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У Полтавській області зіткнулися дві вантажівки, загинули водії. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

У Полтавській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох вантажівок, в результаті якої загинули водії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив прессекретар Національної поліції регіону Юрій Сулаєв.

За його словами, ДТП сталася напередодні близько 18:00 на об'їзній автодорозі Кобеляки-Решетилівка-Дніпро.

У Полтавській області зіткнулися дві вантажівки, загинули водії 01

"Попередньо встановлено, що зіткнулися дві вантажівки. Обидва водії загинули на місці", - повідомив Сулаєв.

Правоохоронці з'ясовують усі причини та обставини аварії. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за частиною третьою статті "Порушення правил безпеки дорожнього руху".

У Полтавській області зіткнулися дві вантажівки, загинули водії 02

Також дивіться: Фура в'їхала в мікроавтобус на Прикарпатті: два пасажири загинули, ще 13 зазнали травм, - поліція. ФОТОрепортаж (оновлено)

Автор: Анастасія Потіха
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Печальбеда. Земля пухом мужики, опасная профессия однако.
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10.02.2021 10:00 Відповісти
Конечно нарушение - едешь как корова на льду, гибнешь, а потом на тя еще и возбуждаются "деловики".
100млрд. с акцизов только - да всем пофиг, возьмем как денег из фонда по статистике вируса - вирус и так не возразит, да построим дороги такие что водилы сами не захотят по ним ездить(фото "развязки" какой-то тут было - У Полтавській області зіткнулися дві вантажівки, загинули водії - Цензор.НЕТ 9782 )
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10.02.2021 10:07 Відповісти
Это как если б "на фронте возникла перестрелка между двумя автоматами калашникова. Погибли два солдата". Грузовики сами между собой столкнулись?
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10.02.2021 10:15 Відповісти
Если бы оба ехали на КрАЗах то остались живы
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10.02.2021 11:04 Відповісти
 
 