостинице...
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10.02.2021 10:19 Відповісти
Зараз в авіакасах почнеться стовпотворіння. Мэрия Тель-Авива запустила бесплатную вакцинацию для иностранцев - Цензор.НЕТ 1807
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10.02.2021 09:58 Відповісти
Цікаво, скільки депутатів не вийде на роботу? Мерія Тель-Авіва запустила безкоштовну вакцинацію для іноземців - Цензор.НЕТ 8216
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10.02.2021 10:15 Відповісти
Я зауважив в черзі Шустрича(7-й з хвоста)
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10.02.2021 10:18 Відповісти
К лету, думаю, во многих странах будет такая возможность, куда и стоит ехать т.к. будешь знать чем тебя вакцинирует. Играть в такие игры с нашим сраным правительством не очень хорошая идея. Это все равно что с каталой играть в карты. Сами друг друга пусть вакцинируют...
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10.02.2021 09:59 Відповісти
да-да, ехать = 2 нед. карантина, потом вакцина, еще с 3 нед., потом вторая доза - еще с месяц, а потом приходит хозяин мотеля и вышвыривает вас на улицу. Мэрия Тель-Авива запустила бесплатную вакцинацию для иностранцев - Цензор.НЕТ 1238
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10.02.2021 10:04 Відповісти
Ну, наверное, что бы Вас не вышвыривали стоит планировать свой бюджет а не ехать на авось?
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10.02.2021 10:07 Відповісти
ну если вам улыбается 2 мес. сидеть взаперти, то тут не только бюджет, тут уже:
Мэрия Тель-Авива запустила бесплатную вакцинацию для иностранцев - Цензор.НЕТ 303
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10.02.2021 10:09 Відповісти
Послушайте, то что мне нравится или нет это мои личные проблемы... я высказал свою точку зрения и не факт что она Вам подойдёт. Я прекрасно понимаю что очень многие не смогут себе позволить это сделать за границей... у меня такая возможность есть и поэтому я скорее в его так и сделаю, потому что даже частным клиникам я в этом плане не доверяю...
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10.02.2021 10:12 Відповісти
Тогда лучше купить справку о вакцинации и не рисковать
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10.02.2021 10:08 Відповісти
По прибытии в страну делаешь тест, который избавляет тебя от необходимости сидеть на карантине и платить за гостиницу..
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10.02.2021 10:22 Відповісти
Я писал вчера - ну имеешь ты справку, а потом приехал и заболел, тогда тя на бутылку на карантин и справку по коду проверяют.... Мерія Тель-Авіва запустила безкоштовну вакцинацію для іноземців - Цензор.НЕТ 5990 Мерія Тель-Авіва запустила безкоштовну вакцинацію для іноземців - Цензор.НЕТ 3805 и неск. таких "справунов" = отмена безвиза, а Путин = Мерія Тель-Авіва запустила безкоштовну вакцинацію для іноземців - Цензор.НЕТ 5001 Мерія Тель-Авіва запустила безкоштовну вакцинацію для іноземців - Цензор.НЕТ 5037
Думаешь на хитрож*пых не найдут полицая?
отнюдь.
как писали - зашли немцы, село освободили от красной чумы, попросили помои на улицу не выливать, а Вася - Да мне все пох, - вылил.... и погиб. И даже после войны заборы были ровные и никто помои не лил на "дорогу"
Не доходит через голову? - это от недостачи свинца в организме Мерія Тель-Авіва запустила безкоштовну вакцинацію для іноземців - Цензор.НЕТ 921
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10.02.2021 10:35 Відповісти
Кто там ближе, Степанова, схематозника этого хронического, ткните рожей в эту информацию.
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10.02.2021 10:01 Відповісти
Степанов шестёрка клована, которому Богатырёва кашляет
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10.02.2021 10:09 Відповісти
«Мы побредём, паломники,
Чувства придавив!..
Хрена ли нам Мнёвники -
Едем, вон, в Тель-Авив!»
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10.02.2021 10:11 Відповісти
бо а) влада не постояла за ціною і зарання викупила(пишуть що вдвічі дорожче) партію пфайзерівської вакцини(іншими згордували) б) чарівна річ вибори, бібі знову хоче бути прем*єром, і тому вакцинація успішна ще один йому бонус в) звісно що чудо пфайзерівська вакцина не поширюється на палестинські території( там змушені купляти або спутнік, або китайську) ну і накінець- різниця міє євреями
: в ізраїлі вони дбають про інтереси власної країни та громадян, в нас вони дбають про свої особисті про інтереси ізраїлю та раші...інтересів україни серед цих пріоритетів як немає і не було
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10.02.2021 10:15 Відповісти
Хитрые иудейцы отлавливают нелегалов?
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10.02.2021 11:43 Відповісти
Сгонят что ли туда.. Что бы здесь шмурдяком не укололи...!?
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10.02.2021 11:50 Відповісти
А в нас тільки за ордло переймаються, вже будуть вакцинувати на 3-й черзі.
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10.02.2021 13:06 Відповісти
 
 