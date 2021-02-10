Співробітницю Херсонської ОДА судитимуть за організацію агентурної мережі ФСБ РФ, - контррозвідка СБУ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події
Слідчі Служби безпеки України завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою організаторці агентурної мережі ФСБ РФ в державній зраді.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
У серпні 2020 року контррозвідники СБУ припинили розвідувальну діяльність агентурної мережі ворожої спецслужби, що діяла на Херсонщині під керівництвом колишньої співробітниці облдержадміністрації. За завданням кураторів, вона організувала збір розвідувальних даних на території південних областей.
Фігурантка підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.
Слідчі органів безпеки повідомили підозрюваній та її захисникам про завершення досудового розслідування згідно зі ст. 290 Кримінального процесуального кодексу України.
Сторона захисту вже ознайомилась з матеріалами. Обвинувальний акт скеровано до суду.
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Как обезьяна, которая кидается какашками.
Ты за стеклом, а у нее все лапы в говне.
та скільки же цього лайна у країні?!
капець
как Штепу и прочее кремслевское отребье, уже 7 лет судят
все никак не засудят
твари, только имитируют бурную деятельность и врут
по факту, являются филиалом фсб в Украине