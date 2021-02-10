Мерія Тель-Авіва запустила безкоштовну вакцинацію для іноземців. ФОТОрепортаж

За безкоштовним щепленням у чергу вишикувалися десятки мігрантів та іноземних робітників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на агентство AP, десятки претендентів на притулок та іноземних робітників в ізраїльському місті Тель-Авів вишикувалися в чергу, щоб отримати свою першу дозу вакцини проти COVID-19 у вівторок, у межах ініціативи з вакцинації іноземних громадян міста.

У перший день роботи центр вакцинації на півдні Тель-Авіва, де проживає велика община мігрантів, вакцинував іноземних робітників з Філіппін, Молдови та Нігерії, а також мігрантів вз Судану та Еритреї.





Ейтан Шварц, представник муніципалітету Тель-Авіва, сказав, що уряд зобов'язаний "вакцинувати всіх у межах кордонів країни" і що незабаром він зробить наступний крок і почне "вакцинувати незаконних осіб або тих, що не мають документів, які шукають притулку".

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Громадянин Індії Гаріпеллі Срінівас, який пропрацював в Ізраїлі вісім років, сказав, що у деяких іноземних робітників в Ізраїлі немає грошей або страховки, щоб дозволити собі платити за вакцину в приватному порядку, тому він вважає, що кампанія з вакцинації була "дуже хорошим рішенням".

З кінця грудня 2020 року Ізраїль наполягає на вакцинації більшої частини свого населення. Минулого тижня вакцини стали доступні всім громадянам старше 16 років. До теперішнього часу їм було доставлено понад 3,5 мільйона перших доз вакцини Pfizer і щонайменше 2,1 мільйона других доз.

Кампанія вакцинації отримала визнання на міжнародному рівні за свої швидкі темпи, але також викликала критику за те, що в неї не були включені палестинці, які живуть на окупованому Західному березі і в блокованому секторі Газа. Ізраїль зі свого боку заявляє, що його пріоритетом є власні громадяни.