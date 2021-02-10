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контррозвідка (342) СБУ (4936) ФСБ (625) Херсонщина (514) державна зрада (273)

Співробітницю Херсонської ОДА судитимуть за організацію агентурної мережі ФСБ РФ, - контррозвідка СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Співробітницю Херсонської ОДА судитимуть за організацію агентурної мережі ФСБ РФ, - контррозвідка СБУ. ФОТОрепортаж

Слідчі Служби безпеки України завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою організаторці агентурної мережі ФСБ РФ в державній зраді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

У серпні 2020 року контррозвідники СБУ припинили розвідувальну діяльність агентурної мережі ворожої спецслужби, що діяла на Херсонщині під керівництвом колишньої співробітниці облдержадміністрації. За завданням кураторів, вона організувала збір розвідувальних даних на території південних областей.

Фігурантка підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

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Слідчі органів безпеки повідомили підозрюваній та її захисникам про завершення досудового розслідування згідно зі ст. 290 Кримінального процесуального кодексу України.

Сторона захисту вже ознайомилась з матеріалами. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Співробітницю Херсонської ОДА судитимуть за організацію агентурної мережі ФСБ РФ, - контррозвідка СБУ 01
Співробітницю Херсонської ОДА судитимуть за організацію агентурної мережі ФСБ РФ, - контррозвідка СБУ 02
Співробітницю Херсонської ОДА судитимуть за організацію агентурної мережі ФСБ РФ, - контррозвідка СБУ 03
Співробітницю Херсонської ОДА судитимуть за організацію агентурної мережі ФСБ РФ, - контррозвідка СБУ 04

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Топ коментарі
+14
Руська курва!
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10.02.2021 10:50
+11
Невже посадять? Та хєр там,буде все як з курвою штепою...
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10.02.2021 10:52
+6
кобила кацапська.
та скільки же цього лайна у країні?!
капець Співробітницю Херсонської ОДА судитимуть за організацію агентурної мережі ФСБ РФ, - контррозвідка СБУ - Цензор.НЕТ 4637
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10.02.2021 11:16
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Руська курва!
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10.02.2021 10:50 Відповісти
Спалить ее на костре!)))
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10.02.2021 11:56 Відповісти
и перед етим не забыть задуть ей монтажной пеной Співробітницю Херсонської ОДА судитимуть за організацію агентурної мережі ФСБ РФ, - контррозвідка СБУ - Цензор.НЕТ 3725
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10.02.2021 13:42 Відповісти
Судячи по комплекції - майбутня кандидатка в депутати ВР.
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10.02.2021 11:59 Відповісти
Еще одна впопучленочка ,а морду лица прятать не надо...
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10.02.2021 14:00 Відповісти
Невже посадять? Та хєр там,буде все як з курвою штепою...
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10.02.2021 10:52 Відповісти
В кращому випадку. Та хоч в СІЗО посиділа та встигла реально злякатись... Хоча Україна їй потім компенсувала, та то таке...
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10.02.2021 10:57 Відповісти
Нормально, нам нужен обменный материал для наших пленных.
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10.02.2021 10:58 Відповісти
посадят, бобику надо показатели, типа борется, а сами шавок гоняют
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10.02.2021 10:55 Відповісти
посадити на кілок з гвіздками проплядь і заставити чітати малітву путєну
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10.02.2021 11:02 Відповісти
Если уже ОГА организуют агентурные сети ...
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10.02.2021 11:02 Відповісти
Бывшая,бывшая, гомновозик из чебоксар....
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10.02.2021 14:02 Відповісти
Смешно наблюдать за человеком, который хочет меня обидеть.
Как обезьяна, которая кидается какашками.
Ты за стеклом, а у нее все лапы в говне.
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10.02.2021 14:27 Відповісти
Наші продажні суди поймуть і відпустять. Так вже не раз було з ЗРАДНИКАМИ України. А їх зрада ЗНЕШКОДИТИ а не відпускати.
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10.02.2021 11:13 Відповісти
кобила кацапська.
та скільки же цього лайна у країні?!
капець Співробітницю Херсонської ОДА судитимуть за організацію агентурної мережі ФСБ РФ, - контррозвідка СБУ - Цензор.НЕТ 4637
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10.02.2021 11:16 Відповісти
Сивохо до них не бажає приїхати на "платформі примирення"? "Земляки" ж його.
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10.02.2021 12:02 Відповісти
"И все снились мне шпионки с бородами и ружьем".
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10.02.2021 11:40 Відповісти
Під час війни суд один - 9 грам...
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10.02.2021 13:02 Відповісти
пора обьявить в Украине тотальную "охоту на ведьм" (агентов ФСБ)
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10.02.2021 13:44 Відповісти
конечно будут, ******* гребаные
как Штепу и прочее кремслевское отребье, уже 7 лет судят
все никак не засудят
твари, только имитируют бурную деятельность и врут
по факту, являются филиалом фсб в Украине
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10.02.2021 16:37 Відповісти
Та що ж це таке - зрадник на зраднику сидить і зрадником поганяє. Треба відновити смертну кару і зрадників карати на смерть, бо їх зрадницькі дії ведуть до тисяч смертей та втрати державності.
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22.07.2021 12:36 Відповісти
 
 