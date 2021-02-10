Співробітницю Херсонської ОДА судитимуть за організацію агентурної мережі ФСБ РФ, - контррозвідка СБУ. ФОТОрепортаж

Слідчі Служби безпеки України завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою організаторці агентурної мережі ФСБ РФ в державній зраді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

У серпні 2020 року контррозвідники СБУ припинили розвідувальну діяльність агентурної мережі ворожої спецслужби, що діяла на Херсонщині під керівництвом колишньої співробітниці облдержадміністрації. За завданням кураторів, вона організувала збір розвідувальних даних на території південних областей.

Фігурантка підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

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Слідчі органів безпеки повідомили підозрюваній та її захисникам про завершення досудового розслідування згідно зі ст. 290 Кримінального процесуального кодексу України.

Сторона захисту вже ознайомилась з матеріалами. Обвинувальний акт скеровано до суду.







